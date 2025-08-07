Oana Ţoiu, întâlnire cu omologul ucrainean. Ministra de Externe a subliniat importanţa protejării drepturilor minorităţilor naţionale
Digi24.ro, 7 august 2025 22:40
Ministra Afacerilor Externe Oana Ţoiu a avut, la vizita oficială de joi din Ucraina, consultări politico-diplomatice cu omologul ucrainean Andrii Sybiha la care a subliniat importanţa protejării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, inclusiv a drepturilor educaţionale, religioase şi a dreptului la libera asociere.
Acum 5 minute
22:40
„Donald nu poate speria Moscova cu nimic în acest moment”. Cum au reacționat bloggerii ruși pro-război la vestea întâlnirii Trump-Putin # Digi24.ro
Bloggerii pro-război din Rusia „au încins” Internetul, la aflarea veștii unei apropiate întâlniri între Vladimir Putin și Donald Trump. Consilierul Kremlinului, Yuri Ushakov, a anunțat, pe 7 august, că se fac pregătiri pentru o întâlnire față în față între cei doi lideri „în zilele următoare”. Deși Ushakov susține că inițiativa a venit din partea americană, Casa Albă a declarat că Putin a fost cel care a propus întâlnirea tête-à-tête. Reacțiile din partea experților pro-război din Rusia au variat însă, pe Telegram, de la laude la scepticism. Cu toate acestea, cei mai proeminenți comentatori ai canalului Z cred că este puțin probabil ca întâlnirea să ducă la o „descoperire majoră” sau la un armistițiu, arată Meduza.
22:40
Anchetă penală după ce o tânără de 19 ani a murit în Spitalul de Urgență Brașov, la o săptămână după ce a născut # Digi24.ro
Poliţiştii şi procurorii braşoveni anchetează împrejurările morţii unei tinere de 19 ani, care s-a stins din viaţă la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Braşov, la o săptămână după ce a născut. Cu puţin timp înainte de externare, femeii i s-a făcut rău, a spus că nu mai poate merge şi în scurt timp a survenit decesul, notează presa locală.
22:40
Acum 10 minute
22:30
Șeful Consiliului Județean Suceava anunță reluarea alimentării cu apă în Ostra, comună grav afectată de inundații # Digi24.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava Gheorghe Şoldan a anunţat, joi seară pe Facebook, reluarea alimentării cu apă în Ostra, comună grav afectată de inundaţii. Totuși, el avertizează populaţia că, în primele două zile, apa poate fi folosită doar pentru uz menajer, nu pentru băut sau gătit.
Acum 30 minute
22:20
Alexandru Rogobete: „Există spitale în care colegii nu ajung la toaletă noaptea în gardă; în altele la ora 10 se schimbă în pijamale” # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, joi seară, că în perioada următoare va prezenta peste 70 de noi măsuri administrative, în domeniul sanitar, el subliniind că este o nedreptate, de exemplu, că gărzile nu se plătesc la nivelul salariului din 2025. În plus, Rogobete a precizat că unele spitale sunt suprasolicitate, în timp ce în altele medicii şi asistenţii se îmbracă în pijamale la ora 22.00 pentru că nu au pacienţi.
22:10
Copil preluat de un elicopter SMURD dintr-o zonă turistică din Maramureş, după ce a fost muşcat de o viperă # Digi24.ro
Un copil a fost preluat de un elicopter SMURD, joi, dintr-o zonă turistică din Maramureş, după ce a fost muşcat de o viperă. Băiatul în vârstă de şapte ani a fost dus la spital, unde i s-a administrat ser antiviperin. El este stabil şi conştient.
Acum o oră
22:00
Zeci de autoturisme au rămas blocate, joi seară, în urma unei viituri care a adus aluviuni pe DN 7C - Transfăgărăşan, informează Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) Argeş.
