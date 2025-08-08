Cu o zi înainte de expirarea ultimatumului, Trump spune ce va face cu Putin, după ce Kremlinul a refuzat să discute cu Kievul
HotNews.ro, 8 august 2025 07:50
Președintele american Donald Trump a declarat joi seară că este pregătit să se întâlnească cu omologul său rus Vladimir Putin, în ciuda refuzului liderului de la Kremlin de a se întâlni cu președintele ucrainean Volodimir…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
07:50
Cu o zi înainte de expirarea ultimatumului, Trump spune ce va face cu Putin, după ce Kremlinul a refuzat să discute cu Kievul # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat joi seară că este pregătit să se întâlnească cu omologul său rus Vladimir Putin, în ciuda refuzului liderului de la Kremlin de a se întâlni cu președintele ucrainean Volodimir…
Acum o oră
07:20
ULTIMA ORĂ Gigant american declanșează concedieri în România la o fabrică de referință, invocând atât războiul din Ucraina, dar și inflația din România # HotNews.ro
Compania Ductil, nume de referință în industria sudării din România, cu o tradiție de 55 de ani în producția de electrozi și produse pentru sudură, deținută astăzi de grupul american Lincoln Electric, lider mondial în…
07:10
Majoritatea țărilor europene cresc vârsta de pensionare. Care este situația din România # HotNews.ro
Majoritatea țărilor europene se gândesc să majoreze vârsta de pensionare pe fondul creșterii speranței de viață, a presiunilor demografice, mai exact a îmbătrânirii populației, și a presiunii asupra sistemelor de pensii, arată datele Organizației pentru…
07:10
Schimbări majore la Pilonul II de pensii: Românii nu-și vor mai putea retrage toți banii deodată după pensionare, cu o excepție # HotNews.ro
Cei peste 8,3 milioane de români care au pensii private obligatorii (Pilonul II de pensii) nu vor mai putea să-și retragă toți banii odată, după obținerea deciziei de pensionare, ca în prezent, ci maxim 25%…
07:00
Coșmarul românilor se dublează: Pe lângă majorarea tarifelor, factura crește și din cauza caniculei. Vom ajunge să plătim în lunile de vară cât în cele de iarnă, spun specialiștii # HotNews.ro
Facturile la energie electrică urmează să vină puternic majorate după liberalizarea pieței, dar vor fi umflate și de consumul mai mare de aer condiționat, pe fondul caniculei. În România, costurile pentru răcirea locuințelor sunt încă…
Acum 8 ore
01:10
Booking.com, dat în judecată de peste 10.000 de hoteluri din Europa. Mărul discordiei: clauza „celui mai bun preț” # HotNews.ro
Platforma online Booking.com se confruntă cu o acțiune colectivă din partea a peste 10.000 de hoteluri europene, care susțin că mega-site-ul de rezervări pentru cazare și-a folosit puterea pentru a distorsiona piața în detrimentul lor…
00:50
O nouă ofensivă a administraţiei Trump împotriva Europei. Ce le-a ordonat Rubio diplomaţilor americani # HotNews.ro
Administraţia preşedintelui Donald Trump a instruit diplomaţii americani din Europa să lanseze o campanie de lobby împotriva Legii Serviciilor Digitale (DSA) a Uniunii Europene, care, potrivit Washingtonului, îngrădeşte libertatea de exprimare şi impune costuri companiilor…
00:30
FBI, vizat de o nouă epurare majoră. Directori incomozi pentru actuala putere, dați afară pe repede înainte, fără „niciun motiv” # HotNews.ro
FBI-ul concediază o nouă serie de angajați, printre care și fostul director interimar Brian Driscoll, în cadrul celor mai recente măsuri împotriva oficialilor care au lucrat la dosare ce au stârnit furia președintelui Donald Trump,…
00:00
China a desfăşurat miercuri primul test al unui modul de aselenizare despre care speră că ar putea să-i ducă pe Lună pe primii taikonauţi până în anul 2030, informează joi agenția de presă Reuters, care…
