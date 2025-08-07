Oana Ţoiu, în vizită la Kiev: România susţine Ucraina şi parcursul său european
Bursa, 7 august 2025 21:00
Ministrul de Externe al României, Oana Ţoiu, s-a întâlnit joi, la Kiev, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul primei vizite bilaterale a unui ministru român de Externe în Ucraina de la începutul invaziei ruse.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat joi ca Uniunea Europeană să participe activ la procesul de negociere a păcii cu Rusia, în contextul în care SUA îşi asumă rolul de mediator principal, relatează Politico, de la care relatăm cele ce urmează.
Guvernul schimbă regulile fiscale pentru proprietăţi: Impozite mai mari pentru construcţii ilegale şi verificări cu drone # Bursa
Ministerul Dezvoltării a publicat un proiect de act normativ care prevede modificări substanţiale în modul de calcul al impozitelor pe proprietate, ca parte a celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale destinat reducerii deficitului bugetar.
Starea de alertă din comuna Praid, judeţul Harghita, a fost prelungită pentru încă 30 de zile, în contextul riscului major generat de infiltrarea apei din pârâul Corund în salina din localitate, potrivit unei informări transmise de Instituţia Prefectului.
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi, la Moscova, că o întâlnire directă cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski nu este posibilă în acest moment, întrucât and #8222;nu sunt întrunite condiţiile necesare and #8221;, relatează presa internaţională. În schimb, liderul de la Kremlin a confirmat existenţa unui and #8222;interes reciproc and #8221; pentru o reuniune cu preşedintele american Donald Trump.
Thailanda şi Cambodgia prelungesc armistiţiul după confruntările sângeroase de la frontieră
Protest în Piaţa Universităţii faţă de decretarea zilei de doliu naţional pentru Ion Iliescu # Bursa
Câteva zeci de persoane participă la această oră, la protestul organizat de comunitatea and #8222;Corupţia ucide and #8221; în Piaţa Universităţii faţă de declararea unei zile de doliu naţional pentru Ion Iliescu.
Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că este and #8222;foarte important and #8221; ca toate statele din Orientul Mijlociu să se alăture Acordurilor Abraham, susţinând că extinderea acestor înţelegeri este cheia pentru asigurarea păcii în regiune, informează presa internaţională.
Comisia Europeană şi-a exprimat joi încrederea că Statele Unite vor implementa and #8222;cât mai curând posibil and #8221; angajamentele asumate în cadrul acordului comercial convenit pe 27 iulie între preşedintele Donald Trump şi preşedinta executivului comunitar, Ursula von der Leyen, potrivit EFE, care afirmă cele ce urmează.
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul intenţionează să preia controlul militar asupra întregii Fâşii Gaza şi că, în cele din urmă, o va preda forţelor armate care o vor guverna în mod corespunzător.
Preşedintele SUA, Donald Trump, a solicitat joi demisia and #8222;imediată and #8221; a directorului general al companiei Intel, Lip-Bu Tan, acuzând un grav conflict de interese, potrivit AFP, care afirmă cele ce urmează. Reacţia liderului de la Casa Albă vine la o zi după ce senatorul republican Tom Cotton şi-a exprimat îngrijorarea privind posibilele legături ale lui Tan cu companii chineze suspectate de colaborare cu Partidul Comunist Chinez şi Armata Populară de Eliberare.
Producătorii auto germani cer claritate în acordul comercial UE-SUA privind taxele pentru maşini # Bursa
Federaţia constructorilor germani de automobile (VDA) avertizează că noul acord comercial dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite nu oferă încă claritate în privinţa regimului fiscal aplicat industriei auto, transmite Reuters, care afirmă cele ce urmează. Preşedintele VDA, Hildegard Muller, a declarat joi că lipsa unei decizii concrete privind taxele vamale pentru vehicule şi componente auto creează incertitudine pentru producătorii germani.
