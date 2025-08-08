“Nu putem fi atât de naivi”. Edi Iordănescu, discurs fără ezitare după ce Legia Varșovia a fost dărâmată în UEL
Edi Iordănescu a suferit primul eșec în meciurile oficiale pe banca Legiei Varșovia, după ce polonezii au fost învinși în manșa tur a "dublei" cu AEK Larnaca, scor 1-4. În Cipru, formația fostului selecționer a încasat trei goluri în partea a doua, iar românul și-a asumat responsabilitatea pentru tot ce s-a întâmplat. În plus, Iordănescu
Acum 5 minute
11:00
Bernadette Szocs – Ying Han LIVE VIDEO (11:30, AntenaPLAY). Românca debutează la WTT Champions Yokohama 2025 # Antena Sport
Bernadette Szocs intră și ea în concurs la turneul de tenis de masă de la Yokohama, la o zi după ce Elizabeta Samara a fost eliminată în primul tur. Cel mai bine clasată româncă va concura în fața lui Ying Han, o sportivă pe care nu a reușit să o învingă până acum în cariera
Acum 30 minute
10:40
“Nu putem fi atât de naivi”. Edi Iordănescu, discurs fără ezitare după ce Legia Varșovia a fost dărâmată în UEL # Antena Sport
Edi Iordănescu a suferit primul eșec în meciurile oficiale pe banca Legiei Varșovia, după ce polonezii au fost învinși în manșa tur a "dublei" cu AEK Larnaca, scor 1-4. În Cipru, formația fostului selecționer a încasat trei goluri în partea a doua, iar românul și-a asumat responsabilitatea pentru tot ce s-a întâmplat. În plus, Iordănescu
10:40
Gigi Becali a anunţat primul 11 pentru returul cu Drita: “Şansele de calificare sunt de 100%” # Antena Sport
Gigi Becali a dezvăluit cum va arăta FCSB în returul cu Drita, din turul 3 preliminar Europa League. Campioana României s-a impus cu 3-2 în primul meci, de pe Arena Naţională, după ce a revenit de la 0-2. Calificarea este însă departe, Drita reuşind să pună mari probleme campioanei din Liga 1. Bîrligea a marcat
Acum 2 ore
10:00
Cristiano Ronaldo, hat-trick în ziua unei aniversări legendare. “CR7” a făcut show în ultimul amical # Antena Sport
Cristiano Ronaldo continuă seria de amicale alături de AL-Nassr până să înceapă noul sezon din Arabia Saudită. După ce a reușit deja să marcheze într-un amical cu Toulouse, atacantul lusitan a dat lovitura de trei ori în fața celor de la Rio Ave, la capătul unui meci în care și Joao Felix a fost decisiv
10:00
Ben Shelton a cucerit turneul ATP Masters 1000 de la Toronto! Americanul, la al treilea titlu al carierei # Antena Sport
Tenismanul american Ben Shelton a câştigat Openul Canadei, în finala căruia l-a învins în trei seturi, 6-7 (5/7), 6-4, 7-6 (7/3), pe rusul Karen Hacianov, joi la Toronto, trecându-şi cu această ocazie în palmares primul titlu ATP Masters 1.000. Shelton, numărul 7 mondial, s-a impus după două ore şi 48 de minute de joc în
09:20
Specialiștii au decis șansele de calificare ale echipelor românești din cupele europene. Marea câștigătoare a serii # Antena Sport
