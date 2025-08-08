BBC: Prăpastia Kiev - Moscova e prea mare pentru ca Trump și Putin să oprească războiul rapid
ObservatorNews, 8 august 2025 07:40
Kremlinul a confirmat că este în plan o întâlnire între Vladimir Putin şi Donald Trump, însă războiul din Ucraina nu dă semne de încetare. Rusia îşi continuă avansul în estul ţării vecine, lovită în fiecare noapte de atacuri mortale cu drone, în timp ce rafinăriile şi instalaţiile energetice ale Rusiei sunt atacate în mod regulat de dronele Kievului.
• • •
Acum 10 minute
07:40
Vremea 11 august - 8 septembrie 2025. Aer fierbinte peste România; în ce zone va fi cel mai cald # ObservatorNews
Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 11 august - 8 septembrie 2025. Potrivit specialiștior, canicula se va intensifica în mai multe regiuni, cu temperaturi ce se vor apropia de 40 de grade Celsius.
07:40
Bătaie ca-n ringul de box pe o stradă din Reșița! Atenţie, vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoţional!
07:40
Acum 30 minute
07:20
Horoscop 9 august 2025. Astrologii au veşti bune în dragoste și carieră pentru unii dintre nativii zodiacului. Racii reacţionează empatic la stresul colegilor și devin vocea calmului. În cazul Fecioarelor, o listă bine împărțită pe priorități redă controlul.
Acum 8 ore
23:50
Universitatea Craiova – Spartak Trnava 3-0. Victorie clară pentru olteni, care se apropie de play-off # ObservatorNews
Universitatea Craiova a făcut un pas important spre play-off-ul Conference League, după o victorie categorică pe teren propriu, informează Mediafax. Oltenii s-au impus cu 3-0 în faţa slovacilor de la Spartak Trnava, în prima manşă a turului 3 preliminar, şi sunt mari favoriţi la calificare.
Acum 12 ore
22:30
Oana Ţoiu, după discuţiile cu Zelenski: Suntem pentru o pace justă și durabilă, în interesul României # ObservatorNews
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a avut joi, la Kiev, o întrevedere cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, căruia i-a reiterat sprijinul României, subliniind că lupta Ucrainei contribuie la apărarea securității și libertății nu doar a țării noastre, ci a întregii Europe, conform Agerpres.
22:30
Alimentul care face furori pe TikTok și în supermarketuri. E sănătos, proteic și ideal pentru slăbit # ObservatorNews
Românii se topesc după brânza cottage. Brânza minune, cu puţine calorii şi cu multe proteine, e vedeta ultimilor ani pe tik tok, unde circulă mii de reţete care o au la bază, inclusiv de îngheţată. Vânzările în supermarketurile româneşti au crescut cu 20 la sută doar în ultimele luni.
22:00
CFR Cluj – Braga 1-2. Înfrângere pe teren propriu pentru echipa lui Dan Petrescu în Europa League # ObservatorNews
CFR Cluj a fost învinsă pe teren propriu de Sporting Braga, scor 1-2, în prima manșă a turului 3 preliminar din Europa League. Meciul a început cu un moment de reculegere în memoria fostului antrenor Jorge Costa, iar clujenii au evoluat cu tricouri personalizate în semn de omagiu, potrivit Agerpres.
21:40
FCSB – Drita 0-0. Meci cheie pentru roş-albaştri după eliminarea rușinoasă din Liga Campionilor # ObservatorNews
FCSB joacă joi seară, pe Arena Națională, împotriva echipei Drita din Kosovo, în turul 3 preliminar al Europa League. După o serie de înfrângeri și numeroase absențe în lot, campioana României caută o victorie care să oprească declinul și să readucă echipa pe linia de plutire.
21:10
Vladimir Putin refuză ca Volodimir Zelenski să participe la întâlnirea cu Donald Trump # ObservatorNews
Viitorul Ucrainei ar putea fi decis chiar săptămâna viitoare, când Donald Trump şi Vladimir Putin s-ar putea întâlni faţă în faţă. Kremlinul a refuzat tăios, însă, cererea preşedintelui Zelenski de a participa la discuţii.
20:40
Europa se luptă cu flăcările: În Franţa, cel mai mare incendiu din ultimii 80 de ani a ars 17.000 de hectare # ObservatorNews
Europa este pârjolită de flăcări din Bulgaria până în Spania! În Franţa, regiunea turistică Occitane este devastată de cel mai mare incendiu din ultimii 80 de ani. Cel puţin o persoană a murit, iar zeci de case şi maşini au căzut pradă focului. Mii de pompieri au fost trimişi în misiune, dar, deocamdată, flăcările sunt mai puternice decât ei.
