Trump îl numeşte pe Stephen Miran pentru locul vacant din Consiliul Rezervei Federale

Peste 42.000 de firme din ţara noastră nu şi-au achitat obligaţiile fiscale către bugetul de stat în al doilea trimestru al anului 2025, iar datoriile restante au ajuns la peste 76 miliarde lei, potrivit unei analize realizate de platforma RisCo.ro. Bucureştiul conduce topul judeţelor cu cele mai mari datorii, urmat de Ilfov şi Constanţa.