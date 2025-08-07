VIDEO Incendiu puternic la Chilia Veche. 60 de tone de apă lansate din două elicoptere Black Hawk
Profit.ro, 7 august 2025 21:00
Două elicoptere Black Hawk ale Inspectoratului General de Aviație al MAI au efectuat 25 de lansări de apă, echivalentul a peste 60 de tone, pentru a sprijini forțele de la sol care continuă acțiunile de stingere a incendiului din zona Ostrov Tătaru - Chilia Veche.
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
21:10
DOCUMENT Bolojan taie peste 6.000 posturi la cabinetul demnitarilor. Noi reguli de evaluare a performanței și pentru ocuparea posturilor. # Profit.ro
Guvernul Bolojan va tăia peste 6.000 de posturi la cabinetul demnitarilor din administrația centrală și locală.
21:10
Modul de calcul al impozitelor pe proprietate va fi schimbat.
Acum 10 minute
21:00
Justiția din Franța va emite o nouă decizie privind extrădarea lui Paul Philip al României, cunoscut ca prințul Paul.
21:00
Acum 30 minute
20:50
Un smartphone de acum cinci-șase ani, cu încă o cameră decentă, poate deveni dashcam dedicat dacă îl fixezi pe parbriz și îl lași să ruleze o singură aplicație de înregistrare. „Screen Pinning” împiedică accesul accidental la restul sistemului, iar un suport universal și o sursă de curent pe USB-C completează pachetul .
20:50
Un puternic incendiu a cuprins fostul Club Bellagio din Mamaia.
20:40
ULTIMA ORĂ România suspectează Rusia că a contaminat intenționat petrol azer livrat pentru rafinăria Petrobazi a OMV Petrom # Profit.ro
România ia în calcul scenariul ca Rusia să fi contaminat intenționat, prin operațiune de tip război hibrid, o cantitate mare de petrol azer livrat pentru rafinăria Petrobazi a OMV Petrom.
Acum o oră
20:30
Guvernul de coaliție al Germaniei intenționează să reducă beneficiile de stat pentru refugiații ucraineni nou-sosiți, arată un proiect de lege văzut de Reuters, ceea ce ar putea duce la o scădere cu 100 de euro pe lună per refugiat, conform estimărilor.
20:30
Distribuție Energie Electrică Romania anunță că a fost implementată opțiunea de transmitere online a indexului de consum. Utilizatorii pot transmite indexul contorului însoțit de o fotografie clară (cu indexul și seria vizibile), direct pe site-ul companiei.
20:30
GRAFIC Bursa explodează pe un nou maxim. Investitorii angrenează creșterile pe mai multe acțiuni # Profit.ro
Într-o sesiune în care indicele BET a atins o nouă valoare-record, reperul unor tranzacții de 1 milion de lei a fost depășit pe nu mai puțin de 18 simboluri.
Acum 2 ore
20:00
FOX NEWS: VIDEO Rusia a evitat la limită un conflict armat cu România în urma atacului cu drone asupra stației de comprimare de pe granița româno-ucraineană, prin care Kievul importă gaze via România. REACȚIA României # Profit.ro
Rusia a evitat la limită un conflict armat cu România, membră a alianței NATO, după ce a atacat cu zeci de drone o stație de comprimare gaze de la Orlovka, aflată la mai puțin de un km de granița ucraineano-română, susține Fox News.
19:20
Punctul de trecere a frontierei Bila Țerkva – Sighetu Marmației va fi deschis până la finele anului, inițial doar pentru autoturisme, în timp ce infrastructura completă se află în curs de construire, potrivit autorităților ucrainene.
Acum 4 ore
18:50
Președintele austriac renunță să participe la o conferință internațională din cauza prețului cazării la hotel # Profit.ro
Președintele ecologist austriac Alexander Van der Bellen declară AFP că nu va participa la COP30 în Brazilia, prevăzută în noiembrie, din cauza ”costurilor excepțional de mari din acest an”, relatează AFP.
