Trump anunţă că Armenia şi Azerbaidjanul vor semna vineri un acord de pace la Washington
Financial Intelligence, 8 august 2025 10:30
Trump anunţă că Armenia şi Azerbaidjanul vor semna vineri un acord de pace la Washington

Liderii Armeniei şi Azerbaidjanului vor semna vineri la Washington un acord de pace "istoric", mediat de Statele Unite,
Raportare semestrul I 2025: Companiile au la dispoziție doar 7 zile să transmită cu mare acuratețe datele financiar-contabile (EY)
Autor: Diana Lupu, Partener, Global Compliance and Reporting, EY România, Ana-Maria Nițu, Senior Manager, Global Compliance and Reporting,
Grindeanu anunţă şedinţă PSD pentru a analiza "situaţia creată în coaliţie ca urmare a "poziţionării unor parteneri" faţă de ceremoniile dedicate lui Ion Iliescu
Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu anunţă convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Naţional , luni, pentru a
Plata pe 10 ani a pensiilor private frizează absurdul: beneficiarul real nu mai este contribuabilul, ci moștenitorii săi (Gabriel Grădinescu)
Autor: Gabriel Grădinescu, fost vicepreședinte ASF Proiectul recent privind reglementarea fazei de plată a pensiilor private din Pilonul
Petrişor Peiu, despre proiectul privind plata pensiilor private: Contribuţiile a 8,3 milioane de români vor fi confiscate de guvern și date pe mâna unor firme care vor realiza profituri uriaşe; Invenție la guvernul Bolojan – firme de plată a pensiilor"
Senatorul AUR Petrişor Peiu condamnă intenţia guvernului Bolojan de a confisca contribuţiile a 8,3 milioane de români şi
Mercure Hotels & Resorts anunță deschiderea hotelului Mercure Alba Iulia, primul hotel din oraș afiliat unei rețele internaționale,
Un proiect eolian de 96 MW dezvoltat de OX2 în România – vândut către HELLENiQ ENERGY și intră în faza de construcție
OX2 a vândut un parc eolian de 96 MW, aflat în stadiul „ready-to-build", către HELLENiQ Renewables – o
Furnizorul de servicii financiare de stat din Croația, Fina, va face o ofertă de preluare pentru Bursa de Valori din Zagreb
Furnizorul de servicii financiare de stat din Croația, Fina, care deține o participație de 9,99% la Bursa de
Florin Roman, despre proiectul privind plata pensiilor private: E ca și cum depui bani la o bancă pentru economii și când vrei să îți retragi banii, toți o singură dată, banca îți dă banii înapoi în rate
Deputatul PNL Florin Roman critică dur proiectul privind plata pensiilor private care va intra astăzi în şedinţă de
Alin Iacob, AURSF: Proiectul privind plata pensiilor private foarte mult de dorit și nu ține cont de interesele participanților, ci de cele ale industriei
Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de astăzi adoptarea proiectului de lege privind plata pensiilor private,
Trump îl nominalizează pe președintele Consiliului Consultanților Economici, Stephen Miran, în consiliul Rezervei Federale
Președintele Trump a declarat joi că îl va nominaliza pe Stephen Miran, actualul președinte al Consiliului Consultanților Economici
ANUNŢ privind selecția candidaților în vederea ocupării a două poziții de membru în consiliul de administrație al Societății Prahova Industrial Parc S.A.
Consiliul local al orașului Vălenii de Munte, județul Prahova, în calitate de autoritate publică tutelară, anunță declanșarea procedurii
Binance colaborează cu banca BBVA pentru a permite clienților să își păstreze activele în afara bursei (FT)
Binance colaborează cu banca spaniolă BBVA pentru a permite clienților să își păstreze activele în afara bursei de
Mecanica Ceahlău a încheiat primul semestru din 2024 cu o pierdere netă de 2,77 milioane lei
Mecanica Ceahlău şi-a redus pierderea netă la 2,77 milioane lei în primul semestru al acestui an, de la
Bursele europene au crescut joi, pe fondul posibilităţii unei întâlniri Trump-Putin
Pieţele europene au înregistrat creşteri joi, după ce Kremlinul a anunţat că preşedintele american Donald Trump urmează să
Traian Băsescu a solicitat RAAPPS atribuirea unei locuinţe în calitate de fost şef de stat/ Guvernul are pe agenda şedinţei de vineri un proiect de hotărâre care prevede schimbarea destinaţiei unui imobil din locuinţă de protocol în reşedinţă oficială
Fostul preşedinte Traian Băsescu a solicitat atribuirea unei locuinţe în calitate de fost şef de stat. Pe agenda
Hamas îl acuză pe Netanyahu că-i "sacrifică" pe ostaticii israelieni din Fâşia Gaza pentru propriile "interese"
Mişcarea palestiniană islamistă Hamas l-a acuzat joi pe premierul israelian Benjamin Netanyahu că-i "sacrifică" pe ostaticii israelieni din