20:40
"Sunt angajaţi, dar niciun zbor". Explicaţii pentru aeroportul din România cu nici 100 de pasageri anul acesta # ObservatorNews
Pe aeroportul din Tulcea bate vântul. Au fost 100 de pasageri de la începutul anului, iar Consiliul Judeţean, în subordinea căruia se află, nu a reuşit să atragă nicio cursă de linie până acum. În schimb, se fac noi angajări. Oamenii cred că aeroportul este doar o gaură de înghiţit bani publici după ce anul trecut veniturile aeroportului au acoperit 8% din cheltuieli.
20:40
Se schimbă regulile pentru pensiile private. Românii vor putea retrage doar 25% din suma totală acumulată # ObservatorNews
Lovitură dură pentru milioane de români! Guvernul schimbă regulile pentru pensiile private Pilon 2 şi 3. Românii nu vor mai putea retrage toată suma la împlinirea vârstei standard, ca în prezent.
20:20
Incendiu puternic la fostul club Bellagio din Mamaia, înconjurat de hoteluri. Clădirea e abandonată de 15 ani # ObservatorNews
Incendiu de proporţii la Mamaia, într-un club de noapte abandonat de 15 ani. Bellagio, cândva polul distracţiilor de fiţe de pe litoral, a fost închis în 2010 pentru că nu avea autorizaţie de construire şi trebuia demolat. Clădirea a rămas însă în picioare şi a devenit o ruină. Clubul care arde are în jurul lui hoteluri unde sunt cazaţi mii de turişti.
20:20
Drama fetei care a spus pe TikTok că tatăl ei vrea s-o ucidă. Bărbatul, arestat abia după viralizarea cazului # ObservatorNews
Când statul nu te apără, ba chiar nu te crede, ajungi să strigi după ajutor în lumea întreagă. Asta a făcut şi o tânără din Timişoara - a povestit pe internet calvarul prin care ea şi mama ei trec de când s-au separat de cel care le-a fost tată şi soţ. Nici brăţara de monitorizare nu-l împiedică pe om să continue să le facă rău - amândouă sunt ameninţate constant cu moartea. Ce face Poliţia? Abia după ce povestea fetei şi a mamei a ajuns în presă, individul a fost reţinut.
20:10
Turistă din Anglia, revoltată după ce a ajuns într-o staţiune a litoralului românesc. "Este o ruşine" # ObservatorNews
În timp ce funcţionarii din ministere fac studii ca să afle de ce au bulgarii mai mulţi turişti decât noi, răspunsul îl dau chiar cei care fug de pe litoralul nostru: prea multă mizerie şi prea puţin confort. Telespectatorii Observator ne-au trimis imagini cu maldăre de gunoaie pe plaje. Le-am arătat imaginile miniştrilor de la Turism şi Mediu. Răspunsul lor şi plângerile turiştilor, într-un nou episod din seria "O ţară în vacanţă - Litoralul dă faliment".
20:10
Canonizarea sfinților Cleopa și Paisie. Pentru ce se roagă plerinii: au dormit în maşini şi au mers sute de km # ObservatorNews
Slujba de canonizare a sfinților Cleopa și Paisie a adus la Mănăstirea Sihăstria peste 20.000 de credincioși. Pelerinii au venit cu câteva zile înainte, pentru a prinde un loc la racla sfinților și a se închina. Unii dintre ei i-au cunoscut pe cei doi duhovnici în timpul vieții și spun că au martorii minunilor săvârșite de ei. Din cauza căldurii şi aglomeraţiei, mai mulţi pelerini au avut nevoie de ajutorul medicilor.
20:00
La un pas de o criză a carburanţilor. 184.000 de tone aduse din Azerbaidjan, contaminate # ObservatorNews
Piaţa carburanţilor este la un pas de criză. Preţurile au fost pe punctul de a creşte din nou după ce OMV Petrom a pierdut o mare cantitate de petrol. Pentru a salva situaţia, compania a apelat la rezervele naţionale, cu aprobarea Guvernului.
20:00
Grefele de piele pentru Lavinia puteau fi aduse din Italia, însă spitalul ar fi decis să ia de la rude # ObservatorNews
Noi dezvăluiri despre centrul de arşi de la Floreasca. Sora Laviniei, pacienta transferată în Belgia cu bacterii şi ciuperci periculoase luate din spital, acuză medicii de ignoranţă. Mai exact, puteau aduce grefe de piele din Italia, dar nu au făcut-o şi au obligat doi membri ai familiei să doneze şi să se mutileze. Fostul şef al Centrului de Arşi recunoaşte chiar el că există acest protocol.
