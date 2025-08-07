Cristina Prună: Guvernul a ales să mențină AMEPIP și să-i selecteze conducerea printr-o procedură de selecție „competitivă” – o cosmetizare a unei probleme mai profunde: o formă fără fond
Financial Intelligence, 7 august 2025 21:00
Guvernul a ales să mențină Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) și să-i selecteze conducerea
• • •
Acum 10 minute
21:00
Rusia, suspectată că a contaminat intenționat o cantitate mare de petrol azer destinată României și altor țări europene – G4Media # Financial Intelligence
Statul român ia în calcul scenariul ca Rusia să fi contaminat intenționat, printr-o operațiune de tip război hibrid
21:00
Acum o oră
20:30
Firmele aveau datorii restante la bugetul de stat de peste 76 miliarde lei în trimestrul al doilea (RisCo) # Financial Intelligence
Firmele din România aveau datorii restante la bugetul de stat de peste 76 miliarde lei în trimestrul al
20:20
SUA se aşteaptă la 50 de miliarde de dolari pe lună din noile taxe asupra importurilor americane # Financial Intelligence
Secretarul american al comerţului Howard Lutnick a afirmat joi că se aşteaptă ca SUA să strângă cel puţin
20:20
Oana Ţoiu, întâlnire cu Zelenski: Construim un parteneriat strategic între România şi Ucraina # Financial Intelligence
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, s-a întâlnit, joi, la Kiev, cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, căruia i-a transmis
20:10
Pompierii intervin, joi seară, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins fostul Club Bellagio din Mamaia.
Acum 4 ore
18:00
Prima zi de UNTOLD – Primăria Municipiului Cluj-Napoca lasă peste 120.000 de turiști străini la mâinile taximetriștilor tradiționali # Financial Intelligence
Notă: Cititorii Financial Intelligence ne-au sesizat o situaţie cel puţin ciudată la Cluj Napoca, mai ales că zilele
17:40
Ministrul Petrolului din Kuweit: OPEC monitorizează piaţa şi declaraţiile lui Trump privind petrolul rusesc # Financial Intelligence
Ministrul Petrolului din Kuweit, Tariq Al-Roumi, a declarat joi că OPEC (Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol) monitorizează cu
17:40
Putin nu se opune întâlnirii cu Zelensky, dar trebuie create condițiile necesare- TASS # Financial Intelligence
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că nu se opune organizării unei întâlniri cu Vladimir Zelensky, dar că
17:40
Într-o postare pe Truth Social, Trump a declarat că directorul executiv al Intel, Lip-Bu Tan, „se află într-un
Acum 6 ore
16:50
Fondul Proprietatea anunță că reduce oferta de răscumpărare, la 80 milioane de acțiuni, după ce un grup de acționari a solicitat distribuirea de dividende # Financial Intelligence
Fondul Proprietatea (FP) anunță că reduce oferta de răscumpărare, la 80 milioane de acțiuni, după ce un grup
16:30
Putin va vizita India, ţară pe care Trump o provoacă la un război comercial legat de relaţiile cu Rusia # Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să efectueze o vizită în India, a anunţat joi, în timpul unei vizite
16:20
Banca Angliei reduce dobânda şi îmbunătăţeşte previziunile privind creşterea economiei britanice # Financial Intelligence
Banca Angliei (BoE) a decis joi să reducă dobânda de politică monetară cu un sfert de punct procentual,
15:30
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, joi, 781 milioane de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni
Acum 8 ore
15:00
Numărul investitorilor de la BVB a urcat la 262.737, la jumătatea anului; 23% dețin doar titluri de stat (FCI) # Financial Intelligence
Numărul total al investitorilor de la Bursa de Valori București, raportați de participanții la Fond de Compensare a
13:50
Kremlinul anunță că va face public locul întâlnirii dintre Putin și Trump – TASS # Financial Intelligence
Yury Ushakov, consilier al Kremlinului, a declarat că locul întâlnirii dintre președintele rus și președintele american a fost
13:40
