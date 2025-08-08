Un patron de 79 de ani, cu 1 angajat, montează indicatoare rutiere de 1,5 milioane lei în București
Jurnalul.ro, 8 august 2025 07:50
Compania de parcări a Capitalei a dat 1,5 milioane de lei pe indicatoare rutiere, fără licitație, unei firme patronate de un argeșean de 79 de ani. Firmă de orice: vinde dulapuri pentru Bălăceanca, deszăpezește, curăță șanțuri, construiește în Argeș
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 5 minute
07:50
Un patron de 79 de ani, cu 1 angajat, montează indicatoare rutiere de 1,5 milioane lei în București # Jurnalul.ro
Compania de parcări a Capitalei a dat 1,5 milioane de lei pe indicatoare rutiere, fără licitație, unei firme patronate de un argeșean de 79 de ani. Firmă de orice: vinde dulapuri pentru Bălăceanca, deszăpezește, curăță șanțuri, construiește în Argeș
Acum 30 minute
07:30
Sporul de fonduri UE, doar pentru premianți
Acum o oră
07:10
Soarta educației din România, în mâna lui Ilie Bolojan.
Acum 2 ore
06:50
Președintele Iliescu a fost înmormântat fără lacrimi într-un cimitir ce părea, mai degrabă, unitate militară cu specific de infanterie. Din zecile de oameni veniți, ieri, la Ghencea III doar unul a suferit: David.
06:30
Pisicile lui Louis Wain, moștenirea lor în The Aristocats și efectul Lindy al unei idei care nu îmbătrânește # Jurnalul.ro
Într-o vreme când cifrele de box office par să decidă totul, The Aristocats urmează o altă logică.
06:10
Dragii mei cu Jurnalul sub braț, vă mulțumesc pentru mesaje. În majoritatea lor mi se cer multe detalii despre cum pot românii să călătorească în America Latină și ce lucruri inedite sunt de văzut. Am mai povestit de-a lungul timpului despre locuri de vizitat. De la Vulcanul Arenal din Costa Rica, la Machu Picchu, în Peru, sau Paradisul din Panama.
Acum 8 ore
00:30
Începând cu 8 august 2025, patru semne zodiacale intră într-o nouă eră puternică de schimbare și conștientizare.
00:10
Reguli noi pentru caii Jandarmeriei: Vor fi scoși pe stradă doar când nu e ger sau caniculă
Acum 12 ore
23:50
„Atunci când un om dispare fizic, semenii lui sunt datori să-l regrete măcar o clipă, indiferent de prejudecăți și de taberele politice”, scrie pe Facebook Liviu Dragnea.
23:40
Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi că Emiratele Arabe Unite ar putea găzdui viitoarea întâlnire cu președintele american Donald Trump, potrivit AP.
23:20
Președinții judecătoriilor din țară se raliază poziţiilor exprimate de preşedinţii curţilor de apel şi preşedinţii tribunalelor şi susţin ferm demersurile Consiliului Superior al Magistraturii în contextul „atacurilor la imaginea publică a sistemului de justiţie”, în privința pensiilor speciale.
23:10
De ce reacționăm într-un anumit fel în situații stresante? De ce unele emoții ne copleșesc mai mult decât pe alții? Răspunsul ar putea fi ascuns în moștenirea noastră emoțională. Deși ne considerăm indivizi unici, multe dintre trăsăturile noastre afective sunt influențate direct de felul în care am fost crescuți. Iată 13 trăsături emoționale pe care le putem moșteni de la părinți — și cum le putem înțelege și transforma în atuuri personale.
23:00
Război hibrid în România! Rusia, suspectată că a contaminat petrolul pentru rafinăria Petrobrazi # Jurnalul.ro
Rusia este suspectată că a contaminat petrol pe fondul unui război hibrid. Țițeiul urma să ajungă la rafinăria Petrobrazi, dar a fost depistat în timp util.
22:50
În trei dintre cele mai mari orașe din țară au scăzut la apartamentele noi în iulie, conform evoluției Indicelui Imobiliare.ro. Rste vorba despre Cluj-Napoca, Brașov și Constanța.
22:50
Tarifele stabilite de Trump pentru Elveția, primite cu stupoare. Ce efecte sunt pentru leul românesc # Jurnalul.ro
Anunțul unor taxe vamale de 39% impuse Elveției de către SUA a fost primit cu stupoare, ceea ce face ca economia acestei țări să pășească pe tărâmul incert al tarifelor lui Trump, fiind estimate pierderi importante pentru economia elvețiană, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB România.
22:40
Vicepreședinta Comisiei Europene, Teresa Ribera, a declarat că acțiunile Israelului în Fâșia Gaza „seamănă foarte mult cu un genocid”, fiind una dintre cele mai dure poziționări ale unui oficial european privind conflictul din Gaza, relatează Politico.
22:20
Un bătrân a fost lovit de tren în apropierea localității Bocșa din județul Caraș-Severin. Victima a murit.