20:00
EXCLUSIV. Modul de calcul al impozitului pe proprietăţi din 2026. Taxa s-ar putea dubla # ObservatorNews
Impozitul pentru locuinţe ar putea creşte cu cel puţin 70% anul viitor, sau chiar s-ar putea dubla. Guvernul ia în calcul mai multe variante pentru a umple gaura din buget. În exclusivitate pentru Observator, ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat cum vor fi taxaţi proprietarii celor aproape nouă milioane de locuinţe din ţară.
19:50
Povestea de dragoste dintre Ion Iliescu şi Nina, cea considerată secretul longevităţii # ObservatorNews
Un singur om i-a rămas fidel lui Ion Iliescu, în orice condiţii şi până la capăt. Soţia lui, Nina. Omul care l-a iubit necondiţionat mai bine de 7 decenii şi care, spun apropiaţii, deţine secretul longevităţii fostului preşedinte. O prezenţă extrem de discretă care n-a fost văzută în public decât la braţul soţului ei, mergând la vot. Din păcate sănătatea nu i-a permis să îşi conducă omul iubit pe ultimul drum, dar azi a transmis tuturor un mesaj emoţionant.
19:50
Sărac şi cinstit. Aşa s-a autodefinit Ion Iliescu în faţa românilor. Fostul preşedinte nu s-a "hrănit" din bani, ci din putere, spun sociologii. Cu toate acestea, averea sa nu e deloc modestă. Casa din Primăverii valorează peste un milion şi jumătate de euro. În plus, Ion Iliescu a avut venituri de 5.000 de euro lunar din pensii şi indemnizaţii de la stat. Potrivit surselor Observator, Iliescu a lăsat un testament, iar bunurile sale nu vor merge doar către copilul său de suflet, ci şi spre ofiţerul SPP care a avut grijă de el în ultimii ani.
19:50
Preţul uriaş cerut de o româncă pentru autobiografia lui Iliescu, semnată de fostul preşedinte # ObservatorNews
Moartea fostului președinte a fost, pentru unii, ocazia perfectă să facă bani. Zeci de anunțuri cu fotografii, cărți și autografe au apărut pe internet, la doar câteva ore după ce a fost anunţat decesul. Prețurile au explodat, iar unii cer mii de lei pentru obiecte semnate de Ion Iliescu.
19:40
Starea de alertă la Praid, prelungită. Cei evacuaţi pot intra în case doar puţin, ziua. Zona, păzită de MAI # ObservatorNews
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Praid a prelungit starea de alertă, până în 9 septembrie inclusiv, dar anunţă că nu este necesară extinderea zolei de evacuare a populaţiei. Oamenii evacuaţi nu pot, însă, reveni în locuinţe decât pe timpul zilei, pentru perioade scurte de timp.
19:30
Știrile zilei, 7 august 2025. Donald Trump s-ar putea întâlni cu Vladimir Putin în următoarele zile # ObservatorNews
Știrile zilei, 7 august 2025, prezentate de Nadina Câmpean.
19:30
Bărbatul care l-a stropit cu cerneală pe Emil Constantinescu, prezent la înmormântarea lui Ion Iliescu # ObservatorNews
Ion Iliescu a părăsit astăzi pentru totdeauna palatul Cotroceni în aplauze şi huiduieli. A lăsat în urmă o Românie divizată, plină de ură şi resentimente, care nici nu uită, nici nu iartă. Primul preşedinte al României democrate a avut parte de funeralii de stat. Dar printre salvele de tun s-a auzit si Imnul Golanilor. De la ceremonie a lipsit soţia sa, Nina, şi ea grav bolnavă, dar şi lideri politici care au crescut, mai mult sau mai puţin, în umbra lui Iliescu.
Acum 24 ore
18:30
Primele declaraţii ale bărbatului care a târât-o pe fosta iubită cu maşina până la moarte: "Îmi pare rău" # ObservatorNews
Bărbatul care și-a ucis fosta iubită, după ce a târât-o pe o distanţă de 1,5 kilometri agățată de portiera mașinii, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Scenele cumplite s-au petrecut în județul Arad, iar agresorul a declarat în fața jurnaliștilor că îi pare rău, relatează Agerpres. Cei doi aveau împreună două fetițe. În trecut, bărbatul fusese acuzat că și-a agresat chiar propriii copii.
18:00
China îşi exprimă profundul regret față de decesul fostului președinte al României, Ion Iliescu, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, citat de agenția Xinhua, potrivit Agerpres.