Seara de joi a fost una plină pentru fotbalul românesc, ținând cont că trei echipe au reprezentat țara în cupele europene. FCSB și CFR Cluj au evoluat în turul 3 preliminar Europa League, în timp ce Universitatea Craiova a jucat în aceeași fază, dar în Conference League. După victoria FCSB-ului și a Universității Craiova, respectiv
09:10
Victoria Mboko a câştigat turneul WTA 1000 de la Montreal la 18 ani! Victorie în finala cu Naomi Osaka # Antena Sport
Tânăra jucătoare canadiană de tenis Victoria Mboko (18 ani) a câştigat turneul WTA 1.000 de la Montreal, dotat cu premii totale de 5.152.599 dolari, în finala căruia a învins-o în trei seturi, 2-6, 6-4, 6-1, pe japoneza Naomi Osaka, fostul lider al clasamentului mondial. Încurajată de un public înflăcărat, Mboko a reuşit performanţa de a
Acum 4 ore
08:50
Andrei Raţiu, mesaj enigmatic după ce Rayo l-a cumpărat definitiv! Marea supărare a românului # Antena Sport
Andrei Raţiu a devenit jucătorul lui Rayo Vallecano în totalitate. Formaţia din Madrid a cumpărat procentul de 50% deţinut de Villarreal din drepturile federative ale lui Andrei Raţiu. Rayo Vallecano a plătit suma de 5 milioane de euro către Villarreal pentru acest lucru. Presa din Spania a anunţat însă că această mutare s-a făcut pe
08:50
Gigi Becali a confirmat veștile despre unul dintre marii absenți din FCSB – Drita: “Își revine echipa” # Antena Sport
FCSB a obținut prima ei victorie după patru înfrângeri consecutive, iar momentul de descătușare al "roș-albaștrilor" a venit chiar când aveau nevoie mai mult. Echipa campioană s-a impus în fața celor de la Drita cu 3-2 în prima manșă din turul 3 preliminar Europa League, deși kosovarii au condus cu 2-0 până în minutul 64.
08:30
Antrenorul lui Drita nu “predă armele” după eșecul cu FCSB: “La retur putem câștiga la două goluri diferență” # Antena Sport
Antrenorul echipei de fotbal FC Drita, Zekirija Ramadani, a declarat, joi seara, în conferința de presă de după înfrângerea cu 3-2 suferită la București cu FCSB, în prima manșă a turului 3 preliminar al Europa League, că formația sa poate câștiga la două goluri diferență în retur. Manșa a doua a duelului dintre campioana României
08:20
“Un meci foarte ciudat”. Verdictul lui Elias Charalambous, după victoria dramatică a FCSB-ului cu Drita # Antena Sport
FCSB a obținut prima ei victorie după patru înfrângeri consecutive, iar momentul de descătușare al "roș-albaștrilor" a venit chiar când aveau nevoie mai mult. Echipa campioană s-a impus în fața celor de la Drita cu 3-2 în prima manșă din turul 3 preliminar Europa League, deși kosovarii au condus cu 2-0 până în minutul 64.
08:20
Probleme pentru FCSB! Preferatul lui Gigi Becali s-a accidentat: “Vom vedea care e situația lui” # Antena Sport
Elias Charalmbous, antrenorul celor de la FCSB, a vorbit după victoria echipei sale de pe teren propriu în fața kosovarilor de la Drita, din turul 3 preliminar Europa League. Campioana României s-a impus cu 3-2, după o revenire de senzație. FCSB a fost condusă cu 2-0, dar a reușit să revină și să obțină victoria.
