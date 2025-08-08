Scandal în coaliție după funeraliile lui Ion Iliescu. Ce a decis Sorin Grindeanu?
Newsweek.ro, 8 august 2025 10:40
Lideroo PSD se întâlnesc, luni, în ședință a Biroului Permanent Național. Analizează „situația creat...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
11:00
METEO Nu scăpăm de caniculă. Noi alerte de la meteorologi. Temperaturile ajung la 40 de grade # Newsweek.ro
Meteorologii au emis noi alerte de caniculă în mai multe zone din țară, pentru acest weekend. Temper...
11:00
AMENDĂ de până la 200 de lei pentru românii care locuiesc la bloc și nu au asta la ușă. Puțini știu # Newsweek.ro
AMENDĂ de până la 200 de lei pentru românii care locuiesc la bloc și nu au asta la ușă. Ce trebuie s...
Acum 30 minute
10:40
Lideroo PSD se întâlnesc, luni, în ședință a Biroului Permanent Național. Analizează „situația creat...
Acum o oră
10:20
Și în acest an, evenimentul are loc în județul Vâlcea. Festivalul aduce 21 de formații din Europa, A...
10:20
Recompensă de 50.000.000 $ pe capul președintelui Venezuelei. SUA: „Maduro, un traficant de droguri” # Newsweek.ro
Statele Unite au majorat la 50.000.000 de dolari recompensa pentru informații ce duc la arestarea pr...
10:10
Un virus extrem de contagios face ravagii în rândul copiilor. Simptomele care te trimit la spital # Newsweek.ro
Un virus extrem de contagios se răspândește în rândul copiilor. Autoritățile sanitare îndeamnă popul...
Acum 2 ore
09:50
Fiscul va publica „lista rușinii” cu toți datornicii din România. Bun-platnicii vor fi evidențiați # Newsweek.ro
Un proiect de lege pus joi în dezbatere publică prevede ca Fiscul să publice nu doar lista datornici...
09:20
Ministrul Sănătății anunță Revoluția în sistemului sanitar. 70 de reforme și criterii de performanță # Newsweek.ro
lexandru Rogobete (PSD) a anunțat că, în următoarele două săptămâni, Ministerul Sănătății va prezent...
09:10
Ce este „regula celor 5 minute”? Ține hackerii la distanță de telefonul tău. Cum o aplici? # Newsweek.ro
Telefoanele pot fi atacate oricând cibernetic. Însă un mic gest banal poate ține hackerii la distanț...
Acum 4 ore
08:50
România, lobby de 25.000$/lunar la Washington pentru Visa Waiver. „Metoda”, la indigo cu Qatarul # Newsweek.ro
Ambasada României la Washington a semnat un contract de consultanță de 25.000$ lunar cu firma americ...
08:40
Guvernul decide plata pensiilor private. Cum își vor retrage pensionarii bani strânși? DOCUMENT # Newsweek.ro
România ar putea trece începînd de astăzi la un nou sistem de plată a pensiilor private. Guvernul va...
08:20
De ce negocierile Trump–Putin nu pot opri rapid războiul din Ucraina. Scopul ascuns al Rusiei # Newsweek.ro
Războiul din Ucraina continuă fără semne de încetare, iar planificata întâlnire dintre Donald Trump ...
08:10
Un copil de 7 ani a fost mușcat de o viperă în Maramureș. Se afla într-o zonă turistică # Newsweek.ro
Copilul preluat de un elicopter, joi, dintr-o zonă turistică din Maramureş, a fost muşcat de o viper...
07:50
Moarte suspectă în Brașov. O tânără de 19 a murit la o săptămână după ce a născut la maternitate # Newsweek.ro
Poliţiştii şi procurorii braşoveni anchetează împrejurările morţii unei tinere de 19 ani, care s-a s...
07:30
Dacă se decide „pacea lui Trump” în Ucraina, ce va face Europa cu atâtea arme și pregătiri de luptă? # Newsweek.ro
Donald Trump se impune pentru a ajunge la un acord privind războiul din Ucraina. Crede că-l poate co...
