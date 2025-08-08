Cele 6 plaje românești care au primit eticheta „Steagul Albastru”. Sunt cunoscute pentru regulile stricte de curățenie și serviciile turistice
Voi știați care sunt cele 6 plaje românești care au primit eticheta „Steagul Albastru” (distincția „Blue Flag”)? Aceste zone sunt cunoscute pentru regulile stricte de curățenie și serviciile turistice de care beneficiază vizitatorii. De altfel, un astfel de titlu este oferit și porturilor de agrement și ambarcațiunilor dedicate turismului sustenabil care respectă standarde internaționale stricte […]
Guvernul a decis în ședința de vineri să amâne cu cel puțin o săptămâna adoptarea proiectului de lege referitor la reforma pensiilor private. Decizia vine în contextul în care Executivul vrea o dezbatere mai amplă pe marginea acestui proiect, au declarat surse guvernamentale pentru Gândul. Participanții la pensiile private și facultative pot retrage fie toată […]
Un turist a fost ATACAT în centrul Barcelonei, pentru un ceas contrafăcut. Cât valora, de fapt, obiectul # Gândul
Un turist din Barcelona a avut parte de o întâmplare extrem de neplăcută, atunci când un individ i-a smuls ceasul pe care-l purta la mână. Hoțul a crezut că a furat un Rolex, însă realitatea a fost una cu adevărat dezamăgitoare pentru acesta. Incidentul a avut loc în aglomerata metropolă Barcelona, Spania, în jurul orei […]
Adrian Năstase, CONCLUZIE tranșantă despre soarta coaliției PSD-USR: „Divorțul pare inevitabil. Partajul va fi dificil” # Gândul
Adrian Năstase, fostul premier al României, a analizat viitorul coaliției PSD-USR, având în vedere că vicepremierul social democrat, Sorin Grindeanu, a anunțat că o reuniune în Biroul Permanent Național, după ce USR s-a opus organizării de funeralii naționale pentru Ion Iliescu. Năstase propune, în cazul PSD-lui, „retragerea de la guvernare și construirea, din opoziție, a […]
Ce avere are, de fapt, MrBeast. Youtuber-ul este unul dintre cei mai celebri influenceri de pe platforma de streaming video. Ce avere are, de fapt, MrBeast MrBeast a recreat scene din celebrul serial „Squid Game”, dar este cunoscut și pentru faptele sale filantropice, scrie ladbible.com. Datorită lui MrBeast, două milioane de oameni din Malawi au […]
PSD pune presiune pe premierul Ilie Bolojan. Social-democrații pregătesc un „mesaj mai dur” # Gândul
Liderii Partidului Social Democrat se reunesc luni într-o ședință a Biroului Permanent Național, în contextul tensiunilor care au apărut cu USR după decesul lui Ion Iliescu, fostul președinte al României. Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a anunțat că în ședință urmează să fie stabilită clar o poziție a partidului „în raport cu continuarea colaborării […]
Românii care dețin case și terenuri vor fi verificați cu drona. Astfel, Guvernul pregătește un control aerian împotriva „clădirilor fantomă”, folosind drone, sateliți și fotogrametrie pentru a depista imobilele nedeclarate. O nouă lege îi vizează pe românii care au case și terenuri. Autoritățile pregătesc un proiect legislative prin care vor „vâna” din aer proprietățile care […]
Deși i-a făcut campanie lui Ion Iliescu în 2000, Nicușor Dan a evitat prezența la catafalcul defunctului, în 2025 # Gândul
Deși a refuzat să participe la funeraliile organizate pentru fostul lider social-democrat, între președintele Nicușor Dan și Ion Iliescu există o veche relație de susținere politică, după cum chiar primul declara anul trecut, într-un interviu televizat. În toamna lui 2024, Nicușor Dan ocupa funcția de primar al Capitalei. Invitat la Insider Politic, la Prima TV, […]
Gruparea militantă Hamas îl acuză pe Netanyahu că „își sacrifică OSTATICII” pentru propriile interese/ „Fâșia Gaza va rămâne fermă în fața ocupației” # Gândul
