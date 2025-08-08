Mai multe spitale din Iași fac angajări în perioada următoare. Vezi ce posturi sunt scoase la concurs
Ziarul de Iasi, 8 august 2025 04:20
Mai multe instituții medicale din județul Iași organizează în luna august 2025 concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante, oferind oportunități de angajare în domenii precum medicina legală, administrație sanitară și tehnică dentară. Articolul Mai multe spitale din Iași fac angajări în perioada următoare. Vezi ce posturi sunt scoase la concurs apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Iasi
Acum 30 minute
04:20
Mai multe spitale din Iași fac angajări în perioada următoare. Vezi ce posturi sunt scoase la concurs # Ziarul de Iasi
Mai multe instituții medicale din județul Iași organizează în luna august 2025 concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante, oferind oportunități de angajare în domenii precum medicina legală, administrație sanitară și tehnică dentară. Articolul Mai multe spitale din Iași fac angajări în perioada următoare. Vezi ce posturi sunt scoase la concurs apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Firmă, amendată de Protecția Consumatorului cu 15.000 lei fiindcă ar fi introdus precauțiile în cutiile parfumurilor și nu la vedere. Ce au decis judecătorii # Ziarul de Iasi
Din lipsa spațiului, un magazin din complexul Palas a inscripționat diversele avertismente și precauții în utilizarea parfumurilor pe interiorul cutiilor. Articolul Firmă, amendată de Protecția Consumatorului cu 15.000 lei fiindcă ar fi introdus precauțiile în cutiile parfumurilor și nu la vedere. Ce au decis judecătorii apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași” # Ziarul de Iasi
Dacă ai putea fi orice pentru o zi, ce ai alege? Un robot uriaș sau un actor celebru? În acest weekend, la Iași, ai ocazia să explorezi ambele lumi: Palas Mall găzduiește o expoziție de roboți gigantici, iar orașul devine totodată capitala filmului românesc, prin festivalul Serile Filmului Românesc (SFR). Îți poți rezerva un loc la proiecții speciale sau conferințe cu invitați de marcă. Articolul Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Deepfake cu un medic foarte cunoscut. Imaginea doctoriței Carmen Dorobăț, folosită fără acord în reclame false generate cu AI # Ziarul de Iasi
Fenomenul periculos al conținuturilor „deepfake” lovește și Iașul. Medicul infecționist Carmen Dorobăț a devenit recent victima unei campanii online în care chipul și vocea sa au fost falsificate digital, cu ajutorul inteligenței artificiale, pentru a promova un așa-zis „tratament-minune”. Articolul Deepfake cu un medic foarte cunoscut. Imaginea doctoriței Carmen Dorobăț, folosită fără acord în reclame false generate cu AI apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Noi dezvăluri în premieră despre tonele de materiale cu posibil uz militar sechestrate în Vama Albița, pe ruta Belarus – Transnistria # Ziarul de Iasi
După ce „Ziarul de Iași” a relatat în ultimele zile despre mai multe transporturi de țesături din fibră de sticlă provenite din Belarus și blocate la Vama Albița, revenim cu o analiză detaliată și noi dezvăluiri a suspiciunilor autorităților vamale privind corectitudinea rutei declarate și aplicarea regimului vamal. Articolul Noi dezvăluri în premieră despre tonele de materiale cu posibil uz militar sechestrate în Vama Albița, pe ruta Belarus – Transnistria apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Val de sesizări împotriva Primăriei din cauza autorizațiilor de construire. Instituția riscă amenzi usturătoare # Ziarul de Iasi
Primăria Iași se confruntă cu un val de sesizări din partea investitorilor imobiliari. Municipalitatea riscă amenzi usturătoare dacă nu face pași pentru eficientizarea activității în urbanism. Articolul Val de sesizări împotriva Primăriei din cauza autorizațiilor de construire. Instituția riscă amenzi usturătoare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 2 ore
03:10
