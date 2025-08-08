Mecanica Ceahlău a încheiat primul semestru din 2024 cu o pierdere netă de 2,77 milioane lei

Financial Intelligence, 8 august 2025 07:40

Mecanica Ceahlău şi-a redus pierderea netă la 2,77 milioane lei în primul semestru al acestui an, de la […]

Acum 5 minute
07:40
07:40
Bursele europene au crescut joi, pe fondul posibilităţii unei întâlniri Trump-Putin Financial Intelligence
Pieţele europene au înregistrat creşteri joi, după ce Kremlinul a anunţat că preşedintele american Donald Trump urmează să […]
Acum 2 ore
06:40
Traian Băsescu a solicitat RAAPPS atribuirea unei locuinţe în calitate de fost şef de stat/ Guvernul are pe agenda şedinţei de vineri un proiect de hotărâre care prevede schimbarea destinaţiei unui imobil din locuinţă de protocol în reşedinţă oficială Financial Intelligence
Fostul preşedinte Traian Băsescu a solicitat atribuirea unei locuinţe în calitate de fost şef de stat. Pe agenda […]
06:30
Hamas îl acuză pe Netanyahu că-i “sacrifică” pe ostaticii israelieni din Fâşia Gaza pentru propriile “interese” Financial Intelligence
Mişcarea palestiniană islamistă Hamas l-a acuzat joi pe premierul israelian Benjamin Netanyahu că-i "sacrifică" pe ostaticii israelieni din […]
06:30
Şedinţă de guvern – Urmează să fie aprobat un proiect de lege privind plata pensiilor private Financial Intelligence
Guvernul urmează să aprobe, în şedinţa de joi, un proiect de lege privind plata pensiilor private. Proiectul a […]
Acum 12 ore
21:00
Rusia, suspectată că a contaminat intenționat o cantitate mare de petrol azer destinată României și altor țări europene – G4Media Financial Intelligence
Statul român ia în calcul scenariul ca Rusia să fi contaminat intenționat, printr-o operațiune de tip război hibrid, […]
21:00
Cristina Prună: Guvernul a ales să mențină AMEPIP și să-i selecteze conducerea printr-o procedură de selecție „competitivă” – o cosmetizare a unei probleme mai profunde: o formă fără fond Financial Intelligence
Guvernul a ales să mențină Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) și să-i selecteze conducerea […]
20:30
Firmele aveau datorii restante la bugetul de stat de peste 76 miliarde lei în trimestrul al doilea (RisCo) Financial Intelligence
Firmele din România aveau datorii restante la bugetul de stat de peste 76 miliarde lei în trimestrul al […]
20:20
SUA se aşteaptă la 50 de miliarde de dolari pe lună din noile taxe asupra importurilor americane Financial Intelligence
Secretarul american al comerţului Howard Lutnick a afirmat joi că se aşteaptă ca SUA să strângă cel puţin […]
20:20
Oana Ţoiu, întâlnire cu Zelenski: Construim un parteneriat strategic între România şi Ucraina Financial Intelligence
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, s-a întâlnit, joi, la Kiev, cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, căruia i-a transmis […]
20:10
Incendiu în Mamaia – Arde fostul club Bellagio Financial Intelligence
Pompierii intervin, joi seară, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins fostul Club Bellagio din Mamaia. […]
Acum 24 ore
18:00
Prima zi de UNTOLD – Primăria Municipiului Cluj-Napoca lasă peste 120.000 de turiști străini la mâinile taximetriștilor tradiționali Financial Intelligence
Notă: Cititorii Financial Intelligence ne-au sesizat o situaţie cel puţin ciudată la Cluj Napoca, mai ales că zilele […]
17:40
Ministrul Petrolului din Kuweit: OPEC monitorizează piaţa şi declaraţiile lui Trump privind petrolul rusesc Financial Intelligence
Ministrul Petrolului din Kuweit, Tariq Al-Roumi, a declarat joi că OPEC (Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol) monitorizează cu […]
17:40
Putin nu se opune întâlnirii cu Zelensky, dar trebuie create condițiile necesare- TASS Financial Intelligence
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că nu se opune organizării unei întâlniri cu Vladimir Zelensky, dar că […]
17:40
Acțiunile Intel scad după ce Trump cere demisia imediată a CEO-ului Financial Intelligence
Într-o postare pe Truth Social, Trump a declarat că directorul executiv al Intel, Lip-Bu Tan, „se află într-un […]
16:50
Fondul Proprietatea anunță că reduce oferta de răscumpărare, la 80 milioane de acțiuni, după ce un grup de acționari a solicitat distribuirea de dividende Financial Intelligence
