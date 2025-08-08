Cinci proiecte noi pe lista de proiecte transfrontaliere RES a Comisiei Europene. Când este așteptată noua cerere de propuneri?
Stiripesurse.ro, 8 august 2025 09:00
Comisia Europeană a adăugat cinci proiecte noi pe lista proiectelor transfrontaliere de energie regenerabilă din cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei în domeniul energiei (MIE Energie), ca parte a celei de-a patra revizuiri a listei relevante, scrie energypress.gr. Citește mai departe...
• • •
Alte ştiri de Stiripesurse.ro
Acum 5 minute
09:20
Noi modificări: șoferii rămân fără permis, dacă nu-și achită amenzile / Reforma administrației îi atinge la buzunar pe rău-platnici (document) # Stiripesurse.ro
Un proiect privind reforma administrației publice vine cu noi reguli care îi vizează pe șoferi și pe cei care au o datorie la administrația locală. Proiectul a fost publicat de Ministerul Dezvoltării.Context: Aceste propuneri fac parte din proiectul nr. Citește mai departe...
Acum 15 minute
09:10
Consiliul Suprem al Republicii Moldovenești Pridnestroviene (PMR) nerecunoscute a aprobat un decret al liderilor regiunii privind prelungirea stării de urgență economică în regiune până la 31 august 2025, neftegaz.ru.Despre aceasta a relatat serviciul de presă al parlamentului. Citește mai departe...
09:10
Proces cu miză mare - Cel mai mare ziar japonez dă în judecată AI-ul Perplexity pentru furt de articole. Oamenii citesc rezumate și nu mai intră pe site # Stiripesurse.ro
Yomiuri Shimbun, unul dintre cele mai mari ziare din lume ca tiraj, a dat în judecată joi compania americană de inteligență artificială Perplexity, acuzând-o că profită de conținutul său fără permisiune. Citește mai departe...
09:10
Prietenie periculoasă sub ochii Americii. Președintele Emiratelor Arabe Unite, primit de Putin la Moscova # Stiripesurse.ro
În timp ce Vestul intensifică sancțiunile împotriva Moscovei, Emiratele Arabe Unite își întăresc deschis parteneriatul cu regimul Putin. Citește mai departe...
09:10
Germania va facilita lansarea proiectelor geotermale pentru a renunța la combustibilii fosili # Stiripesurse.ro
Cabinetul german a aprobat miercuri un proiect de lege care vizează accelerarea implementării proiectelor de energie geotermală. Despre aceasta a relatat Reuters, citând guvernul țării, scrie neftegaz.ru. Citește mai departe...
09:10
Pe tot teritoriul UE intră în vigoare Legea europeană privind libertatea mass-media # Stiripesurse.ro
Legea europeană privind libertatea mass-media (The European Media Freedom Act, EMFA), ce consacră principiul informării ca bun public şi protejează şi promovează libertatea, independenţa şi pluralismul presei în cadrul pieţei interne, intră deplin în vigoare vineri şi statele Citește mai departe...
Acum 30 minute
09:00
Cinci proiecte noi pe lista de proiecte transfrontaliere RES a Comisiei Europene. Când este așteptată noua cerere de propuneri? # Stiripesurse.ro
Comisia Europeană a adăugat cinci proiecte noi pe lista proiectelor transfrontaliere de energie regenerabilă din cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei în domeniul energiei (MIE Energie), ca parte a celei de-a patra revizuiri a listei relevante, scrie energypress.gr. Citește mai departe...
09:00
Sărbătorile zilei din 8 august 2024 - Sf. Preot Mucenic Alexandru din Basarabia Ortodoxe Sf. Preot Mucenic Alexandru din Basarabia; Sf. Ier. Emilian Mărturisitorul, episcopul Cizicului, și Miron, episcopul Cretei Greco-catolice Sf. ep. m. Emilian; Sf. Dominic Romano-catolice Sf. Citește mai departe...
09:00
O fabrică din România, deținută de americani, anunță concedieri - Inflația și războiul din Ucraina, invocate ca motive # Stiripesurse.ro
Compania Ductil SA, unul dintre numele de referință ale industriei sudurii din România, cu o tradiție de peste cinci decenii în producția de electrozi și consumabile pentru sudură, va reduce numărul de angajați cu până la 35 de posturi. Citește mai departe...
