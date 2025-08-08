TOP Țările care produc cel mai mult plastic
Profit.ro, 8 august 2025 12:00
Șapte țări, în frunte cu China, Statele Unite și Arabia Saudită, au produs două treimi (66%) din cele mai comune patru tipuri de plastic din lume în 2024, potrivit companiei britanice de consultanță pentru mediu Eunomia și grupului de cercetare Zero Carbon Analytics, informează AFP.
Acum 5 minute
12:20
Vânzările de carburanți din benzinării ale liderului pieței, OMV Petrom, au urcat cu 1%. Compania nu crede că cererea va fi afectată în acest an, în pofida majorării accizelor și TVA # Profit.ro
Vânzările din benzinării ale liderului pieței distribuitoare de carburanți, OMV Petrom, s-au majorat cu 1% în prima jumătate a anului, iar compania se așteaptă ca acestea să fie în acest an similare cu cele de anul trecut, în pofida majorării accizelor și TVA. Efectele creșterii poverii fiscale asupra cererii vor fi resimțite de-abia la începutul anului viitor.
Acum 15 minute
12:10
Toți retailerii din Bulgaria sunt obligați, începând din 8 august, să afișeze prețurile mărfurilor atât în leva, cât și în euro.
12:10
Startup-ul american Lyten vrea să resusciteze fostul gigant european al bateriilor Northvolt # Profit.ro
Startup-ul californian Lyten a anunțat că a ajuns la un acord pentru a cumpăra activele rămase ale companiei falimentare Northvolt din Suedia și Germania, într-o mișcare ce ar putea reaprinde speranțele Europei de a-și construi o industrie proprie de baterii pentru vehicule electrice, reducând astfel dependența de China, transmite Reuters.
12:10
Grupul maghiar MOL, cel de-al treilea distribuitor de carburanți de pe piața autohtonă, cu o cotă de 17%, a înregistrat în prima jumătate a anului vânzări în România de 367 mii tone carburanți, cu 5 mii tone - sau aproape 1,35% - sub volumul din aceași perioadă a anului trecut, de 372 mii tone, potrivit datelor analizate de Profit.ro.
Acum 30 minute
12:00
Undă verde - Fostul premier Andrej Babis, miliardar ceh și liderul opoziției, semnează o nouă achiziție în România # Profit.ro
Grupul ceh agroalimentar Agrofert, controlat de fostul premier Andrej Babis, a preluat, prin compania East Grain din Cluj, ferma MarAgro, din Timiș, tranzacția fiind avizată de Consiliul Concurenței.
12:00
Toți retailerii din Bulgaria sunt obligați, începând din 8 august, să afișeze prețurile mărfurilor atât în leva cât și în euro, cerința aplicându-se deopotrivă magazinelor fizice și unităților comerciale, informează Novinite.
12:00
Acum o oră
11:50
Noul model GPT-5 a fost lansat joi, iar partenerii OpenAI, Apple și Microsoft, nu au precupețit niciun efort pentru a-l integra în propriile produse.
11:50
Compania brașoveană CarmOlimp, pe piață din 1993, având în portofoliu o fabrică integrată de mâncare gătită, redeschide Berăria Poftă sau Foame din Brașov, cel mai mare restaurant din oraș, după 7 luni de renovări și investiții majore în sisteme de siguranță la incendiu.
11:30
Cel mai mare producător de ulei de măsline din lume anunță perspective pozitive, după o criză istorică a industriei de profil # Profit.ro
Directorul general al companiei spaniole Deoleo, cel mai mare producător de ulei de măsline din lume, afirmă că o recoltă abundentă și îmbunătățirea încrederii în piață arată că industria începe să-și revină după una dintre cele mai dificile perioade din istorie.
11:30
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) și Autoritatea de Siguranță Feroviară Română (ASFR) desfășoară, împreună cu Inspectoratul Teritorial de Muncă București, o amplă acțiune comună de inspecție la Metrorex SA, pentru a vedea, printre altele, și dacă sunt respectate normele privind siguranța și exploatarea trenurilor de metrou, a anunțat ministrul de resort, Ciprian Șerban.
Acum 2 ore
11:10
Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 6,60%.
11:10
Agenția Națională pentru Reglementarea Energiei din Republica Moldova (ANRE) a anunțat săptămâna aceasta că licența de distribuție a gazelor a fost retrasă de la Moldovagaz, companie unde acționar majoritar (50%) este gigantul rus Gazprom, și a fost transferată companiei de stat Energocom. În replică, Gazprom a denunțat joi decizia și a afirmat că această măsură îi provoacă prejudicii, avertizând totodată Chișinăul că pune în pericol securitatea energetică a țării, relatează presa locală.