Gruparea islamistă Hamas l-a acuzat pe Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, că „sacrifică” ostaticii israelieni din Fâșia Gaza pentru propriile sale interese. „Planurile lui Netanyahu de a intensifica operațiunile militare confirmă, fără urmă de îndoială, dorința sa de a scăpa de ostatici și de a-i sacrifica în urmărirea intereselor sale personale și a agendei sale ideologice […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a comentat ascensiunea partidului USR, care, în doar câteva luni, a crescut în sondaje și a reușit să intre la guvernare, primind posturi de miniștri în ministerele cheie ale țării. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. „Prezența USR în actuala guvernare este cea […]
Nicușor Dan a semnat demisia lui Dragoș Anastasiu din funcția de vicepremier, după 10 zile de la ajungerea documentului la Palatul Cotroceni # Gândul
Nicușor Dan, președintele României, a semnat vineri decretul pentru constatarea vacantării uneia dintre funcțiile de viceprim-ministru, după demisia lui Dragoș Anastasiu. Decretul vine la 12 zile după ce Dragoș Anastasiu și-a anunțat demisia într-o conferință de presă la Palatul Cotroceni. Dragoș Anastasiu își anunța demisia pe 27 iulie. Pe 29 iulie, Ilie Bolojan, prmierul României, […]
CONCEDIERI în masă la o fabrică cu tradiție din România, deținută de americani. Inflația și războiul din Ucraina, printre motive # Gândul
O companie din România, deținută încă de grupul american Lincoln Electric, lider mondial în domeniul sudurii, urmează să disponibilizeze mai mulți angajați. Conducerea fabricii a anunțat că printre principalele cauze ale restructurării se număra războiul din Ucraina, care generat dezechilibre în lanțurile de aprovizionare și imprevizibilitate financiară. Americanii aflați la cârma fabricii DUCTIL, din Buzău, […]
Scene interzise de amor în Iași. Doi amanți și-au dat întâlnire lângă un supermarket, au renunțat la haine și au trecut la fapte în văzul tuturor # Gândul
În cartierul Galata, Iași, localnicii au avut parte de scene interzise de amor, după ce doi amanți au renunțat la haine și la inhibiții. La data de 7 august 2025, în jurul orei 11:00, localnicii din zonă au sunat la Poliția Locală Iași, după ce au văzut două personae care întrețineau relații intime. Totul s-a […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta, fost premier al României, și-a exprimat indignarea cu privire la mișcarea de protest a USR împotriva lui Ion Iliescu, manifestată prin neprezentarea la funeraliile acestuia, dar și prin refuzul Oanei Țoiu de a deschide o carte de condoleanțe în memoria fostului președinte. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui […]
Mesajul transmis de Familia Regală a României, după moartea Rodicăi Coposu, sora fostului lider PNȚCD Corneliu Coposu # Gândul
Familia Regală a României regretă trecerea în neființă a Rodicăi Coposu, la vârsta de 92 de ani. Familia Regală a adus în atenție faptul că sora fostului lider PNȚCD Corneliu Coposu a fost o susținătoare a principiilor și valorilor Coroanei Române. În anul 1996, lua naștere Fundația Coposu, bazele fiind puse alături de sora ei, […]
Controale la METROREX/Ciprian Șerban: „Sunt angrenați reprezentanți ai Corpului de Control MTI, 24 de inspectori ASFR și 6 inspectori ITM București” # Gândul
Ministerul Infrastructurii și Transporturilor a trimis Corpul de Control la Metrorex. În acest moment, se desfășoară ample verificări cu privire la siguranța și exploatarea trenurilor de metrou, respectarea regulilor de muncă etc, anunță ministrul Ciprian Șerban. MIT a dispus un control la Metrorex. În acest moment, „reprezentanți ai Corpului de Control de la nivelul MTI, […]
Petrișor Peiu îl desființează pe BOLOJAN din cauza schimbărilor la Pilonul II: „Contribuţiile, confiscate și date pe mâna unor firme străine” # Gândul
