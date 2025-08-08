BANCUL ZILEI | Ion, șeful mafiei din România
Gândul, 8 august 2025 09:00
Bancul zilei: Ion, șeful mafiei din România, se întâlnește, după ședință, cu o „căpetenie”. Dialogul dintre cei doi stârnește amuzamentul. Spor la râs! După ședință, il capo di tutti capi îl cheamă pe Ion, șeful mafiei românești, la el. – Auzi, Ioane, tu ai vilă din asta cu 2 etaje, cum am eu? – Nu, […]
• • •
Acum 5 minute
09:20
Avertismentul lui Mihai Voropchievici. Numerologul are predicții importante pentru două zodii în luna august 2025. Persoanele vizate este posibil să treacă printr-o schimbare în viața personală care le-ar putea zdruncina viața amoroasă. Avertismentul lui Mihai Voropchievici. Nativii a două zodii vor întâmpina câteva obstacole în viața personală în luna august, potrivit numerologului Mihai Voropchievici. Urmează […]
09:20
Eliza-Ioana Bădescu a devenit campioană europeană la şah rapid, la categoria U10, la Salonic. Ea a obţinut 7,5 puncte din 9 runde. La doar 9 ani, Bădescu a trecut de la statutul de outsider (cap de serie 4) la cel de campioană, încheind turneul de şah rapid cu 7,5 puncte din 9 runde într-un pluton […]
09:20
Într-o ediție transmisă live de Gândul, sociologul Mirel Palada a discutat despre scăderea rapidă a încrederii electoratului în noul președinte și premier al României, comparând situația cu mandatele foștilor președinți, care porneau cu o marjă de încredere mult mai ridicată. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. „Nicușor a pornit doar de la 40%” Mirel […]
Acum 15 minute
09:10
(P) Ministerul Energiei finanțează centralele fotovoltaice din 34 de unități de învățământ din Sectorul 5 # Gândul
„Viitorul este verde, motiv pentru care ne dorim ca și Sectorul 5 să beneficieze de proiecte menite să scadă consumul de energie din surse convenționale și să scadă costurile cu utilitățile” spune primarul Vlad Popescu Piedone. Primăria Sectorului 5 din capitală a semnat un contract de finanțare pentru instalarea de centrale fotovoltaice în mai multe […]
09:10
La jumătatea lui 2025, județul Ilfov are deja un bilanț consistent în ceea ce privește lucrările care privesc dezvoltarea, potrivit șefului Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma. Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a a anunțat finalizarea DJ 184, care tranzitează localitatea Dascălu, dar anunță și începerea lucrărilor la Cernica, pentru drumul de legătură DJ301, dar și […]
09:10
Dan Petrescu a atacat arbitrajul de la CFR Cluj – Braga 1-2. „Să mă suspende. Nu am mai văzut așa ceva” # Gândul
CFR Cluj a fost învinsă de Sporting Braga cu 2-1 în prima manșă a turului al treilea preliminar al Europa League, iar Dan Petrescu a acuzat arbitrul că a luat decizii pro-Braga. Au marcat Jean-Baptiste Gorby (17, 50), respectiv Sheriff Sinyan (29). Manșa secundă se va juca în data de 14 august. Dacă va trece […]
09:10
Pianistul Seong-Jin Cho debutează în România la Festivalul Enescu, alături de Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia din Roma # Gândul
Festivalul Internațional George Enescu anunță, pentru prima dată în România, participarea renumitului pianist Seong-Jin Cho, una dintre cele mai captivante prezențe ale scenei muzicii clasice internaționale. Artistul va interpreta, sub bagheta dirijorului Daniel Harding, Concertul pentru pian nr. 1 în Do major, op. 15 de Ludwig van Beethoven, alături de prestigioasa Orchestra dell’Accademia Nazionale di […]
Acum 30 minute
09:00
Ce trebuie să bem pe caniculă. Faimoasa nutriționistă Mihaela Bilic a dezvăluit care este băutură ce ne poate răcori pe timp de caniculă. Experta susține că acest aliment oferă o hidratare mai eficientă decât apa sau sucurile și abundă în nutrienți importanți care energizează organismul. Ce trebuie să bem pe caniculă. Potrivit nutriționistei Mihaela Bilic […]