Nimic nu l-ar încânta mai tare pe satrapul moscovit decât crearea unui sentiment anti-francez în România, ceea ce, în sine, reprezintă o anomalie, o abominațiune, o monstruozitate, o zburătăcire de creier, un impuls contra naturii. În ciuda caracterului lui morbid-nefiresc, nebunia se manifestă. Articolul O nouă nebunie mioritică apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
„Jos Iliescu!” Câteva cuvinte sincere, la catafalc… Ne datorează multe; noi îi datorăm însă ceva? # Ziarul de Iasi
Nu ne-am propus să-l evaluăm acum pe fostul președinte: am făcut-o zeci de ani. Vrem doar să deschidem „sertarul” istoriei care i se cuvine, și nu un altul în care poate mulți am fi tentați să-l îndesăm. Articolul „Jos Iliescu!” Câteva cuvinte sincere, la catafalc… Ne datorează multe; noi îi datorăm însă ceva? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Datele publicate de Eurostat pentru luna iunie 2025 arată că România a înregistrat cea mai mare creștere a chiriilor din Uniunea Europeană comparativ cu iunie 2024. Mai exact, chiriile au crescut în țara noastră cu 5,8%, într-un ritm de peste două ori mai mare comparativ cu media Uniunii Europene de 2,3%. Articolul România, campioană la creșterea prețurilor chiriilor din Uniunea Europeană (P) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Proiecte tehnice pe bandă rulantă: Primăria Iași dă opt contracte în valoare de 2,6 milioane de lei # Ziarul de Iasi
Primăria Iași a împărțit „frățește” opt contracte pentru servicii de proiectare. Acordurile au fost semnate la începutul lunii august, iar valoarea totală se ridică la 2,6 milioane de lei. Articolul Proiecte tehnice pe bandă rulantă: Primăria Iași dă opt contracte în valoare de 2,6 milioane de lei apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Firmele din Iași cu angajați străini au intrat sub lupa ITM: ce au descoperit inspectorii # Ziarul de Iasi
Acțiunile s-au desfășurat în ultima parte a lunii trecute, în cadrul unei campanii naționale organizate de Inspecția Muncii. Articolul Firmele din Iași cu angajați străini au intrat sub lupa ITM: ce au descoperit inspectorii apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Voi știați că, pentru pensiile speciale ale magistraților și ale parlamentarilor, tăt boborul românesc are a le mulțumi la doi ieșeni? Iacătă cine-s! # Ziarul de Iasi
Apăi, dacă pentru pensiile speciale ale parlamentarilor se cam știe că beneficiarii de pe tot rostogolul patriei pot să mulțumească familiei Castanciu de la Iași, căci răposatul fost cel mai longeviv dipotat al județului este cel care le-a creat din nimic, am zis că musai să restabilim onoarea județului și să abordăm olecuță pe azi și problema mult dezbătută în ultimele zile a pensiilor speciale ale magistraților. Articolul Voi știați că, pentru pensiile speciale ale magistraților și ale parlamentarilor, tăt boborul românesc are a le mulțumi la doi ieșeni? Iacătă cine-s! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Coadă mare la băile căminelor universității: 11 firme vor să modernizeze spațiile UAIC Iași # Ziarul de Iasi
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a lansat o licitație consistentă pentru modernizarea băilor din cinci cămine studențești, iar rezultatul a fost o competiție acerbă: un număr record de 11 firme s-au înscris pentru a câștiga contractele. Valoarea totală estimată a lucrărilor depășește 4,6 milioane de lei fără TVA. Articolul Coadă mare la băile căminelor universității: 11 firme vor să modernizeze spațiile UAIC Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Accident grav lângă Târgu Frumos: trei tinere din Miroslava au ajuns la spital după ce un șofer a ieșit fără să se asigure # Ziarul de Iasi
Trei tinere au fost rănite, marți seară, într-un accident rutier produs în comuna Ion Neculce, județul Iași, după ce un șofer a pătruns cu autoturismul de pe un drum secundar direct în drumul european, fără să se asigure. Victimele, aflate într-un BMW care circula regulamentar dinspre Iași către Târgu Frumos, nu au mai avut timp să evite impactul violent. Articolul Accident grav lângă Târgu Frumos: trei tinere din Miroslava au ajuns la spital după ce un șofer a ieșit fără să se asigure apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 8 ore
21:20
