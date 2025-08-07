Ligia Adriana Duţan: 'BloomCraftDeco este un proiect în care fiecare creaţie spune o poveste şi poartă discret semnătura sufletului meu and #8221;

18:30

Platforma globală de investiţii şi tranzacţionare eToro (NASDAQ: ETOR) a anunţat o nouă etapă în evoluţia sa, odată cu integrarea extinsă a tehnologiilor de inteligenţă artificială, potrivit unui comunicat eToro emis redacţiei. Prin lansarea unei suite de instrumente bazate pe AI, a unui nou asistent virtual şi a unei pieţe deschise pentru dezvoltatori şi investitori, compania îşi propune să democratizeze accesul la inovaţie şi la strategii de investiţii avansate, anterior disponibile doar fondurilor speculative.