21:50
Premierul Cambodgiei îl laudă pe Donald Trump pentru „abilitate politică extraordinară” și-l nominalizează la Premiul Nobel pentru Pace # Digi24.ro
Prim-ministrul Cambodgiei Hun Manet a anunţat, joi, că l-a nominalizat pe preşedintele SUA, Donald Trump, pentru Premiul Nobel pentru Pace. Acesta l-a lăudat pe liderul de la Casa Albă pentru „extraordinara abilitate politică” în oprirea conflictului de frontieră dintre Cambodgia şi Thailanda.
21:40
Reacția lui Alexandru Rogobete, după ce fostul şef al Centrului de Arşi de la Floreasca a amenințat că îl dă în judecată # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, joi seară, că nu poate ascunde nepăsarea cuiva doar pentru că pătează o stimă de sine, el referindu-se la fostul şef al Centrului de Arşi de la Floreasca din Bucureşti, care l-a acuzat public pe demnitar că i-a pătat imaginea.
21:40
Protest cu cămile la Budapesta. Fermierii trag un semnal de alarmă asupra pericolului deșertificării Ungariei # Digi24.ro
Scene desprinse parcă din poveștile despre Drumul Mătăsii s-au derulat în centrul Budapestei. O caravană cu cămile a străbătut principalele bulevarde ale capitalei ungare, însă n-a fost vorba despre diverstisment, ci de a atrage atenția asupra unei probleme grave cu care se confruntă, an de an, fermierii locali: seceta cumplită. Agricultorii au dorit să tragă un semnal de alarmă asupra pericolului deșertificării Ungariei și să-l determine pe premierul Viktor Orban să ia măsuri urgente, informează joi AFP, citată de Agerpres.
Acum 2 ore
21:30
Amenzi pe bandă rulantă pentru turiștii români din Bulgaria care și-au parcat mașinile într-o arie protejată. Ce scuze invocă # Digi24.ro
Turiștii români care s-au dus să își petreacă vacanța pe o plajă sălbatică din Bulgaria s-au ales cu amenzi. La Șabla, oamenii au parcat mașinile și rulotele într-o arie protejată, ceea ce este interzis prin lege și în țara vecină. Peste 100 de amenzi au fost date la o acțiune la care au participat și polițiști din România.
21:30
UEFA Europa League. CFR Cluj pierde meciul cu Braga și are șanse mici de a merge în play-off # Digi24.ro
În prima manşă a turului al treilea preliminar al competiţiei de fotbal Europa League, CFR Cluj a fost învinsă cu scorul de 1 – 2 de Braga, echipă cu o valoare a lotului de aproape 6 ori mai mare.
21:10
Negocieri „pe muchie de cuțit” Trump-Putin. Motivul pentru care tratativele privind pacea în Ucraina s-ar putea încheia cu un eșec # Digi24.ro
Războiul din Ucraina, declanșat de invazia la scară largă a Rusiei, în februarie 2022, nu dă semne că s-ar potoli. În estul Ucrainei, Rusia continuă să avanseze. Atacuri aeriene au loc aproape noapte de noapte în Ucraina, în timp ce rafinăriile și instalațiile energetice ruse sunt atacate frecvent de dronele Kievului, notează BBC. Cele trei runde de negocieri între Rusia și Ucraina, organizate la cererea lui Donald Trump între lunile mai și iulie ale acestui an, nu au reușit să apropie cele două părți de pace, dar liderul de la Washington speră că, luând situația în propriile mâini, va reuși, în sfârșit, să obțină un armistițiu. Însă prăpastia dintre Kiev și Moscova este atât de mare încât chiar și negocierile mediate de Trump s-ar putea dovedi dificil de depășit, remarcă jurnaliștii britanici.
21:10
Anunțul OpenAI despre noile funcții ale ChatGPT. Ce îmbunătățiri i s-au adus aplicației și când ar putea prelua „sarcinile oamenilor” # Digi24.ro
OpenAI anunță că a făcut un „pas important” către inteligența artificială generală (AGI), odată cu lansarea celei mai recente versiuni a ChatGPT, dar a recunoscut că mai sunt „multe lucruri” de îmbunătățit în încercarea sa de a crea un sistem capabil să îndeplinească sarcinile oamenilor. Deși modelul GPT-5 are abilități mai bune de codificare și scriere decât versiunile precedente, încă nu este capabil să „învețe continuu”, anunță The Guardian.
