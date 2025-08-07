Dezmembrarea Mafiei stimulează creșterea economică
National.ro, 7 august 2025 16:00
Prea mult timp, lupta împotriva criminalității financiare a fost prezentată ca o alegere falsă: fie tolerarea banilor murdari, fie riscul de a sufoca economia. Noua Autoritate de Combatere a Spălării Banilor (AML) din UE oferă o șansă de a regândi sistemul. Cea mai convingătoare dovadă că dezmembrarea afacerilor criminale poate servi drept o formă puternică […]
Acum 30 minute
16:00
16:00
Noile tarife vamale americane pentru bunuri din zeci de economii conturează noua ordine comercială mondială dorită de Donald Trump. Tarifele, care variază de la 15% la 50% și au intrat în vigoare joi, la o săptămână după ce liderul de la Casa Albă a semnat decretul, înlocuiesc suprataxa de 10% care se aplică din aprilie […]
Acum 2 ore
15:20
Expunerea prelungită la lumina artificială poate deregla estrogenul, progesteronul și melatonina – un risc real pentru femeile de azi. Ce este lumina albastră și de ce e problematică? Lumina albastră (în special între 460–480 nm) este emisă de ecranele telefoanelor, laptopurilor, televizoarelor și becurilor LED. Ea influențează direct ritmul circadian al organismului, inhibând secreția de […]
15:10
Rusia a anunțat că nu va mai respecta Tratatul privind Forțele Nucleare cu Rază Intermediară de Acțiune (INF), ceea ce înseamnă că ar putea utiliza din nou rachete nucleare cu rază scurtă și medie de acțiune. De ce această schimbare bruscă? Săptămâna trecută, Donald Trump a decis să repoziționeze submarine nucleare mai aproape de Rusia, "în […]
14:50
ANAF, obligată de instanță să restituie OMV Petrom TVA și accesorii de peste 435 milioane lei # National.ro
La capătul unui proces ce a durat aproape 12 ani, OMV Petrom a obținut definitiv în instanță restituirea a peste 435 milioane de lei de la ANAF, reprezentând TVA și accesorii plătite în 2013 pentru o tranzacție mai veche cu Petromservice. Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis definitiv că Agenția de Administrare […]
Acum 4 ore
14:20
1. Iliescu face politică și mort. I-a dat ocazia lui Dominic Fritz să se umple de respectul românilor. Pe 22 decembrie 1989, Fritz avea șase ani neîmpliniți și credea că Zidul Berlinului s-a prăbușit când s-a împiedicat el în casă de piesele de Lego. Dar Fritz știe ce s-a întâmplat la revoluția română. Fritz, […]
13:50
Insula Iubirii continuă cu același vibe toxic și regizat, servindu-ne în episodul din 6 august 2025 o porție de dramă deluxe care ar fi făcut invidios și un serial turcesc second-hand. Dacă formatul ar fi o mâncare, ar fi o shaorma rece, cu emoții false, servită pe nisipul unui platou prefabricat. Bonfire-ul băieților de pe […]
13:10
Anunțul unui oficial de la Kremlin: o întâlnire între Trump și Putin e prevăzută „în următoarele zile”/„S-a ajuns la un acord de principiu” # National.ro
O informație de ultimă oră indică faptul că SUA și Rusia au convenit asupra unui „acord de principiu" pentru o întâlnire între președinții Donald Trump și Vladimir Putin, în zilele următoare. O întâlnire între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin este prevăzută „în următoarele zile", iar pregătirile pentru summit au început […]
Acum 6 ore
12:00
Mesajul tranșant al transportatorilor: „Conducerea sectorului de asigurări din ASF trebuie să plece!”/COTAR cere anchetă penală DNA și DIICOT privind falimentele RCA # National.ro
Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.) – alături de mai multe federații din domeniul transporturilor: Federatia "EUROPA", APTE2002, FNCOTR, FNPTTR, COMROM, CNTR, FNSSR – cer Guvernului și Parlamentului să demită urgent conducerea sectorului de asigurări din cadrul ASF și „să dispună cercetarea trasabilității sumelor încasate de firmele de asigurări și verificarea cartelului care […]
10:40
Vești pentru pacienți cu afecțiuni cronice. Anunțul ministrului: Fără bilet de trimitere la specialist, în anumite cazuri # National.ro
