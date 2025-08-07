Sfârșit de drum pentru o fabrică veche de 45 de ani

Cotidianul de Hunedoara, 7 august 2025 14:50

Declinul Confecția Tulcea a fost gradual, începând cu scăderea [...] The post Sfârșit de drum pentru o fabrică veche de 45 de ani appeared first on Cotidianul RO.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara

Acum 15 minute
14:50
Sfârșit de drum pentru o fabrică veche de 45 de ani Cotidianul de Hunedoara
Declinul Confecția Tulcea a fost gradual, începând cu scăderea [...] The post Sfârșit de drum pentru o fabrică veche de 45 de ani appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
14:40
Moscova, Washington: Întâlnire Trump – Putin în câteva zile Cotidianul de Hunedoara
”Pentru prima data de la preluarea mandatului, avem cateva exemple concrete despre ce va cere Rusia pentru a inceta razboiul”, a spus secretarul de Stat Marco Rubio [...] The post Moscova, Washington: Întâlnire Trump – Putin în câteva zile appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
14:30
Noi reguli impuse de CNA pentru radiouri și televiziuni Cotidianul de Hunedoara
Sunt definite clar concepte precum: dezinformare - cu intenţie [...] The post Noi reguli impuse de CNA pentru radiouri și televiziuni appeared first on Cotidianul RO.
14:10
CFR marchează un record de ritm în construcții Cotidianul de Hunedoara
Lucrările fac parte din Lotul 4 al proiectului și sunt executate [...] The post CFR marchează un record de ritm în construcții appeared first on Cotidianul RO.
14:10
„România pierde 11,8 miliarde de euro anual“ Cotidianul de Hunedoara
„Dacă vrem educaţie, sănătate, infrastructură şi siguranţă socială, avem nevoie de un stat care funcţionează“ [...] The post „România pierde 11,8 miliarde de euro anual“ appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
14:00
Trump se întâlnește cu Putin Cotidianul de Hunedoara
'Începem acum să stabilim detaliile [...] The post Trump se întâlnește cu Putin appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Și-a târât fosta iubită agățată de mașină la 100km/h Cotidianul de Hunedoara
Bărbatul şi victima au avut o relaţie timp de 15 ani, timp în care cuplul a avut doi copii, două fete de 3 şi 7 ani. [...] The post Și-a târât fosta iubită agățată de mașină la 100km/h appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Iliescu a ieșit pentru ultima data pe poarta Palatului Cotroceni Cotidianul de Hunedoara
După ceremonialul de pe Platoul Marinescu, cortegiul funerar a plecat spre Cimitirul Militar Ghencea III, [...] The post Iliescu a ieșit pentru ultima data pe poarta Palatului Cotroceni appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Oana Țoiu, vizită la Kiev Cotidianul de Hunedoara
De asemenea, urmează să ajungă și la Cernăuți [...] The post Oana Țoiu, vizită la Kiev appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
12:30
Trafic restricționat pentru cortegiul lui Ion Iliescu Cotidianul de Hunedoara
Traficul rutier din București este dat peste cap de cortegiul funerar al fostului președinte Ion Iliescu. O serie de restricții sunt în vigoare [...] The post Trafic restricționat pentru cortegiul lui Ion Iliescu appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Sute de amenzi pentru trotinetiști Cotidianul de Hunedoara
Poliţia Locală informează că pentru a conduce o trotinetă electrică pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie să aibă [...] The post Sute de amenzi pentru trotinetiști appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Ion Iliescu şi „Dumineca orbului ’90“ Cotidianul de Hunedoara
Fiecare om şi, cu atât mai mult, fiecare personalitate politică trece la un moment dat în viaţa sa prin ceea ce limba engleză numeşte plastic ″his/her finest hour″. [...] The post Ion Iliescu şi „Dumineca orbului ’90“ appeared first on Cotidianul RO.
