Scene șocante la doi pași de centrul Timișoarei: Un tânăr de 25 de ani s-a aruncat de la etajul 4
Stiripesurse.ro, 7 august 2025 15:00
Scene șocante la doi pași de centrul Timișoarei. Un tânăr de 25 de ani s-a aruncat de la etajul 4 al unui bloc. Tragedia s-a petrecut după miezul nopții. Echipajele de urgență au ajuns la fața locului.Potrivit IPJ Timiș, polițiștii au fost sesizați în jurul orei 00. Citește mai departe...
Alte ştiri de Stiripesurse.ro
Acum 5 minute
15:10
Gravă eroare de protocol la funeraliile lui Ion Iliescu: Au comis-o chiar în interiorul Palatului Cotroceni # Stiripesurse.ro
Funeraliile de stat organizate pentru fostul președinte Ion Iliescu au fost umbrite de o eroare de protocol. Expert în protocol, Alex Ruș, explică faptul că o mare eroare de protocol a constat în faptul că s-a pus o coroană de flori deasupra drapelului național, informează Mediafax. Citește mai departe...
15:10
Rusia se implică în conflictul care ar putea aprinde butoiul cu pulbere din Balcani: Este în joc existența Bosniei și Herțegovinei # Stiripesurse.ro
Federația Rusă a reacționat la demiterea lui Milorad Dodik din funcția de președinte al Republicii Srpska afirmând că verdictul instanței bosniace riscă să destabilizeze profund Bosnia și Herțegovina, amenințând unitatea statului, relatează Reuters, potrivit Mediafax. Citește mai departe...
15:10
Festivalul Summer Well are loc între 8 şi 10 august - Empire of the Sun şi Snow Patrol, pentru prima dată pe o scenă în România # Stiripesurse.ro
Festivalul Summer Well are loc între 8 şi 10 august, pe Domeniul Ştirbey. Muzica celor de la Banners, cunoscută din reclamele Orange, se va auzi live, alături de cea a altor formaţii mult aşteptate, aflate pentru prima dată în România, printre care Empire of the Sun sau Snow Citește mai departe...
15:10
O primă ediţie a cărţii The Hobbit a fost vândută cu 43.000 de lire sterline la o licitaţie în Marea Britanie # Stiripesurse.ro
O primă ediţie a cărţii „The Hobbit” a scriitorului britanic JRR Tolkien, descoperită din întâmplare în timpul curăţării unei case din Bristol, Anglia, a fost vândută la licitaţie miercuri pentru 43.000 de lire sterline (aproximativ 49.300 de euro), potrivit news. Citește mai departe...
15:10
Dracula, de Radu Jude, are premiera mondială în 10 august la Festivalul Internaţional de Film de la Locarno # Stiripesurse.ro
Cel mai recent film semnat de Radu Jude, „Dracula”, va avea premiera mondială în 10 august, în cadrul competiţiei oficiale a Festivalului Internaţional de Film de la Locarno (Elveţia), unul dintre cele mai prestigioase evenimente cinematografice din Europa, potrivit news. Citește mai departe...
15:10
35 de şcoli nu au autorizaţia sanitară de funcţionare, iar 15 nu sunt autorizate de ISU # Stiripesurse.ro
Un număr de 35 de clădiri de şcoli şi grădiniţe din judeţul Arad, marea majoritate din mediul rural, nu au autorizaţia sanitară de funcţionare înainte de începerea noului an de studiu, în general din cauză că nu au apă curentă sau grupurile sanitare corespunzătoare, în timp Citește mai departe...
15:10
Directorul Muzeului 'Astra': Casa din Cizer distrusă parţial într-un incendiu poate fi refăcută # Stiripesurse.ro
Aproximativ 85% din materialul original al casei monument istoric din Cizer, distrusă parţial într-un incendiu, este în stare bună şi foarte bună de conservare, iar casa poate fi restaurată, apreciază Ciprian Ştefan, director general al Muzeului "Astra" din Sibiu şi Citește mai departe...
