De ce nu mai creşte economia: Consumul şi-a temperat creşterea încă înainte de apariţia noilor taxe. Consumul a crescut în iunie 2025 vs iunie 2024 cu numai 2,8%
Ziarul Financiar, 8 august 2025 07:45
În primele şase luni din 2025, creşterea consumului a fost mai temperată faţă de anii trecuţi. În primele luni din 2024, consumul crescuse cu 8%, an/an.
Bursă. De ce acţiunile Băncii Transilvania sunt la maxime istorice, în creştere de zece ori faţă de 2007, iar cele ale BRD sunt cu 30% sub apogeul de atunci? # Ziarul Financiar
Acţiunile Băncii Transilvania (TLV), cea mai mare instituţie de credit din România după active, au atins recent noi maxime la Bursa de Valori Bucureşti, cu o evaluare de 6,7 ori profitul net, în timp ce acţiunile BRD sunt cu 30% sub apogeul din 2007, cu o evaluare acum de 8,7 ori, arată datele ZF.
Bursă. Profitul pe S1/2025 al TeraPlast rămâne modest, spun analiştii. „Evaluarea rămâne condiţionată de capacitatea companiei de a-şi îndeplini obiectivele pe termen mediu“ # Ziarul Financiar
După un 2024 dificil, Teraplast Bistriţa (TRP) a înregistrat o revenire semnificativă în prima jumătate a anului 2025, atât din punctul de vedere al vânzărilor, cât şi al profitabilităţii operaţionale, dar analiştii avertizează că profitabilitatea actuală nu justifică pe deplin evaluarea bursieră, care rămâne ancorată în aşteptările optimiste pe termen mediu - în special potenţiala implicare în reconstrucţia din Ucraina.
#superstories. Business sportiv. Pariul ZF pe viitorii campioni. Andreea Comna, 14 ani, locul al 5-lea la 100 m liber la prima competiţie internaţională de înot la care a participat. „Vreau să particip la Campionatele Europene” # Ziarul Financiar
Andreea Comna, o sportivă în vârstă de 14 ani, îşi doreşte să participe la Campionatele Europene, visul său e şi mai departe, chiar la Mondiale sau Jocurile Olimpice, însă totul dedinde de ea, aşa cum recunoaşte chiar Andreea. În ultimii ani, ea a participat la mai multe competiţii naţionale şi una internaţională, la care a obţinut rezultate notabile, dar a şi doborât şi câteva recorduri.
Business sportiv. Un deceniu fără gheaţă. Care este povestea patinoarului Flamoropol? Cândva singurul patinoar din Bucureşti, a găzduit câteva meciuri din Campionatul Mondial de Hochei pe Gheaţă, a fost demolat, reconstruit şi abandonat # Ziarul Financiar
Lucrările la Patinoarul Mihai Flamaropol din Bucureşti se reiau după o pauză de şase ani, au anunţat Primăria Capitalei şi Primăria Sectorului 2. Investiţia ar urma să se ridice la 150 milioane lei, din care 128 mil. lei reprezintă valoarea lucrărilor de construcţie propriu-zise.
Guvernul adoptă legea plăţii pensiilor private: românii îşi vor primi banii depuşi sub formă de plăţi programate sau pensie viageră # Ziarul Financiar
Guvernul României va analiza, în şedinţa de astăzi, 8 august, o serie de proiecte legislative importante, printre care plata pensiilor private, finanţarea unui nou spital de urgenţă şi un acord de împrumut pentru patrimoniul cultural.
Sorin Pâslaru, redactor-şef ZF: Un test decisiv pentru capitalul românesc industrial: salvarea Sidex Galaţi. România are nevoie de autostrăzi, de maşini, de nave, de poduri, de acoperişuri pentru locuinţe, de panouri pentru centre logistice şi fabrici.Ce folos să faci profituri din energie şi să nu ai industrie? # Ziarul Financiar
Simbolul industriei siderurgice româneşti, Liberty Galaţi, fostul Sidex, este la grea încercare, iar pe ultima sută de metri există posibilitatea ca un grup de antreprenori români din sectorul industrial şi comercial să facă o ofertă de preluare.
