De ce nu mai creşte economia: Consumul şi-a temperat creşterea încă înainte de apariţia noilor taxe. Consumul a crescut în iunie 2025 vs iunie 2024 cu numai 2,8%

Maria avea 20 de ani când s-a angajat pentru prima dată de-adevăratelea. A mai lucrat în weekenduri ori după amiază, dar abia atunci a simţit ce înseamnă să-ţi vină un salariu lunar şi să-ţi gestionezi banii singur. A început cu salariul minim pe economie, iar economisirea i s-a părut imposibilă. Azi, după 7 ani la acelaşi job, spune că nu a reuşit să-şi formeze un obicei din a pune bani deoparte. Au apărut noi nevoie, cheltuieli care se adună şi fac banii să se risipească repede din cont, iar la final de lună soldul e pe 0.