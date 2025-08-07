Semne de întrebare despre achizițiile europene pentru Kiev
Cotidianul de Hunedoara, 7 august 2025 16:00
”Ori europenii cumpără armele, ori Ucraina rămâne fără arme”, spune un oficial NATO [...] The post Semne de întrebare despre achizițiile europene pentru Kiev appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
16:30
O seară de neuitat pe Centre Court: tânăra de doar 18 ani revine spectaculos [...] The post Victoria Victoriei: Mboko învinge imposibilul și scrie istorie appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Un copil și un bărbat s-au electrocutat, joi, într-o piscină din localitatea Cârța, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu. [...] The post Turiști străini electrocutați într-o piscină appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Patriarhul Daniel, la proclamarea canonizării Sf. Cuvioși Paisie și Cleopa # Cotidianul de Hunedoara
Proclamarea canonizării Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Mănăstirea Sihăstria [...] The post Patriarhul Daniel, la proclamarea canonizării Sf. Cuvioși Paisie și Cleopa appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
16:10
„Ce a spus Victoria Mboko la conferința de presă de după meciul cu Elena Rybakina” # Cotidianul de Hunedoara
Victoria Mboko a spus la conferința de presă de [...] The post „Ce a spus Victoria Mboko la conferința de presă de după meciul cu Elena Rybakina” appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Astăzi, campioana României, FCSB, este obligată să se trezească din lungul somn dormit de săptămâni bune atât în SuperLigă cât și în cupele europene. [...] The post Nu mai e loc de greșeală pentru FCSB! appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
16:00
”Ori europenii cumpără armele, ori Ucraina rămâne fără arme”, spune un oficial NATO [...] The post Semne de întrebare despre achizițiile europene pentru Kiev appeared first on Cotidianul RO.
15:50
S-a stins Rodica Coposu, sora Seniorului Corneliu Coposu [...] The post In memoriam Rodica Coposu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
14:50
Declinul Confecția Tulcea a fost gradual, începând cu scăderea [...] The post Sfârșit de drum pentru o fabrică veche de 45 de ani appeared first on Cotidianul RO.
14:40
”Pentru prima data de la preluarea mandatului, avem cateva exemple concrete despre ce va cere Rusia pentru a inceta razboiul”, a spus secretarul de Stat Marco Rubio [...] The post Moscova, Washington: Întâlnire Trump – Putin în câteva zile appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
14:30
Sunt definite clar concepte precum: dezinformare - cu intenţie [...] The post Noi reguli impuse de CNA pentru radiouri și televiziuni appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Lucrările fac parte din Lotul 4 al proiectului și sunt executate [...] The post CFR marchează un record de ritm în construcții appeared first on Cotidianul RO.
14:10
„Dacă vrem educaţie, sănătate, infrastructură şi siguranţă socială, avem nevoie de un stat care funcţionează“ [...] The post „România pierde 11,8 miliarde de euro anual“ appeared first on Cotidianul RO.
14:00
'Începem acum să stabilim detaliile [...] The post Trump se întâlnește cu Putin appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Bărbatul şi victima au avut o relaţie timp de 15 ani, timp în care cuplul a avut doi copii, două fete de 3 şi 7 ani. [...] The post Și-a târât fosta iubită agățată de mașină la 100km/h appeared first on Cotidianul RO.
13:30
După ceremonialul de pe Platoul Marinescu, cortegiul funerar a plecat spre Cimitirul Militar Ghencea III, [...] The post Iliescu a ieșit pentru ultima data pe poarta Palatului Cotroceni appeared first on Cotidianul RO.
13:10
De asemenea, urmează să ajungă și la Cernăuți [...] The post Oana Țoiu, vizită la Kiev appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
12:30
Traficul rutier din București este dat peste cap de cortegiul funerar al fostului președinte Ion Iliescu. O serie de restricții sunt în vigoare [...] The post Trafic restricționat pentru cortegiul lui Ion Iliescu appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Poliţia Locală informează că pentru a conduce o trotinetă electrică pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie să aibă [...] The post Sute de amenzi pentru trotinetiști appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Fiecare om şi, cu atât mai mult, fiecare personalitate politică trece la un moment dat în viaţa sa prin ceea ce limba engleză numeşte plastic ″his/her finest hour″. [...] The post Ion Iliescu şi „Dumineca orbului ’90“ appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Pauza se trăiește în ritmul tău - 32Roșu lansează o platformă de cazino online construită pentru jucătorul modern [...] The post 32Roșu: platformă de cazino online pentru jucătorul modern appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Sunt momente în care vrei să oferi mai mult decât un cadou banal. Nu e vorba doar de un gest simbolic, ci de alegerea unui obiect care să aducă bucurie sinceră [...] The post Cadouri inspirate pentru momente speciale appeared first on Cotidianul RO.