Acum 12 ore
23:40
„Cel mai mare centru de detenție din istorie”. Pentagonul aduce războiul lui Trump contra migranților în interiorul unei baze militare # HotNews.ro
Administrația președintelui Donald Trump intenționează să construiască cel mai mare centru federal de detenție pentru migranți din Statele Unite pe terenul unei baze militare din Texas, a anunțat joi Pentagonul, aceasta fiind cea mai recentă…
23:30
Anchetă penală la Braşov, după ce o tânără de 19 ani a murit în spital, la o săptămână după ce a născut # HotNews.ro
Poliţiştii şi procurorii braşoveni anchetează împrejurările morţii unei tinere de 19 ani, care s-a stins din viaţă la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Braşov, la o săptămână după ce a născut. Cu puţin timp înainte…
23:10
Singura condiție pusă de Trump pentru întâlnirea cu Puțin, dezvăluită de o sursă de la Casa Albă. Detaliile știute despre summitul bilateral # HotNews.ro
La o zi după ce președintele american Donald Trump le-a comunicat liderilor europeni intenția sa de a se întâlni în curând cu omologul său rus Vladimir Putin, au apărut deja divergențe între Washington și Moscova…
22:50
Peste 20 de autoturisme sunt blocate, joi seară, în urma viiturii produse pe Transfăgărăşan, fiind aduse pe carosabil trunchiuri de copac şi pietre. De asemenea, un grup de turişti a anunţat că, din opt persoane…
22:40
Șef al statului timp de 10 ani după revoluție și membru și ministru PCR, un apropiat al familiei Ceaușescu, Ion Iliescu și-a pus puternic amprenta asupra României ultimei jumătăți de secol. De la imaginile în…
22:20
VIDEO Netanyahu confirmă că Israelul vrea să preia controlul asupra Fâșiei Gaza, dar „nu să o guverneze” # HotNews.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a dat asigurări, într-un interviu difuzat joi pe postul de televiziune american Fox News, că Israelul „intenționează” să preia controlul asupra Fâșiei Gaza, dar „nu să o guverneze”, în condițiile în…
22:20
Reforma administrației publice: Mai puțini oameni în conducerile ANL și Cadastru / Salariul președintelui Agenției de utilități publice va fi plafonat # HotNews.ro
Numărul de membri ai consiliului de administrație pentru Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), precum și pentru Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) va fi redus semnificativ, iar salariul președintelui Autorității Naționale de Reglementare…
22:00
Cum încearcă Ucraina să rezolve o problemă delicată, speculată din plin de propaganda rusă: Camere video corporale # HotNews.ro
Toți angajații centrelor de recrutare din Ucraina vor avea obligația de a purta camere video și de a înregistra imaginile în timp ce verifică documentele și înmânează înștiințările de înrolare în armată începând cu 1…
22:00
SuperLiga: Ultimele noutăți despre accidentările suferite de Cristi Manea și Răzvan Onea în meciul Rapid – FC Botoșani 2-1 # HotNews.ro
Clubul Rapid București a oferit detalii despre accidentările suferite de Cristian Manea (27 de ani) și Răzvan Onea (27 de ani) în meciul cu FC Botoșani. Cristian Manea, operat la mână. Vești bune pentru Răzvan…
21:40
Pompierii intervin, joi seară, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins fostul Club Bellagio din Mamaia. Clădirea era în paragină. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Constanța a anunțat în cursul acestei seri…
21:30
Guvernul reduce lista cu informații considerate secret fiscal / Fiscul va publica liste cu persoane care nu au datorii pentru a beneficia de „recunoaștere publică” # HotNews.ro
Guvernul va elimina din lista de informații considerate a fi secret fiscal pe cele referitoare la datele de identificare, natura și cuantumul obligațiilor fiscale, potrivit unui proiect pus în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării. Astfel,…