18:30
Cu camera performantă a unui iPad modern și funcțiile integrate în iPadOS 18, nu mai ai nevoie de periferice dedicate pentru a digitaliza contracte, chitanțe sau notițe de curs. În două atingeri obții PDF-uri clare, semnate și gata de arhivare în iCloud.
18:20
Billa Bulgaria, parte a grupului german REWE, prezent în România cu lanțul de magazine Penny, a fost amendată cu peste 200.000 de euro pentru publicitate înșelătoare.
18:20
Nina Iliescu, soția fostului președinte Ion Iliescu, mulțumește persoanelor care au organizat funeraliile și celor prezenți.
18:00
FOTO Blocaj pe un tronson la Autostrada Moldovei: Angajații lui Umbrărescu, trimiși forțat în concediu # Profit.ro
Angajații companiei românești UMB, constructorul de pe Autostrada A7 (tronsonul Focșani – Bacău – Pașcani), au fost anunțați de o prelungire a săptămânii libere, din cauza unui blocaj financiar.
18:00
Banii din pensii private, Pilonul II și Pilonul III, vor putea fi încasați prin retragere programată sau pensie viageră. Suma forfetară poate fi până la 25% CONFIRMARE # Profit.ro
Românii cu pensii private, Pilonul II (obligatorii, administrate privat) și Pilonul III (opționale, administrate privat), își vor putea încasa banii prin retragere programată, sume plătite pentru o perioadă limitată de timp - până la rambursarea întregului activ personal - sau prin pensii viagere, achitate pe întreaga durată de viață a membrului sau a supraviețuitorului, în cazul pensiei viagere cu componentă de supraviețuitor, prevede un proiect de lege prezentat anterior de Profit.ro și care va reglementa mecanismele de plată a pensiilor private, inclusiv a fondurilor constituite special în acest scop.
18:00
Ion Iliescu, respectând parcă tiparul omului de partid comunist, nu a fost interesat să aibă firme sau afaceri.
17:50
Președintele SUA, Donald Trump, a cerut demisia imediată a noului CEO al Intel, Lip-Bu Tan, acuzându-l că se află “profund în conflict de interese”, din cauza legăturilor sale cu firme chineze.
17:40
Fostul președinte Traian Băsescu va primi ca locuință de protocol vila situată în str. Emile Zola nr. 2A, sector 1, București, imobil care este situat chiar lângă Muzeul Zambaccian și la doi pași de casa fostului premier Adrian Năstase, conform hotărârii pregătite de Guvern în acest scop și analizate de Profit.ro.
17:20
Thomson Reuters raportează creșterea veniturilor în T2. Inteligența artificială stimulează dezvoltarea # Profit.ro
Thomson Reuters a raportat o creștere a veniturilor în al doilea trimestru al anului 2025, susținută de lansarea unor funcționalități noi, bazate pe inteligență artificială, în diviziile sale de fiscalitate, contabilitate și juridic.
Acum 6 ore
17:00
„Bonusul Buffett” se disipează înainte de retragerea renumitului investitor din fruntea companiei sale # Profit.ro
Acțiunile Berkshire Hathaway, compania de investiții a lui Warren Buffett, au înregistrat unul dintre cele mai slabe randamente din ultimele decenii în raport cu bursa americană în ansamblul său, în condițiile în care retragerea miliardarului din funcția de director general se apropie, iar unii investitori încep să iasă din acționariat, relatează Financial Times.
16:40
Wizz Air anunță lansarea a patru rute de la Aeroportul Internațional Craiova. Începând din luna octombrie, pasagerii vor putea zbura direct din Craiova către Paris, Napoli, Atena și Barcelona.