21:10
Guvernul pregătește schimbări majore la Pilonul II de Pensii. Deponenții nu vor mai putea retrage toată suma odată după pensionare # Digi24.ro
Guvernul pregătește schimbări importante privind Pilonul II de Pensii, care ar putea fi aprobate în ședința de vineri a Guvernului. Potrivit proiectului de hotărâre, deponenții nu vor mai putea să retragă toți banii odată, la împlinirea vârstei de 65 de ani, ci lunar, în cuantum de maximum 25% din sumă.
21:10
Incendiul din sudul Franței a mistuit 16.000 de hectare. Un mort și 13 răniți, între care un pompier și o persoană sunt în stare gravă # Digi24.ro
Uriaşul incendiu de vegetaţie care a devastat de marți 16.000 de hectare de pădure, dar şi sate din sudul Franţei, se răspândeşte mai încet joi, însă nu este încă sub control, au anunțat oficialii francezi. O persoană a murit, iar treisprezece au fost rănite, iar două dintre ele, printre care şi un pompier, sunt în stare gravă. A fost deschisă o investigaţie pentru a identifica cauza focului.
20:50
Viceamiralul Mark Norman: Canada ar putea participa la o misiune de menținere a păcii în Ucraina # Digi24.ro
Canada ar putea participa la o misiune internațională de menținere a păcii în Ucraina, dacă aceasta va fi înființată. Viceamiralul în rezervă Mark Norman, fost viceșef al Statului Major al Forțelor Armate Canadiene, a declarat acest lucru într-un interviu acordat agenției Ukrinform.
Acum 4 ore
20:30
Justiţia din Franţa va trebui din nou să dea o decizie privind extrădarea lui Paul de România # Digi24.ro
Justiţia din Franţa va trebui să pronunţe o nouă decizie privind extrădarea lui Paul Philip Al României, cunoscut ca prinţul Paul, după ce Curtea de Casaţie, cea mai înaltă instanţă franceză, a anulat decizia care bloca extrădarea lui în România, afirmă surse judiciare consultate joi de AFP, transmite Agerpres.
20:20
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, aflată în vizită în Ucraina, s-a întâlnit, joi, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi au discutat despre „un parteneriat strategic pentru pace şi prosperitate”. Ţoiu a transmis că „Ucraina luptă cu curaj şi pentru securitatea şi libertatea României şi a întregii Europe”.
20:20
Cel puţin șase morţi după ce un avion s-a prăbuşit într-o zonă de case de la periferia orașului Nairobi, Kenya # Digi24.ro
Cel puţin şase persoane au murit şi două sunt grav rănite după ce un avion ambulanţă s-a prăbuşit joi după-amiază peste mai multe case de la periferia Nairobi, informează autorităţile locale, relatează AFP.
20:10
Administrația Trump speră să obțină 50 de miliarde de dolari lunar din noile taxe asupra importurilor în SUA # Digi24.ro
Secretarul american al Comerţului, Howard Lutnick, a afirmat joi că se aşteaptă ca SUA să strângă cel puţin 50 de miliarde de dolari pe lună din tarife şi taxe, faţă de 30 de miliarde de dolari în luna iulie, în condiţiile intrării în vigoare a taxelor sporite asupra importurilor americane de produse realizate în zeci de ţări, notează Reuters.
20:10
Pompierii intervin, joi seară, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins fostul Club Bellagio din Mamaia. Clădirea era în paragină.
19:50
Moscova l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri italian pentru a-i cere să protesteze faţă de o „campanie anti-rusă” în mass-media # Digi24.ro
Rusia a anunţat joi că l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri italian la Moscova pentru a protesta faţă de ceea ce a numit o „campanie anti-rusă” în mass-media, într-o nouă escaladare a tensiunilor dintre cele două ţări, relatează AFP, citată de Agerpres.