21:20
Justiția din Franța va trebui să pronunțe o nouă decizie privind extrădarea lui Paul Philip al României, cunoscut ca prințul Paul, după ce Curtea de Casație, cea mai înaltă instanță franceză, a anulat decizia care…
21:20
Nou-promovata Metaloglobus București a anunțat joi că i-a transferat pe Ely Fernandes (34 de ani) și Moses Abbey (22 de ani). Ely Fernandes, transferat de Metaloglobus „Clubul nostru își întărește compartimentul ofensiv cu un jucător…
21:20
După scandalul de la centrul de arși de la Floreasca, ministrul Sănătății anunță că România va avea norme „aproape” ca cele europene pentru pacienții cu arsuri grave # HotNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a afirmat, joi seară, că țara noastră va avea „norme cât mai aproape de o realitate europeană” în centrele în care sunt tratați pacienții cu arsuri grave. „Sper că în două…
21:10
Noi reguli la jocurile de noroc în localități: Primăriile și consiliile locale decid dacă le permit și ce taxă locală anuală vor cere # HotNews.ro
Primăriile vor putea aproba sau interzice desfășurarea jocurilor de noroc în localitățile pe care le gestionează, în funcție de prioritățile de dezvoltare locală, planificarea urbană, protecția ordinii publice și a sănătății comunității, potrivit unui proiect…
20:50
Șoferii care nu își achită amenzile pot rămâne fără permisul de conducere / Noile modificări anunțate de Ministerul Dezvoltării # HotNews.ro
Șoferii vor rămâne fără permis dacă nu își plătesc amenzile contravenționale în termen de 90 de zile. Mai mult, permisul de conducere poate fi restituit doar după ce titularul va dovedi că a plătit toate…
20:30
Șefa diplomației române s-a întâlnit cu Zelenski, la Kiev: Construim un parteneriat strategic între România și Ucraina # HotNews.ro
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, aflată joi într-o vizită oficială la Kiev, a anunțat că s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski, căruia i-a transmis un nou mesaj de susținere, într-un demers menit să construiască „un…
20:20
Modul de calcul al impozitelor pe proprietate va fi modificat, conform unui proiect de act normativ publicat, joi, pe site-ul Ministerului Dezvoltării. Proiectul face parte din al doilea pachet de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului…
20:10
Pachetul 2 de măsuri fiscale pentru administrația publică e gata: Dispar peste 6000 de posturi, se reduc mandatele pentru funcțiile de conducere / Noi reguli la numiri și la evaluarea angajaților – DOCUMENT # HotNews.ro
Ministerul Dezvoltării a pus în consultare publică măsurile privind reforma administrației publice, care prevăd reducerea cu peste 6.000 de posturi la cabinetul demnitarilor din administrația centrală și locală, dar și noi reguli de evaluare a…
20:10
După ce l-a jucat pe Superman, Dean Cain vrea să salveze SUA „urgent” și începe vânătoarea de imigranți. „Sute de mii de criminali” # HotNews.ro
Actorul american Dean Cain, în vârstă de 59 de ani, devenit celebru pentru interpretarea rolului lui Superman în serialul de televiziune „Lois & Clark: The New Adventures of Superman”, a anunțat că s-a alăturat echipei…
19:50
„Cine a tras în noi după 22?”. Protest în Piața Universității față de funeraliile naționale pentru Ion Iliescu – FOTO / VIDEO # HotNews.ro
La această oră, în Piața Universității din București, câteva zeci de persoane protestează față de decizia Guvernului de a declara zi de doliu național pentru fostul președinte Ion Iliescu. Manifestația, organizată de grupul Corupția Ucide,…
19:40
Șeful gigantului Intel trebuie să-și dea demisia „imediat”, solicită Trump, arătând cu degetul spre China # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a cerut joi demisia „imediată” a noului șef al companiei americane de semiconductori și procesoare Intel, la o zi după ce un senator republican și-a exprimat îngrijorarea cu privire la posibile…