Creşte cererea pe piaţa chiriilor: la două camere, preţul mediu variază între 500 şi 670 de euro în Bucureşti. Cele mai mari preţuri medii se înregistrează în Bucureşti, în special în sectorul 1 (750 de euro) şi sectorul 2 (675 de euro), potrivit anunţurilor publicate pe Storia. # Ziarul Financiar
România a înregistrat în iunie o creştere a chiriilor de 5,8% comparativ cu perioada similară din 2024, marcând un ritm de peste două ori mai rapid decât media UE, care s-a situat la 2,3%.
Guvernul bulgar aprobă după luni de întârzieri crearea unei companii de stat care să comercializeze produse ieftine, mai ales locale, în special în zone sărace # Ziarul Financiar
Guvernul Bulgariei a aprobat în mod oficial crearea unei companii de stat denumite „Magazinul Poporului“ care va opera în subordinea Ministerului Agriculturii şi va comercializa atât produse alimentare, cât şi industriale, cu focus pe bunuri de bază de la producătorii bulgari, relatează Novinite.
În culisele pieţei medicale: ce profit generează reţeaua Regina Maria şi cum se împart veniturile operatorului. Jumătate din business este din plăţile pacienţilor în T1/2025 # Ziarul Financiar
Un prospect oficial de finanţare al grupului finlandez Mehiläinen în vederea achiziţiei reţelei Regina Maria, analizat de Ziarul Financiar, pune lupa pe activitatea reţelei private în România şi oferă informaţii pe care în general compania nu le publică.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Alexandru Combei, BRD AM, cel mai mare administrator de investiţii din România: Cererea mare şi oferta redusă de acţiuni creează o piaţă favorabilă investitorilor în aceste zile # Ziarul Financiar
Alexandru Combei, director de investiţii la BRD Asset Management, cel mai mare administrator de fonduri mutuale din România, cu active de 7,3 mld. lei, spune că fondurile de pensii private şi investitorii individuali au alimentat o cerere intensă de acţiuni în ultimele două luni, pe fondul unui context pozitiv, ceea ce a menţinut un climat pozitiv pentru cumpărători şi a săltat acţiunile la noi maxime.
Şedinţă importantă la BNR. Analiştii cred că banca centrală menţine dobânda-cheie la 6,5% pentru că inflaţia urcă după majorările de taxe # Ziarul Financiar
Consiliul de administraţie al BNR se întruneşte astăzi pentru cea de-a şasea şedinţă de politică monetară din anul 2025, după ce în lunile precedente a menţinut dobânda-cheie, iar în anul 2024 au fost operate doar două reduceri ale ratei, până la 6,5%, de la 7% în 2023.
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. Brandul românesc de haine din lână Merinito a ajuns la peste 3 mil. lei într-un deceniu de activitate # Ziarul Financiar
Merinito apărea pe piaţă în 2014, când doi antreprenori români şi-au unit forţele pentru a crea un brand de haine din lână de merinos, cunoscută în rândul sportivilor mai ales pentru calităţile de reglare termică. În 10 ani de activitate, compania a trecut de la 200.000 de lei în 2014 la peste 3,2 mil. lei anul trecut şi profit de 1,3 mil. lei.
ZF Private Health. Rareş Nechifor, fondatorul Medical Experts, medic primar radiologie intervenţională: Acum intrăm ca pacienţi într-o junglă în sistemul de sănătate # Ziarul Financiar
Medicul Rareş Nechifor a pus bazele unei platforme digitale – Medical Experts, prin care şi-a propus să uşureze traseul pacientului în sistemul medical şi să pună într-un loc informaţiile despre cazuri, astfel încât medicii să poată colabora mai rapid pentru a rezolva o problemă medicală.