Impact Developer & Contractor câștigă în instanță procesul privind PUZ-ul Greenfield Băneasa # Financial Intelligence
IMPACT Developer & Contractor anunță pronunțarea unei hotărâri favorabile în Dosarul nr. 4122/3/2022, în care au fost contestate
13:30
Eurostat: România a înregistrat cel mai sever declin din UE al producţiei de servicii, în luna mai # Financial Intelligence
Producţia de servicii a crescut cu 1,7% în Uniunea Europeană şi cu 2,1% în zona euro în mai,
13:30
ANALIZĂ XTB, Claudiu Cazacu: Tarifele stabilite de Trump pentru Elveția, primite cu stupoare. Care ar fi efectele pentru leul românesc? # Financial Intelligence
Anunțul unor taxe vamale de 39% impuse Elveției de către SUA a fost primit cu stupoare, ceea ce
13:20
Oana Ţoiu, în vizită la Kiev: Nu rămânem indiferenţi la suferinţă şi barbarie # Financial Intelligence
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, efectuează o vizită la Kiev, unde va avea discuţii cu oficiali ucraineni de
13:10
Iranul afirmă că reluarea negocierilor cu SUA pe dosarul nuclear depinde de interesul naţional # Financial Intelligence
Ministrul de externe iranian, Abbas Araqchi, a afirmat că decizia ţării sale cu privire la reluarea sau nu
13:10
Germania: Producţia industrială, la cel mai scăzut nivel din mai 2020, exporturile au depăşit estimările # Financial Intelligence
Producţia industrială a Germaniei a scăzut în iunie, ajungând la cel mai redus nivel din pandemie şi extinzând
Acum 12 ore
12:50
Compania Karel, parte din Dogan Holding, își consolidează prezența în România prin parteneriate strategice cu Havelsan si Turkish Aerospace Industries # Financial Intelligence
Karel, companie turcească din domeniul tehnologiilor de comunicații și apărare, a anunțat semnarea unui memorandum de înțelegere (MoU)
12:20
Veniturile Grupului Allianz au crescut cu 10,1%, în primul semestru din 2025 # Financial Intelligence
Grupul Allianz a raportat, în primele şase luni ale acestui an, venituri totale de 98,5 miliarde de euro,
12:20
AP: Taxele vamale americane intră în vigoare, într-un moment în care dificultăţile economice ies la suprafaţă # Financial Intelligence
Preşedintele Donald Trump a început joi perceperea unor taxe de import mai ridicate în cazul a zeci de
12:10
PPC Energie actualizează sistemele informatice pentru integrarea noii cote de TVA;facturile pe iulie, emise cu întârziere # Financial Intelligence
PPC Energie îşi actualizează sistemele informatice pentru a integra recentele modificări legislative privind majorarea cotei TVA la 21%,
12:10
Zelenski insistă să ceară o încetare a focului înainte de o posibilă întâlnire cu Putin # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a insistat joi să se declare un armistiţiu ca prim pas înainte de o
12:10
Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească "în zilele următoare" cu omologul său american Donald Trump, după
12:00
India: Modi afirmă că nu va compromite interesele fermierilor, în urma taxelor vamale decise de Trump # Financial Intelligence
Premierul indian Narendra Modi a declarat joi că nu va compromite interesele fermierilor indieni, chiar dacă va trebui
11:10
După trei ani de război, SUA și Europa continuă să facă comerț cu Rusia în valoare de miliarde – Reuters # Financial Intelligence
La trei ani după ce Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei, SUA și Uniunea Europeană
11:00
Romgaz încheie un nou contract de Market Making cu Raiffeisen Bank International # Financial Intelligence
ROMGAZ, cel mai mare producător și principal furnizor de gaze naturale din România, anunță încheierea unui nou contract
10:50
Rubio le cere diplomaţilor americani să lanseze o campanie de lobby împotriva legii serviciilor digitale din UE # Financial Intelligence
Administraţia preşedintelui Donald Trump le-a cerut diplomaţilor americani din Europa să lanseze o campanie de lobby pentru a
10:40
Sondaj CEC Bank: Grecia, Bulgaria, Turcia și Italia sunt principalele destinații pentru românii care au ales să își petreacă vacanța de vară în străinătate # Financial Intelligence
