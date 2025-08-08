Numiri controversate la Romsilva: politicieni care au fost acuzați în trecut de corupție. Buzoianu: „Nu sunt mulțumită de rezultat”
Este din nou scandal la vârful Romsilva. Ministrul Mediului a numit în consiliul de administrație doi politicieni, de la PNL și UDMR, acuzați în trecut de fapte de corupție, precum luare de mită și trafic de influență. Diana Buzoiuanu spune că este nemulțumită de numirile pe care legea o obligă să le facă și arată cu degetul spre AMEPIP, agenția de stat care a făcut selecția candidaților.
Acum 5 minute
09:30
Uriaşul incendiu de vegetaţie din Franţa este sub control. 16.000 de hectare de pădure au fost distruse # Digi24.ro
Un incendiu masiv de vegetaţie, care a pârjolit 16.000 de hectare de pădure, dar şi mai multe sate din sudul Franţei începând de marţi, a fost adus sub control, au anunţat joi autorităţile locale, potrivit Reuters.
09:20
Numiri controversate la Romsilva: politicieni care au fost acuzați în trecut de corupție. Buzoianu: „Nu sunt mulțumită de rezultat” # Digi24.ro
Acum 30 minute
09:00
OpenAI afirmă că cea mai recentă actualizare ChatGPT este un pas mare înainte: E ca și cum ai avea „un expert cu doctorat în buzunar” # Digi24.ro
OpenAI a declarat că a făcut un „pas semnificativ” către inteligenţa artificială generală (AGI) odată cu lansarea celei mai recente actualizări a ChatGPT, dar a recunoscut că încă lipsesc „multe lucruri” în încercarea de a crea un sistem capabil să facă munca oamenilor.
09:00
Cum va fi vremea până la începutul lunii septembrie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că, între 11 august și 8 septembrie, va fi mai cald decât în mod normal în aproape toată țara, mai ales în vest și sud-vest. Ploile vor fi puține, mai ales la început, iar ploi mai însemnate sunt așteptate doar pe alocuri, spre sfârșitul lui august, în zona Carpaților Orientali.
Acum o oră
08:50
Guvernul Bolojan aprobă azi noul proiect al pensiilor private: cei ajunși la pensie nu-și vor mai putea retrage toți banii deodată # Digi24.ro
Guvernul Bolojan urmează să aprobe, în şedinţa de joi, un proiect de lege privind plata pensiilor private. Proiectul a survenit recomandării prioritare a OCDE referitoare la necesitatea elaborării cadrului legislativ primar cu privire la plata pensiilor private, informează Agerpres. Guvernul pregătește astfel schimbări importante privind Pilonul II de Pensii: potrivit proiectului de hotărâre, deponenții nu vor mai putea să retragă toți banii odată, la împlinirea vârstei de 65 de ani, ci lunar, în cuantum de maximum 25% din sumă.
08:40
Israelul aprobă planul lui Netanyahu pentru Fâșia Gaza. Imagini din satelit arată posibile pregătiri de invazie # Digi24.ro
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat un plan propus de prim-ministrul Benjamin Netanyahu pentru ocuparea Gaza City şi cinci principii pentru încheierea războiului în enclava palestiniană, a anunţat vineri biroul prim-ministrului, conform CNN. Imagini din satelit arată că Israelul concentrează forţe pentru o posibilă invazie terestră în Gaza, potrivit unor surse NBC News.
08:30
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui președinte de țară # Digi24.ro
Statele Unite au dublat la 50 de milioane de dolari recompensa pentru informaţii care să ducă la arestarea preşedintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, pe care îl acuză că este „unul dintre cei mai mari traficanţi de droguri din lume”.
08:30
R. Moldova a retras licenţa Moldovagaz, al cărei principal acţionar este Gazprom. Gigantul rus critică decizia # Digi24.ro
Agenţia pentru Reglementarea Energiei din Republica Moldova a anunţat săptămâna aceasta că licenţa de distribuţie a gazelor a fost retrasă de la Moldovagaz, companie unde acţionar majoritar (50%) este gigantul rus Gazprom, şi a fost transferată companiei de stat Energocom. În replică, Gazprom a criticat decizia şi a afirmat că această măsură îi provoacă prejudicii, avertizând totodată Chişinăul că pune în pericol securitatea energetică a ţării, relatează presa locală.