17:50
De câte salarii are nevoie un român ca să-şi cumpere un metru pătrat de locuinţă, în marile oraşe din ţară # ObservatorNews
Visezi la propria locuință? În marile orașe din România devine un ţel tot mai greu de atins. În 10 ani, prețurile au crescut cu 61% - mai mult decât în restul Europei. Iată de câte salarii ai nevoie să-ţi cumperi un metru pătrat de casă.
17:30
"Un om, un lider, un prieten, un adversar". Mesajul Ninei Iliescu, după înmormântarea soţului său # ObservatorNews
Soţia fostului preşedinte Ion Iliescu, Nina Iliescu, a publicat un mesaj pe blogul acestuia, după încheierea funeraliilor de stat. Aceasta a transmis mulţumiri echipei medicale şi celor care au venit să îşi ia rămas bun.
17:20
Ion Iliescu a fost înmormântat astăzi, într-o ceremonie care a reflectat atât importanţa sa istorică, cât şi controversele care i-au marcat cariera. Primul preşedinte ales al României a avut parte de funeralii de stat, dar la ieşirea din Palatul Cotroceni, s-a auzit şi Imnul Golanilor. O zi care a arătat, încă o dată, divizinunile din societatea românească privind moştenirea lui politică, dar şi rănile adânci ale ţării, nevindecate nici după mai bine de trei decenii. Soţia lui, Nina Iliescu, a lipsit de la ceremonie din motive de sănătate. Nici unii mari lideri politici, inclusiv foşti şefi de stat, nu şi-au luat rămas bun de la cel care a fost figura centrală a tranziţiei postdecembriste. Ion Iliescu se odihneşte acum la Cimitirul Ghencea III.
17:10
Ciolacu, Dăncilă, Năstase, Văcăroiu și Stolojan, în același cadru la Cotroceni, la funeraliile lui Ion Iliescu # ObservatorNews
Marcel Ciolacu, Viorica Dăncilă, Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu și Theodor Stolojan au fost surprinși joi în același cadru la Palatul Cotroceni, reuniți la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu, o imagine rară care cu cinci foști premieri ai României. Alături de ei în sală se aflau şi actualul premier Ilie Bolojan.
17:10
Traian Băsescu va primi, din nou, locuinţă de la stat. Ce se întâmplă cu indemnizaţiile de fost preşedinte # ObservatorNews
Traian Băsescu va primi din nou o locuinţă prin Regia Autonomă ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RAAPPS). Urmează ca Guvernul să adopte mâine, 9 august, o hotărâre în acest sens. Surse Observator transmit că e vorba de o casă situată în zona Zambaccian, pe strada Emile Zola.
17:00
Balaur dobrogean, lung de peste 1 metru, prins într-o gospodărie din 2 Mai. Şarpele e dintr-o specie rară # ObservatorNews
Un şarpe din specia balaur dobrogean, cu o lungime de peste un metru, a fost prins, joi, de jandarmi, într-o gospodărie din localitatea 2 Mai, judeţul Constanţa. Reptila, dintr-o specie rară şi protejată, a fost eliberată în natură.
16:50
Un bărbat și un copil, în stare gravă după ce s-ar fi electrocutat într-o piscină gonflabilă, în Sibiu # ObservatorNews
Tragedie într-o localitate din județul Sibiu. Un bărbat de 43 de ani și un copil de 9 ani, ambii cetățeni străini, au ajuns în stop cardio-respirator după ce s-ar fi electrocutat într-o piscină gonflabilă, în curtea unei locuințe din Cârța, scrie News.ro. Echipele de salvare încearcă cu disperare să îi resusciteze, iar două elicoptere SMURD au fost trimise de urgență în sprijin.
16:40
O tânără s-a dat drept asistentă medicală şi a tratat 4.000 de bolnavi, la un spital din SUA. A fost arestată # ObservatorNews
O femeie din Statele Unite a fost arestată sub suspiciunea că s-ar fi dat drept asistentă medicală și că ar fi tratat peste 4.000 de pacienți fără a avea dreptul legal de a profesa. Aceasta s-ar fi folosit de licenţa unei asistente cu acelaşi prenume iar frauda a fost descoperită doar după ce femeii i s-a oferit o promovare, scrie BBC.
16:40
Cod roşu de ploi torenţiale într-un judeţ din ţară. Avertizarea ANM e valabilă până la ora 18:00 # ObservatorNews
Vremea în România. Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo de tip nowcasting Cod roşu, valabilă între orele 16.40 şi 18.00, într-un judeţ din ţară.