11:10
APIA confirmă creșterile neașteptate ale pieței auto din iulie. „Lipsa de coerență a autorităților a destabilizat industria auto” # Profit.ro
Piața auto din luna iulie a înregistrat un vârf al vânzărilor, în luna iulie, neașteptat, generând surprize chiar și în rândul companiilor din acest sector. APIA, una dintre cele două asociații din industria auto, a publicat noi cifre detaliate și a avertizat că „nu trebuie să ne lăsăm înșelați de această revenire temporară”.
11:00
Meteorologii au emis, pentru sâmbătă, o atenționare Cod galben de caniculă pentru județe din Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și sud-vestul Dobrogei, unde temperaturile vor ajunge la 35-37 de grade și, izolat, 38 de grade. Duminică, va fi în vigoare un Cod galben de caniculă în 24 de județe și în Capitală, în timp ce județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj se vor afla sub incidența unui Cod portocaliu. Acolo temperaturile maxime vor fi de 38-39 de grade, iar noaptea va fi tropicală. În Capitală, canicula se va intensifica duminică.
11:00
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan a semnat decretul privind demisia vicepremierului Dragoș Anastasiu # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul privind demisia vicepremierului Dragoș Anastasiu, la aproape două săptămâni de la anunțarea acesteia.
10:50
Președintele Consiliului Județean (CJ) Timiș, Alfred Simonis, a anunțat că a fost semnat contractul de execuție a lucrărilor de restaurare și consolidare a Castelului Huniade din Timișoara, care este închis de aproape 20 de ani, pentru astfel de intervenții.
10:40
X este pe punctul de a integra reclame în răspunsurile pe care chatbot-ul Grok le oferă utilizatorilor, conform surselor citate de Financial Times.
10:30
Profesorii și elevii vor fi sancționați pentru xenofobie, rasism sau antisemitism, conform unui nou cod de conduită în școli, pus în dezbatere publică de MEC # Profit.ro
Ministerul Educației a pus în consultare un proiect privind prevenția și sancționarea xenofobiei, radicalizării, discursului instigator la ură.
Acum 4 ore
10:20
Lira sterlină s-a apreciat, după decizia Băncii Angliei de a reduce dobânda de referință # Profit.ro
Lira sterlină s-a apreciat cu 0,5%, după ce Banca Angliei a redus dobânda de referință cu 25 de puncte de bază, în conformitate cu așteptările pieței, transmite CNBC.
10:10
Acțiunile producătorului german de armament Rheinmetall au scăzut cu 8%, consemnând cea mai slabă evoluție în cadrul indicelui german DAX, transmite CNBC.
10:10
Grindeanu anunță ședință PSD pentru a analiza ”situația creată în coaliție ca urmare a ”poziționării unor parteneri” față de ceremoniile dedicate lui Ion Iliescu # Profit.ro
Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu anunță convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național , luni, pentru a analiza ”situația creată în coaliția de guvernare ca urmare a poziționării unor parteneri față de ceremoniile dedicate fostului președinte al României, Ion Iliescu” și pentru stabilirea unei poziții clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentaleîn condiții de respect reciproc și corectitudine politică.
10:10
Noul Cod al Conținutului Audiovizual intră în vigoare și se aplică tuturor furnizorilor de servicii media audiovizuale, inclusiv celor din online. Cele mai importante prevederi # Profit.ro
Consiliul Național al Audiovizualului a anunțat transmiterea către Monitorul Oficial a noului Cod de Reglementare a Conținutului Audiovizual (Decizia nr. 573 din 25.06.2025) - rezultatul unui efort instituțional substanțial, desfășurat de-a lungul a trei ani, care marchează un moment definitoriu în modernizarea reglementării audiovizuale din România.
09:50
China se confruntă cu o epidemie de virus chikungunya, ceea ce a determinat autoritățile să adopte măsuri preventive, inclusiv plase de țânțari și dezinfectanți, amenzi pentru cei care nu reușesc să elimine apa care băltește și chiar utilizarea dronelor pentru a localiza locurile de reproducere ale insectelor, relatează RAI News, citată de Rador Radio România.