19:40
Premierul Benjamin Netanyahu a spus ce vrea să facă în Fâşia Gaza, după ocuparea ei. „Nu vrem să o păstrăm. Intenţionăm să facem asta” # Digi24.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că Israelul intenţionează să preia controlul militar asupra întregii Fâşii Gaza şi că, în cele din urmă, o va preda forţelor armate care o vor guverna în mod corespunzător, relatează Reuters, care citează un interviu pentru Fox News.
19:30
Pompierii încă se luptă să stingă incendiul de vegetație din Tulcea. Au apărut noi focare și intervin trei elicoptere Black Hawk # Digi24.ro
Trei elicoptere Black Hawk ale Inspectoratului General de Aviație al MAI și pompierii intervin pentru a stinge incendiul de vegetaţie uscată, stuf şi fond forestier care a izbucnit pe 4 august în localitatea Chilia Veche, din judeţul Tulcea. Au apărut noi focare, iar din cauza terenului greu accesibil este aruncată apă și cu ajutorul sistemului Bambi Bucket aparatelor de zbor.
19:20
Sediul companiei aeriene naționale israeliene de la Paris, vandalizat. „Când Macron anunţă cadouri Hamasului, acesta e rezultatul” # Digi24.ro
Intrarea în sediul companiei aeriene israeliene El Al la Paris a fost vandalizată cu vopsea roşie şi inscripţii ostile în noaptea de miercuri spre joi, acesta fiind descris ca un „act barbar” condamnat de Israel, relatează AFP.
19:20
Protestul anunțat pentru această seară în Piața Universității este ilegal, spune Jandarmeria București. Recomandări pentru participanți # Digi24.ro
Jandarmeria Bucureşti atrage atenţia că protestul din Piaţa Universităţii anunţat pentru joi, de la ora 19:00, nu are autorizaţiile necesare.
19:10
Administratorul unei firme din Capitală a făcut peste 100 de achiziții fictive timp 11 ani. Prejudiciul depășește 3,4 milioane lei # Digi24.ro
Administratorul unei firme din Bucureşti, care a înregistrat în contabilitate peste o sută de achiziţii fictive, în perioada 2010 – 2021, a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Prejudiciul la bugetul de stat este de peste 3,4 milione de lei, au anunțat procurorii.
19:10
Tensiuni în Kazahstan după ce un cleric propune înființarea unei noi Biserici Ortodoxe, independentă de cea a Rusiei # Digi24.ro
Un cleric kazah foarte popular, care se opune invaziei Rusiei în Ucraina, a declarat joi că încearcă să înființeze o nouă biserică independentă de Moscova, după ce Biserica Ortodoxă Rusă l-a excomunicat pentru criticile aduse Kremlinului.
18:50
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce spune despre justiția din România declarația șefei CSM? Răspund Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu # Digi24.ro
„Ce spune despre justiția din România declarația șefei CSM?", o întrebare la care răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Florin Negruțiu afirmă că „Declarațiile Elenei Costache arată de ce magistrații sunt percepuți ca o castă: când o pensie de 11.000 de lei e considerată 'mică', s-a pierdut orice contact cu realitatea socială." Claudiu Pândaru subliniază că „Această aroganță și apărarea privilegiilor explică de ce încrederea în justiție este la pământ și de ce reforma e mai necesară ca oricând."
18:40
Prima locomotivă electrică Alstom Traxx a ajuns în României și este testată la Făurei. Atinge 200 km/h și poate tracta 16 vagoane # Digi24.ro
Compania Alstom a prezentat, joi, prima locomotivă electrică Traxx produsă pentru Autoritatea pentru Reforma Feroviară (ARF), care a sosit în România. Locomotiva va fi în testări la Centrul de Testare Făurei pe parcursul lunii august, urmând un program de testare în Germania, pe linii certificate TSI. Aceasta este prima din cele 16 locomotive și 20 de ani de servicii de mentenanță și reparații prevăzute în contractul semnat în 2024.
