Adrian Șut, mesaj clar pentru criticii lui FCSB: ”Toată lumea stă și dă în noi la televizor!”

22:00

CFR Cluj și jocul minimalist propus de Dan Petrescu au arătată, joi seară, în Gruia, că sunt departe de ceea ce presupune fotbalul modern. Venită la Cluj după doar două meciuri oficiale, Braga a câștigat cu 2-1 prima manșă a turului III preliminar al Europa League, dând senzația că nu a mai forțat într-o repriză a doua în care, după ce a trecut în avantaj, a cedat inițiativa și nu a avut emoții.