Numărătoarea inversă a început. În data de 22 septembrie, la Paris, va fi anunţat numele câştigătorului Balonului de Aur 2025. Câştigătorul va fi succesorul mijlocaşului spaniol al Manchester City, Rodri. Anul acesta, două nume ies în evidenţă, Ousmane Dembele şi Lamine Yamal, notează Le Figaro, preluat de news.ro. Articolul Balonul de Aur: Duel Dembélé/Yamal, PSG în forţă, Mbappé cu şanse apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
21:20
Guvernul Bolojan, pachetul 2 de măsuri – 6.000 de bugetari, dați afară dintr-un foc # Ziarul de Iasi
Ministerul Dezvoltării a pus în consultare publică măsurile privind reforma administrației publice, care prevăd reducerea cu peste 6.000 de posturi la cabinetul demnitarilor din administrația centrală și locală, dar și noi reguli de evaluare a performanței și pentru ocuparea posturilor, scrie hotnews.ro. Articolul Guvernul Bolojan, pachetul 2 de măsuri – 6.000 de bugetari, dați afară dintr-un foc apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 12 ore
19:20
Performanță incredibilă! O româncă de nouă ani este campioană europeană la şah rapid # Ziarul de Iasi
Eliza-Ioana Bădescu a devenit campioană europeană la şah rapid, la categoria U10, la Salonic. Ea a obţinut 7,5 puncte din 9 runde, scrie News,ro. Articolul Performanță incredibilă! O româncă de nouă ani este campioană europeană la şah rapid apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Traficul din Iași a devenit tot mai frecvent scena unor comportamente agresive sau chiar violente, care pun în pericol siguranța tuturor participanților la trafic. Pe străzile din Iași au loc adesea șicane în trafic, uneori șoferii se iau la bătaie, fără nicio urmă de bun simț. Iată care sunt cele mai frecvente agresiuni în trafic și ce trebuie să faceți pentru a evita escaladarea. Articolul Mârlănia din trafic, amploare fără precedent la Iași. Ce e de făcut? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17:20
Atacantul Gonzalo Garcia, care a impresionat la Campionatul Mondial al Cluburilor, va purta tricoul cu numărul 9 la Real Madrid # Ziarul de Iasi
Atacantul Gonzalo Garcia va purta tricoul cu numărul 9 la Real Madrid în acest sezon, anunţă Marca, citat de News.ro. Articolul Atacantul Gonzalo Garcia, care a impresionat la Campionatul Mondial al Cluburilor, va purta tricoul cu numărul 9 la Real Madrid apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 24 ore
15:20
CUG-ul, la Paşcani? Dezvăluiri absolut surprinzătoare despre istoria recentă a Iaşului, spuse de Ion Iliescu în ultima sa carte. În anii ’70 el a fost prim-secretar PCR aici # Ziarul de Iasi
Dezvăluiri surpriză făcute de fostul preşedinte Iliescu despre judeţul nostru, la jumătate de secol de la numirea lui aici ca prim-secretar PCR aici. Reporterii „Ziarului de Iaşi“ au avut răbdarea de a citi pe îndelete cartea de 450 de pagini „Destinul unui om de stânga. Amintiri“, publicată recent de Ion Iliescu, iar câteva zeci de pagini ne-au trezit un interes aparte: fostul lider comunist vorbeşte exclusiv despre perioada ieşeană. Cum a „deturnat“ el marele proiect industrial al construirii CUG-ului, pe care dictatorul îl stabilise la Paşcani? Cum i-a păcălit pe cerberii arhitecţi ai lui Ceauşescu pentru a construi Pasajul Piaţa Unirii? În ce locuri neaşteptate a fost cazat? Cum a implementat la Iaşi, în premieră în ţările comuniste, colectarea selectivă a gunoiului, la care însă a renunţat pentru că ieşenii furau pungile de plastic? Despre cutremurul din '77, Iliescu spune că ar fi fost „o şansă“ pentru modernizarea oraşului.Tot această calamitate a făcut posibilă construirea unor bulevarde precum Independenţei sau Păcurari. Ce ieşeni sunt lăudaţi în cartea fostului şef de stat? Articolul CUG-ul, la Paşcani? Dezvăluiri absolut surprinzătoare despre istoria recentă a Iaşului, spuse de Ion Iliescu în ultima sa carte. În anii ’70 el a fost prim-secretar PCR aici apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14:20
Un accident rutier s-a produs în urmă cu puțin timp pe bulevardul Tudor Vladimirescu din municipiul Iași, în zona Iulius Mall. În incident au fost implicate două autoturisme, iar o persoană a fost rănită. Articolul Accident rutier în zona Iulius Mall din Iași: o persoană a fost rănită apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