Acum o oră
08:50
Calea Victoriei se transformă, din nou, într-o zonă de promenadă, temporar eliberată de trafic rutier, în weekendul 9-10 august.Calea Victoriei găzduieşte o serie de activităţi pentru toate vârstele, animate de artiştii stradali. Citește mai departe...
08:50
De ce discuţiile dintre Trump şi Putin nu vor duce la încetarea rapidă a războiului din Ucraina (BBC) # Stiripesurse.ro
Războiul din Ucraina, declanşat de invazia rusă la scară largă din februarie 2022, nu dă semne de încetare, scrie BBC, relatează NEWS.RO.În estul Ucrainei, Rusia îşi continuă avansul său sângeros şi istovitor. Citește mai departe...
08:50
Au intrat în vigoare tarifele americane: Donald Trump anunță unele noi, de 100% pentru semiconductori # Stiripesurse.ro
Noi tarife americane pentru produse importate din zeci de economii au intrat în vigoare, conturând noua ordine comercială globală dorită de Donald Trump, scrie energypress.gr. Citește mai departe...
08:40
Imagini din satelit arată că Israelul concentrează forţe pentru o posibilă invazie terestră în Gaza, potrivit unor surse - NBC News # Stiripesurse.ro
Imagini surprinse de un satelit comercial arată că armata israeliană concentrează trupe şi echipamente în apropierea frontierei cu Gaza, care ar putea sprijini o posibilă nouă invazie terestră în enclava palestiniană, potrivit a trei oficiali americani şi unui fost oficial care a Citește mai departe...
08:40
Scădere de 8% a acţiunilor Rheinmetall, joi, după rezultate financiare sub aşteptări # Stiripesurse.ro
Acţiunile producătorului german de armament Rheinmetall au scăzut cu 8% joi, consemnând cea mai slabă evoluţie în cadrul indicelui german DAX, transmite CNBC citat de news. Citește mai departe...
08:40
Tot mai mulți bani pleacă din România: angajații străini au trimis acasă 1,3 miliarde de euro # Stiripesurse.ro
Raportul dintre banii trimiși în țară de românii plecați în străinătate respectiv banii trimiși acasă de lucrătorii străini din România a scăzut de la 12:1 la 5:1 în perioada 2020-2024, potrivit datelor furnizate de Banca Națională a României (BNR). Citește mai departe...
08:40
Cel mai mare producător de ulei de măsline din lume anunţă perspective pozitive, după o criză istorică a industriei de profil # Stiripesurse.ro
Directorul general al companiei spaniole Deoleo, cel mai mare producător de ulei de măsline din lume, afirmă că o recoltă abundentă şi îmbunătăţirea încrederii în piaţă arată că industria începe să-şi revină după una dintre cele mai dificile perioade din istorie. Citește mai departe...
08:40
Uniper, compania internațională din domeniul energiei, reduce investițiile la 5 miliarde de euro până în 2030 # Stiripesurse.ro
Uniper va investi cinci miliarde de euro până în 2030, concentrându-se în principal pe centrale electrice pe bază de surse regenerabile și gaze naturale, scie energypress.gr. Citește mai departe...
08:40
Americanii de la Lyten vor să resusciteze fostul gigant european al bateriilor Northvolt # Stiripesurse.ro
Startup-ul californian Lyten a anunţat joi că a ajuns la un acord pentru a cumpăra activele rămase ale companiei falimentare Northvolt din Suedia şi Germania, într-o mişcare ce ar putea reaprinde speranţele Europei de a-şi construi o industrie proprie de baterii pentru vehicule Citește mai departe...
08:30
Deși o vedeam ca pe ceva îndepărtat, coşmarul a devenit realitate: inteligenţa artificială începe să lase oameni fără locuri de muncă în ritm alarmant # Stiripesurse.ro
Inteligenţa artificială a început să schimbe profund structura pieţei muncii din Statele Unite, iar primele semnale clare apar în sectorul tehnologic, acolo unde tinerii angajaţi resimt cel mai acut efectele schimbării. Citește mai departe...