09:00
Bancul zilei: Ion, șeful mafiei din România, se întâlnește, după ședință, cu o „căpetenie”. Dialogul dintre cei doi stârnește amuzamentul. Spor la râs! După ședință, il capo di tutti capi îl cheamă pe Ion, șeful mafiei românești, la el. – Auzi, Ioane, tu ai vilă din asta cu 2 etaje, cum am eu? – Nu, […]
09:00
Republica Moldova RETRAGE licența Moldovagaz, controlată de Gazprom. Rusia acuză „distrugerea deliberată” a companiei și amenință cu represalii # Gândul
Agenția Națională pentru Reglementarea Energiei (ANRE) din Republica Moldova a retras licența de distribuție a gazelor de la Moldovagaz, companie controlată în proporție de 50% de gigantul rus Gazprom, și a transferat-o către compania de stat Energocom. Măsura, care va intra în vigoare la 1 septembrie, vizează alimentarea a peste 800.000 de consumatori și marchează […]
Acum o oră
08:50
Mirel Palada: „Legea spunea că ceremonia funeraliilor naționale începe atunci când LIDERUL statului ajunge la eveniment” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, sociologul Mirel Palada a avut un comentariu critic privind absența președintelui de la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Mirel Palada consideră total nepotrivită și împotriva protocolului absența unui șef de stat de la o ceremonie de funeralii naționale. Acesta sugerează că decizia […]
08:40
România forțează reintrarea în programul VISA Waiver prin „metoda Qatarului”. Statul plătește 25.000 $ pe lună pentru lobby la Washington # Gândul
Ambasada României la Washington a semnat un contract de consultanță cu firma americană GSIS, specializată în securitate, pentru a sprijini reintrarea țării în programul Visa Waiver. Firma a asistat cu succes Qatarul în procesul de admitere, iar acordul, valabil până în octombrie 2025, costă statul român 25.000 de dolari pe lună. Statul român, prin Ambasada […]
08:40
Municipiul din România în care o garsonieră costă doar 9.000 euro, după scumpirile de la 1 august # Gândul
Municipiul din România în care o garsonieră costă doar 9.000 euro, după scumpirile de la 1 august 2025. Se află într-o zonă liniștită, tranzitată, de regulă, de turiști. Locuința se află la etajul 3 al unui bloc și necesită renovări. Începând cu data de 1 august 2025, după intrarea în vigoare a noilor taxe, achziționarea […]
08:40
Dacă e vineri, atunci este momentul să vă delectăm cu un nou banc haios. Este vorba despre bancul cu Bulă, Dunărea și Mississippi. Iată bancul! – Bulă, care fluviu este mai lung: Dunărea sau Mississippi? – Mississipi, doamna profesoară. – Bravo, Bulă. Dacă știi cu cât este mai lung, îți dau nota 10. Măcar cu […]
08:30
Deepfake în Iași cu un medic foarte cunoscut. Imaginea doctoriței Carmen Dorobăț a fost folosită fără acord în reclama false, generate cu AI # Gândul
Fenomenul periculos al conținuturilor „deepfake” lovește și în Iași. Medicul infecționist Carmen Dorobăț a devenit recent victima unei campanii online în care chipul și vocea sa au fost falsificate digital, cu ajutorul inteligenței artificiale, ca să promoveze un așa-zis „tratament-minune”, scrie Ziarul de Iași. Astfel, clipul fals masiv pe rețelele sociale, susține în mod mincinos […]
08:30
George Enescu – Poema Română: Immersive Experience. ZIUA ENESCU celebrată la Muzeul MINA. Publicul este invitat la o serie gratuită de proiecții # Gândul
Pe 19 august 2025, ziua în care se împlinesc 144 de ani de la nașterea lui George Enescu, Festivalul care-i poartă numele celebrează memoria compozitorului printr-un eveniment special, desfășurat în spațiul imersiv al MINA – Museum of Immersive New Art. Publicul este invitat la o serie gratuită de proiecții ale lucrării audiovizuale George Enescu – […]
Acum 2 ore
08:20
Noi detalii despre tonele de materiale cu posibil uz MILITAR, blocate la Vama Albița pe ruta Belarus–Transnistria # Gândul