16:40
Ce i-ar fi oferit Trump lui Putin: Încetarea focului, recunoașterea de facto a cuceririlor rusești, ridicarea sancțiunilor, SUA nu garantează că Ucraina nu va adera la NATO (surse) # Profit.ro
Publicația poloneză Onet.pl a publicat detalii despre planul SUA de a rezolva războiul ruso-ucrainean. Potrivit jurnaliștilor, la o întâlnire între Vladimir Putin și Steve Witkoff la Moscova, la 6 august, Kremlinul a primit o „ofertă foarte avantajoasă” din partea administrației Donald Trump, convenită cu aliații europeni, scrie meduza.io.
16:40
Numărul de conturi deschise la brokeri a crescut cu 16% în primele 6 luni ale acestui an.
16:20
Fostul președinte Traian Băsescu a cerut Administrației Prezidențiale, în mod oficial, repunerea în drepturi după decizia Curții Constituționale.
16:20
Șeful Dacia, inclus în Hall of Fame al industriei auto, în Marea Britanie. „A face mai mult cu mai puțin contează și mai mult.” # Profit.ro
Denis le Vot, omul care coordonează de patru ani activitatea mărcii Dacia din poziția de CEO, a fost inclus în Motoring Hall of Fame 2025, alăturându-se astfel altor nume celebre ale industriei auto globale.
16:00
Noile tarife impuse de președintele Donald Trump au intrat oficial în vigoare joi, în timp ce acesta își continuă campania agresivă pentru a remodela comerțul global.
15:40
Tesla și Elon Musk au fost dați în judecată de un grup de acționari pentru ascunderea “riscurilor semnificative” ale vehiculelor autonome # Profit.ro
Tesla și Elon Musk au fost dați în judecată de un grup de acționari, pentru ascunderea “riscurilor semnificative” ale vehiculelor autonome, inclusiv ale robotaxiurilor testate în Texas.
15:30
Avertisment: campanie de phishing care imită comunicări oficiale din partea Romarg, în plină desfășurare # Profit.ro
O campanie de phishing în care atacatorii încearcă să compromită datele utilizatorilor prin intermediul unor emailuri frauduloase ce imită comunicări oficiale din partea companiei Romarg se află în desfășurare, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).
15:20
General Motors și Hyundai au prezentat recent planuri de a dezvolta împreună 5 vehicule, în efortul de a reduce costurile în fața unei competiții tot mai intense din partea producătorilor chinezi.
15:20
În zilele următoare, inspectorii din cadrul Administrației Rezervația Biosferei Delta Dunării (ARBDD) vor efectua controale radar pentru verificarea respectării vitezei de deplasare și a regulilor de transport al turiștilor, anunță Agenția de presă Rador.
15:10
Exporturile Chinei au depășit estimările luna trecută, producătorii s-au grăbit să-și trimită mărfurile peste hotare, în special în sud-estul Asiei, înaintea taxelor vamale americane, transmite Reuters.
Acum 8 ore
15:00
Medicai, furnizor de soluții de imagistică medicală și parte din portofoliul GapMinder Ventures, estimează că piața americană va deveni principala sursă de venituri până la finalul anului 2025, generând aproximativ 50% din cifra de afaceri, față de 10% în 2024.
15:00
Brandul de magazine cu articole vestimentare Naf Naf, aflat în redresare judiciară, așteaptă verdictul care îi va decide soarta, într-o atmosferă apăsătoare, cu postere având mesajul „închidere iminentă” lipite pe vitrine, vânzătoare obosite și clienți dezamăgiți, relatează Fashion United.
14:50
FOTO Egiptul anunță când deschde marele muzeu, chiar lângă piramide, de 1 miliard de dolari. Atracția vedetă # Profit.ro
Marele Muzeu Egiptean va fi deschis la 1 noiembrie.
14:40
Datele publicate de Eurostat pentru luna iunie 2025 arată că România a înregistrat cea mai mare creștere a chiriilor din Uniunea Europeană comparativ cu iunie 2024. Mai exact, chiriile au crescut în țara noastră cu 5,8%, într-un ritm de peste două ori mai mare comparativ cu media Uniunii Europene de 2,3%.
