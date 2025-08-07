Zeci de pelerini au avut nevoie de îngrijiri medicale la canonizarea Sfinților Paisie și Cleopa
Newsweek.ro, 7 august 2025 16:30
Zeci de pelerini au avut nevoie de îngrijiri medicale la canonizarea Sfinților Paisie și Cleopa. Ce ...
Acum 10 minute
16:30
16:30
Surse politice afirmă că președintele Traian Băsescu va primi o vilă de la RAPPS. Guvernul ar urma s...
Acum 30 minute
16:10
Eliza-Ioana Bădescu, o fetiță romncă de doar 9 ani, a devenit campioană europeană la şah rapid, la c...
Acum o oră
15:40
Jurnaliștii de la UK Defence Journal și DW au demontat un Fake News al propagandei rusești, potrivit...
Acum 2 ore
15:20
Brandul de blugi purtați de Sarah Jessica Parker și Patrick Dempsey intră în insolvență. De ce? # Newsweek.ro
Un brand celebru de blugi care i-a îmbrăcat pe actorii Patrick Dempsey (Anatomia lui Grey) și Sarah ...
15:10
Grecia, Bulgaria, Turcia, în top-ul destinațiilor românilor pentru vară. 77% au strâns bani un an # Newsweek.ro
Principalele destinații externe alese de români pentru vacanța de vară 2025 sunt Grecia, Bulgaria și...
15:00
45.000 lei pensie deși a contribuit pentru doar 18.000 lei. Ce a muncit pensionarul? Nu e magistrat # Newsweek.ro
Un beneficiar al pensiilor speciale are o pensie de 45.000 lei pe lună, un venit la care unii nici m...
14:40
Austeritate, în Austria. Președintele nu merge la COP30 din cauza costurilor: peste 1.000$/noapte # Newsweek.ro
Cum nici economia Austriei nu mai duduie și e măcinată de austeritate, președintele ecologist Alexan...
Acum 4 ore
14:20
Detalii despre crima de la Arad. Ce i-a făcut fostul iubit tinerei de 28 de ani. Aveau 2 copii # Newsweek.ro
Au apărut noi informații despre crima din Chişineu-Criş, județul Arad. Procurorii au descoperit că t...
13:40
Președintele Nicușor Dan nu a participat la funeraliile lui Ion Iliescu. Unde a fost zilele acestea? # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan nu a participat la funeraliile lui Ion Iliescu. Șeful statului a transmis m...
13:20
Kremlin: Trump și Putin, față-n față, cu planurile de pace în Ucraina, în următoarele zile # Newsweek.ro
Kremlinul a confirmat că președintele rus Vladimir Putin și fostul lider american Donald Trump ar pu...
13:10
Mesajul ministrului Daniel David despre bursele studenților. Ce trebuie să facă universitățile? # Newsweek.ro
Ministrul Daniel David a transmis un mesaj cu privire la bursele studenților. El a precizat că unive...
12:50
Soldat american, arestat pentru trădare. Voia să vândă Rusiei secretele tancului M1A2 Abrams # Newsweek.ro
Un soldat american de 22 de ani, staționat în Texas, a fost arestat de autoritățile federale după ce...
12:40
A murit Lucia Coposu, sora mai mică a lui Corneliu Coposu. Avea aproape 93 de ani.
Acum 6 ore
12:20
Rafinăria Afipsky din Rusia, în flăcări după un atac cu drone. Producea 6.250.000 tone de petrol/an # Newsweek.ro
Un atac cu drone a vizat în joi dimineața rafinăria Afipsky din regiunea Krasnodar, Rusia. În urma e...
12:00
VIDEO Iliescu, înmormântat cu onoruri militare. Cristi Pațurcă compune Imnul Golanilor. Moare sărac # Newsweek.ro
La 35 de ani de la Revoluție și Golaniada înăbușită în sânge de mineri la ordinul lui Ion Iliescu, d...
