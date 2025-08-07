Trump solicită DEMISIA directorului general de la Intel. Reacția mediului de afaceri din SUA

16:30

Un bărbat de 43 de ani şi un copil de nouă ani sunt în stop cardio-respirator după ce s-ar fi electrocutat, joi după-amiază, într-o piscină gonflabilă, în localitatea Cârţa din judeţul Sibiu. Echipaje ale ISU şi SAJ intervin pentru a-i resuscita pe cei doi, fiind solicitate două elicoptere SMURD în sprijin. ”Astăzi, prin apel 112, […]