07:30
Poți calcula asta fără calculator? Doar cei mai buni pot rezolva problema de matematică # Newsweek.ro
Oaltă secvență numerică misterioasă circulă pe internet, pe care nici cele mai ascuțite minți nu o p...
07:20
Horoscop 9 august. Luna plină în Vărsător strică planurile Săgetătorilor. Taurii, tensiuni acasă # Newsweek.ro
Horoscop 9 august. Luna plină în Vărsător strică planurile Săgetătorilor. Taurii au parte de tensiun...
07:10
Pensiile unei categorii de români cresc cu mii de lei de anul viitor. S-au făcut plăți de 7 miliarde # Newsweek.ro
Pensiile speciale vor crește cu mii de lei de anul viitor. Pensiile se plătesc în funcție de contrib...
Acum 12 ore
22:10
Clubul madrilen Rayo Vallecano a cumpărat cele 50 de procente pe care Villarreal le avea din dreptur...
Acum 24 ore
21:20
Cum se va plăti pensia privată în viitor. Se schimbă modul în care ajung banii la beneficiari # Newsweek.ro
Guvernul condus de Ilie Bolojan a publicat proiectul de lege de plată a pensiilor private, la 17 ani...
20:40
Ce a conţinut un pachet de pomană la înmormântarea lui Ion Iliescu şi cât a costat totul # Newsweek.ro
Ceremonia de înmormântare a fostului președinte Ion Iliescu s-a încheiat astăzi, la amiază. Funerali...
20:20
Cum se luptă Europa pentru independența față de China, în ceea ce privește pământurile rare # Newsweek.ro
Timp de aproape 80 de ani, metale din pământuri rare au fost pompate într-o uzină din La Rochelle, p...
20:10
Există indicii puternice că acordul propus de Trump lui Putin ar putea fi deraiat de către China, ca...
19:10
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că Israelul intenţionează să preia contro...
18:50
Președintele Donald Trump a început joi să impună taxe de import mai mari pentru zeci de țări, exact...
18:40
VIDEO Din Podul „Golden Gate” de 500.000.000 € de la Brăila, reasfaltat de 5 ori, țâșnește apă # Newsweek.ro
Grandiosul pod peste Dunăre de la Brăila, supranumit „Golden Gate” și care a costat 500.000.000 €, p...
18:20
Un bărbat și un copil de 9 ani s-au bălăcit într-o piscină gonflabilă și au murit. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Doi turiști străini, un bărbat și un copil de 9 ani, s-au bălăcit într-o piscină gonflabilă și au mu...
18:10
România a eșuat la contrucția primului pod suspendat. A fost găsită apă în astfalt. Cine e vinovat? # Newsweek.ro
CNAIR a cerut efectuarea unei expertize tehnice la podul suspendat peste Dunăre, după ce a fost obse...
17:50
Trofeul Iaşin 2025 pentru cel mai bun portar și cea mai bună portăriță: Au fost anunțați candidații # Newsweek.ro
Au fost anunțați candidații la Trofeul Iaşin 2025, din cadrul competiției Balonul de Aur, pentru cel...
17:50
Ce i-a propus Trump lui Putin ca să vină la întâlnire cu Zelenski. Cum afectează securitatea Europei # Newsweek.ro
Publicația poloneză Onet scrie că a aflat detaliile unei propuneri americane „favorabile” privind Uc...
17:30
Un șarpe doi metri a fost găsit într-o gospodărie din Constanța. Balaurul este o specie rară # Newsweek.ro
Un şarpe din specia balaur dobrogean, cu o lungime de peste un metru, a fost prins, joi, de jandarmi...
17:10
Ce loc de întâlnire i-a propus Vladimir Putin lui Donald Trump? Au fost stabilite detalile # Newsweek.ro
Kremlinul a anunțat, joi, că președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Vladimir Putin...
