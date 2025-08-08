Un patron de 79 de ani, cu 1 angajat, montează indicatoare rutiere de 1,5 milioane lei în București

23:10

De ce reacționăm într-un anumit fel în situații stresante? De ce unele emoții ne copleșesc mai mult decât pe alții? Răspunsul ar putea fi ascuns în moștenirea noastră emoțională. Deși ne considerăm indivizi unici, multe dintre trăsăturile noastre afective sunt influențate direct de felul în care am fost crescuți. Iată 13 trăsături emoționale pe care le putem moșteni de la părinți — și cum le putem înțelege și transforma în atuuri personale.