11:50
Mesajul Ninei Iliescu pe coroana de flori depusă lângă sicriul fostului președinte. „Cu durere...” # Newsweek.ro
Nina Iliescu, fosta prima doamnă a României a trimis o coroană de flori în onoarea fostului președin...
11:20
Universitatea Stanford ia măsuri radicale după ce Donald Trump a decis tăierile bugetare. 360 de oa...
10:50
A început slujba religioasă la funeraliile lui Ion Iliescu. Ultimul omagiu înainte de înmormântare # Newsweek.ro
Ceremoniile funerare în memoria fostului președinte al României, Ion Iliescu, au început joi diminea...
10:40
Bacalaureat 2025- sesiunea de toamnă. S-au înscris 30.200 de absolvenți. Ce probă susțin azi? # Newsweek.ro
Sesiunea a doua a Bacalaureatului continuă joi și vineri cu proba de evaluare a competențelor lingvi...
Acum 8 ore
10:20
Escrocherie nouă care vizează o aplicație de plată online. Primești un mesaj alarmant. Nu face asta # Newsweek.ro
O escrocherie în numele unei aplicațiii de plată online face victime deși autoritățile au emis multe...
10:10
Aurul, investiția de refugiu care va exploda până în 2026. Experții prevăd scumpiri istorice # Newsweek.ro
Cererea record din partea băncilor centrale, instabilitatea geopolitică și scăderea interesului pent...
09:50
Noi măsuri care îi afectează pe românii din Germania. Guvernul a emis o lege strictă. Ce prevede? # Newsweek.ro
Românii care muncesc în Germania trebuie să știe că guvernul a dat undă verde unei legi stricte priv...
09:40
Cum poți să ajungi în două orașe din Bulgaria foarte repede? Scurtezi drumul cu 30 de minute # Newsweek.ro
Șoferii care doresc să călătoarească între Ruse și Vidin, două orașe dunărene ale Bulgariei, au ca c...
09:20
Pregătirile de pace în Ucraina. Trump, gata de o întâlnire directă cu Putin. Când ar putea avea loc # Newsweek.ro
Donald Trump intenționează să se întâlnească față în față cu Vladimir Putin în zilele următoare, iar...
09:10
Ce se întâmplă dacă consumi iaurt grecesc zilnic. Obiceiul care aduce beneficii pentru digestie # Newsweek.ro
Un experiment alimentar realizat de o dieteticiană din SUA arată că un simplu iaurt consumat zilnic ...
09:00
Rusia avea un institut care studia teleportarea și călătoria în timp. Universitatea Moscova se ocupa # Newsweek.ro
Aflat sub umbrela Universității de Stat din Moscova, centrul era cunoscut pentru temele sale neobișn...
08:40
Fenomene extreme pe litoralul grecesc, în plin sezon turistic. În timpul unei furtuni, trăsnetele au...
Acum 12 ore
08:20
Categoria de români care pot merge specialist, fără bilet de trimitere de la medicul de familie # Newsweek.ro
Pacienții cu afecțiuni cronice incluși în programe naționale de sănătate nu mai au nevoie de bilet d...
08:10
Zi de doliu național pentru Ion Iliescu. Programul și regulile funeraliilor fostului președinte # Newsweek.ro
Guvernul a stabilit ca 7 august 2025 să fie zi de doliu național pentru Ion Iliescu. Fostul președin...
07:50
O creatoare de costume de baie a fost găsită moartă pe iahtul său. Ce au descoperit polițiștii # Newsweek.ro
O femeie de 33 de ani din Manhattan, o antreprenoare cunoscută pentru brandul ei de costume de baie ...
07:30
Ion Iliescu va fi înmormântat astăzi cu onoruri militare. Care este programul funeraliilor # Newsweek.ro
Fostul președinte Ion Iliescu va fi înmormântat joi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghenc...
07:30
Putin desfășoară rachete Oreșnik în Belarus până la iarnă. Vestul îi răspunde cu HIMARS și Tomahawk # Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin a anunțat că racheta balistică cu rază intermediară de acțiune (IRBM...