Acum 12 ore
00:50
Mirel Rădoi, discurs ferm după Univ. Craiova – Trnava 3-0: “Am face cea mai mare greşeală”. Ce conflict a existat pe stadion # Antena Sport
Mirel Rădoi a avut un discurs ferm, după ce Universitatea Craiova a învins-o cu 3-0 pe Spartak Trnava, în prima manşă a confruntării din turul trei preliminar de Conference League. Antrenorul oltenilor rămâne cu picioarele pe pământ şi a transmis că echipa sa încă nu e calificată în play-off. Mirel Rădoi a dezvăluit şi ce
00:40
Ștefan Baiaram, mesaj de luptă după 3-0 cu Spartak Trnava: “Ne dorim să intrăm într-o cupă europeană!” # Antena Sport
Jucătorul Ştefan Baiaram a afirmat, joi seara, după victoria categorică a Universităţii Craiova cu Spartak Trnava, cu scorul de 3-0 (0-0), în prima manşă a turului al treilea preliminar al Conference League, că speră ca formaţia sa să continue în acelaşi mod pentru a se putea califica în grupele competiţiei europene. "Noi am făcut un
00:30
Reacţia lui Gigi Becali, după discursul remarcabil al lui Daniel Bîrligea. Ce a spus după FCSB – Drita 3-2 # Antena Sport
Gigi Becali a reacţionat, după discursul remarcabil al lui Daniel Bîrligea, de la finalul partidei FCSB – Drita 3-2. Patronul campioanei a avut doar cuvinte de laudă la adresa atacantului său, care a marcat o "dublă" în partida cu kosovarii. FCSB a fost condusă cu 2-0 de Drita, însă a revenit spectaculos, golul victoriei fiind
00:20
“E bucurie în Bănie”. Mihai Rotaru, euforic după ce Universitatea Craiova a dat recital cu Spartak Trnava # Antena Sport
Mihai Rotaru a oferit prima reacţie, după ce Universitatea Craiova a învins-o cu 3-0 pe Spartak Trnava, în prima manşă a confruntării din turul trei preliminar de Conference League. Patronul oltenilor a transmis că e o adevărată sărbătoare în Bănie, după succesul clar al echipei lui Mirel Rădoi. Dacă va trece de Spartak Trnava, Universitatea
00:20
Adrian Șut, mesaj pentru contestatari după FCSB – Drita 3-2: “Sunt obișnuit să fiu criticat!” # Antena Sport
Adrian Șut a reacționat după FCSB – Drita 3-2. Jucătorul campioanei a venit și cu un mesaj pentru contestatari, după victoria de pe Arena Națională. FCSB s-a impus în meciul cu Drita după ce a revenit de la scorul de 0-2. Daniel Bîrligea (dublă) și Daniel Graovac au marcat pentru campioana României, în manșa tur
00:10
Daniel Bîrligea a început să plângă după FCSB – Drita 3-2: “A fost o perioadă puţin mai grea” # Antena Sport
Daniel Bîrligea a fost extrem de emoţionat la finalul meciului dintre FCSB şi Drita, din prima manşă a turului 3 preliminar Europa League. Campioana României s-a impus cu 3-2, după o revenire de senzaţie, de la 0-2. Bîrligea a marcat primul gol al FCSB-ului, dar şi golul victoriei, din minutul 90+4. La finalul meciului de
00:00
“A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a declarat că nu a avut emoţii în meciul cu Drita, chiar dacă echipa sa a obţinut victoria în minutul 90+4. Campioana României s-a impus cu 3-2, după ce a revenit de la o-2. Toate golurile campioanei României au fost marcate în repriza a doua. Daniel Bîrligea a
00:00
Gigi Becali a vorbit după meciul FCSB – Drita 3-2. Patronul campioanei a criticat un singur jucător, după victoria echipei sale de pe Arena Națională. FCSB a reușit să revină de la scorul de 0-2, în manșa tur a „dublei" pentru play-off-ul Europa League. Pentru echipa antrenată de Elias Charalambous au marcat Daniel Bîrligea (dublă)
7 august 2025
23:10
PAOK, remiză cu Wolfsberger în turul trei de Europa League, sub “privirile” lui Mircea Lucescu # Antena Sport
PAOK Salonic, condusă de tehnicianul român Răzvan Lucescu, a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu gruparea austriacă Wolfsberger, în meciul tur din runda a treia preliminară din Europa League. Gazdele nu au reuşit să înscrie în partida de pe Toumba Stadium, la debutul oficial în actualul sezon. Echipa lui Răzvan