Senatorul AUR, Petrișor Peiu, a transmis o critică virulentă la adresa premierului Ilie Bolojan din cauza modificărilor pe care guvernul le pregătește pentru Pilonbul II și III de pensie. Senatorul acuză că cele „171 de miliarde de lei, contribuţiile a 8,3 milioane de români, vor fi confiscate de guvern şi date pe mâna unor firme, […]
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, spune că „România este direct interesată de protejarea cablurilor submarine”, în contextul amenințărilor hibride # Gândul
„România este direct interesată de protejarea cablurilor submarine și se alătură astfel partenerilor săi din Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii”, transmite ministrul de Externe, Oana Țoiu. În contextul amenințărilor hibride sub formă de sabotaj sau atacuri cibernetice, România se alătură țărilor care aderă la Securitatea și Reziliența Cablurilor Submarine într-o Lume Digitalizată Globală. […]
Reguli stricte pentru românii care își țin câinele liber în curte. Proprietarii pot primi amendă de 3.000 de lei dacă nu țin cont de un detaliu # Gândul
Sunt reguli stricte pentru românii care își țin câinele liber în curte. O nouă lege reglementează deci modul în care pot fi ținuți câinii pe proprietăți private. Astfel, stăpânii patrupedelor au restricții chiar în propria locuință, iar în unele cazuri pot fi verificați la domiciliu de către autorități. Iată detaliul pentru care proprietarii pot primi […]
Ion Cristoiu: „Am regretat că Elena Lasconi nu a devenit PREȘEDINTE, dar a venit Nicușor Dan” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu își exprimă părerile privind neprezentarea președintelui Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. „Gândiți-vă la momentul penibil, el era în palat, mortul era dincolo de un perete” Ion Cristoiu face o comparație ironică între Nicușor Dan și […]
Statele Unite avertizează că vor impune SANCȚIUNI împotriva entităților care ajută Iranul „să genereze venituri”, pentru „a proteja poporul american” # Gândul
Statele Unite au impus, joi, sancțiuni asupra a 18 entități și persoane fizice, vizând o rețea care ajută Iranul să evite sancțiunile și să genereze venituri, conform Departamentului Trezoreriei. Printre țintele SUA se numără RUNC Exchange System Company și conducerea sa, Cyrus Offshore Bank, cât și compania iraniană de software PasargadArian Information and Communication Technology, […]
Neti Sandu anunță singura zodie protejată de Jupiter, care îș va schimba viața, în august 2025 # Gândul
Neti Sandu a realizat horoscopul pentru perioada 22 iulie – 22 august 2025 și a anunțat singura zodie protejată de Jupiter, care îș va schimba viața, luna aceasta. Deși aflată sub protecția acestei planete, nativul va fi solicitat și drumul său va fi presărat cu situații și obstacole. Chiar și așa, lucrurile pozitive vor fi […]
Redacția Gândul vă provoacă să vă testați logica și spiritul de observație cu un test vizual interactiv. Ecuația greșită „8 + 9 = 3”, realizată din bețe de chibrit, poate fi corectată prin mutarea unui singur băț. Descoperiți soluția și puneți-vă mintea la încercare! Redacția Gândul vă invită să vă testați abilitățile cognitive și logice […]
Tensiuni în Coaliție/Sorin Grindeanu: „Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru ziua de luni” # Gândul
Liderul PSD, Sorin Grindeanu a anunțat o decizie importantă pe care a luat-o în legătură cu soarta coaliției de guvernare. Aceasta se va stabili luni, 11 august. Președintele PSD a anunțat vineri, pe Facebook, că va convoca Biroul Permanent Național(BPN) pentru o analiză a situației create în coaliție, având în vedere că „acțiunile și declarațiile […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu susține că funeraliile fostului președinte Ion Iliescu nu au stârnit emoție publică, însă „protestul” partidului USR a atras atenția asupra subiectului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. „Ion Iliescu a dispărut de vreo 10 ani din viața publică” Ion Cristoiu afirmă că moartea […]
