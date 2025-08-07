Pompierii încă se luptă să stingă incendiul de vegetație din Tulcea. Au apărut noi focare și intervin trei elicoptere Black Hawk

13:10

Bărbatul din judeţul Arad suspectat că şi-a răpit şi ucis fosta iubită, al cărei cadavru a fost găsit pe un câmp, a fost reţinut. Anchetatorii au stabilit că, după o ceartă, el a prins-o pe femeie de mână prin geamul autoturismului şi a plecat cu ea agăţată în afara autoturismului. Bărbatul a condus astfel pe o distanţă de peste 1,5 kilometri, pe o porţiune cu viteza de 100 de kilometri pe oră, târând-o pe femeie după maşină. La un moment dat, el i-a dat drumul, iar ea a căzut pe şosea şi a murit în urma leziunilor.