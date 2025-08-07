Gigi Becali scoate un titular din primul ”11” după meciul cu Drita: ”Prea lent, nu mi-a plăcut!”
Sport.ro, 8 august 2025 00:10
FCSB a învins-o cu 3-2 pe Drita. Meciul s-a văzut la Pro TV și pe VOYO.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 5 minute
00:10
Adrian Șut, mesaj clar pentru criticii lui FCSB: ”Toată lumea stă și dă în noi la televizor!” # Sport.ro
FCSB a câștigat partida cu Drita cu scorul de 3-2, după ce campioana din Kosovo a condus cu 2-0.
00:10
Gigi Becali scoate un titular din primul ”11” după meciul cu Drita: ”Prea lent, nu mi-a plăcut!” # Sport.ro
FCSB a învins-o cu 3-2 pe Drita. Meciul s-a văzut la Pro TV și pe VOYO.
00:10
Gigi Becali, prima reacție după thriller-ul FCSB - Drita 3-2: "Ei mi-au plăcut cel mai mult!" # Sport.ro
FCSB s-a impus cu 3-2 în prima manșă cu Drita, din turul 3 preliminar al Europa League. Campioana României a revenit după ce a fost condusă la două goluri.
Acum 15 minute
00:00
Ciprian Marica, reacție categorică după remontada de pe Arena Națională: ”Gigi Becali are cel mai mare merit! Excelent!” # Sport.ro
FCSB a învins-o cu 3-2 pe Drita. Meciul s-a văzut la Pro TV și pe VOYO.
00:00
FCSB - Drita s-a încheiat cu scorul de 3-2. Meciul a fost în direct pe PRO TV și VOYO.
00:00
Daniel Bîrligea și-a găsit cu greu cuvintele după FCSB - Drita 3-2: „Eram blocați mental! Am uitat să jucăm fotbal” # Sport.ro
FCSB a tremurat serios în prima manșă a turului 3 preliminar din Europa League.
Acum 30 minute
23:50
Remontada de pe muchie de cuțit la București.
23:50
FCSB - Drita s-a încheiat cu scorul de 3-2. Meciul a fost în direct pe PRO TV și VOYO.
Acum o oră
23:40
Partida dintre FCSB și Drita este în direct la Pro TV și pe VOYO și poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
23:40
Andrei Rațiu rupe tăcerea după mutarea făcută de Rayo Vallecano: ”Se spune doar jumătate!” # Sport.ro
Andrei Rațiu a fost dorit în Premier League.
23:40
Suspans pentru FCSB! Cu cine poate juca în play-off-ul Europa League sau Conference League # Sport.ro
FCSB a învins dramatic Drita, scor 3-2, în prima manșă din turul 3 preliminar al Europa League. Condusă la două goluri, campioana României a revenit în actul secund și s-a impus în prelungiri după un gol din penalty al lui Daniel Bîrligea.
23:20
Edi Iordănescu a suferit primul eșec ca antrenor al Legiei Varșovia, iar înfrângerea a venit într-un moment cât se poate de prost.
23:20
Mihai Stoica, criză de nervi la FCSB – Drita! Cum a fost surprins la lojă oficialul campioanei # Sport.ro
FCSB – Drita se joacă în prima manșă din turul trei preliminar Europa League. Meciul este transmis LIVE pe VOYO și PRO TV.
23:20
Echipa la care evoluează patru jucători români a pierdut în turul trei din Conference League.
Acum 2 ore
23:10
Drita a dus scorul la 2-0 contra lui FCSB în minutul 49 al partidei de pe Arena Națională, din turul 3 preliminar al Europa League.
23:00
Reacția lui Ioan Varga după ce CFR Cluj a pierdut acasă cu Braga: ”Dacă vom juca le fel...” # Sport.ro
CFR Cluj a pierdut pe teren propriu în fața lui Braga, scor 1-2, în prima manșă din turul trei preliminar Europa League.
23:00
Partida dintre FCSB și Drita este în direct la Pro TV și pe VOYO și poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
22:40
Spectacol în Bănie! Câți suporteri sunt prezenți pe „Ion Oblemenco” la Universitatea Craiova – Spartak Trnava # Sport.ro
Universitatea Craiova este împinsă de la spate de un stadion aproape plin în primul meci din turul 3 preliminar al UEFA Conference League.
22:40
Dan Petrescu a răbufnit la conferință: ”Să mă suspende zece etape. N-am mai văzut de mult așa ceva” # Sport.ro
CFR Cluj a pierdut primul meci din turul trei preliminar al Europa League, scor 1-2 cu Braga.
22:20
FCSB și Drita se luptă pentru un loc în play-off-ul Europa League.
22:20
Echipa cu șapte români, victorie cu 3-2 și două cartonașe roșii în al treilea tur preliminar Conference League # Sport.ro
Meci spectaculos în Conference League.
22:20
L-a enervat pe Charalambous! Antrenorul FCSB-ului, scos din minți după ce a văzut ce a făcut Bîrligea # Sport.ro
Partida dintre FCSB și Drita este în direct la Pro TV și pe VOYO și poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
22:20
FCSB a avut un start modest de partidă și în duelul cu Drita, din prima manșă a turului 3 preliminar din Europa League.
Acum 4 ore
22:10
Cum s-au încheiat meciurile care vor decide următoarea adversară a lui CFR Cluj din Europa # Sport.ro
CFR Cluj a pierdut primul meci din turul trei preliminar al Europa League, scor 1-2 cu Braga.
22:00
FCSB – Drita se joacă în prima manșă din turul trei preliminar Europa League, după ce roș-albaștrii au fost eliminați de Shkendija în preliminariile Champions League.