Pacienții cu afecțiuni cronice care sunt înregistrați în anumite programe naționale de sănătate se pot prezenta direct la medicul de specialitate din ambulatoriu fără bilet de trimitere de la medicul de familie – prevede un ordin comun semnat de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan. „Acces mai […]
Acum 8 ore
10:10
Steluţa Lucia Rodica Coposu – sora cea mai mică a fostului lider ţărănist Corneliu Coposu şi preşedinta fundaţiei care îi poartă numele – a încetat din viaţă la vârsta de 92 de ani. Tristul anunț a fost făcut joi dimineaţă, 7 august, de Ion-Andrei Gherasim, preşedintele executiv al Fundaţiei Corneliu Coposu, printr-o postare pe pagina […]
09:50
Fostul președinte Ion Iliescu va fi înmormântat joi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea III. Ziua de 7 august a fost declarată „zi de doliu național pe teritoriul României, în memoria fostului președinte Ion Iliescu" – a anunțat Guvernul. Joi dimineața, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, unde a fost depus încă de […]
Acum 12 ore
07:10
06:00
BERBEC Este o zi plăcută și captivantă, deoarece în adâncul sufletului, astăzi ești deschis schimbării. Ești aventuros, ai un foc la inimă și simți nevoia să ți se întâmple ceva nou și proaspăt. Trebuie să te afirmi. TAUR Astăzi veți dori să cunoașteți pe cineva nou și diferit. Vei fi mai puțin răbdător decât […]
Acum 24 ore
21:10
20:10
Jaguar Land Rover își schimbă șeful. Trump denunță wokism și trădarea ADN-ului britanic # National.ro
PB Balaji, în prezent director financiar al grupului Tata Motors, va prelua în noiembrie conducerea Jaguar Land Rover(JLR), care aparține gigantului indian. Balaji îi succede lui Adrian Mardell, artizanul unei strategii ambițioase: reorientarea Jaguar către vehiculele electrice, prin schimbarea completă a imaginii unui brand care devenise învechit. Noul șef a contribuit la redresarea Tata Motors […]
19:10
Dezlănțuirea dementă și plină de venin, manifestările exaltate și dansul bucuriei și al victoriei jucând isteric pe un mort reprezintă exact adevărata față a useriștilor tefeliști. Votat, în mod stupefiant, totuși, de 1.134.000 de români, USR reprezintă însăși negarea supremă a oricăror valori creștine, de la iubirea de țară, demnitate, smerenie, până la familia tradițională. […]
18:00
Acum totul se leagă! Baza de date a cetățenilor români, transferată, de un an, în Republica Moldova # National.ro
Conducerea Poștei Române a externalizat, de un an de zile, call-center-ul instituției, inclusiv baza de date, către Republica Moldova, un stat extracomunitar, ne spune Florin Daniel Gheorghiu, președintele Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România (SLPR). În fapt, chiar directorul instituției se lăuda, în 24 august 2024, cu 3 luni înainte de alegerile parlamentare și prezidențiale din […]
17:50
Barcelona nu va putea juca pe noul Spotify Camp Nou cu capacitatea dorită. Clubul a cerut Primăriei Barcelona autorizarea pentru a permite accesul a doar 30.000 de spectatori în meciul cu Valencia, din 14 septembrie, în La Liga. Astfel, debutul pe stadionul modernizat va avea loc cu o lună întârziere față de planul inițial, care […]
17:30
Într-o nouă escaladare a tensiunilor dintre Washington și New Delhi, Donald Trump vrea să pedepsească India cu tarife mai mari deoarece cumpără petrol rusesc. În unele privințe, președintele american nu greșește: Rusia a devenit cel mai mare furnizor de țiței al Indiei. Însă furia lui Trump indică și înrăutățirea relației sale cu premierul indian Narendra […]
17:20
După ce Guvernul i-a șters datoria de jumătate de miliard de lei, din cei 1,1 miliarde lei pe achizițiile ilegale din pandemie, Unifarm continuă în același ritm dezastruos, conducerea fiind, parcă, decisă, să îngroape compania. Curtea de Conturi, după ce a depistat un noian de nereguli și prejudicii, atrage atenția că cei aflați la șefia […]
17:10
Chiar dacă Premier League e lider la încasări și marketing, cele mai scumpe tricouri din fotbalul european nu vin din Anglia. Potrivit cotidianului "AS", fanii Barcelonei plătesc cel mai mult pentru un tricou: 114,99 euro pentru varianta de fan, iar modelul purtat de jucători ajunge la 165 de euro, dacă se adaugă și serigrafia și […]