19:30
INTERVIU Ce ar trebui să știe generația care nu l-a cunoscut pe Ion Iliescu / Alina Mungiu-Pippidi, despre „păcatul care nu îi poate fi iertat” fostului președinte # HotNews.ro
Funeraliile naționale pentru Ion Iliescu nu pot șterge ruptura lăsată în societate, spune profesoara de științe politice Alina Mungiu-Pippidi. Într-un interviu pentru publicul HotNews, ea vorbește despre „tăcerea vinovată” a fostului președinte și despre cum…
19:20
Comisia Europeană, nedumerită de întârzierea aplicării de către SUA a acordului comercial convenit. Ce trebuia să facă Trump # HotNews.ro
Comisia Europeană și-a exprimat joi încrederea că Statele Unite vor pune în aplicare „cât mai curând posibil” angajamentele asumate în acordul comercial convenit pe 27 iulie între președintele american Donald Trump și președinta executivului UE,…
19:10
Zece oameni au murit după ce au băut lichior georgian contrafăcut, vândut într-una din cele mai populare destinații turistice din Rusia # HotNews.ro
Două femei au fost plasate în arest preventiv sub acuzația că au vândut alcool contrafăcut care a dus la moartea a cel puțin 10 persoane, au anunțat joi autoritățile din regiunea Krasnodar, din sudul Rusiei,…
19:10
DOCUMENTAR Primii 60 de ani ai lui Ion Iliescu. Din copilărie și până la ascensiunea din comunism, încheiată cu „un exil” – FOTOGRAFII DE ARHIVĂ # HotNews.ro
În copilărie, Ion Iliescu era un proscris: fiu al unui militant comunist și urmărit de autorităţi. Instaurarea regimului dictatorial în România s-a dovedit o oportunitate pentru el: Ion Iliescu a reuşit să se ridice, treptat,…
Acum 24 ore
18:40
Germania prelungește din nou controalele la frontiere. Câți migranți clandestini au fost respinși la graniță în ultimele trei luni # HotNews.ro
Germania va prelungi din nou controalele temporare la frontiere, a anunțat joi ministrul de interne, Alexander Dobrindt, referitor la o măsură menită să combată migrația ilegală, care a condus la tensiuni cu țările vecine, relatează…
18:40
Cristian Moldoveanu va arbitra meciul Metaloglobus – Dinamo, care se va disputa, vineri, în etapa a cincea din Superligă. Moldoveanu va fi ajutat la cele două linii de Marius Marchidanu şi Răzvan Tudor, potrivit News.ro.…
18:30
Copiii ucraineni dați spre adopție pot fi „sortați” după culoarea ochilor și a părului, într-un catalog lansat de ruși în teritoriile ocupate, denunță un ONG de la Kiev # HotNews.ro
Autoritățile de ocupație ruse din teritoriile ucrainene anexate au creat un „catalog” online în care copiii ucraineni sunt oferiți spre adopție, aceștia putând fi sortați în funcție de trăsături fizice precum culoarea ochilor sau a…
18:20
REPORTAJ. Cu ce gând l-au condus pe ultimul drum pe Ion Iliescu oamenii care au venit la cimitir. „Nu o să se mai nască niciunul ca el” # HotNews.ro
Zeci de oameni au venit, joi, la Cimitirul Militar Ghencea III, pentru a-și lua rămas bun de la fostul președinte Ion Iliescu. Oamenii au așteptat lângă gardul cimitirului, în spatele gardurilor montate de jandarmi, sosirea…
17:50
După Rusia, și China transmite condoleanțe după moartea lui Ion Iliescu: „Un vechi prieten al poporului chinez” # HotNews.ro
China regretă profund trecerea în neființă a fostului președinte al României, Ion Iliescu, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, potrivit agenției chineze de presă Xinhua, preluată de Agerpres.…
17:50
Înaintea întâlnirii cu Trump, Putin a decis să meargă în țara vizată de noul război comercial declanșat de liderul american # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin urmează să efectueze o vizită în India, a anunțat joi, în timpul unei vizite la Moscova, consilierul indian pentru securitate națională, Ajit Doval, într-un moment de presiuni comerciale crescânde din partea…