Acum 2 ore
08:20
Căldura revine în forță pe final de vară / Ce arată prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni? # Stiripesurse.ro
Meteorologii anunță pentru următoarele patru săptămâni temperaturi mai ridicate decât normalul în cea mai mare parte a țării, cu cele mai mari abateri în regiunile vestice și sud-vestice, relatează MEDIAFAX. Citește mai departe...
08:10
Manualele rusești prezintă Republica Moldova ca pe un teritoriu istoric rusesc, iar Unirea din 1918 este calificată ca 'ocupație' # Stiripesurse.ro
Manualele rusești prezintă Republica Moldova ca pe un teritoriu istoric rusesc. Aceasta este ideea centrală predată elevilor ruși din clasele a 9-a, a 10-a și a 11-a, potrivit manualelor oficiale analizate de doctorul în istorie Artur Leșcu, expert expert în securitate în cadrul Citește mai departe...
08:10
România scoate bani grei pentru Visa Waiver: contract de lobby cu firmă din SUA, după modelul Qatarului # Stiripesurse.ro
Statul român încearcă din nou să intre pe uşa din faţă în programul Visa Waiver al SUA. După ce Washingtonul a suspendat procedura, România bagă mâna adânc în buzunar şi plăteşte 25.000 dolari pe lună unei firme de lobby americane. Citește mai departe...
08:10
ChatGPT a făcut un salt uriaș. `Nu poate face încă munca oamenilor, dar învață încontinuu` # Stiripesurse.ro
OpenAI a declarat că a făcut un „pas semnificativ” către inteligenţa artificială generală (AGI) odată cu lansarea celei mai recente actualizări a ChatGPT, dar a recunoscut că încă lipsesc „multe lucruri” în încercarea de a crea un sistem capabil să facă munca oamenilor, Citește mai departe...
08:10
Cristi Danileț reacționează după condamnarea Evgheniei Guțul în Moldova: Un jurist care ignoră aceste noțiuni elementare nu merită să poarte acest titlu # Stiripesurse.ro
Justiția se face conform legii și nu ține cont de situația mai sensibilă a inculpatului. Un jurist care nu știe aceste lucruri banale nu merită această denumire, conform deschide.md.Declarația a fost făcută pentru Deschide. Citește mai departe...
08:00
VIDEO Percheziții mamut în București și patru județe: Zece persoane au fost duse la audieri într-un dosar de proxenetism # Stiripesurse.ro
În cursul zilei de ieri, 7 august, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Constanța, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au pus în aplicare 34 de mandate de percheziție domiciliară, în județul Constanța, municipiul București și Citește mai departe...
08:00
Lira sterlină a crescut cu 0,5% joi, după decizia Băncii Angliei de a reduce dobânda de referinţă # Stiripesurse.ro
Lira sterlină s-a apreciat cu 0,5% joi, după ce Banca Angliei a redus dobânda de referinţă cu 25 de puncte de bază, în conformitate cu aşteptările pieţei, transmite CNBC citat de news. Citește mai departe...
07:50
Negocierile Trump - Putin: lângă noi se împart sferele de influență pe 100 de ani / Recunoașterea de facto a cuceririlor rusești în Ucraina (surse) # Stiripesurse.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că nu a stabilit o condiție în care întâlnirea sa cu Vladimir Putin să aibă loc dacă președintele rus s-ar întâlni cu Volodimir Zelenski înainte de aceasta. Citește mai departe...
07:40
Proiect privind pensiile private, împrumuturi și spitale din plăcuțe auto – ce plănuiește Guvernul în ședința de vineri # Stiripesurse.ro
Ședință plină la Palatul Victoria. Guvernul României urmează să aprobe astăzi o serie de proiecte care vizează deopotrivă plata pensiilor private, investiții în cultură și construcția unui spital nou, finanțat din activitatea… Direcției de Înmatriculări. Citește mai departe...
07:30
Atenția la 'factura neplătită'! Mii de conturi din România, atacate de o avalanșă de e-mailuri periculoase care par oficiale # Stiripesurse.ro
O nouă campanie de phishing lovește România: atacatorii cibernetici trimit emailuri care par a fi din partea companiei de găzduire web ROMARG, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC). Citește mai departe...