Acum 2 ore
08:00
34 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Constanţa, Tulcea, Prahova şi Buzău într-un dosar de proxenetism # Digi24.ro
Zeci de percheziţii au avut loc în Bucureşti şi în judeţele Constanţa, Tulcea, Prahova şi Buzău într-un dosar de proxenetism, zece persoane fiind duse la audieri.
Acum 4 ore
07:10
Canicula pune sănătatea diabeticilor în pericol. Ce recomandă medicii pentru evitarea complicațiilor pe timp de vară # Digi24.ro
Canicula reprezintă un risc serios pentru sănătatea persoanelor vulnerabile, în special a celor în vârstă, cu boli cardiovasculare sau diabet zaharat. Medicii de la Spitalul Universitar de Urgență București avertizează că temperaturile extreme pot agrava afecțiunile cronice și recomandă măsuri stricte de protecție pentru a preveni complicațiile în zilele caniculare.
07:10
Greșelile de condus pe care le fac frecvent șoferii români. Titi Aur: „Este obligatorie respectarea a trei tipuri de reguli” # Digi24.ro
Greșelile de condus pe care le fac frecvent șoferii români. Titi Aur: „Este obligatorie respectarea a trei tipuri de reguli”
07:10
Vladimir Putin a spus de mult timp că vrea să se întâlnească cu Donald Trump. El crede că o astfel de întâlnire ar fi o ocazie mult mai bună să obțină ceea ce își dorește în Ucraina decât progresul lent al trupelor sale pe câmpul de luptă. Încă de la începutul războiului, analiștii și unele persoane care îl cunosc pe președintele rus au spus că ceea ce este încă și mai important pentru Putin decât câștigurile teritoriale este să atingă o serie de obiective geopolitice cruciale.
07:10
„Ne-au măcelărit ca pe niște animale”: Povestea din spatele uneia dintre cele mai mari atrocități comise în războiul din Sudan # Digi24.ro
În timp ce Marea Britanie se pregătea să organizeze un summit internațional pentru soluționarea conflictului din Sudan, în luna aprilie, o grupare rebelă a atacat o tabără de refugiați din sud-vestul țării. Când au apărut primele rapoarte despre masacrul în desfășurare, oficialii britanici au ales să ignore incidentul, cu toate că printre participanții la summit se numărau și reprezentanți ai Emiratelor Arabe Unite, țară acuzată că îi susține pe rebelii din Sudan, dar care este totodată și unul dintre cei mai importanți parteneri economici din regiune ai Occidentului, relatează The Guardian.
07:10
James Cameron crede că omenirea riscă o „apocalipsă în stil Terminator” dacă inteligența artificială va fi transformată în armă # Digi24.ro
Regizorul James Cameron crede că utilizarea inteligenței artificiale într-o cursă globală a înarmării ar putea duce la un viitor asemănător cu cel din filmul Terminator, relatează The Guardian.
Acum 12 ore
00:00
Ministerul Culturii a anunţat, joi seară, că un incendiu a izbucnit în incinta fostei Grădini de Vară din Mamaia, imobil aflat în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „RomâniaFilm”. Au ars gherete amplasate în apropierea fostului imobil, precum şi diverse materiale depozitate de-a lungul timpului de persoane din zonă. Situaţia va fi evaluată după ce se va permite accesul în zonă, transmite instituția pe Facebook.
00:00
Hamas reacționează după ce Netanyahu și-a anunțat planurile în Fâșia Gaza. „Sacrifică ostaticii israelini pentru propriile interese” # Digi24.ro
Mişcarea palestiniană islamistă Hamas l-a acuzat, joi, pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu că-i „sacrifică” pe ostaticii israelieni din Fâşia Gaza pentru interesele sale „personale” şi „politice”.