16:30
Ţara unde s-ar putea întâlni Donald Trump şi Vladimir Putin. "Ar fi una dintre cele mai potrivite" # ObservatorNews
Donald Trump şi Vladimir Putin s-ar putea întâlni chiar săptămâna viitoare, iar întrevederea ar putea avea loc în Emiratele Arabe Unite, a spus chiar Putin, astăzi, 7 august.
16:20
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 7 august 2025.
16:10
Un pesedist îi vrea afară din Guvern pe "neterminații din USR" pentru că au boicotat funeraliile lui Iliescu # ObservatorNews
Atac dur la adresa USR din partea unui deputat PSD pentru care moartea lui Ion Iliescu a devenit pretext de moţiune de cenzură.
16:10
S-a "căsătorit" cu două femei în Las Vegas și nu a lăsat testament. Acum ele se bat pe averea de 2 milioane € # ObservatorNews
Un contabil britanic a murit lăsând în urmă o avere impresionantă și două soții care nu știau una de cealaltă. Ambele s-au căsătorit cu el în Las Vegas, la cinci ani distanță, fără ca vreuna să afle că mariajul anterior nu fusese desființat. Acum, cele două femei se luptă în instanță pentru moștenirea de peste două milioane de euro, într-un caz care a ajuns în fața Înaltei Curți din Londra.
16:10
Care sunt preţurile la carburanţi joi, 7 august 2025. Preţul la motorină a scăzut cu 5 bani pe litru # ObservatorNews
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că joi, 7 august 2025, preţul la motorină este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.
16:10
Cod de conduită anti-ură în școli: Ministerul Educației propune reguli noi pentru elevi și profesori # ObservatorNews
Ministerul Educației și Cercetării a lansat spre consultare publică un proiect de ordin care prevede adoptarea "Codului de Conduită pentru prevenirea și sancționarea xenofobiei, radicalizării, discursului instigator la ură și negării Holocaustului" în învățământul preuniversitar, aplicabil începând cu anul școlar 2025-2026, informează Agerpres.
16:00
Momentul în care o şoferiţă intră invers într-un sens giratoriu din Timişoara: "A luat-o pe scurtătură" # ObservatorNews
Scene periculoase surprinse pe Calea Aradului din Timișoara: o șoferiță a intrat pe contrasens într-un sens giratoriu, spre șocul celorlalți participanți la trafic. Poliția rutieră a deschis o anchetă.
15:40
Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 8 august 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.
15:40
Panică în Maramureş după ce un copil de 7 ani ar fi fost muşcat de viperă pe Creasta Cocoşului # ObservatorNews
Salvamontiştii din Maramureş intervin, joi după-amiază, în zona Creasta Cocoşului, în urma unui apel potrivit căruia un copil a fost muşcat de un şarpe. Acţiunea se desfăşoară contracronometru, salvatorii ajungând la copil în nouă minute de la apel. În zonă a fost solicitat un elicopter care să preia victima.
15:30
Oferta lui Trump pentru Putin ca să oprească războiul din Ucraina: concesii generoase oferite Kremlinului # ObservatorNews
Unul dintre cele mai influente site-uri de știri din Polonia a dezvăluit ce ofertă i-ar fi făcut Donald Trump lui Vladimir Putin la întâlnirea de trei ore de miercuri, de la Kremlin, dintre emisarul său special, Steve Witkoff, și liderul rus. Kremlinul a anunţat joi că o întâlnire între Trump şi Putin este prevăzută "în următoarele zile", iar pregătirile pentru summit au început deja.
15:30
Imaginile dezastrului din Fâşia Gaza, după aproape doi ani de război. Corturi ridicate printre ruine # ObservatorNews
O filmare din dronă făcută deasupra Fâşiei Gaza joi, 7 august, arată locuinţe ruinate, iar pe spaţiile virane tabere tot mai extinse de corturi, în care stau refugiaţii, relatează jurnaliştii Associated Press.
15:30
Noul Cod de Reglementare a Conținutului Audiovizual intră în vigoare. Mediul online, supus unor reguli clare # ObservatorNews
Noul Cod de Reglementare a Conținutului Audiovizual, adoptat de Consiliul Național al Audiovizualului, intră în vigoare începând de joi. Această amplă actualizare legislativă este adaptată noilor realităţi tehnologice, sociale şi informaţionale, scrie Agerpres.
15:20
Un căprior, salvat de la moarte de pompierii bihoreni. Animalul căzuse în canal şi era pe cale să se înece # ObservatorNews
Un căprior care a căzut într-un canal de fugă, în judeţul Bihor, a fost salvat de pompieri, joi, după ce o persoană a observat animalul şi a sunat la 112. Când echipele de salvatori au ajuns la el, căpriorul era epuizat şi în pericol de a se îneca.
