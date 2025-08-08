AI-ul Grok va răspunde cu reclame
X este pe punctul de a integra reclame în răspunsurile pe care chatbot-ul Grok le oferă utilizatorilor, conform surselor citate de Financial Times.
Meteorologii au emis, pentru sâmbătă, o atenționare Cod galben de caniculă pentru județe din Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și sud-vestul Dobrogei, unde temperaturile vor ajunge la 35-37 de grade și, izolat, 38 de grade. Duminică, va fi în vigoare un Cod galben de caniculă în 24 de județe și în Capitală, în timp ce județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj se vor afla sub incidența unui Cod portocaliu. Acolo temperaturile maxime vor fi de 38-39 de grade, iar noaptea va fi tropicală. În Capitală, canicula se va intensifica duminică.
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan a semnat decretul privind demisia vicepremierului Dragoș Anastasiu # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul privind demisia vicepremierului Dragoș Anastasiu, la aproape două săptămâni de la anunțarea acesteia.
10:50
Președintele Consiliului Județean (CJ) Timiș, Alfred Simonis, a anunțat că a fost semnat contractul de execuție a lucrărilor de restaurare și consolidare a Castelului Huniade din Timișoara, care este închis de aproape 20 de ani, pentru astfel de intervenții.
Profesorii și elevii vor fi sancționați pentru xenofobie, rasism sau antisemitism, conform unui nou cod de conduită în școli, pus în dezbatere publică de MEC # Profit.ro
Ministerul Educației a pus în consultare un proiect privind prevenția și sancționarea xenofobiei, radicalizării, discursului instigator la ură.
Lira sterlină s-a apreciat, după decizia Băncii Angliei de a reduce dobânda de referință # Profit.ro
Lira sterlină s-a apreciat cu 0,5%, după ce Banca Angliei a redus dobânda de referință cu 25 de puncte de bază, în conformitate cu așteptările pieței, transmite CNBC.
Acțiunile producătorului german de armament Rheinmetall au scăzut cu 8%, consemnând cea mai slabă evoluție în cadrul indicelui german DAX, transmite CNBC.
Grindeanu anunță ședință PSD pentru a analiza ”situația creată în coaliție ca urmare a ”poziționării unor parteneri” față de ceremoniile dedicate lui Ion Iliescu # Profit.ro
Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu anunță convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național , luni, pentru a analiza ”situația creată în coaliția de guvernare ca urmare a poziționării unor parteneri față de ceremoniile dedicate fostului președinte al României, Ion Iliescu” și pentru stabilirea unei poziții clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentaleîn condiții de respect reciproc și corectitudine politică.
Noul Cod al Conținutului Audiovizual intră în vigoare și se aplică tuturor furnizorilor de servicii media audiovizuale, inclusiv celor din online. Cele mai importante prevederi # Profit.ro
Consiliul Național al Audiovizualului a anunțat transmiterea către Monitorul Oficial a noului Cod de Reglementare a Conținutului Audiovizual (Decizia nr. 573 din 25.06.2025) - rezultatul unui efort instituțional substanțial, desfășurat de-a lungul a trei ani, care marchează un moment definitoriu în modernizarea reglementării audiovizuale din România.
China se confruntă cu o epidemie de virus chikungunya, ceea ce a determinat autoritățile să adopte măsuri preventive, inclusiv plase de țânțari și dezinfectanți, amenzi pentru cei care nu reușesc să elimine apa care băltește și chiar utilizarea dronelor pentru a localiza locurile de reproducere ale insectelor, relatează RAI News, citată de Rador Radio România.
Administrația președintelui Donald Trump a instruit diplomații americani din Europa să lanseze o campanie de lobby împotriva Legii Serviciilor Digitale (DSA) a Uniunii Europene, care, potrivit Washingtonului, îngrădește libertatea de exprimare și impune costuri companiilor americane din domeniul tehnologiei, arată o telegramă diplomatică internă văzută de Reuters.
FOTO Casalux.ro - Ca și istoria, tendințele se repetă: 5 care revin în designul interior # Profit.ro
Că istoria se repetă, fiind ciclică la scară largă, este un lucru cunoscut.