22:20
Tentativă de omor în Ialomița: Doi bărbați judecați pentru agresarea unui adolescent cu cuțitul # Jurnalul.ro
Parchetul Ialomița a terminat ancheta în cazul agresiunii asupra unui adolescent de 17 ani și a trimis în judecată doi inculpați aflați în arest preventiv.
22:10
Dacă ești în căutarea unei rețete rapide și ușoare, rulourile de dovlecei cu brânză și roșii sunt o alegere inspirată. Acest preparat combină ingredientele mediteraneene, oferind o gustare rafinată, potrivită atât pentru zilele călduroase, cât și pentru mesele festive.
21:50
Traficul rutier este blocat joi seara pe DN7C în județul Argeș din cauza aluviunilor care au ajuns pe carosabil.
21:40
Costul pentru funeraliile fostului președinte Ion Iliescu s-a apropiat de suma de 18.000 de euro, dintre care 7.000 de euro a costat numai dricul, sicriul și pachetele cu pomană, potrivit surselor Gândul.
21:20
Ponta acuză MAE de mentalitate „talibană” prin nerepectarea cutumelor la moartea unui șef de stat # Jurnalul.ro
Fostul premier Victor Ponta acuză reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe de mentalitate „talibană”, prin nerepectarea unor cuteme la moartea unui șef de stat.
21:10
Un accident s-a produs joi pe autostrada A 1 București – Pitești. Cel puțin trei persoane au fost rănite. Circulația prin zonă este îngreunată.
20:50
Portalul Leului 8/8: Zodiile care primesc noroc profesional și abundență în carieră în 2025 # Jurnalul.ro
Pe 8 august 2025, se deschide Portalul Leului, un moment cosmic de manifestare, abundență și noi oportunități. Trei zodii în special sunt favorizate în carieră, bani și recunoaștere socială. Află dacă semnul tău solar, ascendent sau lunar se numără printre norocoși.
20:40
Fiica regelui pop Michael Jackson este tot mai apreciată pentru talentul său muzical, evoluțiile sale în lumea modei și atitudinea naturală.
20:20
Vlad Udrescu, protagonistul din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, vacanță offline și cu muzică live: „Suntem contemporani cu artiști excepționali” # Jurnalul.ro
Pentru Vlad Udrescu, interpretul lui Tudor Istrate din serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, vara aceasta a fost mai mult decât o simplă pauză între două sezoane de filmări. A fost o vacanță necesară, o ocazie rară de deconectare și de reîntoarcere la lucruri simple, dar esențiale: muzică, liniște, festivaluri, oameni și momente trăite cu adevărat.
20:10
Războiul talentelor. Un geniu australian a respins oferta incredibilă a lui Mark Zuckerberg # Jurnalul.ro
Specialistul australian în inteligența artificială, Andrew Tulloch, a refuzat o ofertă impresionantă de 1,5 miliarde de dolari, venită direct de la Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta.
20:10
Un incendiu a izbucnit joi, 7 august, într-o clădire dezafectată situată pe Bulevardul Mamaia, în zona fostului club Bellagio. Flăcările au fost semnalate în cursul după-amiezii, iar intervenția rapidă a pompierilor a fost necesară pentru a preveni extinderea focului la clădirile învecinate.
19:50
Luna Sturionului din august 2025: Două zodii strălucesc sub influența acestei luni pline puternice # Jurnalul.ro
Pe 9 august 2025, Luna Plină aduce cu ea o explozie de energie cosmică. Cunoscută sub numele de „Luna Sturionului”, această fază lunară are un impact special asupra nativilor Leu și Vărsător, amplificând trăsăturile definitorii ale acestor zodii opuse dar complementare. Află ce înseamnă acest moment astral pentru tine, mai ales dacă ai Luna sau Ascendentul în Leu sau Vărsător.
19:40
Aceste rase de câini nu doar trăiesc cu tine, formează legături atât de profunde încât sunt mai degrabă suflete pereche decât animale de companie.
19:20
Năstase, la înmormântarea lui Iliescu: Cred că era un moment pe care trebuiau să-l cinstească toți # Jurnalul.ro
Cred că era un moment pe care trebuiau să-l cinstească toți, susține la finalul ceremoniei de înmormântare a fostului președinte Ion Iliescu fostul premier Adrian Năstase.
19:10
Parcurs festivalier de excepție pentru „Dinți de lapte”, în regia lui Mihai Mincan - selectat la Festivalul Internațional de Film de la Toronto (TIFF)! # Jurnalul.ro
„Dinți de lapte”/ ”Milk Teeth” regizat de Mihai Mincan și produs de compania deFilm, face parte din selecția unui dintre cele mai importante evenimente dedicate cinematografiei mondiale: Festivalul Internațional de Film de la Toronto (TIFF), în secțiunea Centrepiece.
19:00
Rezultate Loto 6/49 7 august 2025. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus # Jurnalul.ro
Joi, 7 august 2025, Loteria Română a organizat noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Mii de jucători au sperat la marele premiu, în contextul unor reporturi spectaculoase și al unor câștiguri notabile deja înregistrate.