Cristian Ignat, CEO al furnizorului de roboţi software Aggranda: România a crescut enorm în ultimii ani în zona de IT. „Vrem să creştem impactul proiectelor din România şi Europa Centrală şi de Est, unde vedem un potenţial uriaş de scalare“. # Ziarul Financiar
România a câştigat credibilitate pe scena internaţională tech, inclusiv pe fondul ascensiunii unor companii ca UiPath, care a ajutat la crearea unei reputaţii solide, iar apetitul crescut al firmelor locale pentru adoptarea noilor tehnologii contribuie la consolidarea acestei imagini, spune Cristian Ignat, CEO al furnizorului de roboţi software Aggranda.
Cine mai face angajări: outsourcingul şi comerţul, unde cererea rămâne constantă pentru posturi în centre de servicii, logistică sau retail # Ziarul Financiar
Piaţa muncii din România a încetinit vizibil în primele cinci luni ale acestui an. În perioada mai 2024 – mai 2025, numărul mediu de salariaţi a crescut cu doar 0,46%, cel mai slab avans din ultimul deceniu, cu excepţia anului de pandemie (2020). În acelaşi timp, salariul mediu net a urcat cu 7,6%, până la 5.508 lei, înregistrând astfel cel mai mic ritm de creştere salarială din ultimii zece ani, dacă excludem 2020.
De ce aleg investitorii străini România? Resursa umană, uşurinţa de a face afaceri şi resursele naturale, top trei motive invocate # Ziarul Financiar
Investitorii străini care pariază pe România spun că resursa umană, uşurinţa de a face afaceri şi resursele naturale sunt principalele trei motive pentru care aleg piaţa locală.
François Provost: Dacia rămâne bijuteria coroanei. România trebuie să rămână competitivă pentru a-şi păstra rolul strategic # Ziarul Financiar
François Provost, care a preluat oficial conducerea Renault Group pe 31 iulie, şi-a conturat public primele priorităţi în cadrul primei conferinţe organizate exact în ziua în care a preluat mandatul la care a participat şi ZF.
Business sportiv. Cu numele la purtător. Ce companii dau bani pentru a le afişa brandul pe echipamentele de fotbal din SuperLiga? # Ziarul Financiar
Odată cu noul sezon din prima ligă de fotbal, cele 16 echipe din SuperLigă şi-au prezentat noile echipamente cu care vor juca în timpul meciurilor. Cele 16 echipe adună de la 14 sponsori pe un singur echipament până la niciun sponsor, cum este cazul Metaloglobus, echipa de fotbal din Bucureşti care a promovat pentru prima dată în SuperLigă.
Via Transilvanica – drumul care uneşte comunităţi şi businessuri. Turismul, şansa comunităţilor locale. Omer Tetik, CEO al Băncii Transilvania: „Fără dezvoltare, nivelul de trai din zonele rurale nu poate să ajungă la nivelul ţărilor din Vest, iar un proiect ca Via Transilvanica contribuie la această dezvoltare“ # Ziarul Financiar
Multe dintre comunităţile locale nu reuşesc să mai vadă lumina de la capătul tuneului, unde singura grijă este cea a zilei de mâine, iar tinerii nu mai văd nicio speranţă şi aleg să plece pentru o viaţă mai bună la oraşe sau chiar în afara ţării. Pentru a nu pierde aceste comunităţi, una dintre soluţiile pentru dezvoltarea economică şi socială a zonelor rurale stă în turism, iar asta o demonstrează chiar şi Via Transilvanica.