13:20
Liverpool a ajuns la un acord cu clubul saudit Al-Hilal pentru transferul atacantului uruguayan Darwin Nunez, scrie News.ro. Articolul Darwin Nunez pleacă de la Liverpool! Unde va juca atacantul uruguayan apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Peste 200.000 de pasageri vin și pleacă în lunile de vară de la Aeroportul Iași. Avem cea mai mare creștere din țară, după Otopeni. Mai este potențial de urcare? # Ziarul de Iasi
Traficul s-a stabilizat între limitele ultimilor doi ani. Iașul are potențial de creștere, dar nu ne mai putem aștepta la salturi de trafic – anticipează directorul aerogării, care explică și cum poate crește fluxul de pasageri. Articolul Peste 200.000 de pasageri vin și pleacă în lunile de vară de la Aeroportul Iași. Avem cea mai mare creștere din țară, după Otopeni. Mai este potențial de urcare? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Începând din această vară, se intră în Iași pe poarta sa aeriană, de o spectaculoasă modernitate, nu doar pe aripile păsărilor văzduhului, ci și pe cele ale artei. Splendoarea sculpturii se logodește aici cu ce a zborului, invitând să-i urmeze exemplul și alte instituții ale capitalei Moldovei. Articolul Logodna artei și zborului la Aeroportul din Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Baschet masculin: România, victorie entuziasmantă cu Ungaria în precalificările europene ale FIBA World Cup 2027 # Ziarul de Iasi
Naţionala României a învins miercuri, la Oradea, reprezentativa Ungariei, scor 76-64 (32-32), în al doilea meci din faza a doua a precalificărilor europene ale FIBA World Cup 2027. Este al doilea succes al tricolorilor în grupa E, scrie news.ro. Articolul Baschet masculin: România, victorie entuziasmantă cu Ungaria în precalificările europene ale FIBA World Cup 2027 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
09:20
Ion Iliescu va fi înmormântat cu onoruri militare. Programul ceremoniilor de joi, zi de doliu național # Ziarul de Iasi
Fostul preşedinte Ion Iliescu urmează a fi înmormântat, joi, slujba având loc, cu începere de la ora 10.30, la biserica Palatului Cotroceni. Ulterior, cortegiul se va deplasa la Cimitirul Ghencea 3, iar înhumarea va avea loc doar în prezenţa familiei şi a prietenilor apropiaţi. Ziua de joi a fost declarată zi de doliu naţional, potrivit News.ro. Articolul Ion Iliescu va fi înmormântat cu onoruri militare. Programul ceremoniilor de joi, zi de doliu național apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ieri
04:20
Val de traumatisme în UPU Iași. Zeci de pacienți ajung zilnic cu fracturi, iar secțiile de ortopedie sunt arhipline # Ziarul de Iasi
Zeci de pacienți ajuns zilnic în Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Sf. Spiridon” din Iași cu traumatisme. Majoritatea fiind fracturi cauzate de căderi accidentale. Articolul Val de traumatisme în UPU Iași. Zeci de pacienți ajung zilnic cu fracturi, iar secțiile de ortopedie sunt arhipline apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Traseul de weekend: propunerea ZDI – Idee de drumeție prin Codrii Iașului: de pe Dealul Repedea la Stâna Poieni # Ziarul de Iasi
Ești pasionat de drumeții? Orice provocare de a urca pe vârfurile munților e o încântare pentru tine? Atunci de ce să nu încerci o aventură și prin Codrii Iașului? „Ziarul de Iași” îți propune un traseu de 10 kilometri, comparabil cu unul montan, care te va purta prin păduri și poieni pline de flori. Profită de ultima lună de vară, încalță-te adecvat și pornește la drum! Articolul Traseul de weekend: propunerea ZDI – Idee de drumeție prin Codrii Iașului: de pe Dealul Repedea la Stâna Poieni apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Medicii din Iași sunt șocați de cazul unei tinere de 22 de ani care a ajuns la a cincea cezariană. Ultima, la mai puțin de un an de la nașterea anterioară # Ziarul de Iasi