Fondul Proprietatea (FP) anunță că reduce oferta de răscumpărare, la 80 milioane de acțiuni, după ce un grup […]
16:30
Putin va vizita India, ţară pe care Trump o provoacă la un război comercial legat de relaţiile cu Rusia Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să efectueze o vizită în India, a anunţat joi, în timpul unei vizite […]
16:20
Banca Angliei reduce dobânda şi îmbunătăţeşte previziunile privind creşterea economiei britanice Financial Intelligence
Banca Angliei (BoE) a decis joi să reducă dobânda de politică monetară cu un sfert de punct procentual, […]
15:30
Ministerul Finanţelor a împrumutat, joi, 781 milioane lei de la bănci Financial Intelligence
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, joi, 781 milioane de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni […]
15:00
Numărul investitorilor de la BVB a urcat la 262.737, la jumătatea anului; 23% dețin doar titluri de stat (FCI) Financial Intelligence
Numărul total al investitorilor de la Bursa de Valori București, raportați de participanții la Fond de Compensare a […]
13:50
Kremlinul anunță că va face public locul întâlnirii dintre Putin și Trump – TASS Financial Intelligence
Yury Ushakov, consilier al Kremlinului, a declarat că locul întâlnirii dintre președintele rus și președintele american a fost […]
13:40
Impact Developer & Contractor câștigă în instanță procesul privind PUZ-ul Greenfield Băneasa Financial Intelligence
IMPACT Developer & Contractor anunță pronunțarea unei hotărâri favorabile în Dosarul nr. 4122/3/2022, în care au fost contestate […]
13:30
Eurostat: România a înregistrat cel mai sever declin din UE al producţiei de servicii, în luna mai Financial Intelligence
Producţia de servicii a crescut cu 1,7% în Uniunea Europeană şi cu 2,1% în zona euro în mai, […]
13:30
ANALIZĂ XTB, Claudiu Cazacu: Tarifele stabilite de Trump pentru Elveția, primite cu stupoare. Care ar fi efectele pentru leul românesc? Financial Intelligence
Anunțul unor taxe vamale de 39% impuse Elveției de către SUA a fost primit cu stupoare, ceea ce […]
13:20
Oana Ţoiu, în vizită la Kiev: Nu rămânem indiferenţi la suferinţă şi barbarie Financial Intelligence
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, efectuează o vizită la Kiev, unde va avea discuţii cu oficiali ucraineni de […]
13:10
Iranul afirmă că reluarea negocierilor cu SUA pe dosarul nuclear depinde de interesul naţional Financial Intelligence
Ministrul de externe iranian, Abbas Araqchi, a afirmat că decizia ţării sale cu privire la reluarea sau nu […]
13:10
Germania: Producţia industrială, la cel mai scăzut nivel din mai 2020, exporturile au depăşit estimările Financial Intelligence
Producţia industrială a Germaniei a scăzut în iunie, ajungând la cel mai redus nivel din pandemie şi extinzând […]
12:50
Compania Karel, parte din Dogan Holding, își consolidează prezența în România prin parteneriate strategice cu Havelsan si Turkish Aerospace Industries Financial Intelligence
Karel, companie turcească din domeniul tehnologiilor de comunicații și apărare, a anunțat semnarea unui memorandum de înțelegere (MoU) […]
12:20
Veniturile Grupului Allianz au crescut cu 10,1%, în primul semestru din 2025 Financial Intelligence
Grupul Allianz a raportat, în primele şase luni ale acestui an, venituri totale de 98,5 miliarde de euro, […]
12:20
AP: Taxele vamale americane intră în vigoare, într-un moment în care dificultăţile economice ies la suprafaţă Financial Intelligence
Preşedintele Donald Trump a început joi perceperea unor taxe de import mai ridicate în cazul a zeci de […]
12:10
PPC Energie actualizează sistemele informatice pentru integrarea noii cote de TVA;facturile pe iulie, emise cu întârziere Financial Intelligence
PPC Energie îşi actualizează sistemele informatice pentru a integra recentele modificări legislative privind majorarea cotei TVA la 21%, […]
12:10
Zelenski insistă să ceară o încetare a focului înainte de o posibilă întâlnire cu Putin Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a insistat joi să se declare un armistiţiu ca prim pas înainte de o […]
12:10
Putin se întâlneşte cu Trump ”în zilele următoare”, anunţă Kremlinul Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească "în zilele următoare" cu omologul său american Donald Trump, după […]