Peste jumătate din solurile din Europa și din regiunea mediteraneană erau în continuare afectate de secetă în perioada 11-19 iulie 2025, potrivit unei analize realizate de AFP pe baza datelor furnizate de Observatorul european al secetei (EDO).
Mini-reactoare nucleare americane la Doicești: Decizia finală de investiție a României poate fi amânată până în 2027 # Profit.ro
RoPower Nuclear SA, compania românească joint-venture înființată pentru implementarea proiectului construirii unei centrale nucleare de 462 MW la Doicești, Dâmbovița, pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune de acolo, cu tehnologia reactoarelor modulare mici (SMR) dezvoltată și deținută de americanii de la NuScale, ar putea amâna decizia finală de investiție în proiect până în prima parte a lui 2027, a declarat CEO-ul NuScale, John Hopkins.
Romgaz a încheiat cu Electrocentrale București un contract privind vânzarea de gaze cu o valoare de peste 322 milioane lei # Profit.ro
Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz a încheiat cu Electrocentrale București (ELCEN) un contract de vânzare gaze în sumă de aproape 322,248 milioane lei, informează companie printr-un raport transmis joi Bursei de Valori București.
Pentru cei care își doresc o vacanță aproape de casă, dar totuși într-un peisaj nou și spectaculos, Serbia este o alegere excelentă.
Vinul zilei: un Chardonnay american, cu arome de ananas, pere, cremă de vanilie, tartă cu lămâie și condimente fine. Ideal alături de piept de pui în sos de unt și lămâie, pește alb mai gras sau paste cu sos alb și ciuperci # Profit.ro
The Federalist Chardonnay Santa Barbara 2023 este un clasic californian, cu spirit rebel, eleganță și un profil aromatic bine structurat. Obținut 100% din struguri Chardonnay, recoltați dintr-o singură vie atent controlată, acest vin impresionează prin prospețime, complexitate și o personalitate distinctă, tipică regiunii Lodi AVA din California.
Comitetul Local pentru Situații de Urgență Praid a prelungit starea de alertă, până în 9 septembrie inclusiv, dar anunță că nu este necesară extinderea zolei de evacuare a populației. Oamenii evacuați nu pot, însă, reveni în locuințe decât pe timpul zilei, pentru perioade scurte de timp.
Piețele europene au înregistrat creșteri, după ce Kremlinul a anunțat că președintele american Donald Trump urmează să se întâlnească cu omologul său rus, Vladimir Putin, în zilele următoare, transmite CNBC.
Comportamentul câinelui îți poate influența calitatea vieții în bine sau în rău.
VIDEO Urban.ro - Un tren cu cabine private va revoluționa transportul. Va conecta peste 100 de orașe # Profit.ro
Startup-ul berlinez Nox a anunțat un proiect ambițios: lansarea unei rețele extinse de trenuri de noapte care să lege peste 100 de orașe europene până în 2035.
Președintele rus Vladimir Putin nu susține o întâlnire în curând cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, apreciind că, pentru moment, nu se îndeplinesc ”condițiile”, în contextul în care liderul ucrainean insistă în vederea unui summit în prezența președintelui american Donald Trump, relatează AFP.
Grupul hotelier francez Accor își consolidează portofoliul din România cu un nou hotel care se alătură rețelei globale.
Cum scapi de febra musculară?
Modificarea cotei de TVA aplicabilă locuințelor reprezintă un moment de cotitură pentru piața rezidențială din România. Dincolo de impactul fiscal direct, această decizie creează – după aproape 17 ani – un teren de joc uniform, în care prețul final reflectă mai fidel realitatea construcției și calitatea proiectului.
O singură ofertă pentru digitalizarea Autorității Rutiere Române. Buget - aproape 9 milioane de lei # Profit.ro
Asocierea Maguay Computers (lider) și Phoenix IT a depus singura ofertă la Autoritatea Rutieră Română (ARR) pentru furnizarea unui sistem IT de management al documentelor, care va permite instituției eficientizarea activității.
Fondul Proprietatea reduce cu o treime ținta de achiziție în programul de răscumpărare promovat în această vară. Mișcarea vine în contextul în care un acționar a solicitat dividende # Profit.ro
FP schimbă documentația de la ASF și vizează achiziția a 2% din titlurile proprii în cadrul unei operațiuni de buy-back.