09:50
Administrația președintelui Donald Trump a instruit diplomații americani din Europa să lanseze o campanie de lobby împotriva Legii Serviciilor Digitale (DSA) a Uniunii Europene, care, potrivit Washingtonului, îngrădește libertatea de exprimare și impune costuri companiilor americane din domeniul tehnologiei, arată o telegramă diplomatică internă văzută de Reuters.
09:40
FOTO Casalux.ro - Ca și istoria, tendințele se repetă: 5 care revin în designul interior # Profit.ro
Că istoria se repetă, fiind ciclică la scară largă, este un lucru cunoscut.
09:30
Peste jumătate din solurile din Europa și din regiunea mediteraneană erau în continuare afectate de secetă în perioada 11-19 iulie 2025, potrivit unei analize realizate de AFP pe baza datelor furnizate de Observatorul european al secetei (EDO).
09:20
Mini-reactoare nucleare americane la Doicești: Decizia finală de investiție a României poate fi amânată până în 2027 # Profit.ro
RoPower Nuclear SA, compania românească joint-venture înființată pentru implementarea proiectului construirii unei centrale nucleare de 462 MW la Doicești, Dâmbovița, pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune de acolo, cu tehnologia reactoarelor modulare mici (SMR) dezvoltată și deținută de americanii de la NuScale, ar putea amâna decizia finală de investiție în proiect până în prima parte a lui 2027, a declarat CEO-ul NuScale, John Hopkins.
09:20
Romgaz a încheiat cu Electrocentrale București un contract privind vânzarea de gaze cu o valoare de peste 322 milioane lei # Profit.ro
Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz a încheiat cu Electrocentrale București (ELCEN) un contract de vânzare gaze în sumă de aproape 322,248 milioane lei, informează companie printr-un raport transmis joi Bursei de Valori București.
09:20
Pentru cei care își doresc o vacanță aproape de casă, dar totuși într-un peisaj nou și spectaculos, Serbia este o alegere excelentă.
09:10
Vinul zilei: un Chardonnay american, cu arome de ananas, pere, cremă de vanilie, tartă cu lămâie și condimente fine. Ideal alături de piept de pui în sos de unt și lămâie, pește alb mai gras sau paste cu sos alb și ciuperci # Profit.ro
The Federalist Chardonnay Santa Barbara 2023 este un clasic californian, cu spirit rebel, eleganță și un profil aromatic bine structurat. Obținut 100% din struguri Chardonnay, recoltați dintr-o singură vie atent controlată, acest vin impresionează prin prospețime, complexitate și o personalitate distinctă, tipică regiunii Lodi AVA din California.
09:00
Comitetul Local pentru Situații de Urgență Praid a prelungit starea de alertă, până în 9 septembrie inclusiv, dar anunță că nu este necesară extinderea zolei de evacuare a populației. Oamenii evacuați nu pot, însă, reveni în locuințe decât pe timpul zilei, pentru perioade scurte de timp.
08:50
Piețele europene au înregistrat creșteri, după ce Kremlinul a anunțat că președintele american Donald Trump urmează să se întâlnească cu omologul său rus, Vladimir Putin, în zilele următoare, transmite CNBC.
08:50
Comportamentul câinelui îți poate influența calitatea vieții în bine sau în rău.
08:40
VIDEO Urban.ro - Un tren cu cabine private va revoluționa transportul. Va conecta peste 100 de orașe # Profit.ro
Startup-ul berlinez Nox a anunțat un proiect ambițios: lansarea unei rețele extinse de trenuri de noapte care să lege peste 100 de orașe europene până în 2035.
08:30
Președintele rus Vladimir Putin nu susține o întâlnire în curând cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, apreciind că, pentru moment, nu se îndeplinesc ”condițiile”, în contextul în care liderul ucrainean insistă în vederea unui summit în prezența președintelui american Donald Trump, relatează AFP.
08:30
Grupul hotelier francez Accor își consolidează portofoliul din România cu un nou hotel care se alătură rețelei globale.
Acum 6 ore
08:20
Cum scapi de febra musculară?
08:10
Modificarea cotei de TVA aplicabilă locuințelor reprezintă un moment de cotitură pentru piața rezidențială din România. Dincolo de impactul fiscal direct, această decizie creează – după aproape 17 ani – un teren de joc uniform, în care prețul final reflectă mai fidel realitatea construcției și calitatea proiectului.