Consiliul Concurenţei consultă mediul de afaceri şi cetăţenii privind paginile web dedicate ajutoarelor de stat # Bursa
Consiliul Concurenţei lansează un chestionar destinat persoanelor fizice şi reprezentanţilor mediului de afaceri, prin care îşi propune să evalueze experienţa de utilizare a paginilor web dedicate ajutoarelor de stat, conform unui comunicat emis redacţiei.
PPC Energie amână emiterea facturilor pentru luna iulie, din cauza modificărilor sistemelor IT impuse de noua cotă TVA # Bursa
PPC Energie a anunţat că facturile pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale aferente lunii iulie vor fi emise cu întârziere, începând cu data de 21 august, ca urmare a actualizării sistemelor informatice pentru integrarea noii cote de TVA de 21%, potrivit unui comunicat emis redacţiei.
Grupul Allianz a înregistrat în primul semestru din 2025 un profit operaţional record de 8,6 miliarde euro, în creştere cu 9,3% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, potrivit unui comunicat al companiei. Cifra reprezintă 54% din profitul operaţional estimat pentru întregul an, semnalând un avans solid pe toate liniile de business.
Peste 42.000 de firme din ţara noastră nu şi-au achitat obligaţiile fiscale către bugetul de stat în al doilea trimestru al anului 2025, iar datoriile restante au ajuns la peste 76 miliarde lei, potrivit unei analize realizate de platforma RisCo.ro. Bucureştiul conduce topul judeţelor cu cele mai mari datorii, urmat de Ilfov şi Constanţa.
XTB: Tarifele impuse Elveţiei de Trump pun presiune pe francul elveţian şi pot influenţa cursul leului # Bursa
Taxele vamale de 39% anunţate de administraţia Trump pentru importurile din Elveţia au fost primite cu stupoare la Berna şi ar putea avea efecte importante asupra economiei elveţiene şi asupra monedelor europene, inclusiv asupra leului românesc, potrivit unei analize XTB semnate de Claudiu Cazacu, consultant de strategie.
Startup-ul românesc Medicai, specializat în soluţii de imagistică medicală, se extinde rapid pe piaţa americană, care ar putea genera jumătate din veniturile companiei până la finalul anului 2025, potrivit unui comunicat redacţiei. Veniturile din SUA s-au multiplicat de patru ori faţă de 2024, iar compania estimează o creştere de zece ori până la sfârşitul acestui an.
Platforma globală de investiţii şi tranzacţionare eToro (NASDAQ: ETOR) a anunţat o nouă etapă în evoluţia sa, odată cu integrarea extinsă a tehnologiilor de inteligenţă artificială, potrivit unui comunicat eToro emis redacţiei. Prin lansarea unei suite de instrumente bazate pe AI, a unui nou asistent virtual şi a unei pieţe deschise pentru dezvoltatori şi investitori, compania îşi propune să democratizeze accesul la inovaţie şi la strategii de investiţii avansate, anterior disponibile doar fondurilor speculative.
WiseBee atrage 2,5 milioane dolari pentru a aduce apărare cibernetică autonomă companiilor mijlocii # Bursa
Startup-ul de securitate cibernetică WiseBee, cu sediul în New York şi un centru de cercetare în Sofia, a atras o rundă de finanţare pre-seed de 2,5 milioane de dolari, potrivit unui comunicat al companiei. Finanţarea a fost condusă de fondurile Frontline Ventures şi BrightCap Ventures, vizând scalarea unei platforme AI care monitorizează, detectează şi rezolvă în mod autonom ameninţările cibernetice.
Karel îşi consolidează prezenţa în România prin parteneriate strategice cu Havelsan şi Turkish Aerospace Industries # Bursa
Compania turcească Karel, parte din Dogan Holding şi activă în România prin subsidiara sa Karel Eu-rope, îşi extinde accelerat prezenţa în Europa de Est, semnând parteneriate strategice cu doi dintre cei mai importanţi actori din industria de apărare a Turciei - Havelsan şi Turkish Aerospace Industries (TAI), potrivit unui comunicat Karel emis redacţiei. Anunţurile au fost făcute în cadrul expoziţiei in-ternaţionale IDEF 2025, unde compania şi-a reafirmat ambiţia de a deveni furnizor regional de soluţii de înaltă tehnologie, cu aplicaţii directe inclusiv în România.