16:50
Un copil și un bărbat au fost electrocutați într-o piscină gonflabilă. Intervine elicopterul SMURD # Newsweek.ro
Un copil și un bărbat au fost electrocutați într-o piscină gonflabilă. Intervine elicopterul SMURD. ...
16:30
Zeci de pelerini au avut nevoie de îngrijiri medicale la canonizarea Sfinților Paisie și Cleopa # Newsweek.ro
Zeci de pelerini au avut nevoie de îngrijiri medicale la canonizarea Sfinților Paisie și Cleopa. Ce ...
16:30
Surse politice afirmă că președintele Traian Băsescu va primi o vilă de la RAPPS. Guvernul ar urma s...
16:10
Eliza-Ioana Bădescu, o fetiță romncă de doar 9 ani, a devenit campioană europeană la şah rapid, la c...
15:40
Jurnaliștii de la UK Defence Journal și DW au demontat un Fake News al propagandei rusești, potrivit...
15:20
Brandul de blugi purtați de Sarah Jessica Parker și Patrick Dempsey intră în insolvență. De ce? # Newsweek.ro
Un brand celebru de blugi care i-a îmbrăcat pe actorii Patrick Dempsey (Anatomia lui Grey) și Sarah ...
15:10
Grecia, Bulgaria, Turcia, în top-ul destinațiilor românilor pentru vară. 77% au strâns bani un an # Newsweek.ro
Principalele destinații externe alese de români pentru vacanța de vară 2025 sunt Grecia, Bulgaria și...
15:00
45.000 lei pensie deși a contribuit pentru doar 18.000 lei. Ce a muncit pensionarul? Nu e magistrat # Newsweek.ro
Un beneficiar al pensiilor speciale are o pensie de 45.000 lei pe lună, un venit la care unii nici m...
14:40
Austeritate, în Austria. Președintele nu merge la COP30 din cauza costurilor: peste 1.000$/noapte # Newsweek.ro
Cum nici economia Austriei nu mai duduie și e măcinată de austeritate, președintele ecologist Alexan...
14:20
Detalii despre crima de la Arad. Ce i-a făcut fostul iubit tinerei de 28 de ani. Aveau 2 copii # Newsweek.ro
Au apărut noi informații despre crima din Chişineu-Criş, județul Arad. Procurorii au descoperit că t...
13:40
Președintele Nicușor Dan nu a participat la funeraliile lui Ion Iliescu. Unde a fost zilele acestea? # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan nu a participat la funeraliile lui Ion Iliescu. Șeful statului a transmis m...
13:20
Kremlin: Trump și Putin, față-n față, cu planurile de pace în Ucraina, în următoarele zile # Newsweek.ro
Kremlinul a confirmat că președintele rus Vladimir Putin și fostul lider american Donald Trump ar pu...
13:10
Mesajul ministrului Daniel David despre bursele studenților. Ce trebuie să facă universitățile? # Newsweek.ro
Ministrul Daniel David a transmis un mesaj cu privire la bursele studenților. El a precizat că unive...
12:50
Soldat american, arestat pentru trădare. Voia să vândă Rusiei secretele tancului M1A2 Abrams # Newsweek.ro
Un soldat american de 22 de ani, staționat în Texas, a fost arestat de autoritățile federale după ce...
12:40
A murit Lucia Coposu, sora mai mică a lui Corneliu Coposu. Avea aproape 93 de ani.
12:20
Rafinăria Afipsky din Rusia, în flăcări după un atac cu drone. Producea 6.250.000 tone de petrol/an # Newsweek.ro
Un atac cu drone a vizat în joi dimineața rafinăria Afipsky din regiunea Krasnodar, Rusia. În urma e...
12:00
VIDEO Iliescu, înmormântat cu onoruri militare. Cristi Pațurcă compune Imnul Golanilor. Moare sărac # Newsweek.ro
La 35 de ani de la Revoluție și Golaniada înăbușită în sânge de mineri la ordinul lui Ion Iliescu, d...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.