11:20
”Mesajul preşedinţilor judecătoriilor către societate” a fost postat de CSM. [...] The post Șefii judecătoriilor: ”Pun în pericol viitorul sistemului de justiție” appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Clinica Hyperbarium Oradea – recuperare medicală de top cu tehnologii de ultimă generație # Cotidianul de Hunedoara
Recuperarea înseamnă mai mult decât tratament. Înseamnă speranță, progres și revenirea la ceea ce contează cu adevărat: viața trăită din plin. [...] The post Clinica Hyperbarium Oradea – recuperare medicală de top cu tehnologii de ultimă generație appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Gestionarea eficientă a deșeurilor este o provocare majoră pentru orașele moderne, unde poluarea urbană a devenit o problemă tot mai vizibilă. [...] The post Autogunoiere moderne pentru reducerea poluării urbane appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Decesul lui Ion Iliescu readuce în memoria românilor numeroase decizii luate de fostul președinte. [...] The post Ion Iliescu, interviu în Playboy appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Tranzitul cu gaze către Ucraina, reluat după atacul rusesc de lângă Isaccea # Cotidianul de Hunedoara
Informațiile despre reluarea tranzitului au fost oferite de Ion Sterian, directorul general al Transgaz, operatorul Sistemului Național de Transport Gaze. [...] The post Tranzitul cu gaze către Ucraina, reluat după atacul rusesc de lângă Isaccea appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
10:30
Într-o industrie în care fiecare leu economisit contează, transportul și distribuția sunt două dintre cele mai importante aspecte [...] The post Cum să optimizezi costurile în transport și distribuție appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Rânduri scrise pentru un prieten la ora la care Luceafărul apune…( dimineața zilei de 7 august 2025) # Cotidianul de Hunedoara
Astazi afirm ca Ion Iliescu a fost si va rămâne Președintele meu. [...] The post Rânduri scrise pentru un prieten la ora la care Luceafărul apune…( dimineața zilei de 7 august 2025) appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Au trecut deja patru etape din Superliga România și un lucru pare din ce în ce mai clar: Se anunță un sezon extrem de interesant. [...] The post Superliga după primele 4 etape – clasament, favorite, statistici appeared first on Cotidianul RO.
10:20
A fost ucis de atacurile israeliene în timp ce aştepta ajutor umanitar în sudul Fâşiei Gaza. [...] The post Fotbalist ucis în urma unor atacuri israeliene appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Curatorul expoziției, Doina Ionescu Reghiș, precizează numele ce expun cu această ocazie (...) [...] The post „Prezent continuu” la Galeria Națională de Artă „Forma” din Deva appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Transportul este o componentă esențială pentru orice afacere care implică livrări, fie că vorbim despre distribuția mărfurilor, [...] The post Strategii inteligente pentru gestionarea transportului fără costuri mari appeared first on Cotidianul RO.
09:00
S-a născut sub semnul Balanţei, care nu i-a fost favorabilă şi care, arareori, a înclinat în favoarea ei. [...] The post A murit sora cea mică a lui Corneliu Coposu appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Părinți și copii, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Părinți și copii, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...] The post Părinți și copii appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Gafă incredibilă la Euronews, la funeraliile lui Ion Iliescu. [...] The post Gafă de zile mari. Euronews l-a ”omorât” pe Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
08:20
Fosta parlamentară PSD Laura Vicol, acuzată în scandalul Nordis, a dat pe pământ cu cei care îl înjură pe Ion Iliescu... [...] The post Laura Vicol s-a dezlănțuit: ”Voi, cu gurile voastre spurcate” appeared first on Cotidianul RO.
08:10
„Suntem foarte, foarte fericiți! Multe mulțumiri tuturor celor din... [...] The post Ziaristul dat dispărut a fost găsit appeared first on Cotidianul RO.
07:30
CNN: Trump ar putea face progrese în Ucraina sau ar putea cădea în capcana lui Putin # Cotidianul de Hunedoara
Frustrarea fierbinte a lui Trump față de Putin, care a pătat speranțele președintelui de a deveni un pacifist demn de Premiul Nobel, s-a (...) [...] The post CNN: Trump ar putea face progrese în Ucraina sau ar putea cădea în capcana lui Putin appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Joi a fost declarată zi de doliu național, iar drapelele României au fost arborate în bernă. [...] The post Ion Iliescu, ultimul drum appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Ce este? La ce a fost folosit? Iar răspunsul pe care am putut să îl formulăm... [...] The post Săgeata din corn de cerb appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Ce reculegere? Au fost huiduieli și scandări împotriva lui Iliescu pe stadioane # Cotidianul de Hunedoara
După decizia Guvernului de a declara ziua de 7 august 2025 zi de doliu național în memoria fostului președinte al României, Ion Iliescu... [...] The post Ce reculegere? Au fost huiduieli și scandări împotriva lui Iliescu pe stadioane appeared first on Cotidianul RO.
06:20
„Statul a decretat joi 7 August zi de doliu național pentru Ion Iliescu – omul care, pe 13-15 iunie 1990, a chemat minerii să bată, să violeze... [...] The post Se va ieși în stradă după înmormântarea lui Ion Iliescu appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Credeați că le-ați văzut pe toate după ce constructorii au așezat sau au uitat câte un stâlp în mijlocul șoselei ? [...] The post Cu stâlpul de 400kV călare peste strada Morii (foto) appeared first on Cotidianul RO.
05:40
Ceremonia funerară a fostului președinte a avut loc miercuri seară, la Palatul Cotroceni. [...] The post Cine au fost marii absenţi de la căpătâiul lui Iliescu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
00:00
Joi, la Mănăstirea Sihăstria, va avea loc proclamarea [...] The post Mănăstirea Sihăstria, eveniment solemn appeared first on Cotidianul RO.
6 august 2025
23:30
NATO a asigurat miercuri autoritățile lituaniene că [...] The post NATO, pregătită să apere Lituania appeared first on Cotidianul RO.
22:30
Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu [...] The post Dan Petrescu. ”Au mai fost minuni la Cluj„ appeared first on Cotidianul RO.
22:00
Procesul de selecţie şi numire s-a desfăşurat într-un [...] The post Buzoianu a numit noi membri în CA al Romsilva appeared first on Cotidianul RO.
21:40
Naționala feminină de volei a României s-a calificat la Campionatul European [...] The post Calificare la CE. Victorie pentru tricolore appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Pacienții cu afecțiuni cronice care sunt înregistrați în anumite [...] The post Schimbare importantă pentru pacienții cronici appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.