07:30
Republica Moldova a retras licenţa Moldovagaz, al cărei principal acţionar era Gazprom. Gigantul rus denunţă decizia şi avertizează că va lupta # Stiripesurse.ro
Agenţia Naţională pentru Reglementarea Energiei din Republica Moldova (ANRE) a anunţat săptămâna aceasta că licenţa de distribuţie a gazelor a fost retrasă de la Moldovagaz, companie unde acţionar majoritar (50%) este gigantul rus Gazprom, şi a fost transferată companiei de stat Citește mai departe...
Acum 4 ore
07:20
Bursele europene au crescut joi, pe fondul posibilităţii unei întâlniri Trump-Putin # Stiripesurse.ro
Pieţele europene au înregistrat creşteri joi, după ce Kremlinul a anunţat că preşedintele american Donald Trump urmează să se întâlnească cu omologul său rus, Vladimir Putin, în zilele următoare, transmite CNBC citat de news. Citește mai departe...
07:20
Planul de reintroducere a acetamipridului, toxic pentru albine, interzis în Franţa, a fost respins de Consiliul Constituţional francez # Stiripesurse.ro
Cea mai înaltă autoritate constituţională din Franţa s-a pronunţat împotriva reintroducerii unui pesticid dăunător ecosistemelor, considerând că această prevedere este neconstituţională, relatează The Guardian citat de news. Citește mai departe...
07:10
Summitul Trump–Putin atârnă de un fir de păr: Liderul rus a refuzat condiția impusă de Casa Albă (New York Post) # Stiripesurse.ro
Organizarea unei întâlniri față în față între Donald Trump și Vladimir Putin riscă să fie compromisă din cauza refuzului liderului de la Kremlin de a discuta cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, o potențiala condiție impusă de Casa Albă pentru ca summitul cu miză Citește mai departe...
07:10
Acţiunile Intel au scăzut joi cu 3% după ce Trump cere demisia imediată a CEO-ului companiei # Stiripesurse.ro
Acţiunile Intel au scăzut joi, cu 3%, după ce preşedintele american Donald Trump a cerut demisia imediată a directorului general al companiei, Lip-Bu Tan, transmite CNBC citat de news. Citește mai departe...
07:00
Un telefon lăsat la încărcat i-a distrus casa. Compania, obligată să plătească despăgubiri de 150.000 de lire sterline # Stiripesurse.ro
O femeie din Scoția, Denise Parks, a câștigat în instanță despăgubiri de aproape 150.000 de lire sterline, după ce un telefon mobil LG a luat foc în timp ce era la încărcat, provocând un incendiu în locuința sa din North Lanarkshire, notează BBC. Citește mai departe...
06:40
Surpriză pe piața imobiliară: prețurile apartamentelor noi au scăzut ușor în unele orașe ale țării. Ce se întâmplă cu prețurile din Capitală # Stiripesurse.ro
În trei dintre cele mai mari orașe din țară au scăzut prețurile la apartamentele noi în iulie, conform evoluției Indicelui Imobiliare.ro. Este vorba despre Cluj-Napoca, Brașov și Constanța. Citește mai departe...
06:20
Andrei Caramitru continuă șirul mesajelor dure după moartea lui Ion Iliescu: Eu o să beau șampanie # Stiripesurse.ro
Într-o postare vehementă pe Facebook, publicată chiar în ziua în care Ion Iliescu a fost condus pe ultimul drum, Andrei Caramitru nu a recunoscut ziua de doliu, ba dimpotrivă, susține că a marcat-o cu șampanie și „imnul golanilor”, în semn de protest față de ce a reprezentat Citește mai departe...
06:20
Boala misterioasă care acaparează galopant lumea, demistificată: Genetica schimbă tot ce știam despre oboseala cronică # Stiripesurse.ro
O descoperire genetică uriașă zguduie lumea medicală: cercetătorii de la Universitatea din Edinburgh au identificat opt regiuni din ADN care par să fie direct legate de sindromul de oboseală cronică, o boală adesea pusă, pe nedrept, pe seama „lenei” sau „imaginației” Citește mai departe...
06:10
Comunitatea științifică este în alertă: un obiect straniu tulbură liniștea sistemului nostru solar. Ipoteza unei origini artificiale devine tot mai plauzibilă # Stiripesurse.ro
Un obiect nou, denumit 3I/ATLAS, provenit din afara sistemului nostru solar, a generat un interes considerabil în comunitatea științifică. Citește mai departe...
