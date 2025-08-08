Starea de alertă la Praid, prelungită

20:50

Un smartphone de acum cinci-șase ani, cu încă o cameră decentă, poate deveni dashcam dedicat dacă îl fixezi pe parbriz și îl lași să ruleze o singură aplicație de înregistrare. „Screen Pinning” împiedică accesul accidental la restul sistemului, iar un suport universal și o sursă de curent pe USB-C completează pachetul .