Trump și-a schimbat poziția privind întâlnirea directă cu Putin. CONDIȚIA prezenței lui Zelenski la negocierile de pace, eliminată # Gândul
Președintele Donald Trump și-a schimbat poziția privind întâlnirea cu Vladimir Putin, anunțând că va avea discuții directe cu liderul rus chiar dacă acesta nu se angajează să se întâlnească și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Decizia vine după zile de semnale contradictorii și negocieri diplomatice intense, în contextul războiului din Ucraina. Președintele american Donald Trump […]
RAR a lansat o secțiune dedicată șoferilor pentru a afla dacă vehiculele lor sunt vizate de campanii de rechemare în service # Gândul
RAR a lansat o secțiune dedicată șoferilor pentru a afla dacă vehiculele lor sunt vizate de campanii de rechemare în service. Secțiunea este disponibilă, deja, pe site-ul oficial al Registrului Auto Român. În cadrul unei postări, reprezentanții explică de ce a fost luată în considerare această facilitate și cum funcționează. Informațiile se regăsesc mai jos, […]
Mirel Palada: „Românii nu l-au votat pe Nicușor Dan, au votat ÎMPOTRIVA sperieturii George Simion” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, sociologul Mirel Palada a vorbit despre criteriile după care votează electoratul român, susținând că opțiunile acestora nu reflectă înclinațiile politice majoritare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. „Nicușor Dan este reprezentantul intereselor francezilor și germanilor” Mirel Palada vorbește despre modul în care votează românii și susține că electoratul […]
Universitatea Craiova a învins echipa slovacă Spartak Trnava cu 3-0 în prima manșă a turului al treilea preliminar al Conference League. Au înscris Ștefan Baiaram (51), Assad Al Hamlawi (54) și Carlos Mora (81). Manșa secundă se va juca la 14 august. Universitatea Craiova, dacă trece de Spartak Trnava, poate juca în play-off cu învingătoarea […]
Recompensă de 50.000.000$ pe capul lui Nicolas Maduro. Președintele Venezuelei, pe lista „most wanted” a SUA: „Unul dintre lorzii drogurilor din lume” # Gândul
Statele Unite au dublat recompensa pentru informații care să ducă la arestarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, de la 25 la 50 de milioane de dolari. Washingtonul îl acuză pe liderul socialist că este „unul dintre cei mai mari traficanți de droguri din lume” și că a colaborat cu rețele criminale internaționale pentru a transporta cantități uriașe […]
FCSB a câștigat cu Drita, 3-2, după ce a fost condusă cu 2-0. Gigi Becali a avut doi remarcați, dar a și criticat un jucător. „Prea lent” # Gândul
FCSB a învins echipa kosovară FC Drita, cu 3-2, în prima manșă a turului al treilea preliminar al Europa League. Campioana României a revenit, după ce a fost condusă cu 2-0. Au marcat Daniel Bîrligea (64, 90+4 – penalty), Danijel Graovac (72), respectiv Veton Tusha (7) și Arb Manaj (49). Manșa secundă va avea loc […]
Donald Trump a anunțat semnarea unui ACORD de pace între Armenia și Azerbaidjan/„Mulți lideri au încercat să pună capăt războiului, fără succes” # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că liderii Armeniei și Azerbaidjanului se vor întâlni vineri la Washington, pentru a semna un acord de pace „istoric”, în vederea încheierii conflictului dintre cele două state. „Mulți lideri au încercat să pună capăt războiului, fără succes. Acest lucru se încheie acum datorită lui Trump”, a transmis, joi, Donald […]
Poliția a demarat 34 de percheziții în 5 județe din România într-un dosar de PROXENETISM. 10 suspecți au fost duși la audieri # Gândul
Agenții din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Constanța, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța au descins în cursul zilei de joi 7 august la 34 de locații din Constanța București, Tulcea, Prahova și Buzău, într-o acțiune de amploare ce vizează o rețea de proxenetism. 10 persoane au fost duse la audieri. Activitatea infractorilor […]