Topul celor mai mari angajatori din industria alimentară. Cum a ajuns un producător de covrigi şi pizza să aibă cei mai mulţi salariaţi, peste procesatorii de carne, lapte şi făină # Ziarul Financiar
Tinervis Group, care operează lanţul de simigerii LUCA, a fost anul trecut cel mai mare angajator din industria alimentară, într-un clasament dominat de companii cu acţionariat românesc, arată o analiză făcută de ZF pe baza datelor de la Ministerul de Finanţe. Practic, producţia şi vânzarea de covrigi, croissante, pizza sau alte produse de panificaţie în mai bine de 140 de magazine a transformat brandul LUCA într-o companie cu peste 2.600 de angajaţi, iar anul trecut pe lista salariaţilor s-au mai adăugat peste 300 de nume
Trump a instaurat oficial noua sa ordine comercială globală cu taxe vamale mai mari sau mai mici, în funcţie de cine este sau nu prietenul SUA. Franţa, cu deficitul comercial în creştere, cere acţiune de urgenţă pentru întărirea competitivităţii industriei europene. Însă UE va trebui să investească sute de miliarde de dolari în economia americană # Ziarul Financiar
Joi, la un minut după miezul nopţii, SUA s-au detaşat oficial de o ordine comercială construită timp de decenii pe baza comerţului liber, majorând taxele pe importuri de la media de 2% în ianuarie, când Donald Trump a fost învestit preşedinte al Americii, la 17,3% în prezent – cel mai ridicat nivel de după anii 1930.
Interesant: China vrea ca cetăţenii săi, înclinaţi către economisire, să cheltuie mai mult şi să pună deoparte mai puţin. Mulţi, în special tineri, alunecă într-o spirală a datoriilor # Ziarul Financiar
Guvernul chinez vrea ca cetăţenii ţării să cheltuie mai mult şi să economisească mai puţin, dar şi să se împrumute mai mult, totul pentru a scoate economia dintr-un declin de patru ani, scrie Li Yuan, editorialist la The New York Times.
Grupul german Deutsche Telekom are în plan să se asocieze cu Nvidia şi cu fondul canadian de capital privat Brookfield într-o încercare de a construi una dintre „gigafabricile” de inteligenţă artificială (AI) ale UE în Renania de Nord-Westfalia, Germania, a declarat joi Tim Hottges, CEO al grupului, într-o discuţie pe marginea rezultatelor financiare din al doilea trimestru.
Retailul românesc creşte: peste 700.000 de metri pătraţi de spaţii comerciale noi până în 2030, cu proiecte majore în Cluj, Iaşi, Reşiţa, Bacău şi Bucureşti. Stocul de retail modern din România a ajuns la 4,73 milioane mp, iar peste 700.000 mp sunt în construcţie sau planificare, arată datele C&W Echinox # Ziarul Financiar
Piaţa de retail din România continuă să se dezvolte într-un ritm accelerat, înregistrând în prima jumătate a anului 2025 livrări de peste 162.000 mp de spaţii comerciale noi şi atingând un stoc total de 4,73 milioane mp, potrivit datelor companiei de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.
ZF Live. Adrian Mitroi, profesor de finanţe comportamentale, ASE Bucureşti: S-a ridicat nivelul de tensiune socială după anunţarea noilor taxe şi măsuri fiscale. Guvernul trebuie să-şi pună şi el criterii de performanţă # Ziarul Financiar
Nivelul de tensiune socială a crescut în România în urma anunţării noilor măsuri fiscale, iar modul în care acestea au fost comunicate şi implementate a amplificat percepţia de inechitate în societate, susţine Adrian Mitroi, profesor de finanţe comportamentale la ASE Bucureşti.
Elveţienii de la Novartis au în fiecare an 30-40 de studii clinice pentru medicamente noi în România şi au investit 14 mil. lei în 2024 în acest domeniu # Ziarul Financiar
Gigantul farmaceutic Novartis, care are prezenţă locală prin divizie de import şi distribuţie de medicamente inovatoare, dar şi o fabrică de medicamente la Târgu-Mureş, derulează anual circa 30-40 de studii clinice în România. În total, compania a investit 14 mil. lei la nivel local în cercetarea în acest domeniu vital pentru descoperirea de noi tratamente pentru boli grave, iar în 2024 a avut 600 de pacienţi români care au primit produsele în teste.