18:40
Reforma administrațiilor locale anunțată de Ministerul Dezvoltării: mandate limitate și reducerea posturilor cu 20% # Digi24.ro
Reducerea numărului posturilor din administrațiile locale cu 20%, mandate limitate, restrângerea numirilor interimare sau evaluarea performanțelor manageriale se numără printre propunerile incluse în proiectul publicat joi, 7 august, în transparenţă decizională, de către Ministerul Dezvoltării. Măsurile vizează reforma administrativă şi vor face parte din următorul pachet de măsuri al Guvernului, a precizat ministrul de resort Cseke Attila.
Acum 6 ore
18:30
Moștenitorii lui Diego Maradona câștigă bătălia pentru marca înregistrată împotriva surorilor sale: „O poveste plină de intrigi” # Digi24.ro
Diego Maradona a uimit lumea fotbalului, conducând Argentina spre glorie cu golul său de la Cupa Mondială din 1986 și obținând titlul de Jucătorul FIFA al secolului XX. Dar, în afara terenului de joc, s-a luptat cu dependența de cocaină, iar viața sa personală a lăsat o urmă de confuzie după moartea sa în urma unui atac de cord, la vârsta de 60 de ani, în 2020, scrie The Times.
18:30
Starea de alertă, prelungită la Praid pentru încă 30 de zile. Ce lucrări se fac în acest moment # Digi24.ro
Starea de alertă a fost prelungită la Praid pentru încă 30 zile, ca urmare a situaţiei de urgenţă provocată de inundarea salinei din localitate de către apele pârâului Corund.
18:10
Măsuri ale reformei administrative: impozite mărite și executări silite pentru recuperarea datoriilor de către primării # Digi24.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, anunţă că au fost publicate, în transparenţă decizională, propunerile care vizează reforma administrativă şi care vor face parte din următorul pachet de măsuri al Guvernului. El arată că Ministerul Dezvoltării îmbunătăţeşte procesul de descentralizare pentru comunităţile locale, consolidează autorităţi publice locale şi centrale eficiente şi vine în sprijinul sustenabilităţii financiare a acestora. Printre măsuri se numără și creșterea impozitelor, precum și executările silite pentru recuperarea datoriilor de către primării.
18:00
Premierul britanic Sir Keir Starmer îl mustră pe Andrew Tate și avertizează băieții expuși riscului „masculinității toxice” din online # Digi24.ro
Premierul Marii Britanii a avertizat că băieții sunt atrași într-o lume a „masculinității toxice” online, și a anunțat extinderea serviciilor pentru tineri menite să reducă timpul petrecut de copii în fața ecranelor.
18:00
Șoferii vor rămâne fără permis dacă nu își plătesc amenzile. Schimbările pregătite de Ministerul Dezvoltării # Digi24.ro
Șoferii nu vor mai putea conduce dacă nu vor achita în termen de 90 de zile amenzile contravenționale, se arată într-un proiect al Ministerului Dezvoltării publicat joi, 7 august, în transparență decizională. Proiectul face parte din cel de-al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului, pregătit de Guvern.
17:30
Mesajul Ninei Iliescu în ziua înmormântării fostului președinte: Ați răspuns demn la devotamentul și slujirea lui pentru România # Digi24.ro
Soția lui Ion Iliescu, Nina, a transmis primul mesaj de la moartea acestuia. Nina Iliescu a scris chiar pe blogul fostului președinte și a mulțumit tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile soțului ei. „Ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România”, se arată în mesajul fostei Prime Doamne. Primul președinte postdecembrist a fost înmormântat astăzi cu onoruri militare, la Cimitirul Ghencea.
17:30
Prefectura Neamț: Au fost scoase din Lacul Izvorul Muntelui 300 de metri cubi de deșeuri, după viituri. Curățenia e departe de final # Digi24.ro
Autorităţile au scos din lacul Izvorul Muntelui (Bicaz) aproximativ 300 de metri cubi de deşeuri, însă acţiunea de ecologizare și extragere a resturilor aduse de viituri este departe de a se fi încheiat.