Acum 10 minute
15:00
15:00
Patriarhul Daniel: Proclamarea canonizării Sfinţilor Cuvioşi Paisie şi Cleopa - chemare la înţelegerea lucrării lui Dumnezeu # Stiripesurse.ro
Proclamarea canonizării Sfinţilor Cuvioşi Paisie şi Cleopa de la Mănăstirea Sihăstria, împreună cu alţi 14 sfinţi părinţi duhovnici şi mărturisitori ortodocşi români din secolul al XX-lea, reprezintă o chemare la înţelegerea lucrării "minunate" a lui Citește mai departe...
15:00
Anchetă privind declinul cognitiv al lui Joe Biden - Fosta consilieră pentru comunicare a președintelui va fi audiată cu ușile închise # Stiripesurse.ro
Anita Dunn, fostă consilieră pentru comunicare a președintelui Joe Biden, va fi audiată joi cu ușile închise de Comisia pentru Supraveghere din Camera Reprezentanților, în cadrul anchetei conduse de republicani privind presupusul declin cognitiv al fostului președinte, anunță CNN, Citește mai departe...
Acum 30 minute
14:50
Procurorul Bogdan Pîrlog intervine tranșant: Nesoluționarea dosarelor Revoluției și Mineriadei e slăbiciunea statului, nu a justiției # Stiripesurse.ro
Faptul că Ion Iliescu nu a fost condamnat în Dosarele Revoluției și Mineriadei a stârnit nemulțumirea multor români. Membri USR și actori din societatea civilă au acuzat că justiția ar fi tergiversat intenționat dosarele ca Iliescu să scape basma curată. Citește mai departe...
14:50
Campionii escrocheriilor: Meta a eliminat milioane de conturi din centre de fraudă # Stiripesurse.ro
WhatsApp a eliminat 6,8 milioane de conturi legate de escroci, care vizau persoane din întreaga lume, în prima jumătate a acestui an, a declarat compania sa mamă Meta, scrie BBC. Citește mai departe...
14:40
Colegul lui Radu Drăgușin, James Maddison, a suferit o ruptură de ligament încrucişat la genunchiul drept și va fi operat # Stiripesurse.ro
Grav accidentat în timpul meciului amical dintre Tottenham şi Newcastle, disputat duminică în Coreea de Sud (1-1), James Maddison a suferit o ruptură de ligament încrucişat la genunchiul drept, a anunţat clubul londonez. Citește mai departe...
14:40
Tarifele lui Trump, efect de bumerang pentru leul românesc: scenariu pentru România # Stiripesurse.ro
Anunțul unor taxe vamale de 39% impuse Elveției de către SUA a fost primit cu stupoare, ceea ce face ca economia acestei țări să pășească pe tărâmul incert al tarifelor lui Trump, fiind estimate pierderi importante pentru economia elvețiană, arată Claudiu Cazacu, consultant de Citește mai departe...
Acum o oră
14:30
Adrian Năstase, după înmormântarea lui Iliescu: Îi datorez foarte mult, chiar dacă am avut numeroase controverse de-a lungul anilor # Stiripesurse.ro
Fostul premier Adrian Năstase a făcut câteva declarații după înmormântarea lui Ion Iliescu, de la Cimitirul Militar Ghencea III. Citește mai departe...
14:30
[P] Mobila office la comandă: cum vă poate ajuta să amenajați un spațiu de muncă eficient # Stiripesurse.ro
Amenajarea unui spațiu de lucru modern înseamnă mai mult decât amplasarea unor birouri și dulapuri funcționale într-un perimetru disponibil. Citește mai departe...
14:30
George Baltă, prezent la lansarea din acest an a turneelor de tenis în scaun rulant: 'Nu trebuie să plângem de milă pe nimeni' # Stiripesurse.ro
La Bascov se află în plină desfășurare a opta ediție a turneului internațional de tenis în scaun rulant, Argeș Open, un turneu organizat, dar și jucat, de Flavian Crăciun. Citește mai departe...
14:20
Emma Răducanu a declarat că este „entuziasmată” să lucreze cu fostul antrenor al lui Rafael Nadal, Francisco Roig, în timp ce se pregăteşte pentru US Open din acest an. Citește mai departe...