Ieri
16:30
Teodora-Otilia Alexiu, studenta brevetată de OSIM, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” a Fundației Dan Voiculescu # National.ro
Teodora-Otilia Alexiu este o tânără studentă la masteratul de Biotehnologii Farmaceutice al Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. La 22 de ani, ea a devenit deja o figură remarcabilă în cercetarea științifică, inovând o băutură probiotică, care a fost brevetată de OSIM. Inovația ei a atras deja atenția comunității științifice naționale și […]
16:30
Guvernul Giorgiei Meloni urmează să aprobe construirea unui pod în valoare de 13 miliarde de euro, care să lege Sicilia de Italia, resuscitând un proiect despre care Roma spune acum că este esențial pentru securitatea națională. Proiectat inițial pentru a stimula dezvoltarea economică într-una dintre cele mai sărace regiuni ale Italiei, podul suspendat de 3,3 […]
16:10
Chiar și din reședința sa de vacanță de la Fort de Brégançon, președintele Emmanuel Macron urmărește îndeaproape o hotărâre judecătorească cheie privind un pesticid controversat. Întrebarea dacă agricultorilor francezi li se va permite să își protejeze culturile cu o substanță chimică numită acetamiprid este departe de a fi o chestiune tehnică obscură, notează Politico. De […]
16:00
Sondaj recent: Aproape 60% dintre bulgari se tem de creşterea costului vieţii după ce vor trece la moneda euro # National.ro
În Bulgaria, perspectiva aderării la euro generează îngrijorări în rândul unui segment semnificativ al populației. Principalul factor îl reprezintă teama că preţurile vor creşte odată ce ţara va trece de la leva, la moneda euro. Aproape 60% dintre bulgari sunt îngrijoraţi de creşterea costului vieţii în urma adoptării monedei euro, scrie agenţia Novinite, preluată de […]
15:10
Cu o regularitate de metronom, Donald Trump a aruncat în poala Chinei sume uriașe. În mijlocul unei mări de șovăieli bipartizane, președintele american este ultimul porumbel chinez din Washington. Zbigniew Brzezinski l-a acuzat cândva pe colegul său Henry Kissinger de „o fascinație evidentă pentru dușmani și o plictiseală pentru prieteni", relatează Financial Times. Prietenii Americii […]
15:00
Volkswagen, Adidas, Nokia, Mercedes-Benz, Stellantis… nu au lipsit companiile europene din actualul sezon al câștigurilor care au avertizat cu privire la efectele dăunătoare ale tarifelor lui Donald Trump. Apoi sunt toate companiile elvețiene, îngrozite de decizia președintelui american de a impune țării lor tarife mai mult decât duble față de cele ale UE și ale […]
14:20
Oana Țoiu are directive clare pentru Ministerul de Externe și nu o interesează altceva. Altfel nu se explică bâlbâiala „curățeniei" mult trâmbițate. Nu stăpânește din punct de vedere juridic problema detașărilor, nu se consultă cu specialiștii, crează haos care va genera costuri enorme pentru bugetul de stat (deci al românilor) și lista poate continua. La […]
14:00
VIDEO. Franța se confruntă cu cel mai mare incendiu de vegetație din acest an/„Un dezastru de o amploare fără precedent” # National.ro
Aproape 2.000 de pompieri se luptă pentru a stăvili un puternic incendiu de vegetație ce a izbucnit în sudul Franței. Flăcările, despre care autoritățile spun că se propagă „foarte rapid", au pârjolit deja 13.000 de hectare. Și au distrus peste 20 de locuințe. Din păcate, o persoană și-a pierdut viața. Pompierii din sudul Franței depuneau […]
13:20
Să vă dau un long story short? Insula Iubirii a dat aseară tot ce știe: fake tears, relații de carton și momente „deep" doar în aparență. A fost despre fete care se despart când văd imagini, despre băieți care nu-și înțeleg rolul într-o relație, și despre ispite care trag tare la Oscarul de Phuket. În
13:00
1. A murit Iliescu. L-am înjurat destul cât timp știa ce-i cu el, adică până prin 2020. Textele sunt pe net. Dacă vrei să îl înjuri și azi trebuie să vii cu ceva nou. Și nu există nicio noutate de vreo 15 ani încoace. 2. Pervers pe 22 decembrie 1989, complice la crimă pe 25 […] The post Am avut vreo oră la mână ceasul lui Iliescu first appeared on Ziarul National.