7 august 2025
23:40
UEFA Europa League. FCSB, victorie de infarct pe Arena Națională, iar meciul retur cu Drita se anunță decisiv # Digi24.ro
După eliminarea rușinoasă înregistrată în turul doi preliminar al UEFA Champions League, 1-3, la „general”, cu Shkendija (Macedonia de Nord), campioana SuperLigii a înfruntat-o în această seară pe Drita, campioana din Kosovo.
23:40
Conference League. Universitatea Craiova se impune în fața Spartak Trnava și are șanse bune de calificare în play-off # Digi24.ro
Universitatea Craiova a primit în această seară vizita celor de la Spartak Trnava, în prima partidă a dublei manșe din turul 3 preliminar al Conference League.
23:20
Digi Talks la UNTOLD X cu Florin Negruțiu şi Edsta: Dracula are un branding mai bun decât România # Digi24.ro
Anul acesta, Digi Talks aduc la ediția aniversară Untold X campania “Împreună, fără ură”, un apel la toleranță, dialog și empatie. Prima discuție a fost deschisă de jurnalistul Florin Negruțiu, care l-a avut invitat pe EDSTA, influencer și regizor stabilit în New York.
23:20
Grecia anunță scăderea numărului de migranți veniți din Africa de Nord. „Europa înţelege că nu e posibil să ai frontierele deschise” # Digi24.ro
Ministrul grec pentru migraţie Thanos Plevris a salutat joi scăderea numărului de migranţi sosiţi în Creta, principala poartă de intrare a migranţilor proveniţi din Africa de Nord în ultima perioadă, la aproape o lună de la suspendarea procesării cererilor de azil în Grecia, relatează AFP şi Reuters.
23:00
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post) # Digi24.ro
Eforturile de a organiza o reuniune față în față între Donald Trump și Vladimir Putin ar putea fi deraiate de refuzul liderului de la Kremlin de a se întâlni cu ucraineanul Volodimir Zelenski, o posibilă precondiție impusă de Casa Albă pentru summitul cu miză mare.
22:40
„Donald nu poate speria Moscova cu nimic în acest moment”. Cum au reacționat bloggerii ruși pro-război la vestea întâlnirii Trump-Putin # Digi24.ro
Bloggerii pro-război din Rusia „au încins” Internetul, la aflarea veștii unei apropiate întâlniri între Vladimir Putin și Donald Trump. Consilierul Kremlinului, Yuri Ushakov, a anunțat, pe 7 august, că se fac pregătiri pentru o întâlnire față în față între cei doi lideri „în zilele următoare”. Deși Ushakov susține că inițiativa a venit din partea americană, Casa Albă a declarat că Putin a fost cel care a propus întâlnirea tête-à-tête. Reacțiile din partea experților pro-război din Rusia au variat însă, pe Telegram, de la laude la scepticism. Cu toate acestea, cei mai proeminenți comentatori ai canalului Z cred că este puțin probabil ca întâlnirea să ducă la o „descoperire majoră” sau la un armistițiu, arată Meduza.
22:40
Anchetă penală după ce o tânără de 19 ani a murit în Spitalul de Urgență Brașov, la o săptămână după ce a născut # Digi24.ro
Poliţiştii şi procurorii braşoveni anchetează împrejurările morţii unei tinere de 19 ani, care s-a stins din viaţă la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Braşov, la o săptămână după ce a născut. Cu puţin timp înainte de externare, femeii i s-a făcut rău, a spus că nu mai poate merge şi în scurt timp a survenit decesul, notează presa locală.
22:40
Oana Ţoiu, întâlnire cu omologul ucrainean. Ministra de Externe a subliniat importanţa protejării drepturilor minorităţilor naţionale # Digi24.ro
Ministra Afacerilor Externe Oana Ţoiu a avut, la vizita oficială de joi din Ucraina, consultări politico-diplomatice cu omologul ucrainean Andrii Sybiha la care a subliniat importanţa protejării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, inclusiv a drepturilor educaţionale, religioase şi a dreptului la libera asociere.
22:30
Șeful Consiliului Județean Suceava anunță reluarea alimentării cu apă în Ostra, comună grav afectată de inundații # Digi24.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava Gheorghe Şoldan a anunţat, joi seară pe Facebook, reluarea alimentării cu apă în Ostra, comună grav afectată de inundaţii. Totuși, el avertizează populaţia că, în primele două zile, apa poate fi folosită doar pentru uz menajer, nu pentru băut sau gătit.
