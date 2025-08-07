Starea de sănătate a prințesei Kate ridică semne de întrebare: 'Este dureros de slabă'

15:50

Un căprior care a căzut într-un canal de fugă, în judeţul Bihor, a fost salvat de pompieri, joi, după ce o persoană a observat animalul şi a sunat la 112. Când echipele de salvatori au ajuns la el, căpriorul era epuizat şi în pericol de a se îneca. Citește mai departe...