12:20
Avertizări de ploi torențiale și vijelii în mai multe județe. Cod galben și portocaliu de la ANM – HARTA # National.ro
Se anunță vreme la extreme, miercuri, în România. În timp ce unele zone ale țării vor avea de înfruntat o zi cu temperaturi caniculare, în alte regiuni sunt anunțate ploi torențiale, cu intensificări puternice ale vântului și căderi de grindină, posibil chiar de dimensiuni medii (2-4 cm). Administrația Națională de Meteorologie a emis, miercuri, mai […] The post Avertizări de ploi torențiale și vijelii în mai multe județe. Cod galben și portocaliu de la ANM – HARTA first appeared on Ziarul National.
11:50
O situație șocantă a zguduit județul Arad. Alerta la 112 s-a dat luni seară, când s-a anunțat că o femeie ar fi fost răpită, în Chișineu-Criș, de către fostul iubit. Ulterior, tânăra de 28 de ani a fost găsită moartă. Oamenii legii fac o anchetă pentru a stabili exact ce anume s-a întâmplat în acest […] The post Caz cumplit! Femeie răpită și ucisă de fostul iubit, în județul Arad first appeared on Ziarul National.
11:20
PSD boicotează ședința coaliției în semn de protest față de atitudinea USR privind funeraliile lui Ion Iliescu # National.ro
PSD nu participă la şedinţa coaliţiei de guvernare programată pentru miercuri. Totul, în semn de protest faţă de atitudinea USR în cazul funeraliilor pentru fostul preşedinte Ion Iliescu. Partidul Social Democrat a hotărât să nu participe la următoarea ședință a Coaliției de guvernare, motivul invocat fiind acela că USR a avut o atitudine „total lipsită […] The post PSD boicotează ședința coaliției în semn de protest față de atitudinea USR privind funeraliile lui Ion Iliescu first appeared on Ziarul National.
09:40
VIDEO. Funeralii de stat pentru Ion Iliescu. Sicriul fostului președinte, depus miercuri la Palatul Cotroceni/Programul ceremoniilor # National.ro
Fostul președinte Ion Iliescu a ajuns miercuri, pentru ultima oară, la Palatul Cotroceni. Fostul șef al statului, care a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, după aproape două luni de spitalizare, va avea parte de funeralii de stat. Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului șef al statului a fost preluat, miercuri […] The post VIDEO. Funeralii de stat pentru Ion Iliescu. Sicriul fostului președinte, depus miercuri la Palatul Cotroceni/Programul ceremoniilor first appeared on Ziarul National.
07:20
05:40
BERBEC O parte vitală din tine dorește să facă un pas înapoi de la îndatoririle tale, dar nu este ușor să te îndepărtezi complet. S-ar putea să te ocupi în sfârșit de o zonă cu probleme, dar a ajunge în acest punct poate fi perturbator dacă nu ești pregătit să faci asta. Rezultatele conflictelor pot […] The post Horoscop 6 august 2025 – Ai nevoie de linişte first appeared on Ziarul National.
5 august 2025
21:00
20:00
În anii 1990, plantațiile de tomate acopereau peste 60 000 de acri din Florida. Astăzi, mai puțin de jumătate din acel teren este cultivat, iar producătorii arată cu degetul către o singură țară: Mexic. Donald Trump a luat partea fermierilor din Florida, impunând o taxă antidumping de 17 % asupra tomatelor mexicane. Cultivatorii americani consideră […] The post Marele plan al lui Trump pentru a salva roșiile din Florida first appeared on Ziarul National.
19:30
Predoiu pregătește lupta cu protestatarii. Câini polițiști, dresați pentru atac și asigurarea ordinii publice # National.ro
Anticipând revoltele populare care vor urma, inevitabil, după impunerea măsurilor agresive de austeritate, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a decis să utilizeze o nouă armă împotriva românilor. Astfel, acesta a schimbat radical instrucțiunile pentru câinii de serviciu ai MAI și a ordonat dresarea animalelor atât pentru asigurarea și restabilirea ordinii și liniștii publice cu ocazia […] The post Predoiu pregătește lupta cu protestatarii. Câini polițiști, dresați pentru atac și asigurarea ordinii publice first appeared on Ziarul National.