23:00
Controversă uriaşă în FCSB – Drita! Gol validat de VAR, după ce campioana a cerut henţ # Antena Sport
FCSB primeşte vizita kosovarilor de la Drita în prima manşă a turului 3 preliminar Europa League. Campioana României, care nu traversează deloc o perioadă bună, are parte de o nouă partidă complicată. Drita a deschis scorul pe Arena Naţională în minutul 7, prin Tusha, în timp ce Manaj a majorat diferenţa în minutul 50. Golul
22:30
Neluţu Varga, convins că CFR Cluj o va elimina pe Braga: “Am încredere în Dan Petrescu” # Antena Sport
Neluţu Varga s-a declarat convins de faptul că CFR Cluj o va elimina pe Braga. În manşa tur a confruntării din turul trei preliminar de Europa League, lusitanii s-au impus cu 2-1. Partida retur se va disputa joia viitoare, în Portugalia. Până atunci, Braga va debuta în noul sezon de Liga Portugal. Partida din prima
22:30
Ștefan Baiaram, ratare monumentală în Universitatea Craiova – Spartak Trnava! A lovit bara din fața porții # Antena Sport
Ștefan Baiaram a semnat o ratare monumentală în Universitatea Craiova – Spartak Trnava! Jucătorul lui Mirel Rădoi nu a reușit să înscrie din fața porții, într-un moment în care portarul advers nu putea interveni! Totul s-a întâmplat în prelungirile primei reprize a partidei cu Spartak Trnava. Atunci, Ștefan Baiaram a primit o pasă excelentă, în
22:30
Verdictul specialistului, după faza controversată care l-a scos din sărite pe Dan Petrescu, în CFR Cluj – Braga # Antena Sport
CFR Cluj a pierdut meciul de pe teren propriu cu Braga, în prima manşă aturului 3 preliminar Europa League, scor 1-2. Finalul meciului a fost unul incins, cu cei de la CFR Cluj cerând o lovitură de la 11 metri. Bosec a căzut în careu în urma unui duel cu Zalazar, dar arbitrul Elchin Masiyev
22:30
“Zice lumea că sunt nebun…”. Dan Petrescu, discurs furibund după CFR Cluj – Braga 1-2: “N-am mai văzut aşa ceva” # Antena Sport
Dan Petrescu a avut un discurs furibund, după CFR Cluj – Braga 1-2. Antrenorul s-a plâns de arbitrajul partidei din Gruia şi a declarat că lusitanii nu ar fi meritat să câştige. Dan Petrescu s-a legat de faza din minutul 69, atunci când Bosec a fost împins în careu de Salazar. Arbitrul nu a dictat
22:10
Apărarea FCSB-ului, făcută şah-mat de Drita! Daniel Graovac, depăşit fără emoţii după 7 minute # Antena Sport
FCSB a început cum nu se putea mai rău dubla cu Drita, din turul 3 preliminar Europa League. Campioana României a primit golul încă din minutul 7, la capătul unei faze în care apărarea roş-albaştrilor nu a avut reacţie. FCSB are probleme de efectiv pentru această partidă, iar Elias Charalambous a fost nevoit să îi
Acum 24 ore
22:00
AEK Larnaca – Legia 4-1, în preliminariile EL. Echipa lui Edi Iordănescu, făcută praf cu Horațiu Feșnic la centru # Antena Sport
Echipa poloneză Legia Varşovia, antrenată de românul Edward Iordănescu, a pierdut joi se
21:30
Dan Petrescu şi-a ieşit din minţi în CFR Cluj – Braga! A cerut penalty şi a primit cartonaş galben # Antena Sport
Dan Petrescu a ieşit în evidenţă şi la meciul dintre CFR Cluj şi Braga, din prima manşă a turului 3 preliminar Europa League. Antrenorul celor de la CFR Cluj a fost deranjat de o fază din minutul 69, atunci când jucătorii echipei din Gruia au cerut lovitură de la 11 metri. Bosec a căzut în […] The post Dan Petrescu şi-a ieşit din minţi în CFR Cluj – Braga! A cerut penalty şi a primit cartonaş galben appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal Antena Sport | Andrei Cristea şi-a găsit urmaşul appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal AntenaSport | Nu se zgârcește la Dinamo appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal AntenaSport | Argeșul să trăiască! appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal AntenaSport | Scot fumuri de mici appeared first on Antena Sport.