08:00
O singură ofertă pentru digitalizarea Autorității Rutiere Române. Buget - aproape 9 milioane de lei # Profit.ro
Asocierea Maguay Computers (lider) și Phoenix IT a depus singura ofertă la Autoritatea Rutieră Română (ARR) pentru furnizarea unui sistem IT de management al documentelor, care va permite instituției eficientizarea activității.
07:50
Fondul Proprietatea reduce cu o treime ținta de achiziție în programul de răscumpărare promovat în această vară. Mișcarea vine în contextul în care un acționar a solicitat dividende # Profit.ro
FP schimbă documentația de la ASF și vizează achiziția a 2% din titlurile proprii în cadrul unei operațiuni de buy-back.
07:40
Acționarii Eurosoft Developement, fosta SIVECO Romania, au decis dizolvarea societăți și transferul patrimoniului către asociatul unic E.M.H.L. Expert Management Holding Limited, companie cu sediul în Nicosia (Cipru).
07:30
Toyota a cumpărat teren pentru a construi „Fabrica Viitorului” și raportează noi recorduri de producție # Profit.ro
Toyota Motor Co. a anunțat că va construi încă o uzină, în Japonia, pentru a-și acoperi necesarul de producție pentru viitoarele modele. Japonezii au confirmat achiziția terenului și au anunțat data începerii producției.
07:30
Guvernul susține proiectul legislativ care prevede că primăriile vor avea obligația de a comunica organelor fiscale din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, trimestrial, și informații privind beneficiarii atestatelor de producător emise, precum și date privind produsul agricol, suprafața de teren agricol utilizată și/sau efectivele de animale deținute, conform datelor Profit.ro.
07:20
Retailerul polonez de magazine moderne de proximitate Żabka Group, proprietarul rețelei Froo, a decis o nouă majorare de capital pentru magazinele din România, acum de peste 14 milioane euro, confirmând informațiile anunțate anterior de Profit.ro.
07:10
Vine confirmarea: Polonezii de la Maspex dețin pachetul majoritar de la Purcari, respectiv 73% din acțiuni # Profit.ro
În urma operațiunii de piață de peste 600 milioane lei derulată la Purcari Wineries, Maspex Romania ajunge acționar majoritar la producătorul basarabean de vinuri.
07:00
Maratonul Profit.ro - Viitorul Educației în România. Cum putem reconstrui încrederea în sistemul de învățământ?, Învățământul în străinătate: Ne fură copiii sau ne “deșteaptă” economia?, Cum vorbește lumea reală, economia, cu școala? # Profit.ro
Cum putem reconstrui încrederea în sistemul de învățământ?, Învățământul în străinătate: Ne fură copiii sau ne “deșteaptă” economia?, Cum vorbește lumea reală, economia, cu școala?, Cum poate mediul de business sprijini educația reală? sunt doar o parte dintre temele care vor fi discutate la Maratonul Profit.ro - Viitorul Educației în România, programat să fie organizat pe 2 septembrie.
Acum 12 ore
02:10
Retailerul român Clarfon, specializat în aparate auditive, achiziționat în urmă cu doi ani de compania de administrare a fondurilor private de investitii (private equity) Value4Capital, înregistrată în Polonia, tranzacție anunțată în premieră de Profit.ro, confirmă informațiile Profit.ro conform cărora a preluat platforma Audiolux, furnizor de aparate auditive.
01:00
ULTIMA ORĂ Gigant american declanșează concedieri în România la o fabrică de referință, invocând atât războiul din Ucraina, dar și inflația din România # Profit.ro
Compania Ductil, nume de referință în industria sudării din România, cu o tradiție de 55 de ani în producția de electrozi și produse pentru sudură, deținută astăzi de grupul american Lincoln Electric, lider mondial în domeniul sudării, va reduce numărul de angajați cu până la 35 de posturi, argumentând restructurarea atât prin efectele războiului din Ucraina, dar și prin situația economică națională, cu inflație ridicată, relevă datele analizate de Profit.ro.
01:00
SURPRIZĂ FOTO Campioana mondială Gianina van Groningen, nora fostului CEO Raiffeisen, intră în afaceri alături de fondatorii celebrului restaurant de pește Fish House # Profit.ro
Dubla campioană mondială la canotaj Gianina van Griningen (30 de ani) s-a asociat cu antreprenorii croați Chef Zoran Savic și Viktorio Salic, fondatorii celebrului restaurant de pește Fish House din București, și împreună au pus bazele unei noi companii de dezvoltare imobiliară, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.