Noi detalii ies la iveală în cazul transporturilor suspecte reținute la Vama Albița. Marfa, provenită din Belarus și destinată unei uzine din Tiraspol, a fost imobilizată după ce inspectorii au constatat discrepanțe între documente și realitate, scrie Ziarul de Iași. În iunie 2024, cinci TIR-uri încărcate cu țesătură de fibră din sticlă au fost oprite […]
08:10
15 ani de la MOMENTUL „Iliescu – Constantinescu – Gorbaciov”, bucăți de istorie fără perdea. „Nu credeți în mituri și zvonuri!” # Gândul
Au trecut 15 ani, de când, pe 14 aprilie 2010, Mihail Gorbaciov, ultimul lider al fostei URSS, ajungea pentru a treia oară pe meleaguri românești. O vizită – fulger la București, într-o Românie capitalistă, altfel de cum o cunoscuse până atunci, în oglinda tenebrelor epocii comuniste. Revenind la momentul 2010, presa vremii a scris cu […]
08:10
O cumplită tragedie a avut loc la Brașov. O tânără de doar 19 ani a murit, la o săptămână după ce a născut. Cu puțin timp înainte să fie externată din maternitate, tânăra a acuzat stări de rău, susținând că nu mai poate merge. Apoi, a murit. A fost demarată o anchetă. O tânără în […]
07:40
Le Monde: „TRUMPISMUL”, politica fără concepte precise /Doctrina actualului președinte al SUA este imposibil de definit # Gândul
Doctrina politică a președintelui american, Donald Trump, este ”imposibil de definit”, întrucât nu se bazează pe concepte precise, constată cotidianul francez Le Monde, evocând trăsături specifice doar curentelor politice americane. ”Tehno-libertarian, fascist-izolaționist, pluto-populist? Politica celui de-al 47-lea președinte al Statelor Unite este imposibil de definit. Unii analiști politici o compară cu regimurile europene, alții pledează […]
07:40
Un turist român a mers în vacanță în Bulgaria, la Nisipurile de Aur, acolo unde a luat masa la un local și a comandat 3 mici. În cadrul unui videoclip încărcat pe platforma YouTube, turistul a adus în atenție modul în care a fost preparată carnea, arătându-le prietenilor virtuali ce mâncare a primit. Bulgaria reprezintă […]
Acum 4 ore
07:20
Bancul de vineri: Marian a creat grupul „La grătar”, pe WhatsApp. Grupul se pregătește să încingă carnea pe grătar, iar Marian decide să afle cine este vegan. Marian a creat grupul „La grătar”, pe WhatsApp. – Grătar mâine la mine! George: Mișto! Abia aștept să bag niște fripturi și niște coaste! – Bun! E cineva […]
07:20
8 AUGUST, calendarul zilei: Dustin Hoffman împlinește 88 de ani, Mădălina Ghenea 38/ Roger Federer împlinește 44 # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 8 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Dustin Hoffman este unul dintre cei mai talentați și versatili actori americani de film și teatru ai generației sale. Născut pe 8 august 1937, la Los Angeles, Hoffman s-a remarcat prin abilitatea […]
07:10
Austeritatea merge cu motoarele turate! Coaliția a pus ochii pe AVEREA românilor și ia în calcul triplarea impozitelor! Vezi câți bani poți să pierzi! # Gândul
În lipsa unor măsuri de relansare economică, Guvernul pare să fi pus ochii, din nou, pe avuția românilor. De data asta, vizate sunt marile averi. Cine se încadrează, mai exact, în această definiție vagă? Potrivit informațiilor Gândul, una dintre măsurile analizate de Executiv este triplarea impozitului pentru locuințele care depășesc 500.000 de euro, precum și […]
Acum 12 ore
00:10
Trump solicită DEMISIA directorului general de la Intel. Reacția mediului de afaceri din SUA # Gândul
Președintele Donald Trump a cerut public demisia directorului general de la Intel, Lip-Bu Tan, din cauza investițiilor pe care acesta le-a făcut de-a lungul timpului în China. Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a cerut demisia imediată a noului șef al companiei americane de semiconductori Intel. Trump și-a motivat solicitarea prin faptul că numirea […]