17:30
Absentă de la funeralii, Nina Iliescu transmite primul mesaj public după moartea fostului președinte # HotNews.ro
În ceea ce a numit „cea mai grea zi din viața” sa, Nina Iliescu, căsătorită timp de 74 de ani cu fostul președinte, le mulțumește celor care au organizat și participat la funeraliile de stat,…
17:30
„Întreaga piață poate fi influențată”. Cum interpretează un expert în imobiliare decizia Guvernului de a schimba radical evaluarea mobilelor confiscate de regimul comunist # HotNews.ro
Guvernul vrea să schimbe, prin ordonanță de urgență, evaluarea imobilelor confiscate de regimul comunist, o decizie care „distorsionează piața și este discriminatorie”, susține, într-un dialog cu HotNews, Daniel Crainic, directorul de marketing unui portal de…
17:20
Putin confirmă interesul pentru întâlnirea cu Trump, dar în privința lui Zelenski e categoric: „Suntem încă departe” # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a confirmat joi un interes reciproc pentru o întâlnire cu președintele american Donald Trump, în schimb a estimat că încă nu sunt întrunite condițiile pentru a se întâlni direct cu liderul…
17:10
INTERVIU „Iliescu a fost primul președinte care, pierzând alegerile, a gestionat o tranziție normală de putere, ceea ce nu se mai întâmplase în România” – important istoric, despre ce rămâne dincolo de ziua de azi # HotNews.ro
Este prea devreme să-l încadrăm pe Ion Iliescu în categoria personajelor pozitive sau negative ale istoriei României, pentru că lumea încă este polarizată prea mult în ceea ce privește poziția față de fostul președinte, spune…
17:10
FOTO. Ion Iliescu, înmormântat cu funeralii de stat. În ultimii 100 de ani, alți cinci lideri au fost înmormântați cu onoruri. O istorie în imagini # HotNews.ro
În România, în ultimul secol, alte cinci persoane au fost înmormântate cu funeralii de stat. Arhiva de presă Arcanum păstrează imagini de la funeraliile regelui Ferdinand I, precum și de la lideri comuniști ca Petru…
17:00
VIDEO Deputat PSD: „Prin moarte, Ion Iliescu a arătat ce oameni de nimic sunt neterminaţii de la USR” / Spune că va vota să cadă orice guvern din care face parte și USR # HotNews.ro
Deputatul PSD Voicu Vuşcan critică atitudinea USR cu privire la funeraliile fostului preşedinte social-democrat Ion Iliescu şi anunţă că va vota prima moţiune de cenzură care va fi depusă pentru căderea Guvernului din care face…
17:00
ULTIMA ORĂ Fabrică de tradiție a României dispare după 45 de ani. Relatări ale muncitorilor. Partenerii din Germania pleacă în Asia CONFIRMARE # HotNews.ro
Fabrica de confecții din Tulcea își închide porțile după 45 de ani, confirmând informațiile anunțate anterior de Profit.ro. Ultimul profit a fost înregistrat în octombrie 2024, iar în aprilie 2025, producția s-a oprit definitiv, transmite…
16:40
Avocații intervin în scandalul pensiilor magistraților: „Discursul public a devenit tot mai agresiv” # HotNews.ro
Uniunea Națională a Barourilor din România acuză că, în paralel cu instabilitatea legislativă, discursul public a devenit tot mai agresiv, recurgând la formule care alimentează resentimente şi subminează încrederea în justiţie, iar „această retorică nu…
16:40
Mesajul lui Zelenski, înainte viitoarele întâlniri cu Putin și Trump: „Așteptăm aceeași abordare din partea Rusiei”. Insistă totuși pe o cerință-cheie # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat joi, 7 august, discuțiile privind organizarea unui summit bilateral și trilateral între liderii Ucrainei, Rusiei și SUA, ca parte a eforturilor de a pune capăt războiului dintre Kiev și…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.