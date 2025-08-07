SURPRIZĂ FOTO Campioana mondială Gianina van Groningen, nora fostului CEO Raiffeisen, intră în afaceri alături de fondatorii celebrului restaurant de pește Fish House

01:00

Compania Ductil, nume de referință în industria sudării din România, cu o tradiție de 55 de ani în producția de electrozi și produse pentru sudură, deținută astăzi de grupul american Lincoln Electric, lider mondial în domeniul sudării, va reduce numărul de angajați cu până la 35 de posturi, argumentând restructurarea atât prin efectele războiului din Ucraina, dar și prin situația economică națională, cu inflație ridicată, relevă datele analizate de Profit.ro.