11:50
32Roșu: platformă de cazino online pentru jucătorul modern Cotidianul de Hunedoara
Pauza se trăiește în ritmul tău - 32Roșu lansează o platformă de cazino online construită pentru jucătorul modern [...] The post 32Roșu: platformă de cazino online pentru jucătorul modern appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Cadouri inspirate pentru momente speciale Cotidianul de Hunedoara
Sunt momente în care vrei să oferi mai mult decât un cadou banal. Nu e vorba doar de un gest simbolic, ci de alegerea unui obiect care să aducă bucurie sinceră [...] The post Cadouri inspirate pentru momente speciale appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Șefii judecătoriilor: ”Pun în pericol viitorul sistemului de justiție” Cotidianul de Hunedoara
”Mesajul preşedinţilor judecătoriilor către societate” a fost postat de CSM. [...] The post Șefii judecătoriilor: ”Pun în pericol viitorul sistemului de justiție” appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Clinica Hyperbarium Oradea – recuperare medicală de top cu tehnologii de ultimă generație Cotidianul de Hunedoara
Recuperarea înseamnă mai mult decât tratament. Înseamnă speranță, progres și revenirea la ceea ce contează cu adevărat: viața trăită din plin. [...] The post Clinica Hyperbarium Oradea – recuperare medicală de top cu tehnologii de ultimă generație appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Autogunoiere moderne pentru reducerea poluării urbane Cotidianul de Hunedoara
Gestionarea eficientă a deșeurilor este o provocare majoră pentru orașele moderne, unde poluarea urbană a devenit o problemă tot mai vizibilă. [...] The post Autogunoiere moderne pentru reducerea poluării urbane appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
11:00
Ion Iliescu, interviu în Playboy Cotidianul de Hunedoara
Decesul lui Ion Iliescu readuce în memoria românilor numeroase decizii luate de fostul președinte. [...] The post Ion Iliescu, interviu în Playboy appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Tranzitul cu gaze către Ucraina, reluat după atacul rusesc de lângă Isaccea Cotidianul de Hunedoara
Informațiile despre reluarea tranzitului au fost oferite  de Ion Sterian, directorul general al Transgaz, operatorul Sistemului Național de Transport Gaze. [...] The post Tranzitul cu gaze către Ucraina, reluat după atacul rusesc de lângă Isaccea appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Cum să optimizezi costurile în transport și distribuție Cotidianul de Hunedoara
Într-o industrie în care fiecare leu economisit contează, transportul și distribuția sunt două dintre cele mai importante aspecte [...] The post Cum să optimizezi costurile în transport și distribuție appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Rânduri scrise pentru un prieten la ora la care Luceafărul apune…( dimineața zilei de 7 august 2025) Cotidianul de Hunedoara
Astazi afirm ca Ion Iliescu a fost si va rămâne Președintele meu. [...] The post Rânduri scrise pentru un prieten la ora la care Luceafărul apune…( dimineața zilei de 7 august 2025) appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Superliga după primele 4 etape – clasament, favorite, statistici Cotidianul de Hunedoara
Au trecut deja patru etape din Superliga România și un lucru pare din ce în ce mai clar: Se anunță un sezon extrem de interesant. [...] The post Superliga după primele 4 etape – clasament, favorite, statistici appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Fotbalist ucis în urma unor atacuri israeliene Cotidianul de Hunedoara
A fost ucis de atacurile israeliene în timp ce aştepta ajutor umanitar în sudul Fâşiei Gaza. [...] The post Fotbalist ucis în urma unor atacuri israeliene appeared first on Cotidianul RO.
09:50
„Prezent continuu” la Galeria Națională de Artă „Forma” din Deva Cotidianul de Hunedoara
Curatorul expoziției, Doina Ionescu Reghiș, precizează numele ce expun cu această ocazie (...) [...] The post „Prezent continuu” la Galeria Națională de Artă „Forma” din Deva appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Strategii inteligente pentru gestionarea transportului fără costuri mari Cotidianul de Hunedoara
Transportul este o componentă esențială pentru orice afacere care implică livrări, fie că vorbim despre distribuția mărfurilor, [...] The post Strategii inteligente pentru gestionarea transportului fără costuri mari appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
09:00
A murit sora cea mică a lui Corneliu Coposu Cotidianul de Hunedoara
S-a născut sub semnul Balanţei, care nu i-a fost favorabilă şi care, arareori, a înclinat în favoarea ei. [...] The post A murit sora cea mică a lui Corneliu Coposu appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Părinți și copii Cotidianul de Hunedoara
Părinți și copii, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Părinți și copii, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...] The post Părinți și copii appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Gafă de zile mari. Euronews l-a ”omorât” pe Nicușor Dan Cotidianul de Hunedoara
Gafă incredibilă la Euronews, la funeraliile lui Ion Iliescu. [...] The post Gafă de zile mari. Euronews l-a ”omorât” pe Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Laura Vicol s-a dezlănțuit: ”Voi, cu gurile voastre spurcate” Cotidianul de Hunedoara
Fosta parlamentară PSD Laura Vicol, acuzată în scandalul Nordis, a dat pe pământ cu cei care îl înjură pe Ion Iliescu... [...] The post Laura Vicol s-a dezlănțuit: ”Voi, cu gurile voastre spurcate” appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Ziaristul dat dispărut a fost găsit Cotidianul de Hunedoara
„Suntem foarte, foarte fericiți! Multe mulțumiri tuturor celor din... [...] The post Ziaristul dat dispărut a fost găsit appeared first on Cotidianul RO.
07:30
CNN: Trump ar putea face progrese în Ucraina sau ar putea cădea în capcana lui Putin Cotidianul de Hunedoara
Frustrarea fierbinte a lui Trump față de Putin, care a pătat speranțele președintelui de a deveni un pacifist demn de Premiul Nobel, s-a (...) [...] The post CNN: Trump ar putea face progrese în Ucraina sau ar putea cădea în capcana lui Putin appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Ion Iliescu, ultimul drum Cotidianul de Hunedoara
Joi a fost declarată zi de doliu național, iar drapelele României au fost arborate în bernă. [...] The post Ion Iliescu, ultimul drum appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
07:00
Săgeata din corn de cerb Cotidianul de Hunedoara
Ce este? La ce a fost folosit? Iar răspunsul pe care am putut să îl formulăm... [...] The post Săgeata din corn de cerb appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Ce reculegere? Au fost huiduieli și scandări împotriva lui Iliescu pe stadioane Cotidianul de Hunedoara
După decizia Guvernului de a declara ziua de 7 august 2025 zi de doliu național în memoria fostului președinte al României, Ion Iliescu... [...] The post Ce reculegere? Au fost huiduieli și scandări împotriva lui Iliescu pe stadioane appeared first on Cotidianul RO.