Acționarii Eurosoft Developement, fosta SIVECO Romania, au decis dizolvarea societăți și transferul patrimoniului către asociatul unic E.M.H.L. Expert Management Holding Limited, companie cu sediul în Nicosia (Cipru).
Toyota a cumpărat teren pentru a construi „Fabrica Viitorului” și raportează noi recorduri de producție # Profit.ro
Toyota Motor Co. a anunțat că va construi încă o uzină, în Japonia, pentru a-și acoperi necesarul de producție pentru viitoarele modele. Japonezii au confirmat achiziția terenului și au anunțat data începerii producției.
Guvernul susține proiectul legislativ care prevede că primăriile vor avea obligația de a comunica organelor fiscale din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, trimestrial, și informații privind beneficiarii atestatelor de producător emise, precum și date privind produsul agricol, suprafața de teren agricol utilizată și/sau efectivele de animale deținute, conform datelor Profit.ro.
Retailerul polonez de magazine moderne de proximitate Żabka Group, proprietarul rețelei Froo, a decis o nouă majorare de capital pentru magazinele din România, acum de peste 14 milioane euro, confirmând informațiile anunțate anterior de Profit.ro.
Vine confirmarea: Polonezii de la Maspex dețin pachetul majoritar de la Purcari, respectiv 73% din acțiuni # Profit.ro
În urma operațiunii de piață de peste 600 milioane lei derulată la Purcari Wineries, Maspex Romania ajunge acționar majoritar la producătorul basarabean de vinuri.
Maratonul Profit.ro - Viitorul Educației în România. Cum putem reconstrui încrederea în sistemul de învățământ?, Învățământul în străinătate: Ne fură copiii sau ne “deșteaptă” economia?, Cum vorbește lumea reală, economia, cu școala? # Profit.ro
Cum putem reconstrui încrederea în sistemul de învățământ?, Învățământul în străinătate: Ne fură copiii sau ne “deșteaptă” economia?, Cum vorbește lumea reală, economia, cu școala?, Cum poate mediul de business sprijini educația reală? sunt doar o parte dintre temele care vor fi discutate la Maratonul Profit.ro - Viitorul Educației în România, programat să fie organizat pe 2 septembrie.
Retailerul român Clarfon, specializat în aparate auditive, achiziționat în urmă cu doi ani de compania de administrare a fondurilor private de investitii (private equity) Value4Capital, înregistrată în Polonia, tranzacție anunțată în premieră de Profit.ro, confirmă informațiile Profit.ro conform cărora a preluat platforma Audiolux, furnizor de aparate auditive.
ULTIMA ORĂ Gigant american declanșează concedieri în România la o fabrică de referință, invocând atât războiul din Ucraina, dar și inflația din România # Profit.ro
Compania Ductil, nume de referință în industria sudării din România, cu o tradiție de 55 de ani în producția de electrozi și produse pentru sudură, deținută astăzi de grupul american Lincoln Electric, lider mondial în domeniul sudării, va reduce numărul de angajați cu până la 35 de posturi, argumentând restructurarea atât prin efectele războiului din Ucraina, dar și prin situația economică națională, cu inflație ridicată, relevă datele analizate de Profit.ro.
SURPRIZĂ FOTO Campioana mondială Gianina van Groningen, nora fostului CEO Raiffeisen, intră în afaceri alături de fondatorii celebrului restaurant de pește Fish House # Profit.ro
Dubla campioană mondială la canotaj Gianina van Griningen (30 de ani) s-a asociat cu antreprenorii croați Chef Zoran Savic și Viktorio Salic, fondatorii celebrului restaurant de pește Fish House din București, și împreună au pus bazele unei noi companii de dezvoltare imobiliară, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.
Tranzacție - Cea mai mare companie de rafinare petrolieră din Grecia și printre cele mai mari din Europa cumpără în România # Profit.ro
Grupul grec HelleniQ Energy (fost Hellenic Petroleum), printre cele mai importante companii energetice integrate din Europa de Sud-Est, care în urmă cu doi ani a intrat pe piața stocării de energie din surse regenerabile din România, vizând un portofoliu total de peste 800 MW, a preluat firmele Ansthall Green Energy și Helios&Wind Energy, care dețin câte un proiect eolian gata de construcție în Galați și, respectiv, Vaslui.