7 august 2025
23:40
Mirel Palada: „AUR a fost foarte rezervat în a spune ceva despre Iliescu, Simion are o istorie de contestare a fostului președinte” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Mirel Palada a reacționat ferm în contextul valului de ură exprimat în spațiul public după moartea fostului președinte Ion Iliescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Mirel Palada a susținut că revărsarea de ură din spațiul public nu l-a surprins deloc, dar o consideră lipsită de discernământ și […]
23:40
ȘOFERII ar putea rămâne fără permisul de conducere, dacă nu își achită amenzile la timp. Care sunt noile modificări anunțate de Ministerul Dezvoltării # Gândul
Șoferii vor rămâne fără permis dacă nu își plătesc amenzile contravenționale în termen de 90 de zile, conform proiectului de lege privind reforma administrației publice publicat, joi, de Ministerul Dezvoltării. Actul va putea fi restituit doar după ce titularul va dovedi că a plătit toate datoriile la bugetul local, indiferent de motivul pentru care i-a […]
23:30
Proiect în dezbatere. Câte posturi la stat pot dispărea în urma aplicării PACHETULUI DOI Bolojan # Gândul
Ministerul Dezvoltării a pus în consultare publică măsurile privind reforma administrației publice, care prevăd reducerea cu peste 6.000 de posturi la cabinetul demnitarilor din administrația centrală și locală, dar și noi reguli de evaluare a performanței și pentru ocuparea posturilor. Aceste prevederi vor fi incluse în noul pachet de măsuri pe care îl va adopta […]
23:20
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete: „Pentru prima dată în ultimii 35 de ani, în România se construiesc SPITALE NOI”. Unde sunt șantiere deschise # Gândul
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat joi seară, la B1 TV, că în acest moment există 15 spitale noi sau clădiri de spitale aflate în construcţie, dintre care 12 se află în termenul din PNRR. De asemenea, în urma unei discuţii cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, au fost găsite resurse de finanţare […]
23:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Mirel Palada a comentat rezultatele recente ale unor sondaje de opinie, afirmând faptul că încrederea în lideri precum Nicușor Dan și Ilie Bolojan este în scădere sub pragul de 30%. Potrivit lui, în mod surprinzător, cei mai apreciați membri ai actualului Guvern sunt miniștrii UDMR. Urmăriți aici, integral, emisiunea […]
22:50
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Mirel Palada a lansat un atac dur la adresa propagandei anticomuniste din anii 90, susținând că o mare parte din generația sa a fost manipulată și a ajuns să-și piardă respectul față de România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Mirel Palada a afirmat că mulți oameni din […]
22:40
În ediția din 7 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul premier Victor Ponta a criticat dur actuala guvernare, acuzând-o că aplică o „japcă pe față” asupra economiei românești și asupra banilor adunați cu greu de populație în ultimii ani. Ponta susține că, în ciuda măsurilor fiscale dure luate în 2025, deficitul bugetar continuă […]
22:40
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, s-a ÎNTÂLNIT la Kiev cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Ce au discutat cei doi oficiali # Gândul
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au discutat joi, la Kiev, despre o colaborare mai puternică în domeniul militar, dar și economic. „M-am întâlnit astăzi la Kiev cu Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. I-am transmis un nou mesaj de susținere a României. Ucraina luptă cu curaj și pentru securitatea și libertatea României […]
22:10