O tânără de 22 de ani din Iași a ajuns la a cincea naștere prin cezariană. Deși este un caz izolat, medicii avertizează că tot mai multe gravide ajung să nască prin a treia sau chiar a patra cezariană, în condițiile în care recomandarea medicală este de a nu depăși două astfel de intervenții. Articolul Medicii din Iași sunt șocați de cazul unei tinere de 22 de ani care a ajuns la a cincea cezariană. Ultima, la mai puțin de un an de la nașterea anterioară apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Optimizări financiare la UAIC: profesorii vor preda mai mult în fiecare lună, secretarele pierd 800 de lei la salariu. Sindicatul se revoltă, dar împotriva Ministerului Educației # Ziarul de Iasi
Modificări majore pe plan financiar la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, care nu sunt pe placul tuturor angajaților. Conform deciziei la nivel central, crește norma didactică pentru cadrele didactice: profesorii și conferențiarii, spre exemplu, vor susține încă 3 ore în plus pe săptămână. Dacă dascălii muncesc mai mult, personalul auxiliar va avea salariile ajustate: secretarele, laboranții, administratorii financiari etc. rămân fără un spor care le aducea până la 800 de lei la salariu. Rectorul susține că vor fi reevaluate criteriile pe baza cărora se acordă acest spor din toamnă, dar nu vor mai primi toți angajații lefuri la fel de mari. Articolul Optimizări financiare la UAIC: profesorii vor preda mai mult în fiecare lună, secretarele pierd 800 de lei la salariu. Sindicatul se revoltă, dar împotriva Ministerului Educației apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Se împlinesc astăzi optzeci de ani de la prima folosire a bombei atomice, la 6 august, la Hiroshima. Urmată la scurt timp de lovitura împotriva orașului Nagasaki, această acțiune avea să ducă la intrarea omenirii în era nucleară – o eră din care nu am ieșit și nici nu vom ieși prea curând – dacă o vom face vreodată. Articolul Opt decenii de eră nucleară apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Copiii descoperă secretele filmului alături de Anca Damian și Olimpia Melinte, la Cinema Ateneu # Ziarul de Iasi
Copiii pot avea parte de educație cinematografică prin participarea la inițiativa „Aici, Cinema Junior”, în cadrul festivalului Serile Filmului Românesc (SFR) 16. Evenimentul are loc duminică, 10 august, la Cinema Ateneu, de la ora 11.00, și vor participa regizoarea Anca Damian și actrița Olimpia Melinte. Articolul Copiii descoperă secretele filmului alături de Anca Damian și Olimpia Melinte, la Cinema Ateneu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
„Jaful secolului” la Iași. Festivalul Serile Filmului Românesc a dat startul celei de-a 16-a ediții # Ziarul de Iasi
Festivalul Serile Filmului Românesc (SFR) a dat startul celei de-a 16-a ediții miercuri, 6 august, la Iași, cu o conferință de presă organizată la Hotel Unirea. Timp de cinci zile, orașul devine din nou capitala filmului românesc, cu peste 40 de evenimente care celebrează cinematografia autohtonă și vocile feminine din industrie. SFR 16 se desfășoară în perioada 6-10 august. Articolul „Jaful secolului” la Iași. Festivalul Serile Filmului Românesc a dat startul celei de-a 16-a ediții apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Polițiștii ieșeni au depistat, luni, 5 august, doi bărbați care conduceau autoturisme sub influența alcoolului, unul dintre aceștia fiind surprins și cu o viteză peste limita legală, chiar în municipiul Iași. Articolul Șofer băut prins în timp ce circula cu aproape 100 km/h în municipiul Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Metodă nouă – Cum își mai trag la gioale nea Mihăiță și dom’ Costel ca să nu se mai audă icnetele în tăt rondul din Podu Roș # Ziarul de Iasi
Pentru că tot a fost ieri olecuță de dezlegare la pește, la undelemn și, mai ales, la vin, iar pe seară, pe răcoare, limbile unora s-au mai dezlegat o țâră pe motiv că au avantajat una din dezlegări în defavoarea altora și astfel am mai aflat și noi unele treburi importante pentru țară și bobor. Deci haideți să vă spunem despre ce se mai bârfește în ultima perioadă prin politichia de Bahlui, stimați telespectatori! Articolul Metodă nouă – Cum își mai trag la gioale nea Mihăiță și dom’ Costel ca să nu se mai audă icnetele în tăt rondul din Podu Roș apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Legăturile lui Ion Iliescu cu județul Iași. „Era îmbrăcat cu o flanelă împletită de lână de casă” # Ziarul de Iasi