Acum 24 ore
18:50
Nina Iliescu, mesaj emoționat în ziua înmormântării soțului ei: „Cea mai grea zi din viața mea” # Jurnalul.ro
Nina Iliescu, soția fostul președinte Ion Iliescu, a transmis un mesaj emoționant de mulțumire pentru toți cei care au organizat și au participat la înmormântare.
18:50
Patru autoturisme s-au ciocnit pe DN 1 la Codlea, iar trei persoane urmează să fie evaluate medical. Drumul este închis pe ambele sensuri până în jurul orei 19:30.
18:40
Coarnele de pădure au gust dulce-acrișor și au multe beneficii pentru sănătate.
18:20
Democrația pe care o prețuim astăzi reprezintă cea mai durabilă moștenire a președintelui Ion Iliescu, spune Sorin Grindeanu, joi, după înmormântarea fostului președinte al României, Ion Iliescu.
18:10
Portalul Leului din 2025 este un moment ideal pentru manifestare.
17:50
Oana Țoiu, discuție cu premierul Ucrainei despre cooperare în domeniul economic și al apărării # Jurnalul.ro
Ministrul de Externe Oana Țoiu, aflat în vizită la Kiev, a avut joi p întâlnire cu prim-ministrul Ucrainei, Yulia Svyrydenko, în timpul căreia cei doi oficial au discutat despre cooperare în domeniul economic și al apărării.
17:40
Cum a fost păcălit Mihai Trăistariu, în plin sezon estival: „Anul acesta am luat și prima țeapă.." # Jurnalul.ro
Mihai Trăistariu deține mai multe apartamente pe litoral iar în această vară a fost păcălit de turiștii care s-au cazat într-o astfel de locație și au plecat fără să plătească.
17:20
Jurații Chefi la cuțite vin la Festivalul Summer Well cu cele mai savuroase gustări, preparate de ei la standul show-ului culinar de la Domeniul Știrbey # Jurnalul.ro
Chefi la cuțite, cel mai apreciat cooking show din România, aduce, începând de mâine, la Festivalul Summer Well cele mai savuroase gustări, create după rețete gândite de cei patru jurați special pentru această ocazie. Astfel, Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu vin la întâlnirea cu publicul de pe Domeniul Știrbey din Buftea în serile de 8, 9 și 10 august, fiind gata să transforme standul Chefi la cuțite într-un punct de atracție unde fanii emisiunii se vor putea delecta cu preparate ce poartă semnăturile celebrilor jurați.
17:10
Tinerilor le place să experimenteze droguri. Și le place să-și spună povestea personală despre acestea. Uneori, relatările sunt șocante. Însă poveștile lor nu se schimbă cu adevărat. Deși motivele lor pentru a lua droguri variază, în funcție de drog și de situație, raționalizarea lor rămâne destul de consistentă: pur și simplu nu cred că ceva cu adevărat rău li se va întâmpla vreodată.
16:50
Fostul președinte Traian Băsescu urmează să primească, vineri, locuința de protocol din partea RA-APPS și toate drepturile care i se cuvin în calitate de fost șef al statului, potrivit unor surse guvernamentale.
16:40
Moneda naţională s-a apreciat joi în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0736 lei, în scădere cu 0,11 bani (-0,02%) faţă de cotaţia precedentă, 5,0747 de lei.
16:20
Criza emoțională din August explicată astrologic: Când se termină lacrimile și suferința? # Jurnalul.ro
Energia astrologică a fost extrem de provocatoare în ultimele săptămâni, dar vestea bună e că sfârșitul e aproape.
16:10
Ministerul Educației a publicat calendarul noului an școlar. Elevii se vor întoarce pe băncile școlii la 8 septembrie 2025.
15:50
Hidrologii au emis joi o avertizare Cod galben de inundații pentru râuri din județele Prahova și Dâmbovița.
15:40
Avertizare METEO imediată de ploi torențiale și vijelii. Iată lista localităților afectate # Jurnalul.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, mai multe avertizări de vijelii şi ploi torenţiale
15:40
Prețuri pe lioral, 2025. Cât costă o porție de hamsii cu mămăligă sau cartofi în Mamaia # Jurnalul.ro
Turiștii care au ales să își petreacă vacanța pe litoral trebuie să scoată mulți bani din buzunar pentru mâncare. Porțiile de hamsii cu mămăligă sau cartofi prăjiți sunt printre dintre preferatele vizitatorilor.
15:20
Marea premieră Asia Express – Drumul Eroilor va avea loc duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1 # Jurnalul.ro
Cea mai intensă aventură a toamnei revine la Antena 1! Asia Express – Drumul Eroilor pornește într-o nouă călătorie plină de adrenalină, suspans și emoții puternice, începând de duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00. Așa cum publicul este deja obișnuit, emisiunea va fi difuzată în patru seri consecutive – duminica, luni, marți și miercuri – oferind telespectatorilor porții consistente de acțiune și divertisment.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.