14:20
UPDATE ora 14.13 - Cod galben în județele Buzău și Prahova Tipul mesajului : Atenționare nowcastingSursa : Administrația Națională de MeteorologieCOD : GALBENData emiterii : 07-08-2025 ora 14:08Nr. Citește mai departe...
14:10
Un bărbat a fost reținut după ce a deschis focul și s-a rănit într-un restaurant McDonald's din orașul Cerkasî, din centrul Ucrainei, pe 7 august, a raportat poliția.„Nimeni altcineva nu a fost rănit. Citește mai departe...
Acum 2 ore
14:00
Ion Cristoiu nimicește USR după atacurile la Ion Iliescu: E purcica din Guvern! L-a înviat! # Stiripesurse.ro
Jurnalistul Ion Cristoiu atacă USR după ce partidul a cerut ca zilele de doliu național în memoria lui Ion Iliescu să fie anulate. Citește mai departe...
13:50
Președintele UNBR intervine tranșant în sprijinul magistraților: 'Debandada' a fost creată de legitima neîncredere în coerența actului de guvernare # Stiripesurse.ro
Într-un editorial publicat pe platforma juridice.ro, avocatul Traian Briciu, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), trage un semnal de alarmă cu privire la instabilitatea normativă care afectează grav sistemul de justiție, în special în ceea ce privește Citește mai departe...
13:50
Atunci când călătorești prin România, fie că este vorba despre drumuri lungi între orașe sau excursii rapide la munte sau la mare, probabil ai observat cât de mult s-au schimbat autocarele în ultimii ani. Citește mai departe...
13:50
Piloţi din 6 ţări vor concura la RoDrift Arena Summer RaceFest de la Arena Naţională # Stiripesurse.ro
Parcul din jurul Arenei Naţionale găzduieşte la finalul acestei săptămâni competiţia Arena Summer RaceFest, la care vor concura 80 de piloţi din 6 ţări, conform unui comunicat al organizatorilor. Citește mai departe...
13:50
Scandal uriaș în Poșta Română: conducerea și salariații sunt la cuțite / Acuzații grave: 'Cine sunt puturoșii?' # Stiripesurse.ro
A acuza de incompetenţă salariaţii de la Poşta Română în timp ce şefii instituţiei se laudă cu profit realizat prin munca grea a factorilor poştali este nu doar ipocrizie, ci o ofensă adusă bunului simţ, dar şi o formă de populism managerial periculos pentru orice instituţie a Citește mai departe...
13:40
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski subliniază joi că o întâlnire cu omologul său rus Vladimir Putin constituie o ”prioritate foarte clară”, la o zi după ce liderul de la Kremlin l-a primit la Moscova pe emisarul preşedintelui american Donald Trump Steve Witkoff, relatează Citește mai departe...
13:40
România a înregistrat cel mai sever declin din UE al producţiei de servicii, în luna mai # Stiripesurse.ro
Producţia de servicii a crescut cu 1,7% în Uniunea Europeană şi cu 2,1% în zona euro în mai, comparativ cu perioada similară din 2024, România înregistrând cel mai semnificativ declin la acest indicator, conform datelor publicate joi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), Citește mai departe...
13:30
Pesedistul Dragoș Benea se dezlănțuie la adresa USR: Guvernați de obsesii. Iliescu e un model de tenacitate # Stiripesurse.ro
Înțepăturile dintre PSD și USR pe tema morții lui Ion Iliescu continuă. Dragoș Benea, liderul PSD Bacău, atacă USR și spune că actuala conducere a partidului e condusă de vechi obsesii. Memoria lui Ion Iliescu trebuie întinată, acuză Benea. Citește mai departe...
13:30
Zeljko Kopic: Suntem bucuroşi de victoria cu FCSB, dar acum ne concentrăm doar pe meciul cu Metaloglobus # Stiripesurse.ro
Zeljko Kopic, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că este încă bucuros de victoria obţinută în etapa precedentă în derby-ul cu FCSB, dar a subliniat că în acest moment concentrarea sa şi a jucătorilor este pe partida cu Metaloglobus. Citește mai departe...