22:20
Alexandru Rogobete: „Există spitale în care colegii nu ajung la toaletă noaptea în gardă; în altele la ora 10 se schimbă în pijamale” # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, joi seară, că în perioada următoare va prezenta peste 70 de noi măsuri administrative, în domeniul sanitar, el subliniind că este o nedreptate, de exemplu, că gărzile nu se plătesc la nivelul salariului din 2025. În plus, Rogobete a precizat că unele spitale sunt suprasolicitate, în timp ce în altele medicii şi asistenţii se îmbracă în pijamale la ora 22.00 pentru că nu au pacienţi.
22:10
Copil preluat de un elicopter SMURD dintr-o zonă turistică din Maramureş, după ce a fost muşcat de o viperă # Digi24.ro
Un copil a fost preluat de un elicopter SMURD, joi, dintr-o zonă turistică din Maramureş, după ce a fost muşcat de o viperă. Băiatul în vârstă de şapte ani a fost dus la spital, unde i s-a administrat ser antiviperin. El este stabil şi conştient.
22:00
Zeci de autoturisme au rămas blocate, joi seară, în urma unei viituri care a adus aluviuni pe DN 7C - Transfăgărăşan, informează Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) Argeş.
21:50
Premierul Cambodgiei îl laudă pe Donald Trump pentru „abilitate politică extraordinară” și-l nominalizează la Premiul Nobel pentru Pace # Digi24.ro
Prim-ministrul Cambodgiei Hun Manet a anunţat, joi, că l-a nominalizat pe preşedintele SUA, Donald Trump, pentru Premiul Nobel pentru Pace. Acesta l-a lăudat pe liderul de la Casa Albă pentru „extraordinara abilitate politică” în oprirea conflictului de frontieră dintre Cambodgia şi Thailanda.
21:40
Reacția lui Alexandru Rogobete, după ce fostul şef al Centrului de Arşi de la Floreasca a amenințat că îl dă în judecată # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, joi seară, că nu poate ascunde nepăsarea cuiva doar pentru că pătează o stimă de sine, el referindu-se la fostul şef al Centrului de Arşi de la Floreasca din Bucureşti, care l-a acuzat public pe demnitar că i-a pătat imaginea.
21:40
Protest cu cămile la Budapesta. Fermierii trag un semnal de alarmă asupra pericolului deșertificării Ungariei # Digi24.ro
Scene desprinse parcă din poveștile despre Drumul Mătăsii s-au derulat în centrul Budapestei. O caravană cu cămile a străbătut principalele bulevarde ale capitalei ungare, însă n-a fost vorba despre diverstisment, ci de a atrage atenția asupra unei probleme grave cu care se confruntă, an de an, fermierii locali: seceta cumplită. Agricultorii au dorit să tragă un semnal de alarmă asupra pericolului deșertificării Ungariei și să-l determine pe premierul Viktor Orban să ia măsuri urgente, informează joi AFP, citată de Agerpres.
21:30
Amenzi pe bandă rulantă pentru turiștii români din Bulgaria care și-au parcat mașinile într-o arie protejată. Ce scuze invocă # Digi24.ro
Turiștii români care s-au dus să își petreacă vacanța pe o plajă sălbatică din Bulgaria s-au ales cu amenzi. La Șabla, oamenii au parcat mașinile și rulotele într-o arie protejată, ceea ce este interzis prin lege și în țara vecină. Peste 100 de amenzi au fost date la o acțiune la care au participat și polițiști din România.
21:30
UEFA Europa League. CFR Cluj pierde meciul cu Braga și are șanse mici de a merge în play-off # Digi24.ro
În prima manşă a turului al treilea preliminar al competiţiei de fotbal Europa League, CFR Cluj a fost învinsă cu scorul de 1 – 2 de Braga, echipă cu o valoare a lotului de aproape 6 ori mai mare.