20:50
Sorana Cîrstea, în turul 2 la Cincinnati! A trecut de o semifinalistă de la Wimbledon # Antena Sport
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 al turneului WTA 1000 de la Cincinnati. Românca a întâlnit-o în prima zi de competiţie a turneului din Ohio pe Donna Vekic, locul 53 WTA şi semifinalistă la Wimbledon în 2024. Românca s-a impus la capătul unui meci care a durat puţin peste două ore. Cîrstea a câştigat […] The post Sorana Cîrstea, în turul 2 la Cincinnati! A trecut de o semifinalistă de la Wimbledon appeared first on Antena Sport.
20:20
Al-Nassr s-a înțeles cu un jucător de la Barcelona! Fabrizio Romano a făcut anunțul: “Here we go!” # Antena Sport
Un jucător a ales să plece de la Barcelona și să semneze cu Al-Nassr! Fabrizio Romano a anunțat mutarea. Este vorba despre fundașul Inigo Martinez, care a ales să părăsească echipa lui Hansi Flick după două sezoane petrecute în tricoul „blaugrana”. Acesta s-a înțeles cu Al-Nassr din postura de jucător liber de contract. Al-Nassr s-a […] The post Al-Nassr s-a înțeles cu un jucător de la Barcelona! Fabrizio Romano a făcut anunțul: “Here we go!” appeared first on Antena Sport.
20:20
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt. Malcom Edjouma a revenit în lotul FCSB-ului, la meciul cu Drita # Antena Sport
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt şi l-a “iertat” pe Malcom Edjouma. Mijlocaşul francez se află în premieră în lotul FCSB-ului, în acest sezon. Elias Charalambous se poate baza pe el la duelul cu Drita. FCSB vrea să pună capăt crizei în partida cu Drita. Prima manşă a confruntării din turul trei preliminar de Europa […] The post Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt. Malcom Edjouma a revenit în lotul FCSB-ului, la meciul cu Drita appeared first on Antena Sport.
20:00
Liverpool îl vrea pe Alexander Isak, vedeta celor de la Newcastle. Oferta pentru atacantul suedez făcută de “cormorani”, în valoare de 120 de milioane de lire sterline, a fost refuzată de “coţofene”. Potrivit presei din Marea Britanie, Newcastle îşi doreşte să încaseze cel puţin 150 de milioane de lire sterline pentru atacantul suedez care a […] The post Jurgen Klopp o poate ajuta pe Liverpool să îl cumpere pe Alexander Isak appeared first on Antena Sport.
19:40
“Să se gândească serios dacă vrea să facă sport profesionist”. Dennis Politic, taxat după dezvăluirile lui Gigi Becali # Antena Sport
Dennis Politic a fost taxat de Bogdan Stelea, după dezvăluirile lui Gigi Becali. Patronul de la FCSB a transmis că mijlocaşul se simte extrem de obosit, motiv pentru care nu bifează prea multe minute la FCSB. În acest context, Bogdan Stelea a ridicat un semn de întrebare în privinţa capacităţii la efort a lui Dennis […] The post “Să se gândească serios dacă vrea să facă sport profesionist”. Dennis Politic, taxat după dezvăluirile lui Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
19:30
Premieră în istoria fotbalului! 9 jucători de la un singur club, nominalizați la Balonul de Aur # Antena Sport
Nouă jucători ai echipei franceze de fotbal Paris Saint-Germain, inclusiv Ousmane Dembele, se numără printre cei 30 de nominalizaţi pentru Balonul de Aur, conform listei dezvăluită joi, câştigătorul urmând să fie anunţat pe 22 septembrie, scrie AFP. Niciodată până acum un club nu a avut atât de mulţi jucători nominalizaţi precum PSG, care a câştigat […] The post Premieră în istoria fotbalului! 9 jucători de la un singur club, nominalizați la Balonul de Aur appeared first on Antena Sport.
