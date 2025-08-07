Sorin Cârțu avertizează înainte de retur și a remarcat un fotbalist advers: „Să-i dăm importanță”

18:00

Rayo Vallecano a plătit 3,5 milioane de euro pentru a cumpăra de la Villarreal restul de 50% dintre drepturile asupra lui Andrei Rațiu (27 de ani). Fundașul român este acum în proporție de 100% jucătorul echipei din Vallecas.Când l-a cedat pe Andrei Rațiu, Villarreal a păstrat 50% dintre drepturile federative ale fotbalistului. Asta ar fi însemnat ca la o eventuală plecare de la Rayo a românului, „Submarinul galben” să încaseze jumătate din suma de transfer. ...