Trei din patru români care își vor petrece concediul în străinătate în această vară au ales ca destinație
10:30
Uniper din Germania va investi 5,8 miliarde de dolari până în 2030 în reorganizarea strategiei # Financial Intelligence
Uniper va investi 5 miliarde de euro (5,8 miliarde de dolari) până în 2030, în principal în centrale
09:00
One United Properties raportează vânzări și pre-vânzări rezidențiale de 95,4 milioane de euro în semestrul I 2025, în scădere cu 22% # Financial Intelligence
One United Properties (ONE) raportează vânzări și pre-vânzări rezidențiale de 95,4 milioane de euro în semestrul I 2025,
08:30
OpenAI a anunțat miercuri că va oferi produsul său ChatGPT Enterprise agențiilor federale americane pentru 1 dolar pe
08:20
Burduja: Reforma statului şi a lumii politice trebuie să continue, pentru a avea şansa de a face România bine # Financial Intelligence
Reforma statului şi cea a lumii politice trebuie să continue, dacă vrem să avem şansa de a face
08:20
Grupul PPC raportează EBITDA de 1 miliard de euro și un profit net ajustat de 200 milioane euro, în primul semestru # Financial Intelligence
Grupul PPC a înregistrat o performanță solidă în prima jumătate a anului 2025, cu rezultate în T2 care
Acum 24 ore
08:10
Taiwan spune că TSMC va fi „scutită” de suprataxarea de 100% a cipurilor din SUA # Financial Intelligence
Gigantul taiwanez al semiconductorilor TSMC "este scutit" de tarifele de 100% impuse de preşedintele american Donald Trump asupra
08:10
de Dan Pălăngean Industria României a scăzut anul trecut cu -13,1% față de rezultatele din 2019, potrivit unei
07:30
Brazilia solicită Organizaţiei Mondiale a Comerţului consultări privind taxele vamale americane # Financial Intelligence
Guvernul Braziliei a înregistrat la Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) o cerere de consultări privind taxele vamale de
07:10
Funeralii Ion Iliescu/ Fostul preşedinte va fi înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea; joi – zi de doliu naţional # Financial Intelligence
Fostul preşedinte Ion Iliescu va fi înmormântat joi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea III. Joi dimineaţa,
Ieri
20:20
Trump va decide în curând dacă impune noi sancţiuni Rusiei, anunţă secretarul de stat Rubio # Financial Intelligence
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat miercuri că până la sfârşitul acestei zile ar putea veni
20:10
NATO asigură Lituania că Alianţa este vigilentă şi pregătită să o apere, după incidentele cu drone ruseşti # Financial Intelligence
NATO a asigurat miercuri autorităţile lituaniene că ia "foarte în serios" incidentele cu drone ruseşti prăbuşite în Lituania
20:00
Buzoianu: Începând din această săptămână, Raul Pop este secretar de stat la Ministerul Mediului pe zona de deşeuri şi poluare # Financial Intelligence
Raul Pop a fost numit secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor pe zona de deşeuri
20:00
Guvernul indian a descris miercuri noile taxe vamale asupra importurilor din India anunţate de preşedintele american Donald Trump,
19:20
Sebastian-Ioan Burduja a fost numit în funcția de consilier onorific al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Ilie Bolojan.
18:50
Putin a semnat un decret care permite Rusiei să-şi sporească emisiile de gaze cu efect de seră # Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat miercuri un decret care autorizează Rusia să-şi sporească emisiile de gaze cu
17:00
Ion Sterian, Transgaz, după atacul Rusiei la o stație de pompare a gazelor din regiunea Odessa: “La 15, s-a reluat tranzitul către Ucraina prin interconectarea Isaccea-Orlovsca # Financial Intelligence
La ora 15.00 s-a reluat tranzitul către Ucraina prin interconectarea Isaccea-Orlovsca, ne-a declarat domnul Ion Sterian, directorul general
16:20
Rusia a lovit interconectorul principal de gaze din Ucraina pentru a submina pregătirile pentru iarnă, afirmă Kievul # Financial Intelligence
Rusia a lovit o stație de pompare a gazelor din regiunea Odessa, din sudul Ucrainei, utilizată într-un program