17:20
O femeie din Timişoara este căutată de Poliţie după ce a intrat cu maşina pe contrasens într-un sens giratoriu # Digi24.ro
O femeie din Timişoara este căutată de poliţişti, după ce a intrat cu maşina pe contrasens, într-un sens giratoriu. Incidentul a fost filmat la ieşire din Timişoara, pe Calea Aradului.
17:20
În plină criză economică, o primărie cu 2.300 de locuitori a plătit 59.000 lei pentru ca Florin Salam să cânte la zilele comunei # Digi24.ro
În timp ce Guvernul anunță tăieri și concedieri, iar românii au parte și de creșteri de prețuri, într-o comună din Gorj, primăria a alocat 59.000 de lei pentru o seară de spectacole dedicată zilelor comunei. Vedeta serii a fost cântărețul Florin Salam care, pentru 30 de minute de show, a primit 10.000 de lei.
17:20
Amplasată pe strada Alexandru Lăpușneanu, vizavi de biserica Banu, casa a găzduit personalități marcante din istoria modernă a României.
17:20
Un şarpe din specia balaur dobrogean, cu o lungime de peste un metru, a fost prins, joi, de jandarmi, într-o gospodărie din localitatea 2 Mai, judeţul Constanţa. Reptila, dintr-o specie rară şi protejată, a fost eliberată în natură.
17:10
Un bărbat şi un copil, în stop cardio-respirator după ce s-ar fi electrocutat într-o piscină gonflabilă # Digi24.ro
Un bărbat de 43 de ani şi un copil de nouă ani sunt în stop cardio-respirator după ce s-ar fi electrocutat, joi după-amiază, într-o piscină gonflabilă, în localitatea Cârţa din judeţul Sibiu. Echipaje ale ISU şi SAJ intervin pentru a-i resuscita pe cei doi, fiind solicitate două elicoptere SMURD în sprijin.
17:10
China a transmis condoleanțe după moartea lui Ion Iliescu. Doar Rusia a mai transmis un asemenea mesaj până acum # Digi24.ro
China regretă profund trecerea în nefiinţă a fostului preşedinte al României, Ion Iliescu, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun.
16:50
Cod roșu de ploi torențiale în județul Prahova: cinci localități vizate de fenomene extreme până la 18:00 # Digi24.ro
Mai multe localităţi din judeţul Prahova se află, joi după-amiază, sub avertizare Cod roşu de ploi torenţiale, cu acumularea a peste 25-30 de litri pe metru pătrat şi descărcări electrice.
16:50
China a început să testeze echipamente pentru prima sa aselenizare. Când ar putea să pună piciorul pe Lună primii taikonauți # Digi24.ro
China a desfăşurat miercuri primul test al unui modul de aselenizare despre care speră că ar putea să-i ducă pe Lună pe primii taikonauţi până în anul 2030, transmite joi Reuters care citează responsabili ai programului spaţial cu echipaj uman al Beijingului.
16:50
Ai sau n-ai AI?
16:50
Zeci de pelerini au avut nevoie de îngrijiri medicale. Ei au participat la slujba de canonizare a Sfinţilor Paisie şi Cleopa # Digi24.ro
Zeci de pelerini care au participat la slujba de canonizare a Sfinţilor Paisie şi Cleopa, la mănăstirea Sihăstria din județul Neamț, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Trei persoane, inclusiv un copil de 4 ani, au fost transportate la spital.
16:50
Israelul are în plan reconstrucția unei colonii din Cisiordania, evacuată în 2005. „Reparăm greşeala expulzării” # Digi24.ro
Ministrul israelian al Finanţelor, Bezalel Smotrich, reprezentant al dreptei radicale, a anunţat joi reconstruirea coloniei Sa-Nur din Cisiordania, ce fusese evacuată de Israel în 2005, transmite AFP, citată de Agerpres.