06:20
Se va ieși în stradă după înmormântarea lui Ion Iliescu Cotidianul de Hunedoara
„Statul a decretat joi 7 August zi de doliu național pentru Ion Iliescu – omul care, pe 13-15 iunie 1990, a chemat minerii să bată, să violeze... [...] The post Se va ieși în stradă după înmormântarea lui Ion Iliescu appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Cu stâlpul de 400kV călare peste strada Morii (foto) Cotidianul de Hunedoara
Credeați că le-ați văzut pe toate după ce constructorii au așezat sau au uitat câte un stâlp în mijlocul șoselei ? [...] The post Cu stâlpul de 400kV călare peste strada Morii (foto) appeared first on Cotidianul RO.
05:40
Cine au fost marii absenţi de la căpătâiul lui Iliescu Cotidianul de Hunedoara
Ceremonia funerară a fostului președinte a avut loc miercuri seară, la Palatul Cotroceni. [...] The post Cine au fost marii absenţi de la căpătâiul lui Iliescu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
00:00
Mănăstirea Sihăstria, eveniment solemn Cotidianul de Hunedoara
Joi, la Mănăstirea Sihăstria, va avea loc proclamarea [...] The post Mănăstirea Sihăstria, eveniment solemn appeared first on Cotidianul RO.
6 august 2025
23:30
NATO, pregătită să apere Lituania Cotidianul de Hunedoara
NATO a asigurat miercuri autoritățile lituaniene că [...] The post NATO, pregătită să apere Lituania appeared first on Cotidianul RO.
22:30
Dan Petrescu. ”Au mai fost minuni la Cluj„ Cotidianul de Hunedoara
Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu [...] The post Dan Petrescu. ”Au mai fost minuni la Cluj„ appeared first on Cotidianul RO.
22:00
Buzoianu a numit noi membri în CA al Romsilva Cotidianul de Hunedoara
Procesul de selecţie şi numire s-a desfăşurat într-un [...] The post Buzoianu a numit noi membri în CA al Romsilva appeared first on Cotidianul RO.
21:40
Calificare la CE. Victorie pentru tricolore Cotidianul de Hunedoara
Naționala feminină de volei a României s-a calificat la Campionatul European [...] The post Calificare la CE. Victorie pentru tricolore appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Schimbare importantă pentru pacienții cronici Cotidianul de Hunedoara
Pacienții cu afecțiuni cronice care sunt înregistrați în anumite [...] The post Schimbare importantă pentru pacienții cronici appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Soția lui Ion Iliescu, absentă și de la ceremonia privată Cotidianul de Hunedoara
Colaboratori și apropiați ai fostului președinte Ion Iliescu i-au adus, miercuri seară, într-o ceremonie privată, [...] The post Soția lui Ion Iliescu, absentă și de la ceremonia privată appeared first on Cotidianul RO.
20:50
USR a sărit degeaba „la bătaie” Cotidianul de Hunedoara
Eu nu l-am iubit pe Iliescu. Am fost adversar cu el, [...] The post USR a sărit degeaba „la bătaie” appeared first on Cotidianul RO.
20:40
FCSB se teme de FC Drita Cotidianul de Hunedoara
Tehnicianul cipriot a anunțat că are anumite probleme de lot, Alibec și Radunovic nefiind disponibili din cauza accidentărilor. [...] The post FCSB se teme de FC Drita appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Charalambous se așteaptă la un meci greu cu FC Drita Cotidianul de Hunedoara
Tehnicianul cipriot a anunțat că are anumite probleme de lot, Alibec și Radunovic nefiind disponibili din cauza accidentărilor. [...] The post Charalambous se așteaptă la un meci greu cu FC Drita appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Atac asupra unei baze militare americane Cotidianul de Hunedoara
Mai multe persoane au fost rănite prin împușcare miercuri de un atacator asupra unei baze militare din sud-estul Statelor Unite [...] The post Atac asupra unei baze militare americane appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Ion Iliescu, un moment pe care românii nu îl uită (video) Cotidianul de Hunedoara
Oamenii i-au adus fostului președinte Ion Iliescu [...] The post Ion Iliescu, un moment pe care românii nu îl uită (video) appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Isărescu, despre Ion Iliescu. ”Cât timp a îndeplinit cea mai înaltă demnitate în statul român…„ Cotidianul de Hunedoara
Guvernatorul Băncii Naționale a României, [...] The post Isărescu, despre Ion Iliescu. ”Cât timp a îndeplinit cea mai înaltă demnitate în statul român…„ appeared first on Cotidianul RO.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.