Grecii de la PPC se pregătesc să investească în energie electrică pe gaze naturale în România # Profit.ro
Public Power Corporation (PPC), cea mai mare companie energetică din Grecia, la care statul elen este cel mai mare acționar, cu peste 34% din capital, și care a preluat în 2023 operațiunile și activele românești ale grupului italian Enel, se pregătește să investească în producție de energie electrică din gaze naturale în România.
FBI concediază o nouă serie de angajați.
ULTIMA ORĂ România - lobby la Washington pentru a reintra în Visa Waiver. 25.000 dolari/lună pentru firma unui fost om-cheie al Homeland Security, care a asistat cu succes Qatarul # Profit.ro
Statul român a încheiat, prin Ambasada României în SUA, un acord de lobby cu Global Security and Innovative Strategies LLC (GSIS), o firmă americană de consultanță specializată în securitate și siguranță publică, ce a furnizat asistență Qatarului în demersul încununat de succes al țării din Orientul Mijlociu de a fi admisă de către autoritățile de la Washington în programul Visa Waiver.
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Fly Go Voyager, în insolvență. Proprietarul acuză un abuz al statului italian: Ne-au sechestrat site-ul fără să ne anunțe nimeni. Compania nu avea probleme financiare # Profit.ro
Agenția de turism Fly Go Voyager SRL, cu sediul central la București, dar cu 95% din activitate concentrată în Italia, a intrat în insolvență în România, la propria cerere, relevă date analizate de Profit.ro.
VIDEO OpenAI a lansat GPT-5, "cel mai inteligent, cel mai rapid și cel mai util model" al său de inteligență artificială # Profit.ro
OpenAI a lansat GPT-5, prezentat drept cel mai inteligent, cel mai rapid și cel mai util model al său de inteligență artificială.
Guvernul va folosi drone pentru a identifica proprietățile pentru care cetățenii nu plătesc taxe.
Promisiunea de 750 miliarde de dolari a UE pentru energie, lăudată de Trump, ridică semne de întrebare privind fezabilitatea # Profit.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a salutat angajamentul Uniunii Europene de a achiziționa energie în valoare de 750 miliarde de dolari din SUA în următorii trei ani, spunând că acest acord va contribui la revitalizarea celei mai mari economii din lume. Cu toate acestea, analiștii avertizează că această promisiune este puțin probabil să reflecte realitatea pieței, transmite CNBC.
DOCUMENT Șoferii care nu achită amenda rămân fără permis. Cine vrea o casă sau un teren trebuie să achite restanțele. Amenzile neplătite cresc cu 30% la trei luni # Profit.ro
Șoferii vor rămâne fără permis auto dacă nu își plătesc amenzile în termen de 90 de zile.
DOCUMENT Bolojan va publica liste cu persoane care nu au datorii pentru a primi „recunoaștere publică” # Profit.ro
Guvernul Bolojan va elimina, din lista de informații considerate drept secret fiscal, pe cele referitoare la datele de identificare, natura și cuantumul obligațiilor fiscale.
Vânzările aproape inexistente și costurile nejustificate de marketing au condus la o situație paradoxală pentru Polestar. O marcă auto născută în China și extinsă la nivel global se vede nevoită să-și închidă porțile pe piața de origine, deși rămâne activă în restul lumii.
Modul de calcul al impozitelor pe proprietate va fi schimbat.
TikTok filmează implicit la 30 de cadre pe secundă, suficient pentru scenarii statice, dar sub nivelul cerut de gaming, parkour sau dans cu mișcări rapide. De la iOS 17, aplicația permite captură nativă la 60 fps, eliminând nevoia de editare externă. Secretul este să setezi corect camera sistemului înainte de a deschide TikTok și să verifici parametrii de export HD.
Regiunea separatistă Transnistria nu mai are bani pentru pensii, iar salariile sunt plătite doar în rate, cu întârziere.