Şedinţă de guvern – Urmează să fie aprobat un proiect de lege privind plata pensiilor private
Guvernul urmează să aprobe, în şedinţa de joi, un proiect de lege privind plata pensiilor private. Proiectul a
Rusia, suspectată că a contaminat intenționat o cantitate mare de petrol azer destinată României și altor țări europene – G4Media
Statul român ia în calcul scenariul ca Rusia să fi contaminat intenționat, printr-o operațiune de tip război hibrid,
Cristina Prună: Guvernul a ales să mențină AMEPIP și să-i selecteze conducerea printr-o procedură de selecție „competitivă" – o cosmetizare a unei probleme mai profunde: o formă fără fond
Guvernul a ales să mențină Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) și să-i selecteze conducerea
Firmele aveau datorii restante la bugetul de stat de peste 76 miliarde lei în trimestrul al doilea (RisCo)
Firmele din România aveau datorii restante la bugetul de stat de peste 76 miliarde lei în trimestrul al
SUA se aşteaptă la 50 de miliarde de dolari pe lună din noile taxe asupra importurilor americane
Secretarul american al comerţului Howard Lutnick a afirmat joi că se aşteaptă ca SUA să strângă cel puţin
Oana Ţoiu, întâlnire cu Zelenski: Construim un parteneriat strategic între România şi Ucraina
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, s-a întâlnit, joi, la Kiev, cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, căruia i-a transmis
Pompierii intervin, joi seară, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins fostul Club Bellagio din Mamaia.
Prima zi de UNTOLD – Primăria Municipiului Cluj-Napoca lasă peste 120.000 de turiști străini la mâinile taximetriștilor tradiționali
Notă: Cititorii Financial Intelligence ne-au sesizat o situaţie cel puţin ciudată la Cluj Napoca, mai ales că zilele
Ministrul Petrolului din Kuweit: OPEC monitorizează piaţa şi declaraţiile lui Trump privind petrolul rusesc
Ministrul Petrolului din Kuweit, Tariq Al-Roumi, a declarat joi că OPEC (Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol) monitorizează cu
Putin nu se opune întâlnirii cu Zelensky, dar trebuie create condițiile necesare- TASS
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că nu se opune organizării unei întâlniri cu Vladimir Zelensky, dar că
Într-o postare pe Truth Social, Trump a declarat că directorul executiv al Intel, Lip-Bu Tan, „se află într-un
Fondul Proprietatea anunță că reduce oferta de răscumpărare, la 80 milioane de acțiuni, după ce un grup de acționari a solicitat distribuirea de dividende
Fondul Proprietatea (FP) anunță că reduce oferta de răscumpărare, la 80 milioane de acțiuni, după ce un grup
Putin va vizita India, ţară pe care Trump o provoacă la un război comercial legat de relaţiile cu Rusia
Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să efectueze o vizită în India, a anunţat joi, în timpul unei vizite
Banca Angliei reduce dobânda şi îmbunătăţeşte previziunile privind creşterea economiei britanice
Banca Angliei (BoE) a decis joi să reducă dobânda de politică monetară cu un sfert de punct procentual,
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, joi, 781 milioane de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni
Numărul investitorilor de la BVB a urcat la 262.737, la jumătatea anului; 23% dețin doar titluri de stat (FCI)
Numărul total al investitorilor de la Bursa de Valori București, raportați de participanții la Fond de Compensare a
Kremlinul anunță că va face public locul întâlnirii dintre Putin și Trump – TASS
Yury Ushakov, consilier al Kremlinului, a declarat că locul întâlnirii dintre președintele rus și președintele american a fost
Impact Developer & Contractor câștigă în instanță procesul privind PUZ-ul Greenfield Băneasa
IMPACT Developer & Contractor anunță pronunțarea unei hotărâri favorabile în Dosarul nr. 4122/3/2022, în care au fost contestate
Eurostat: România a înregistrat cel mai sever declin din UE al producţiei de servicii
Producţia de servicii a crescut cu 1,7% în Uniunea Europeană şi cu 2,1% în zona euro în mai, […] The post Eurostat: România a înregistrat cel mai sever declin din UE al producţiei de servicii, în luna mai appeared first on Financial Intelligence.
ANALIZĂ XTB, Claudiu Cazacu: Tarifele stabilite de Trump pentru Elveția, primite cu stupoare. Care ar fi efectele pentru leul românesc? # Financial Intelligence
Anunțul unor taxe vamale de 39% impuse Elveției de către SUA a fost primit cu stupoare, ceea ce […] The post ANALIZĂ XTB, Claudiu Cazacu: Tarifele stabilite de Trump pentru Elveția, primite cu stupoare. Care ar fi efectele pentru leul românesc? appeared first on Financial Intelligence.