19:00
Suspendarea nejustificată a Programului Rabla a avut un rezultat previzibil: importul de mașini second-hand a explodat. Astfel, în trimestrul II al acestui an, numărul de vehicule folosite aduse din afara țării a crescut cu aproape 15% față de aceeași perioadă a anului 2024, potrivit ultimelor date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). În ce […] The post Efectul suspendării Programului Rabla. Creștere explozivă a mașinilor second-hand first appeared on Ziarul National.
18:20
Luna trecută, Volodimir Zelenski a semnat o lege care conferă procurorului general al Ucrainei noi competențe asupra a două agenții de stat esențiale: Biroul Național Anticorupție și Parchetului Special Anticorupție. Mii de ucraineni s-au revărsat imediat pe străzile Kievului și ale altor orașe importante cu sloganuri ”Corupția ucide” și „Ucraina nu este Rusia”. Au fost […] The post Campaniile anticorupție devin corupte first appeared on Ziarul National.
18:10
Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) acuză ASF că lucrează în interesul multinaționalelor de pe piața de asigurări, semnalând că prețurile RCA s-au dublat, iar în unele cazuri, acestea s-au majorat chiar cu 300%. În fapt, politica ASF se potrivește, de data aceasta, cu cea a Guvernului Bolojan, care a primit ordin de […] The post ASF face jocurile Guvernului Bolojan. Prețurile RCA s-au dublat first appeared on Ziarul National.
18:00
A murit Ion Iliescu. Fostul președinte avea 95 de ani și era internat, de aproape doua luni, la Spitalul ”Agrippa Ionescu”. Știre în curs de actualizare!A murit fostul președinte ION ILIESCU The post A murit fostul președinte ION ILIESCU first appeared on Ziarul National.
17:50
Rodrygo (24 de ani) a luat o decizie clară în privința viitorului său. Dacă va pleca în această vară de la Real Madrid, destinația preferată este Liverpool. Brazilianul este nemulțumit de statutul său în echipă, aflat în umbra lui Vinicius, Mbappe și Bellingham. Liverpool, interesată, dar are altă prioritate Campioana Angliei l-a pierdut recent pe […] The post Rodrygo a ales: Liverpool, prima opțiune în cazul despărțirii de Real Madrid first appeared on Ziarul National.
17:50
FCSB a fost amendată de UEFA cu 27.000 de euro în urma incidentelor petrecute în returul cu Shkendija, disputat pe Arena Națională. Fanii trupei lui Becali au aruncat obiecte pe teren, după ce echipa a fost eliminată din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Tamba, ținta furiei din tribune Momentul-cheie s-a produs în minutul 89, […] The post FCSB amendată de UEFA, după umilința cu Shkendija first appeared on Ziarul National.
17:30
Se confirmă ceea ce a fost mult timp un zvon temut și, pentru unii, așteptat: decizia Israelului de a ocupa întreaga Fâșie Gaza. Preludiul s-a încheiat. Războiul intră într-o nouă fază, mai gravă. Timp de 22 de luni, Israelul a recurs la toate alternativele posibile. Atunci când Statele Unite și comunitatea internațională au cerut o […] The post Ocuparea Fâșiei Gaza: ultima soluție a Israelului first appeared on Ziarul National.
17:10
Când Zhang Dayong a fost găsit zăcând într-o baltă de sânge pe un trotuar din Roma, împușcat de șase ori, nu a existat aparent niciun semn al unei legături cu Prato, inima industriei textile italiene. Dar un „război al umerașelor” face ravagii în acest oraș de la nord de Florența, transformând cel mai mare centru […] The post Inima industriei textile italiene, câmp de luptă pentru mafia chineză first appeared on Ziarul National.
17:00
Confederațiile sindicale strâng rândurile: pregătesc proteste și vor aduna semnături pentru declanşarea grevei generale # National.ro
Confederațiile sindicale reprezentative din România au decis să pregătească un set de revendicări comune și să declanșeze acțiuni de protest la nivelul prefecturilor. În paralel, se va începe o campanie de strângere de semnături pentru declanșarea grevei generale. Confederaţiile sindicale reprezentative din România au în plan pregătirea unui set de revendicări comune, acţiuni de protest […] The post Confederațiile sindicale strâng rândurile: pregătesc proteste și vor aduna semnături pentru declanşarea grevei generale first appeared on Ziarul National.
