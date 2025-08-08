Profesorii și elevii vor fi sancționați pentru xenofobie, rasism sau antisemitism, conform unui nou cod de conduită în școli, pus în dezbatere publică de MEC

21:30

TikTok filmează implicit la 30 de cadre pe secundă, suficient pentru scenarii statice, dar sub nivelul cerut de gaming, parkour sau dans cu mișcări rapide. De la iOS 17, aplicația permite captură nativă la 60 fps, eliminând nevoia de editare externă. Secretul este să setezi corect camera sistemului înainte de a deschide TikTok și să verifici parametrii de export HD.