19:10
Cristi Manea se operează, la scurt timp după răbufnirea de la Rapid. Anunţul făcut de giuleşteni # Antena Sport
Cristi Manea se operează, la scurt timp după răbufnirea avută la Rapid. Fundaşul giuleştenilor va fi supus unei intervenţii chirurgicale, după ce problemele la mâna i s-au agravat. Cristi Manea a suferit o fractură la metacarpiene şi a fost internat într-un spital din Barcelona, acolo unde va fi supus şi operaţiei. Cristi Manea se operează, […] The post Cristi Manea se operează, la scurt timp după răbufnirea de la Rapid. Anunţul făcut de giuleşteni appeared first on Antena Sport.
18:30
Şeful Ferrari, verdict categoric în privinţa lui Lewis Hamilton: “Am subestimat asta” # Antena Sport
Directorul echipei Ferrari, Frédéric Vasseur, a vorbit, pentru Gazzetta dello Sport, despre sezonul complicat al lui Lewis Hamilton. El îşi asumă întreaga responsabilitate pentru aducerea pilotului de la Mercedes. Ajuns anul acesta la Ferrari, provenind de la echipa Mercedes, multiplul campion mondial Lewis Hamilton nu a convins. În coloanele ziarului Gazzetta dello Sport, directorul său […] The post Şeful Ferrari, verdict categoric în privinţa lui Lewis Hamilton: “Am subestimat asta” appeared first on Antena Sport.
18:20
Nicolae Stanciu a spus care este idolul său din fotbal! A surprins pe toată lumea, într-un interviu pentru Genoa # Antena Sport
Nicolae Stanciu a oferit un interviu pentru oficialii de la Genoa. În cadrul acestuia, românul și-a numit idolul din fotbal și a uimit pe toată lumea. Stanciu a ajuns la echipa patronată de Dan Șucu în această perioadă de mercato, după despărțirea de Damac. Va fi prima „aventură” într-un campionat de top pentru căpitanul echipei […] The post Nicolae Stanciu a spus care este idolul său din fotbal! A surprins pe toată lumea, într-un interviu pentru Genoa appeared first on Antena Sport.
18:10
Adrian Mutu, verdict despre Denis Alibec şi Daniel Bîrligea: “Răbdarea patronului a cam luat sfârşit” # Antena Sport
Adrian Mutu a oferit un verdict despre Denis Alibec şi Daniel Bîrligea. “Briliantul” a oferit declaraţii despre cei doi atacanţi ai FCSB-ului, înaintea manşei tur a confruntării cu Drita, din turul trei de Europa League. FCSB traversează un moment de criză, înregistrând patru eşecuri consecutive. Campioana se va duela cu Drita astăzi, de la ora […] The post Adrian Mutu, verdict despre Denis Alibec şi Daniel Bîrligea: “Răbdarea patronului a cam luat sfârşit” appeared first on Antena Sport.
18:00
Bănel Nicoliță se teme înainte de FCSB – Drita! Ce a spus înaintea meciului din preliminariile Europa League # Antena Sport
Bănel Nicoliță a vorbit despre partida dintre FCSB și Drita, care contează pentru manșa tur a „dublei” din turul 3 al preliminariilor Europa League. Fostul internațional a recunoscut că se teme de adversara campioanei, având în vedere ultimele rezultate înregistrate de echipa lui Charalambous. FCSB a părăsit în mod rușinos preliminariile Champions League încă din […] The post Bănel Nicoliță se teme înainte de FCSB – Drita! Ce a spus înaintea meciului din preliminariile Europa League appeared first on Antena Sport.