Gen Z. Profilul tău de Gen Z. Ce vrei cu adevărat de la viaţă şi de la job: libertate, sens şi un lider care ascultă # Ziarul Financiar
Dacă eşti născut între 1997 şi 2012, faci parte din Generaţia Z – generaţia care nu mai acceptă ideea de job „doar ca să fie”. Ai crescut cu TikTok, cu YouTube, cu meme-uri şi slanguri internaţionale, dar şi cu presiunea unei lumi în care viitorul pare tot mai greu de prevăzut. Aşa că nu e de mirare că vrei stabilitate, dar şi libertate. Vrei să înveţi constant, să nu te plafonezi, să fii apreciat pentru cine eşti, nu pentru ce scrie în fişa postului.
GEN Z. Cod, AI şi bani de investiţii. Gen Z nu mai aşteaptă şi intră în forţă pe scena start-up-urilor tech din România # Ziarul Financiar
Tu ce faci la liceu? Înveţi pentru bacalaureat sau te gândeşti să lansezi un start-up de cybersecurity? Realitatea e că, în 2025, nu mai ai timp să aştepţi şi ajungi să le faci pe ambele. Tinerii din generaţia ta, Z, nu mai pot aşteapta „să capete experienţă” ca să înceapă un business. Intră în acceleratoare, scriu coduri, construiesc produse şi atrag finanţări. Iar inspiraţia vine tot de la tineri.
Unitţăile de cazare au primit 5,7 milioane de turişti în primele şase luni ale acestui an, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică. Numărul de turişti a stagnat comparativ cu perioada similară a anului trecut. Este prima stagnare după revenirea lentă din pandemie, ceea ce ar putea pune sub semnul întrebării creşterea turismului românesc în acest an.
Gigantul Samsung Electronics va produce senzori de imagine digitali pentru Apple, acesta fiind cel mai recent semn că societăţile de tehnologie sud-coreene încep să culeagă roadele unei serii de investiţii americane şi ale politicilor tarifare agresive ale preşedintelui Donald Trump, scrie Financial Times.
Gen Z Sondaje. Ce ai învăţat cel mai greu despre bani? Că trebuie să te uiţi mai des în portofoliul virtual şi să apropii mai rar telefonul de POS # Ziarul Financiar
Maria avea 20 de ani când s-a angajat pentru prima dată de-adevăratelea. A mai lucrat în weekenduri ori după amiază, dar abia atunci a simţit ce înseamnă să-ţi vină un salariu lunar şi să-ţi gestionezi banii singur. A început cu salariul minim pe economie, iar economisirea i s-a părut imposibilă. Azi, după 7 ani la acelaşi job, spune că nu a reuşit să-şi formeze un obicei din a pune bani deoparte. Au apărut noi nevoie, cheltuieli care se adună şi fac banii să se risipească repede din cont, iar la final de lună soldul e pe 0.
Michael Tsamaz, şef pentru mai mult de un deceniu al grupului elen OTE - acţionarul majoritar al Romtelecom şi Cosmote (Telekom), a primit la plecarea din companie în 2024 pe lângă pachetul salarial de 2,8 mil. euro şi un bonus de 3,4 mil. euro # Ziarul Financiar
Michael Tsamaz, executivul care a condus în perioada 2010-2014 grupul elen de comunicaţii OTE – cu o prezenţă semnificativă pe piaţa locală de comunicaţii ca acţionar majoritar al fostelor companii Romtelecom şi Cosmote, devenite ulterior grupul Telekom România, a primit la plecarea din companie, de la jumătatea anului trecut, un pachet de compensaţii total de peste 6 milioane de euro, conform datelor publicate de compania de comunicaţii.