21:10
Negocieri „pe muchie de cuțit” Trump-Putin. Motivul pentru care tratativele privind pacea în Ucraina s-ar putea încheia cu un eșec # Digi24.ro
Războiul din Ucraina, declanșat de invazia la scară largă a Rusiei, în februarie 2022, nu dă semne că s-ar potoli. În estul Ucrainei, Rusia continuă să avanseze. Atacuri aeriene au loc aproape noapte de noapte în Ucraina, în timp ce rafinăriile și instalațiile energetice ruse sunt atacate frecvent de dronele Kievului, notează BBC. Cele trei runde de negocieri între Rusia și Ucraina, organizate la cererea lui Donald Trump între lunile mai și iulie ale acestui an, nu au reușit să apropie cele două părți de pace, dar liderul de la Washington speră că, luând situația în propriile mâini, va reuși, în sfârșit, să obțină un armistițiu. Însă prăpastia dintre Kiev și Moscova este atât de mare încât chiar și negocierile mediate de Trump s-ar putea dovedi dificil de depășit, remarcă jurnaliștii britanici.
21:10
Anunțul OpenAI despre noile funcții ale ChatGPT. Ce îmbunătățiri i s-au adus aplicației și când ar putea prelua „sarcinile oamenilor” # Digi24.ro
OpenAI anunță că a făcut un „pas important” către inteligența artificială generală (AGI), odată cu lansarea celei mai recente versiuni a ChatGPT, dar a recunoscut că mai sunt „multe lucruri” de îmbunătățit în încercarea sa de a crea un sistem capabil să îndeplinească sarcinile oamenilor. Deși modelul GPT-5 are abilități mai bune de codificare și scriere decât versiunile precedente, încă nu este capabil să „învețe continuu”, anunță The Guardian.
21:10
Guvernul pregătește schimbări majore la Pilonul II de Pensii. Deponenții nu vor mai putea retrage toată suma odată după pensionare # Digi24.ro
Guvernul pregătește schimbări importante privind Pilonul II de Pensii, care ar putea fi aprobate în ședința de vineri a Guvernului. Potrivit proiectului de hotărâre, deponenții nu vor mai putea să retragă toți banii odată, la împlinirea vârstei de 65 de ani, ci lunar, în cuantum de maximum 25% din sumă.
21:10
Incendiul din sudul Franței a mistuit 16.000 de hectare. Un mort și 13 răniți, între care un pompier și o persoană sunt în stare gravă # Digi24.ro
Uriaşul incendiu de vegetaţie care a devastat de marți 16.000 de hectare de pădure, dar şi sate din sudul Franţei, se răspândeşte mai încet joi, însă nu este încă sub control, au anunțat oficialii francezi. O persoană a murit, iar treisprezece au fost rănite, iar două dintre ele, printre care şi un pompier, sunt în stare gravă. A fost deschisă o investigaţie pentru a identifica cauza focului.
20:50
Viceamiralul Mark Norman: Canada ar putea participa la o misiune de menținere a păcii în Ucraina # Digi24.ro
Canada ar putea participa la o misiune internațională de menținere a păcii în Ucraina, dacă aceasta va fi înființată. Viceamiralul în rezervă Mark Norman, fost viceșef al Statului Major al Forțelor Armate Canadiene, a declarat acest lucru într-un interviu acordat agenției Ukrinform.
20:30
Justiţia din Franţa va trebui din nou să dea o decizie privind extrădarea lui Paul de România # Digi24.ro
Justiţia din Franţa va trebui să pronunţe o nouă decizie privind extrădarea lui Paul Philip Al României, cunoscut ca prinţul Paul, după ce Curtea de Casaţie, cea mai înaltă instanţă franceză, a anulat decizia care bloca extrădarea lui în România, afirmă surse judiciare consultate joi de AFP, transmite Agerpres.
Acum 24 ore
20:20
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, aflată în vizită în Ucraina, s-a întâlnit, joi, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi au discutat despre „un parteneriat strategic pentru pace şi prosperitate”. Ţoiu a transmis că „Ucraina luptă cu curaj şi pentru securitatea şi libertatea României şi a întregii Europe”.