Fostul lider social-democrat Ion Solcanu povestește despre fostul președinte al României. Articolul Legăturile lui Ion Iliescu cu județul Iași. „Era îmbrăcat cu o flanelă împletită de lână de casă” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Pe urmele materialelor din Belarus, cu posibil uz militar, sechestrate în drum spre Transnistria. „Suntem nevinovați”, spun reprezentanții companiei din Tiraspol # Ziarul de Iasi
Articolul „Tone de materiale cu posibil uz militar sechestrate în Vama Albița, pe ruta Belarus – Transnistria. Pot fi folosite în fabricația dronelor. Răspunsul avocaților” publicat în exclusivitate în ediția de ieri a cotidianului nostru a provocat reacții imediate. Compania destinatară a mărfii, Moldavizolit, ne-a transmis un mesaj în limba română prin care susține că respinge categoric suspiciunile de implicare în activități militare. Articolul Pe urmele materialelor din Belarus, cu posibil uz militar, sechestrate în drum spre Transnistria. „Suntem nevinovați”, spun reprezentanții companiei din Tiraspol apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
6 august 2025
23:20
Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs miercuri seara în satul Războieni, comuna Ion Neculce. Articolul Accident grav, cu trei victime, la Războieni. Impact între două mașini apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Jose Mourinho a izbucnit în lacrimi după decesul fostului antrenor al echipelor CFR Cluj şi Gaz Metan Mediaş, Jorge Costa: „Face parte din istoria mea” # Ziarul de Iasi
Portughezul Jose Mourinho, actualul antrenor al echipei turce Fenerbahce Istanbul, l-a amintit marți, cu emoție, pe compatriotul său Jorge Costa, descriindu-l ca fiind un mare căpitan și o piesă esențială în traiectoria sa ca antrenor, după ce a aflat de moartea acestuia la vârsta de 53 de ani, în urma unui stop cardiac, informează EFE, citat de Agerpres.ro. Articolul Jose Mourinho a izbucnit în lacrimi după decesul fostului antrenor al echipelor CFR Cluj şi Gaz Metan Mediaş, Jorge Costa: „Face parte din istoria mea” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Val de elevi într-o localitate de la marginea Iașului: Trei școli noi în construcție pentru a răspunde creșterii populației școlare/VIDEO # Ziarul de Iasi
Numărul copiilor din comuna Valea Lupului crește într-un ritm atât de accelerat încât, anual, școala ar avea nevoie de un nou corp de clădire pentru a putea asigura spațiile necesare procesului educațional. Dacă anul acesta au absolvit patru clase de a IV-a, din toamnă vor începe nu mai puțin de zece clase pregătitoare. În prezent sunt în construcție trei corpuri noi de școală, dintre care unul va fi dat în folosință în luna septembrie 2025. Până la finalizarea tuturor lucrărilor, o parte dintre elevi va învăța în școli modulare. Articolul Val de elevi într-o localitate de la marginea Iașului: Trei școli noi în construcție pentru a răspunde creșterii populației școlare/VIDEO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17:20
FOTO/VIDEO Străzi inundate și copaci doborâți de vânt, după „potopul” care a lovit vestul Iașului # Ziarul de Iasi
O furtună puternică a lovit miercuri, la prânz, Iașul, mai ales partea de vest a municipiului. Articolul FOTO/VIDEO Străzi inundate și copaci doborâți de vânt, după „potopul” care a lovit vestul Iașului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
Pensionar agresat de vecina de apartament, în CUG. Femeia, acuzată că l-a tăiat la gât, a fost dusă la Socola # Ziarul de Iasi
Un incident a pus pe jar politia din Iași. Un apel la 112 anunța că o femeie i-a tăiat gâtul unui vecin, în scara unui bloc de pe Aleea Tudor Neculai iar la fața locului au fost trimise echipaje de poliție și ambulanțe. Ajunși la fața locului, infracțiunea nu s-a confirmat decât parțial, din fericire. Articolul Pensionar agresat de vecina de apartament, în CUG. Femeia, acuzată că l-a tăiat la gât, a fost dusă la Socola apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