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – Liviu Dragnea, Ion Cristoiu, Mirel Palada și Dan Dungaciu. Într-o săptămână încarcată de divergențe profunde între partide, profesorul Dan Dungaciu analizează fractura din societatea românească, adâncirea divergențelor la nivel uman, aruncarea cu etichete către societatea civilă, Ion Cristoiu, aprigul contestatar al fostului […]
22:00
Tragedie în Kenya, unde 6 persoane au murit și 2 sunt grav rănite după ce un avion ambulanță s-a prăbușit peste mai multe case în capitala Nairobi # Gândul
Cel puţin şase persoane au murit şi două sunt grav rănite în Kenya după ce un avion ambulanţă s-a prăbuşit, joi după-amiază, peste mai multe case de la periferia capitalei Nairobi, potrivit autorităţilor locale, citate de Agerpres. „Am pierdut patru persoane, între care pilotul. În casa pe care a căzut există răniţi grav şi două […]
22:00
CFR Cluj a pierdut joi seara, pe teren propriu, scor 1-2 (1-1), în fața formației portugheze Sporting Braga, în prima manşă a turului al treilea de calificare în Liga Europa. Returul are loc în Portugalia, joi 14 august. Au înscris: Sinyan 30 / Gorby 17, 50. Au fost prezenți 10.383 de fani la partida din […]
21:40
Kelly Clarkson, îndurerată! Brandon Blackstock, fostul soț al artistei, a murit la doar 48 de ani # Gândul
Brandon Blackstock, fostul soț al celebrei cântărețe Kelly Clarkson, a murit la 48 de ani, după o luptă grea cu cancerul. Impresarul – care a fost căsătorit timp de zece ani cu Kelly Clarkson, înainte de divorțul din 2022, a pierdut lupta cu o formă de cancer, la doar 48 de ani, scrie eonline.com. Cu […]
21:30
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, joi seară, că nu poate ascunde nepăsarea cuiva doar pentru că pătează o stimă de sine, el referindu-se la fostul şef al Centrului de Arşi de la Floreasca din Bucureşti, care l-a acuzat public pe demnitar că i-a pătat imaginea. În context Ministrul Sănătății i-a cerut public demisia șefului […]
21:20
„Nu știu ce decide Guvernul”. Este comentariul lui Traian Băsescu referitor la vila de protocol ce urmează a-i fi atribuită fostului președinte al României. Guvernul are pe ordinea de zi, în ședința de vineri, un proiect de hotărâre prin care i se atribuie lui Traian Băsescu o locuinţă de protocol. Este vorba despre imobilul din […]
21:10
Premierul Cambodgiei l-a nominalizat pe TRUMP la Premiul Nobel pentru Pace/ Intervenția președintelui SUA „a fost vitală” în evitarea conflictului # Gândul
Premierul Cambodgiei, Hun Manet, a anunțat, joi, că l-a nominalizat pe Donald Trump, președintele SUA, la Premiul Nobel pentru Pace, lăudându-i capacitățile „extraordinare” de lider, în ceea ce privește oprirea conflictului dintre Phnom Penh și Bangkok. Hun Manet a transmis mesajul pe rețelele sale de socializare, alături de o scrisoare trimisă Comitetului Nobel norvegian, salutând […]
21:10
Netanyahu vrea controlul total asupra FÂȘIEI GAZA /Liderul israelian intenționează să transfere puterea unei „guvernări civile” # Gândul
Israelul intenționează să preia în totalitate controlul asupra teritoriului palestinian Fâșia Gaza, dar să transfere ulterior guvernarea unor forțe arabe, anunță premierul Benjamin Netanyahu, deși Statele Unite par să se opună inițiativei. ”Intenționăm să preluăm controlul asupra Fâșiei Gaza, pentru a putea restabili securitatea, pentru a elimina grupul Hamas, pentru a permite populației Fâșiei Gaza […]
21:00
USR ocupă Cancelaria Premierului. Bolojan a numit alți doi consilieri din partidul lui Fritz # Gândul
Oana Alexandra Cambera și Andrei Răzvan Lupu, foști deputați USR, au fost numiți în funcţia de consilier de stat la Cancelaria prim-ministrului. Decizia fost semnată Premier și publicată, joi, în Monitorul Oficial, informează Agerpres. Ambii au fost, anterior, deputaţi în legislatura 2020-2024, aleşi pe listele Alianţei USR-PLUS. Deciziile vor intra în vigoare începând cu data […]
20:30