13:20
Bandă adezivă pe gură și alte 'sfaturi' periculoase venite de la influenceri, pe TikTok, pentru un somn odihnitor. Avertismenul specialiștilor # Stiripesurse.ro
Pe rețelele de socializare, influencerii în „sleepmaxxing” au umplut internetul cu sfaturi complet lipsite de susținere medicală și chiar periculoase. Citește mai departe...
13:20
Anamaria Prodan, ironică după ce Laurențiu Reghecampf s-a înțeles cu o echipă din Sudan: 'Măcar bani să ia căci fotbal nu mai există' # Stiripesurse.ro
Fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf a avut o primă reacție după ce s-a aflat că Laurențiu Reghecampf s-a înțeles cu Al-Hilal Omdurman, echipă din Sudan.După ce i-a urat succes, Anamaria Prodan a spus că în opinia ei este încă un pas în spate făcut de fostul său soț. Citește mai departe...
13:20
O nouă creștere a monedei naționale în raport cu euro. Cursul valutar anunțat de BNR # Stiripesurse.ro
Leul întregistrează o nouă creștere ușoară față de moneda unică europeană. Astfel, Banca Națională a României anunță pentru joi un curs de 5,0736 lei pentru un euro, față de 5,747 lei cât a fost miercuri. Dolarul a ajuns la 4,3461 lei, de la un curs de 4,3796 lei. Citește mai departe...
13:10
Ion Iliescu și soția lui Nina au decis cui va rămâne vila din Moliere, cartierul Primăverii. Fostul președinte a cumpărat-o în 1996 cu 7.000 de dolari pe baza unei ordonanțe controversate, pe care premierul de la acel moment, Nicolae Văcăroiu, a semnat-o, scrie Mediafax. Citește mai departe...
Acum 4 ore
13:00
Nu au fost în stare să treacă de propria persoană fizică și să vadă dincolo de ei, să-și înțeleagă funcția și momentul istoric pe care România îl traversează! Vorbim de acei „oameni” de stat (n. r. Citește mai departe...
12:50
Festivalul tuberozelor din Hoghilag are loc în zilele de 9 şi 10 august - 33 de obiective pe Ruta satelor cu arhitectură tradiţională # Stiripesurse.ro
Festivalul tuberozelor are loc în zilele de 9 şi 10 august, în comuna Hoghilag din judeţul Sibiu. Hoghilag, Biertan, Valea Viilor, Râu Sadului, Arpaşu de Jos, Prejmer, Saschiz, Cloaşterf, Rimetea şi Roşia Montană fac parte din „Ruta satelor cu arhitectură tradiţională”, una Citește mai departe...
12:50
Ministrul de Externe Oana Țoiu începe joi o vizită la Kiev, despre care spune că este prima vizită bilaterală a unui ministru de externe român la Kiev de la invazia Rusiei din 2022.„Acesta este un semnal puternic al solidarității noastre neclintite cu Ucraina. Citește mai departe...
12:50
Dosarul nuclear - Iranul afirmă că reluarea negocierilor cu SUA depinde de interesul naţional # Stiripesurse.ro
Ministrul de externe iranian, Abbas Araqchi, a afirmat că decizia ţării sale cu privire la reluarea sau nu a discuţiilor despre programul său nuclear cu Statele Unite depinde de ceea ce este în interesul naţional, informează joi EFE, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
12:40
Echipele Apelor Române Siret intervin intens în zona Poiana Largului – Viaduct, comuna Poiana Teiului, pentru ecologizarea lacului de acumulare Izvorul Muntelui – Bicaz, afectat de cantități mari de deșeuri, cauzate de viiturile recente. Citește mai departe...
12:40
Planuri pentru o lovitură de stat violentă în Germania - Trei bărbați au fost arestați # Stiripesurse.ro
Autoritățile germane au arestat joi trei bărbați în Bavaria, suspectați că fac parte din gruparea de extremă dreapta Reichsbürger și că plănuiau o lovitură de stat violentă, informează Reuters, potrivit Mediafax. Citește mai departe...