07:20
Horoscop 8 august. Luna în Vărsător îi pune pe Berbeci în centrul atenției. Peștii sunt creativi # Newsweek.ro
Horoscop 8 august. Luna în Vărsător îi pune pe Berbeci în centrul atenției. Peștii sunt creativi. Ge...
07:10
Actul pe care trebuie să îl aibă pensionarii la zi pentru a nu pierde pensia. Casa Națională anunță # Newsweek.ro
Casa Națională de Pensii a făcut un anunț public ce îi interesează pe foarte mulți români. Sunt anum...
Acum 24 ore
22:10
Nicio contestație nu a fost depusă în termenul legal după desemnarea câștigătorului licitației pentr...
22:10
Incendiul a scos din joc peste două săptămâni Maternitatea „Cuza Vodă”. Robert Dâncă: „Am reluat act...
21:50
Tone de materiale cu posibil uz militar, sechestrate în Vama Albița, pe ruta Belarus – Transnistria # Newsweek.ro
Tone de materiale cu posibil uz militar au fost sechestrate în Vama Albița, pe ruta Belarus – Transn...
21:20
Problemele industriei europene de îngrășăminte nu afectează doar fermierii, producătorii de explozib...
21:00
Politologul Cristian Preda spune în ce condiţii prim-ministrul Ilie Bolojan era acum preşedintele Ro...
20:40
Cum să transformi cojile de cartofi copți rămase într-una dintre cele mai bune gustări din lume # Newsweek.ro
De ce ai arunca cea mai bună bucată dintr-un cartof copt? Nu o face! Jefuiește frigiderul de ceea ce...
20:10
Petrolul revine în creștere, după amenințările lui Trump la adresa cumpărătorilor de țiței din Rusia # Newsweek.ro
Prețurile petrolului au crescut miercuri, revenind de la minimul ultimelor cinci săptămâni atins în ...
20:00
Polonia îl așteaptă pe Putin cu o brigadă de tancuri Black Panther, lângă granița cu Rusia # Newsweek.ro
Polonia a înarmat o brigadă cu tancuri sud-coreene Black Panther și a desfășurat-o în apropierea gra...
20:00
VIDEO Incediu uriaș într-o stațiune din Thassos populată de români, Intervin și elicopterele # Newsweek.ro
Un incendiu uriaș a izbucnit în Thassos, în seara zilei de miercuri. Incendiul a izbucnit violent du...
19:50
Decesul lui Ion Iliescu. Suporterii au refuzat momentul de reculegere. Unde s-a întâmplat asta? # Newsweek.ro
Există cel puţin două meciuri de fotbal de astăzi, din Cupa României, la care suporterii au refuzat ...
19:20
Cosmin Popa: Ion Iliescu a aplicat tactici de război hibrid împotriva propriului său popor # Newsweek.ro
Istoricul Cosmin Popa spune că Ion Iliescu a aplicat tactici de război hibrid împotriva propriului s...
19:00
Putin ignoră ultimatumul lui Trump care expiră vineri. SUA pune tarife pe petrolul din Rusia # Newsweek.ro
Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a avut o întâlnire cu lideru...
18:30
Donald Trump acuză băncile, inclusiv JPMorgan și BoA, că au renunţat la clienţi conservatori # Newsweek.ro
Donald Trump acuză băncile americane, inclusiv pe JPMorgan şi Bank of America, că ar fi renunţat la ...
18:10
Canalul Bâstroe a fost redeschis pentru a facilita navigația Ucrainei prin Dunăre și Marea Neagră # Newsweek.ro
Ucraina a redeschis miercuri canalul Bâstroe, care face legătura între Dunăre şi Marea Neagră şi fus...
17:50
Două fetiţe de 8 şi 11 ani s-au rătăcit, miercuri, în timp ce se aflau la cules de ciuperci cu famil...