17:50
Un titular de la FCSB, aproape de un transfer spectaculos. Mircea Lucescu l-a recomandat: “A oferit referinţe pozitive” # Antena Sport
Un titular de la FCSB este, din nou, aproape de un transfer spectaculos. Turcii au anunţat că Ştefan Târnovanu e în continuare pe lista de transferuri a celor de la Galatasaray. Conform presei din Turcia, Mircea Lucescu l-a recomandat pe Ştefan Târnovanu la Galatasaray. Oficialii campioanei Turciei au primit referinţe pozitive din partea selecţionerului, în […] The post Un titular de la FCSB, aproape de un transfer spectaculos. Mircea Lucescu l-a recomandat: “A oferit referinţe pozitive” appeared first on Antena Sport.
17:40
Andrei Raţiu, jucător care evoluează la Rayo Vallecano, în La Liga, era deţinut în proporţie de 50% de Rayo. Celelalte 50 de procente îi aparţineau lui Villarreal, formaţie la care Raţiu a evoluat în trecut. Acum, Rayo Vallecano şi Villarreal au ajuns la un acord prin care clubul din Madrid a cumpărat şi procentele pe […] The post Andrei Raţiu, deţinut în totalitate de Rayo Vallecano! Acord făcut cu Villarreal appeared first on Antena Sport.
17:40
Manchester United a transferat un atacant în vârstă de 22 de ani “Diavolii” au plătit suma de 76,5 milioane de euro, plus bonusuri, pentru serviciile atacantului. Este vorba despre Benjamin Sesko, jucător care era legitimat la RB Leipzig. Atacantul născut în 2003 a adunat deja 41 de selecții la echipa națională a Sloveniei. Manchester United […] The post Manchester United și-a găsit atacant! Transfer de peste 75 de milioane de euro appeared first on Antena Sport.
17:30
Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane primit de la tatăl ei # Antena Sport
S-a aflat cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Tânăra de 21 de ani a primit un cadou de milioane din partea tatălui ei. Cristi Borcea are trei copii din prima căsnicie, cu Mihaela Borcea: Patrick şi gemenii Angelo şi Melissa (vezi galeria foto de la finalul articolului). Cu ce […] The post Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane primit de la tatăl ei appeared first on Antena Sport.
17:00
OFICIAL | Ronald Araujo este noul căpitan al Barcelonei! Anunţul catalanilor, după ce Ter Stegen a rămas fără banderolă # Antena Sport
FC Barcelona a anunţat joi că îi retrage banderola de căpitan portarului german Marc-Andre ter Stegen, care face obiectul unei proceduri disciplinare iniţiate de clubul catalan, a anunţat oficial gruparea blaugrana, scrie AFP. “În urma procedurii disciplinare iniţiate împotriva lui Marc-Andre ter Stegen şi în aşteptarea unei soluţionări definitive a acestei chestiuni, clubul, de comun […] The post OFICIAL | Ronald Araujo este noul căpitan al Barcelonei! Anunţul catalanilor, după ce Ter Stegen a rămas fără banderolă appeared first on Antena Sport.
17:00
Veste proastă pentru Dan Petrescu înainte de CFR Cluj – Braga! Medicii, verdict despre accidentarea lui Muhar # Antena Sport
Dan Petrescu a primit o veste proastă chiar înaintea partidei dintre CFR Cluj și Braga. Medicii au dat verdictul în cazul accidentării lui Karlo Muhar, anunțând astfel și perioada în care jucătorul va fi indisponibil. Karlo Muhar, care s-a întors la CFR Cluj în această perioadă de mercato, s-a accidentat în manșa tur a „dublei” […] The post Veste proastă pentru Dan Petrescu înainte de CFR Cluj – Braga! Medicii, verdict despre accidentarea lui Muhar appeared first on Antena Sport.