Actorul Dean Cain, cunoscut pentru rolul din serialul TV „Lois & Clark: The New Adventures of Superman”, devine agent ICE: „Vreau să protejez ţara” # Gândul
Celebrul actor Dean Cain, care l-a interpretat pe Superman în serialul TV „Lois & Clark: The New Adventures of Superman” între 1993 şi 1997, a declarat că urmează să fie înrolat ca agent al agenţiei americane ICE (Immigration and Customs Enforcement/Agenția pentru Imigrări și Vămi). Cain a declarat, într-un interviu acordat postului Fox News, că […]
Acum 24 ore
20:20
În atenția turiștilor români. RECHINI de mari dimensiuni filmați în zona costieră a Turciei, Bodrum și Alania! # Gândul
În atenția turiștilor români, cazurile aparițiilor rechinilor de mari dimensiuni în aproprierea plajelor Mediteranei din zona stațiunilor turcești preferate s-au înmulțit. Din imagini se distinge ditamai prădătorul vânând în zona costieră. Autoritățile nu au comunicat specia, doar au tras un semnal de alarmă. Alarmă pe litoralul turcesc, într-o stațiune frecventată și de români. Zeci de […]
20:10
Unde era Nicușor Dan în timpul funeraliilor fostului președinte. N-a vrut să dea ochii cu Ion Iliescu, nici pe ultimul drum al acestuia # Gândul
Ceremonia dedicată fostului șef de stat, trecut la cele veșnice, Ion Iliescu, n-a reușit să îl înduplece pe președintele Nicușor Dan să-și facă apariția cu o lumânare, la căpătâiul defunctului. Pe 5 august, s-a postat doar un mesaj pe pagina de Facebook a Administrației Prezidențiale. De atunci, toată lumea se întreabă pe unde umblă președintele, […]
19:50
Fostul club Bellagio, aflat chiar în centrul stațiunii Mamaia, arde în aceste momente. Fumul se vede de la kilometrii distanță. Deocamdată nu sunt rapotate victime. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea al Județului Constanța au fost solicitați să intervină astăzi, 7 august 2025 la un incendiu izbucnit la fostul club Belagio din […]
19:40
Președintele Braziliei nu își propune să discute cu Trump despre TAXELE vamale/ „Nu există încă o coordonare în cadrul BRICS, dar va exista” # Gândul
Președintele brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, a declarat că nu își propune să discute cu președintele SUA, Donald Trump, în contextul în care noile tarife de 50% au intrat în vigoare, miercuri. „În ziua în care intuiția mea îmi va spune că Trump este gata să vorbească, nu voi ezita să-l sun. Dar astăzi, […]
19:30
Analistul Ștefan Popescu: „Ilie Bolojan a făcut o figură frumoasă (la funerariile lui Ion Iliescu)” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, analistul de politică externă Ștefan Popescu a salutat prezența Premierului în exercițiu al României la funerariile lui Ion Iliescu. Ilie Bolojan a făcut o figură frumoasă, consideră Popescu, spre deosebire de Președintele Nicușor Dan. Emisiunea integrală aici. Domnul Ilie Bolojan a dat un cum să spun, a făcut o […]
19:20
Președintele Nicușor Dan, dispărut de câteva zile. N-a vrut să dea ochii cu Ion Iliescu, nici pe ultimul drum al acestuia # Gândul
Ceremonia dedicată fostului șef de stat, trecut la cele veșnice, Ion Iliescu, n-a reușit să îl înduplece pe președintele Nicușor Dan să-și facă apariția cu o lumânare, la căpătâiul defunctului. Pe 5 august, s-a postat doar un mesaj pe pagina de Facebook a Administrației Prezidențiale. De atunci, toată lumea se întreabă pe unde umblă președintele, […]
19:20
ZODIACUL chinezesc de vineri, 8 august 2025. Este o zi solicitantă pentru Bivoli ș una plină de surprize pentru Oaie, iar Tigrul va fi dezamăgit # Gândul
Zodiacu chinezesc pentru vineri, 8 august 2025, aduce niște răspunsuri importante pentru Dragoni, Calul ar trebui să fie mai atent la oameni, iar Maimuța să nu ia decizii pripite. Cocoșul trebuie să fie și el atent la bani. De asemenea, se anunță o reușită importantă pentru Șobolan, potrivit Fanatik. Șobolan O să bifezi o reușită […]