Nina Iliescu: 'Pentru mine e o imensă durere, alinată de onoarea cu care v-aţi luat rămas bun de la un om, un lider, un prieten, un adversar' # Bursa
Nina Iliescu, soţia lui Ion Iliescu, a transmis joi un mesaj imediat după înmormântarea fostului preşedinte.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat că Uniunea Europeană nu poate fi marginalizată în negocierile de pace dintre Ucraina şi Rusia, mediate de Statele Unite.
* La finalul lunii iunie existau aproape 263.000 de conturi la bursă, un sfert având doar titluri de stat Numărul conturilor investitorilor la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a crescut cu 30% în perioada iunie 2024 - iunie 2025, conform ultimului raport publicat de Fondul de Compensare a Investitorilor (FCI).
Drone ale serviciului secret al armatei ucrainene au lovit joi mai multe obiective militare ruseşti din peninsula Crimeea.
Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN condamnă măsurile fiscal-bugetare impuse de Guvern începând cu 1 august 2025, calificându-le drept regresive, antisociale şi profund nedrepte faţă de familiile din România
Cseke Attila: Guvernul a publicat în transparenţă noile măsuri pentru reforma administraţiei publice # Bursa
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, anunţă că au fost publicate, în transparenţă decizională, propunerile care vizează reforma administrativă şi care vor face parte din următorul pachet de măsuri al Guvernului.
CBRE România : Activitatea investiţională se menţine stabilă în H1 2025, iar sectorul hotelier intră pe radarul investitorilor # Bursa
Investiţiile imobiliare din România îşi menţin stabilitatea în prima jumătate a anului 2025, cu un interes crescând pentru sectorul hotelier, alimentat de redresarea turismului şi îmbunătăţirea infrastructurii
Uniunea Naţională a Barourilor din România atrage atenţia asupra efectelor negative generate de instabilitatea legislativă şi de retorica stigmatizantă care afectează nu doar cadrul profesional al magistraţilor, ci şi buna funcţionare a întregului sistem judiciar
AFP: Preşedintele Austriei nu va participa la COP30 din Brazilia din cauza costurilor ridicate ale cazării # Bursa
Preşedintele austriac Alexander Van der Bellen a anunţat joi, într-o declaraţie pentru AFP, că nu va participa la Conferinţa ONU privind schimbările climatice COP30, care va avea loc în luna noiembrie în oraşul Belem, Brazilia. Decizia vine pe fondul and #8222;costurilor excepţional de mari and #8221; asociate participării, într-un an marcat de restricţii bugetare severe în Austria.
Anunţul unor taxe vamale de 39% impuse Elveţiei de către SUA a fost primit cu stupoare, ceea ce face ca economia acestei ţări să păşească pe tărâmul incert al tarifelor lui Trump, fiind estimate pierderi importante pentru economia elveţiană, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB România.
CNA: Intră în vigoare noul Cod de Reglementare a Conţinutului Audiovizual, adaptat noilor realităţi tehnologice şi informaţionale # Bursa
Noul Cod de Reglementare a Conţinutului Audiovizual, adoptat de Consiliul Naţional al Audiovizualului, o amplă actualizare legislativă adaptată noilor realităţi tehnologice, sociale şi informaţionale, intră în vigoare.
Datele publicate de Eurostat pentru luna iunie 2025 arată că România a înregistrat cea mai mare creştere a chiriilor din Uniunea Europeană comparativ cu iunie 2024.
Transparency International Romania atrage atenţia că în ultimii ani subiectul referitor la lupta împotriva corupţiei nu s-a mai regăsit la fel de frecvent pe agenda publică din România, iar repercusiunile acestui fapt pot fi uşor observate şi sunt menţionate în cele mai recente rapoarte internaţionale privind ţara noastră.