20:20
Cel puţin șase morţi după ce un avion s-a prăbuşit într-o zonă de case de la periferia orașului Nairobi, Kenya # Digi24.ro
Cel puţin şase persoane au murit şi două sunt grav rănite după ce un avion ambulanţă s-a prăbuşit joi după-amiază peste mai multe case de la periferia Nairobi, informează autorităţile locale, relatează AFP.
20:10
Administrația Trump speră să obțină 50 de miliarde de dolari lunar din noile taxe asupra importurilor în SUA # Digi24.ro
Secretarul american al Comerţului, Howard Lutnick, a afirmat joi că se aşteaptă ca SUA să strângă cel puţin 50 de miliarde de dolari pe lună din tarife şi taxe, faţă de 30 de miliarde de dolari în luna iulie, în condiţiile intrării în vigoare a taxelor sporite asupra importurilor americane de produse realizate în zeci de ţări, notează Reuters.
20:10
Pompierii intervin, joi seară, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins fostul Club Bellagio din Mamaia. Clădirea era în paragină.
19:50
Moscova l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri italian pentru a-i cere să protesteze faţă de o „campanie anti-rusă” în mass-media # Digi24.ro
Rusia a anunţat joi că l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri italian la Moscova pentru a protesta faţă de ceea ce a numit o „campanie anti-rusă” în mass-media, într-o nouă escaladare a tensiunilor dintre cele două ţări, relatează AFP, citată de Agerpres.
19:40
Premierul Benjamin Netanyahu a spus ce vrea să facă în Fâşia Gaza, după ocuparea ei. „Nu vrem să o păstrăm. Intenţionăm să facem asta” # Digi24.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că Israelul intenţionează să preia controlul militar asupra întregii Fâşii Gaza şi că, în cele din urmă, o va preda forţelor armate care o vor guverna în mod corespunzător, relatează Reuters, care citează un interviu pentru Fox News.
19:30
Pompierii încă se luptă să stingă incendiul de vegetație din Tulcea. Au apărut noi focare și intervin trei elicoptere Black Hawk # Digi24.ro
Trei elicoptere Black Hawk ale Inspectoratului General de Aviație al MAI și pompierii intervin pentru a stinge incendiul de vegetaţie uscată, stuf şi fond forestier care a izbucnit pe 4 august în localitatea Chilia Veche, din judeţul Tulcea. Au apărut noi focare, iar din cauza terenului greu accesibil este aruncată apă și cu ajutorul sistemului Bambi Bucket aparatelor de zbor.
19:20
Sediul companiei aeriene naționale israeliene de la Paris, vandalizat. „Când Macron anunţă cadouri Hamasului, acesta e rezultatul” # Digi24.ro
Intrarea în sediul companiei aeriene israeliene El Al la Paris a fost vandalizată cu vopsea roşie şi inscripţii ostile în noaptea de miercuri spre joi, acesta fiind descris ca un „act barbar” condamnat de Israel, relatează AFP.
19:20
Protestul anunțat pentru această seară în Piața Universității este ilegal, spune Jandarmeria București. Recomandări pentru participanți # Digi24.ro
Jandarmeria Bucureşti atrage atenţia că protestul din Piaţa Universităţii anunţat pentru joi, de la ora 19:00, nu are autorizaţiile necesare.
19:10
Administratorul unei firme din Capitală a făcut peste 100 de achiziții fictive timp 11 ani. Prejudiciul depășește 3,4 milioane lei # Digi24.ro
Administratorul unei firme din Bucureşti, care a înregistrat în contabilitate peste o sută de achiziţii fictive, în perioada 2010 – 2021, a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Prejudiciul la bugetul de stat este de peste 3,4 milione de lei, au anunțat procurorii.
19:10
Tensiuni în Kazahstan după ce un cleric propune înființarea unei noi Biserici Ortodoxe, independentă de cea a Rusiei # Digi24.ro
Un cleric kazah foarte popular, care se opune invaziei Rusiei în Ucraina, a declarat joi că încearcă să înființeze o nouă biserică independentă de Moscova, după ce Biserica Ortodoxă Rusă l-a excomunicat pentru criticile aduse Kremlinului.