Oana Ţoiu, în vizită la Kiev: Nu rămânem indiferenţi la suferinţă şi barbarie # Financial Intelligence
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, efectuează o vizită la Kiev, unde va avea discuţii cu oficiali ucraineni de […] The post Oana Ţoiu, în vizită la Kiev: Nu rămânem indiferenţi la suferinţă şi barbarie appeared first on Financial Intelligence.
Iranul afirmă că reluarea negocierilor cu SUA pe dosarul nuclear depinde de interesul naţional # Financial Intelligence
Ministrul de externe iranian, Abbas Araqchi, a afirmat că decizia ţării sale cu privire la reluarea sau nu […] The post Iranul afirmă că reluarea negocierilor cu SUA pe dosarul nuclear depinde de interesul naţional appeared first on Financial Intelligence.
Germania: Producţia industrială, la cel mai scăzut nivel din mai 2020, exporturile au depăşit estimările # Financial Intelligence
Producţia industrială a Germaniei a scăzut în iunie, ajungând la cel mai redus nivel din pandemie şi extinzând […] The post Germania: Producţia industrială, la cel mai scăzut nivel din mai 2020, exporturile au depăşit estimările appeared first on Financial Intelligence.
Compania Karel, parte din Dogan Holding, își consolidează prezența în România prin parteneriate strategice cu Havelsan si Turkish Aerospace Industries # Financial Intelligence
Karel, companie turcească din domeniul tehnologiilor de comunicații și apărare, a anunțat semnarea unui memorandum de înțelegere (MoU) […] The post Compania Karel, parte din Dogan Holding, își consolidează prezența în România prin parteneriate strategice cu Havelsan si Turkish Aerospace Industries appeared first on Financial Intelligence.
Veniturile Grupului Allianz au crescut cu 10,1%, în primul semestru din 2025 # Financial Intelligence
Grupul Allianz a raportat, în primele şase luni ale acestui an, venituri totale de 98,5 miliarde de euro, […] The post Veniturile Grupului Allianz au crescut cu 10,1%, în primul semestru din 2025 appeared first on Financial Intelligence.
AP: Taxele vamale americane intră în vigoare, într-un moment în care dificultăţile economice ies la suprafaţă # Financial Intelligence
Preşedintele Donald Trump a început joi perceperea unor taxe de import mai ridicate în cazul a zeci de […] The post AP: Taxele vamale americane intră în vigoare, într-un moment în care dificultăţile economice ies la suprafaţă appeared first on Financial Intelligence.
PPC Energie actualizează sistemele informatice pentru integrarea noii cote de TVA;facturile pe iulie, emise cu întârziere # Financial Intelligence
PPC Energie îşi actualizează sistemele informatice pentru a integra recentele modificări legislative privind majorarea cotei TVA la 21%, […] The post PPC Energie actualizează sistemele informatice pentru integrarea noii cote de TVA;facturile pe iulie, emise cu întârziere appeared first on Financial Intelligence.
Zelenski insistă să ceară o încetare a focului înainte de o posibilă întâlnire cu Putin # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a insistat joi să se declare un armistiţiu ca prim pas înainte de o […] The post Zelenski insistă să ceară o încetare a focului înainte de o posibilă întâlnire cu Putin appeared first on Financial Intelligence.
Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească ”în zilele următoare” cu omologul său american Donald Trump, după […] The post Putin se întâlneşte cu Trump ”în zilele următoare”, anunţă Kremlinul appeared first on Financial Intelligence.
India: Modi afirmă că nu va compromite interesele fermierilor, în urma taxelor vamale decise de Trump # Financial Intelligence
Premierul indian Narendra Modi a declarat joi că nu va compromite interesele fermierilor indieni, chiar dacă va trebui […] The post India: Modi afirmă că nu va compromite interesele fermierilor, în urma taxelor vamale decise de Trump appeared first on Financial Intelligence.
După trei ani de război, SUA și Europa continuă să facă comerț cu Rusia în valoare de miliarde – Reuters # Financial Intelligence
La trei ani după ce Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei, SUA și Uniunea Europeană […] The post După trei ani de război, SUA și Europa continuă să facă comerț cu Rusia în valoare de miliarde – Reuters appeared first on Financial Intelligence.
Romgaz încheie un nou contract de Market Making cu Raiffeisen Bank International # Financial Intelligence
ROMGAZ, cel mai mare producător și principal furnizor de gaze naturale din România, anunță încheierea unui nou contract […] The post Romgaz încheie un nou contract de Market Making cu Raiffeisen Bank International appeared first on Financial Intelligence.
Rubio le cere diplomaţilor americani să lanseze o campanie de lobby împotriva legii serviciilor digitale din UE # Financial Intelligence
Administraţia preşedintelui Donald Trump le-a cerut diplomaţilor americani din Europa să lanseze o campanie de lobby pentru a […] The post Rubio le cere diplomaţilor americani să lanseze o campanie de lobby împotriva legii serviciilor digitale din UE appeared first on Financial Intelligence.