FC Politehnica Iași a intrat oficial în insolvență. Clubul promite că va continua lupta pentru promovare # Ziarul de Iasi
FC Politehnica Iași a intrat, începând de astăzi, în procedura de insolvență, după ce Tribunalul Iași a validat cererea clubului în dosarul 3748/99/2025. Măsura, explică oficialii, este una necesară pentru a asigura continuitatea activității și pentru a stabiliza situația financiară grav afectată de retrogradarea în Liga a II-a. Articolul FC Politehnica Iași a intrat oficial în insolvență. Clubul promite că va continua lupta pentru promovare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
Iașiul este astazi miercuri sub avertizare de cod portocaliu de fenomene meteo severe. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, intervalul vizat este cuprins între orele 13:00 și 19:00, când sunt așteptate vijelii puternice, descărcări electrice frecvente și averse torențiale. Articolul Furtuna a lovit Iașul – Cerul s-a făcut negru, în mijlocul zilei (FOTO/VIDEO) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
A7 – filmare dronă și auto: tronsonul Focșani-Bacău, surprinzător de avansat. O perspectivă detaliată a șantierului și zonelor finalizate # Ziarul de Iasi
O nouă filmare video de pe Autostrada Moldovei A7 Focșani – Bacău au fost publicate pe conturile de YouTube ale pasionaților de infrastructură. Articolul A7 – filmare dronă și auto: tronsonul Focșani-Bacău, surprinzător de avansat. O perspectivă detaliată a șantierului și zonelor finalizate apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Inspectoratul pentru Situații de Urgență contrazice CJ: spitalul mobil este complet și se află în conservare # Ziarul de Iasi
La ultima ședință de plen a aleșilor județului au fost făcute afirmații potrivit cărora unele echipamente ar fi dispărut, iar complexul nu mai e racordat la utilități. Articolul Inspectoratul pentru Situații de Urgență contrazice CJ: spitalul mobil este complet și se află în conservare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14:20
Unde va juca Son Heung-min, după un deceniu petrecut la Tottenham? A fost în tribună la un meci din MLS # Ziarul de Iasi
Son Heung-min a acceptat marţi să semneze un contract cu Los Angeles FC, finalizând astfel transferul său în Major League Soccer după un deceniu petrecut la Tottenham Hotspur, potrivit News.ro. Articolul Unde va juca Son Heung-min, după un deceniu petrecut la Tottenham? A fost în tribună la un meci din MLS apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Șofer de TIR zdrobit de un alt autotren din cauză că unuia dintre conducători i s-a părut că o autoutilitară de pe marginea drumului face o manevră suspectă # Ziarul de Iasi
Două autotrenuri s-au ciocnit frontal la Ruginoasa, din cauza unei manevre riscante a unuia dintre șoferi. În urma coliziunii, șoferul nevinovat a fost practic strivit. Articolul Șofer de TIR zdrobit de un alt autotren din cauză că unuia dintre conducători i s-a părut că o autoutilitară de pe marginea drumului face o manevră suspectă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
În teza sa de doctorat, susținută cu Raymond Aron, Neagu Djuvara analiza ciclicitatea ireversibilă a imperiilor, precum și contracția timpului lor de dominație. Am senzația că modelul democratic liberal al Occidentului, cu Statele Unite și Europa drept piloni, se apropie de final. Articolul Amurgul Occidentului (II) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
LIVE TEXT | Funeraliile lui Ion Iliescu – Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus la Palatul Cotroceni. Accesul publicului, permis de la ora 13.00 # Ziarul de Iasi
Funeraliile de stat în onoarea fostului preşedinte al României, Ion Iliescu, încep, miercuri, când sicriul va fi transportat la Palatul Cotroceni şi depus în Sala Unirii. După o slujbă religioasă va începe ceremonia de prezentare a condoleanţelor de către înalţi oficiali, iar de la ora 13.00 va fi permis accesul publicului, scrie News.ro. Articolul LIVE TEXT | Funeraliile lui Ion Iliescu – Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus la Palatul Cotroceni. Accesul publicului, permis de la ora 13.00 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.