12:40
Rusul Karen Haceanov şi americanul Ben Shelton s-au calificat în finala Masters 1000 de la Toronto, după ce i-au eliminat pe Alexander Zverev, respectiv Taylor Fritz în semifinale. Citește mai departe...
12:30
Maria Grapini s-a enervat pe USR și îi somează să iasă de la guvernare, după scandalul Iliescu: Ați făcut prăpăd # Stiripesurse.ro
Europarlamentarul Maria Grapini s-a enervat pe USR după ce mai mulți membri ai partidului au cerut ca zilele de doliu național decretate în memoria lui Ion Iliescu să fie anulate. Citește mai departe...
12:20
Rusia și SUA au convenit asupra unui acord privind o întâlnire între președinții celor două țări, Vladimir Putin și Donald Trump, în zilele următoare.Acum, lucrările la summit au început, a declarat reporterilor consilierul prezidențial rus Yuri Ushakov. Citește mai departe...
12:20
Atenție, șoferi! CNAIR monitorizează rovinieta cu peste 100 de camere video - Lista completă a punctelor de control # Stiripesurse.ro
Compania Națională de Drumuri are peste 100 de camere video instalate pe drumurile naționale și pe autostrăzi. Promotor prezintă în exclusivitate lista completă a acestora și unde sunt amplasate, potrivit Mediafax. Citește mai departe...
12:10
Frământările lui Iliescu rămase nespuse. ‘A refuzat să dea declarații, avea ceva de ascuns’, spune fostul procuror # Stiripesurse.ro
La 35 de ani de la Revoluția din 1989 și Mineriada din iunie 1990, Ion Iliescu pleacă dintre noi fără să fi fost condamnat pentru rolul său în cele două episoade sângeroase care au marcat România post-comunistă. Citește mai departe...
12:00
Introducere în astrologia egipteană și zodiacul egipteanAstrologia egipteană reprezintă un sistem fascinant și misterios de interpretare a destinului uman, având rădăcini adânci în civilizația faraonilor. Citește mai departe...
12:00
Rusia revine in forță în țările din fosta Uniune Sovietetică: începe un amplu plan de recuperare a influenței, după plecarea americanilor # Stiripesurse.ro
Șeful Rossotrudnichestvo, agenția de asistență internațională a Rusiei, are un plan ambițios pentru ca entitatea de soft power de la Kremlin să umple golurile de dezvoltare lăsate de desființarea Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Citește mai departe...
11:50
Fiica amenințată cu moartea de tată a fost trimisă la plimbare de IPJ Timiș pe motiv că totul e o glumă: S-a intervenit abia după scandal în presă # Stiripesurse.ro
IPJ Timiș l-a reținut pe bărbatul care și-a amenințat fiica și soția deși avea emis pe numele lui un ordin de restricție. Poliția a fost sesizată însă agentul care s-a ocupat de caz i-a spus fiicei bărbatului că mesajul de amenințare e o glumă. Citește mai departe...
11:50
Dintre cele trei echipe românești care joacă în Cupele Europene doar una a solicitat moment de reculegere în memoria lui Ion Iliescu # Stiripesurse.ro
CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova joacă astăzi, 7 august, în cupele europene. Potrivit UEFA, doar clujenii au solicitat un moment de reculegere în memoria fostului președinte.„Meciurile programate în România se vor juca așa cum erau programate. Citește mai departe...
11:40
Elizabeta Samara (32 mondial) a debutat, joi dimineaţă, la WTT Champions Yokohama 2025, însă a fost învinsă de sportiva canadiană Mo Zhang (50 mondial). Citește mai departe...
11:40
Ministerul Apărării NU participă la înmormântarea lui Iliescu: ce a trimis la eveniment ministrul Ionuț Moșteanu # Stiripesurse.ro
Oameni politici de prim rang continuă să sosească, joi, la Palatul Cotroceni, pentru a participa la ceremoniile prilejuite de înmormântarea fostului preşedinte Ion Iliescu, primul președinte după Revoluţie, care a murit, marţi, după 57 de zile de internare la Spitalul ”Agrippa Citește mai departe...