22:00
CFR Cluj - Braga 1-2, meciul care i-a dat dreptate lui Petrescu. Trei idei după turul din Gruia # Sport.ro
CFR Cluj și jocul minimalist propus de Dan Petrescu au arătată, joi seară, în Gruia, că sunt departe de ceea ce presupune fotbalul modern. Venită la Cluj după doar două meciuri oficiale, Braga a câștigat cu 2-1 prima manșă a turului III preliminar al Europa League, dând senzația că nu a mai forțat într-o repriză a doua în care, după ce a trecut în avantaj, a cedat inițiativa și nu a avut emoții.
21:50
Nu s-a văzut la TV! Gestul făcut de Dan Petrescu în fața arbitrilor, imediat după CFR Cluj - Braga 1-2 # Sport.ro
CFR Cluj a pierdut prima manșă a duelului cu Braga, scor 1-2, din turul 3 preliminar al Europa League.
21:40
Ciprian Marica s-a convins de jucătorul lui FCSB înainte de dubla cu Drita: ”E demoralizat, e apăsat!” # Sport.ro
FCSB se duelează cu Drita în turul trei preliminar al Europa League.
21:30
FCSB - Drita este în direct joi seară de la ora 21:30.
21:20
Marica a găsit explicația pentru forma slabă a lui FCSB, înainte de meciul cu Drita: ”Ori prea mult, ori prea puțin!” # Sport.ro
FCSB se duelează cu Drita în prima manșă din turul trei preliminar al Europa League.
21:20
CFR Cluj a solicitat un penalty în minutul 69 al meciului cu Braga, contând pentru prima manșă din turul 3 preliminar al Europa League.
21:20
CFR Cluj - Braga, din turul 3 preliminar al Europa League, a fost LIVE TEXT pe Sport.ro.
20:40
FCSB - Drita e în direct la Pro TV și pe VOYO de la ora 21:30.
20:40
Partida CFR Cluj - Braga, din runda a treia a preliminariilor din Europa League, poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
20:30
Reacția portughezilor după ce s-au marcat două goluri în 30 de minute la CFR – Braga! Ce i-a surprins: ”Sunt gălăgioși!” # Sport.ro
După o primă jumătate de oră, tabela de scor arată 1-1 la partida dintre CFR Cluj și Braga din turul trei preliminar al Europa League.
20:30
Elias Charalambous, apel la microfonul PRO TV, înainte de FCSB - Drita: "Să uităm ce s-a întâmplat" # Sport.ro
FCSB - Drita, prima manșă din turul 3 preliminar al Europa League, se joacă în această seară, pe Arena Națională, în direct pe PRO TV și VOYO.
Acum 6 ore
20:10
CFR Cluj - Braga, LIVE TEXT - AICI.
20:00
FCSB - Drita, prima manșă din turul 3 preliminar al Europa League, se joacă în această seară, pe Arena Națională, în direct pe PRO TV și VOYO.
20:00
Giovanni Simeone, fiul legendarului Diego Simeone, a părăsit-o pe Napoli după două titluri de campion și a semnat cu Torino.
19:50
Cristi Manea, dat dispărut la Rapid! Unde se află jucătorul, în timp ce Angelescu credea că e în București # Sport.ro
Cristi Manea, fundașul lateral al lui Rapid, a anunțat că ia în considerare să părăsească formația giuleșteană, nemulțumit de numărul minutelor jucate.
19:50
CFR Cluj, tricouri speciale pentru Jorge Costa: cum au apărut ardelenii înaintea meciului cu Braga # Sport.ro
CFR Cluj - Braga, LIVE TEXT - AICI.
19:30
Alexandru Băluță (31 de ani) a intrat pe lista neagră a lui Gigi Becali de la FCSB.
19:30
A răbufnit în direct la adresa lui Dennis Politic: "Să se gândească bine dacă vrea sport profesionist sau nu!" # Sport.ro
Dennis Politic (25 de ani), marele pariu din această vară al lui Gigi Becali, nu reușește încă să se impună la FCSB.
19:20
După ce a câștigat derby-ul cu marea rivală FCSB, scor 4-3, Dinamo mai primește o veste bună.
19:10
Ghinion pentru Cristi Manea! Anunțul făcut de Rapid după ce fundașul a anunțat că vrea să plece # Sport.ro
Cristi Manea (27 de ani) a anunțat după ultimul meci că își dorește să plece de la Rapid în această vară pentru a putea juca mai mult și a reveni la echipa națională.
19:10
Campioana CSM Bucureşti a învins joi, în primul meci de la Cupa Dunărea, formaţia daneză Nykøbing Falster Håndboldklub, scor 37-30 (20-16). În a doua partidă a zilei se confruntă gazda Dunărea Brăila şi vicecampioana Corona Braşov.
19:10
Ianis Hagi este în căutarea unui nou club după ce Rangers a refuzat să îi ofere un nou contract.
18:50
Ce transfer! Manchester United sparge banca: ”E gata! Atacant nou pentru echipa lui Amorim” # Sport.ro
Manchester United se pregătește pentru noul sezon.
18:40
LIVE VIDEO pe Sport.ro și în direct pe PRO TV și VOYO joi de la ora 21:30, FCSB se luptă campioanei din Kosovo FC Drita ultima șansă de a continua în Europa League, în prima manșă din turul 3 preliminar al competiției.
18:40
La un an după umilința contra României prinde transferul carierei, la PSG: 60 de milioane de euro! # Sport.ro
Paris Saint-Germain, campioana Europei și echipa care are 9 nominalizați la Balonul de Aur 2025, este pe cale să rezolve două transferuri în următoarele zile sau chiar ore.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.