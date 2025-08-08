Neti Sandu anunță singura zodie protejată de Jupiter, care îș va schimba viața, în august 2025

10:50

Sunt reguli stricte pentru românii care își țin câinele liber în curte. O nouă lege reglementează deci modul în care pot fi ținuți câinii pe proprietăți private. Astfel, stăpânii patrupedelor au restricții chiar în propria locuință, iar în unele cazuri pot fi verificați la domiciliu de către autorități. Iată detaliul pentru care proprietarii pot primi […]