06:00
Doi pași înapoi, unul înainte: Săculeții cu nicotină, noul front în lupta anti-fumat – Franța îi interzice, SUA îi reglementează # Stiripesurse.ro
Franța și Statele Unite par să meargă pe căi opuse în ceea ce privește combaterea dependenței de tutun, ilustrând două filozofii distincte despre cum ar trebui abordată reducerea riscurilor pentru sănătate. Citește mai departe...
06:00
Zeci de mașini blocate în urma unei viituri care au adus aluviuni, pe DN7C Transfăgărășan # Stiripesurse.ro
Zeci de autoturisme au rămas blocate aseară, în urma unei viituri care au adus aluviuni, pe DN 7C Transfăgărășan, informează Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș, informează Rador Radio România.Apele au adus pe carosabil, în zona Piscu Negru, pietre și copaci. Citește mai departe...
05:50
Două zodii se pregătesc să intre într-o perioadă de liniște și redescoperire: Perioada bună începe în acest weekend # Stiripesurse.ro
După luni tensionate, pline de obstacole și momente dificile, două semne zodiacale se pregătesc să intre într-o perioadă de liniște și redescoperire. Citește mai departe...
05:40
Ignoranță și incompetență: cum își bate joc România de 28,5 miliarde de euro din fonduri PNRR # Stiripesurse.ro
România are la dispoziţie 28,5 miliarde de euro prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), dar pentru cetăţeanul din comuna fără apă curentă, cu fose septice improvizate sau sobe pe lemne aceşti bani nu înseamnă nimic. Citește mai departe...
05:30
'Asia Express' revine pe micul ecran: când începe noul sezon și în ce zile va fi difuzată emisiunea # Stiripesurse.ro
Toamna începe cu surprize în grila Antenei 1, odată cu startul noului sezon "Asia Express - Drumul Eroilor". Sezonul cu numărul opt din care fac parte nume importante precum: Mara Bănică, Ştefan Floroaica, Serghei Mizil, Alexandru Ion. Citește mai departe...
Acum 6 ore
05:20
Răsturnare de situație: Trump vrea să-l întâlnească pe Putin chiar și fără garanția unui dialog cu Zelenski # Stiripesurse.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat joi că se va întâlni personal cu Vladimir Putin fără a-i mai cere preşedintelui rus să facă acelaşi lucru cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, o schimbare bruscă de poziţie faţă de declaraţiile anterioare făcute în aceeaşi zi, Citește mai departe...
05:20
Anunț important de la OpenAI: a fost lansat oficial GPT-5, noul model de inteligență artificială generativă # Stiripesurse.ro
OpenAI a lansat oficial GPT-5, noul său model de inteligență artificială generativă, joi, 7 august 2025, informează Mediafax. Citește mai departe...
05:10
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, joi seară, că unele spitale au implementat cu fonduri proprii sau eruropene soluţii digitale de programare online a pacienţilor, însă platforma naţională va fi disponibilă la finalul acestui an, în luna decembrie, urmând să Citește mai departe...
04:50
Cel puţin 50 de oameni sunt încă daţi dispăruţi după ce inundaţii subite şi alunecări de teren au devastat un sat din districtul Uttarkash, în regiunea himalayană din nordul Indiei, informează Rador Radio România. Citește mai departe...
04:50
Guvernul Bolojan a lansat proiectul de lege care reglementează plata pensiilor private Pilon II și III: ce prevede noul proiect de lege # Stiripesurse.ro
Guvernul Ilie Bolojan a lansat proiectul de lege care reglementează plata pensiilor private Pilon II și III, la 17 ani de la înființarea sistemului. Citește mai departe...
04:40
La 25°C, vara te simți sufocat într-un apartament, dar iarna aceeași temperatură pare ideală: care este explicația acestui fenomen # Stiripesurse.ro
De ce percepem diferit aceeași temperatură vara și iarna? Spre exemplu, 25°C într-un apartament vara poate fi resimțită ca fiind sufocantă, în timp ce iarna aceeași temperatură, în același spațiu, ni se pare confortabilă și chiar plăcută. Citește mai departe...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.