Marius Budăi: România pierde 11,8 miliarde de euro anual ca urmare a menţinerii cotei unice de impozitare # Bursa
Fostul ministru al Muncii şi deputatul PSD Marius Budăi avertizează că România pierde anual 11,8 miliarde de euro din cauza menţinerii cotei unice de impozitare.
Am şters vreo şaptezeci de insulte la adresa lui Ion Iliescu, comentarii ale publicului în josul ştirii publicate de BURSA că fostul preşedinte a murit
Analiză eToro: Tarifele vamale impuse de Donald Trump, o ameninţare pentru industria farmaceutică globală # Bursa
Tarifele vamale impuse de Donald Trump sunt o ameninţare pentru industria farmaceutică globală.
Piaţa imobiliară a traversat în ultimele săptămâni o perioadă ridicată de efervescenţă.
Adrian Năstase, după înmormântarea lui Iliescu: and #8222;A fost un lider foarte important pentru România and #8221; # Bursa
Fostul prim-ministru Adrian Năstase consideră că Ion Iliescu este acum 'parte din istoria noastră', subliniind că a fost un lider 'foarte important' pentru România, 'într-un moment foarte dificil'
Eurostat: România a înregistrat cel mai sever declin din UE al producţiei de servicii, în luna mai # Bursa
Producţia de servicii a crescut cu 1,7% în Uniunea Europeană şi cu 2,1% în zona euro în mai, comparativ cu perioada similară din 2024, România înregistrând cel mai semnificativ declin la acest indicator, conform datelor publicate joi de Oficiul European pentru Statistică
Grindeanu: Democraţia de care ne bucurăm cu toţii - adevărata moştenire lăsată de preşedintele fondator al PSD # Bursa
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că 'democraţia de care ne bucurăm cu toţii' este adevărata moştenire lăsată de preşedintele fondator al partidului, primul preşedinte ales al României, Ion Iliescu
Grupul antreprenorial românesc Agroland, activ în retail, agribusiness, producţie alimentară şi nutriţie animală, continuă extinderea reţelei de magazine prin inaugurarea unei noi unităţi în format MEGA în Slobozia. Magazinul în regim propriu inaugurat astăzi a presupus o investiţie de aproximativ 150.000 de euro, sumă care nu include stocul de marfă.
Visa (NYSE: V) creează noi oportunităţi pentru clienţii săi de a valorifica expertiza vastă a companiei în domeniul securităţii cibernetice, prin servicii cu valoare adăugată şi soluţii de management al riscului
Preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump se vor întâlni în următoarele zile, a anunţat joi consilierul de la Kremlin, Iuri Uşakov, aceasta urmând să fie prima întâlnire la vârf între liderii celor două ţări din 2021 încoace
One United Properties, principalul investitor şi dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din România, a înregistrat în primul semestru al anului 2025 vânzări şi pre-vânzări în valoare totală de 95,4 milioane de euro, echivalentul a 28.602 mp de spaţii rezidenţiale şi comerciale.
O şcoală din municipiul Focşani va fi modernizată cu peste 50 de milioane de lei, ceea ce reprezintă cea mai mare investiţie într-o unitate de învăţământ din oraş.
Primăria municipiului Galaţi a emis autorizaţia de construire pentru una dintre cele mai importante investiţii din ultimii ani în judeţ. Este vorba despre fabrica de ulei care urmează să se construiască în Zona Liberă Galaţi.
Vindem-Ieftin.ro: Impactul comisioanelor ascunse asupra costurilor din sectorul construcţiilor # Bursa
În plin val de analize despre cheltuieli publice, bugete şi reforme, o altă faţă a economiei rămâne tăcută şi rar discutată: şpaga din sectorul privat al construcţiilor.
Preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump se vor întâlni în următoarele zile, a anunţat joi consilierul de la Kremlin, Iuri Uşakov, aceasta urmând să fie prima întâlnire la vârf între liderii celor două ţări din 2021 încoace
Fostul preşedinte al României Ion Iliescu a fost înmormântat joi, în Cimitirul Militar Ghencea III, cu onoruri militare