12:00
India: Modi afirmă că nu va compromite interesele fermierilor, în urma taxelor vamale decise de Trump Financial Intelligence
Premierul indian Narendra Modi a declarat joi că nu va compromite interesele fermierilor indieni, chiar dacă va trebui […]
11:10
După trei ani de război, SUA și Europa continuă să facă comerț cu Rusia în valoare de miliarde – Reuters Financial Intelligence
La trei ani după ce Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei, SUA și Uniunea Europeană […]
11:00
Romgaz încheie un nou contract de Market Making cu Raiffeisen Bank International Financial Intelligence
ROMGAZ, cel mai mare producător și principal furnizor de gaze naturale din România, anunță încheierea unui nou contract […]
10:50
Rubio le cere diplomaţilor americani să lanseze o campanie de lobby împotriva legii serviciilor digitale din UE Financial Intelligence
Administraţia preşedintelui Donald Trump le-a cerut diplomaţilor americani din Europa să lanseze o campanie de lobby pentru a […]
10:40
Sondaj CEC Bank: Grecia, Bulgaria, Turcia și Italia sunt principalele destinații pentru românii care au ales să își petreacă vacanța de vară în străinătate Financial Intelligence
Trei din patru români care își vor petrece concediul în străinătate în această vară au ales ca destinație […]
10:30
Uniper din Germania va investi 5,8 miliarde de dolari până în 2030 în reorganizarea strategiei Financial Intelligence
Uniper  va investi 5 miliarde de euro (5,8 miliarde de dolari) până în 2030, în principal în centrale […]
09:00
One United Properties raportează vânzări și pre-vânzări rezidențiale de 95,4 milioane de euro în semestrul I 2025, în scădere cu 22% Financial Intelligence
One United Properties (ONE) raportează vânzări și pre-vânzări rezidențiale de 95,4 milioane de euro în semestrul I 2025, […]
08:30
OpenAI oferă ChatGPT guvernului american pentru 1 dolar Financial Intelligence
OpenAI a anunțat miercuri că va oferi produsul său ChatGPT Enterprise agențiilor federale americane pentru 1 dolar pe […]
08:20
Burduja: Reforma statului şi a lumii politice trebuie să continue, pentru a avea şansa de a face România bine Financial Intelligence
Reforma statului şi cea a lumii politice trebuie să continue, dacă vrem să avem şansa de a face […]
08:20
Grupul PPC raportează EBITDA de 1 miliard de euro și un profit net ajustat de 200 milioane euro, în primul semestru Financial Intelligence
Grupul PPC a înregistrat o performanță solidă în prima jumătate a anului 2025, cu rezultate în T2 care […]
08:10
Taiwan spune că TSMC va fi „scutită” de suprataxarea de 100% a cipurilor din SUA Financial Intelligence
Gigantul taiwanez al semiconductorilor TSMC "este scutit" de tarifele de 100% impuse de preşedintele american Donald Trump asupra […]
08:10
Industria României, scădere de peste 13% față de anul 2019 Financial Intelligence
de Dan Pălăngean Industria României a scăzut anul trecut cu -13,1% față de rezultatele din 2019, potrivit unei […]
Ieri
07:30
Brazilia solicită Organizaţiei Mondiale a Comerţului consultări privind taxele vamale americane Financial Intelligence
Guvernul Braziliei a înregistrat la Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) o cerere de consultări privind taxele vamale de […]
07:10
Funeralii Ion Iliescu/ Fostul preşedinte va fi înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea; joi – zi de doliu naţional Financial Intelligence
Fostul preşedinte Ion Iliescu va fi înmormântat joi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea III. Joi dimineaţa, […]
6 august 2025
20:20
Trump va decide în curând dacă impune noi sancţiuni Rusiei, anunţă secretarul de stat Rubio Financial Intelligence
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat miercuri că până la sfârşitul acestei zile ar putea veni […]
20:10
NATO asigură Lituania că Alianţa este vigilentă şi pregătită să o apere, după incidentele cu drone ruseşti Financial Intelligence
NATO a asigurat miercuri autorităţile lituaniene că ia "foarte în serios" incidentele cu drone ruseşti prăbuşite în Lituania […]
20:00
Buzoianu: Începând din această săptămână, Raul Pop este secretar de stat la Ministerul Mediului pe zona de deşeuri şi poluare Financial Intelligence
Raul Pop a fost numit secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor pe zona de deşeuri […]