14:30
După Tuareg, Volkswagen renunță la încă un model și îl retrage din producție după doar 6 ani # Profit.ro
Volkswagen a anunțat că va retrage din producție modelul electric ID.5 peste 2 ani. SUV coupe-ul electric va fi retras la numai 6 ani de la debut.
14:30
Consiliul Concurenței verifică experiența de utilizare a paginii web dedicate ajutorului de stat # Profit.ro
Consiliul Concurenței invită persoanele fizice și mediul de afaceri să completeze un chestionar despre experiența de utilizare a paginii web dedicate ajutorului de stat, accesibilă prin cele patru domenii existente: www.ajutordestat.ro, www.ajutordestat.eu, www.renascc.eu și www.stateaid.ro, pagină care reprezintă punct unic de informare în acest domeniu, la nivel național.
14:30
Banca Angliei (BoE) a redus, în conformitate cu așteptările, dobânda sa de politică monetară principală cu 25 de puncte de bază, aceasta fiind a cincea relaxare monetară din ultimul an, transmite agenția Reuters.
14:20
Germania va prelungi din nou controalele temporare la frontiere, a anunțat ministrul de interne, Alexander Dobrindt, referitor la o măsură menită să combată migrația ilegală, care a condus la tensiuni cu țările vecine, relatează agenția de știri AFP.
14:10
Atac cibernetic la Festivalul Internațional de Film de la Veneția. Hackerii au piratat datele participanților # Profit.ro
Festivalul de Film de la Veneția, a cărui a 82-a ediție se desfășoară între 27 august și 9 septembrie 2025, a confirmat că a fost victima unui atac cibernetic care a compromis datele personale ale participanților acreditați la evenimentul din acest an, a dezvăluit The Hollywood Reporter.
13:40
Germania - Producția industrială, la cel mai scăzut nivel din mai 2020, exporturile au depășit estimările # Profit.ro
Producția industrială a Germaniei a scăzut în iunie, ajungând la cel mai redus nivel din pandemie și extinzând declinul de anul trecut, pe fondul cererii externe slabe și al sporirii concurenței din China, în timp ce exporturile celei mai mari economii europene au crescut peste așteptări, transmite Reuters.
13:40
Administratorul unei firme, cercetat pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 600.000 de lei. El nu ar fi declarat veniturile obținute din vânzarea de mașini second hand # Profit.ro
Administratorul unei firme care vinde autoturisme este cercetat, sub control judiciar, de procurorii din București pentru 18 fapte de evaziune fiscală, după ce nu a declarat veniturile obținute din vânzarea de mașini second hand. Prejudiciul depășește 600.000 de lei.
13:40
Apartamente noi mai ieftine în trei mari orașe din țară. Cum vor evolua prețurile până la finalul verii # Profit.ro
Piața imobiliară a traversat în ultimele săptămâni o perioadă ridicată de efervescență. Aceasta a fost generată de numărul mare de români care au intrat în cursa contra cronometru pentru semnarea antecontractelor de vânzare-cumpărare până la 1 august, dar și de acei dezvoltatorii care au venit în întâmpinarea lor cu discounturi și oferte speciale. În acest context, segmentul rezidențial nou a cunoscut unele corecții la nivelul prețurilor.
13:20
Piața imobiliară din România este forțată să se adapteze la o nouă realitate – locuințe mai mici.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat joi de BNR, a ajuns la 5,0736 lei, față de 5,0747 lei înregistrat miercuri.
Acum 12 ore
12:50
VIDEO&FOTO Metrorex continuă alert spre Aeroportul Otopeni cu TBM-urile „Sfânta Ana” și "Sfânta Maria" # Profit.ro
Metrorex continuă alert lucrările la linia spre metroul Otopeni.
12:40
Gigantul taiwanez al semiconductorilor TSMC "este scutit" de tarifele de 100% impuse de președintele american Donald Trump asupra cipurilor, a declarat joi un oficial la Taipei, potrivit AFP.