Sorin Grindeanu: Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru ziua de luni # Gândul
Liderul PSD, Sorin Grindeanu a anunțat o decizie importantă pe care a luat-o în legătură cu soarta coaliției de guvernare. Aceasta se va decide luni, 11 august. Președintele PSD a anunțat vineri, pe Facebook, că va convoca Biroul Permanent Național pentru o analiză a situației create în coaliție. :”Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului […]
Avertismentul lui Mihai Voropchievici. Numerologul are predicții importante pentru două zodii în luna august 2025. Persoanele vizate este posibil să treacă printr-o schimbare în viața personală care le-ar putea zdruncina viața amoroasă. Avertismentul lui Mihai Voropchievici. Nativii a două zodii vor întâmpina câteva obstacole în viața personală în luna august, potrivit numerologului Mihai Voropchievici. Urmează […]
Eliza-Ioana Bădescu a devenit campioană europeană la şah rapid, la categoria U10, la Salonic. Ea a obţinut 7,5 puncte din 9 runde. La doar 9 ani, Bădescu a trecut de la statutul de outsider (cap de serie 4) la cel de campioană, încheind turneul de şah rapid cu 7,5 puncte din 9 runde într-un pluton […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, sociologul Mirel Palada a discutat despre scăderea rapidă a încrederii electoratului în noul președinte și premier al României, comparând situația cu mandatele foștilor președinți, care porneau cu o marjă de încredere mult mai ridicată. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. „Nicușor a pornit doar de la 40%” Mirel […]
(P) Ministerul Energiei finanțează centralele fotovoltaice din 34 de unități de învățământ din Sectorul 5 # Gândul
„Viitorul este verde, motiv pentru care ne dorim ca și Sectorul 5 să beneficieze de proiecte menite să scadă consumul de energie din surse convenționale și să scadă costurile cu utilitățile” spune primarul Vlad Popescu Piedone. Primăria Sectorului 5 din capitală a semnat un contract de finanțare pentru instalarea de centrale fotovoltaice în mai multe […]
La jumătatea lui 2025, județul Ilfov are deja un bilanț consistent în ceea ce privește lucrările care privesc dezvoltarea, potrivit șefului Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma. Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a a anunțat finalizarea DJ 184, care tranzitează localitatea Dascălu, dar anunță și începerea lucrărilor la Cernica, pentru drumul de legătură DJ301, dar și […]
Dan Petrescu a atacat arbitrajul de la CFR Cluj – Braga 1-2. „Să mă suspende. Nu am mai văzut așa ceva” # Gândul
CFR Cluj a fost învinsă de Sporting Braga cu 2-1 în prima manșă a turului al treilea preliminar al Europa League, iar Dan Petrescu a acuzat arbitrul că a luat decizii pro-Braga. Au marcat Jean-Baptiste Gorby (17, 50), respectiv Sheriff Sinyan (29). Manșa secundă se va juca în data de 14 august. Dacă va trece […]
Pianistul Seong-Jin Cho debutează în România la Festivalul Enescu, alături de Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia din Roma # Gândul
Festivalul Internațional George Enescu anunță, pentru prima dată în România, participarea renumitului pianist Seong-Jin Cho, una dintre cele mai captivante prezențe ale scenei muzicii clasice internaționale. Artistul va interpreta, sub bagheta dirijorului Daniel Harding, Concertul pentru pian nr. 1 în Do major, op. 15 de Ludwig van Beethoven, alături de prestigioasa Orchestra dell’Accademia Nazionale di […]
Ce trebuie să bem pe caniculă. Faimoasa nutriționistă Mihaela Bilic a dezvăluit care este băutură ce ne poate răcori pe timp de caniculă. Experta susține că acest aliment oferă o hidratare mai eficientă decât apa sau sucurile și abundă în nutrienți importanți care energizează organismul. Ce trebuie să bem pe caniculă. Potrivit nutriționistei Mihaela Bilic […]
Bancul zilei: Ion, șeful mafiei din România, se întâlnește, după ședință, cu o „căpetenie”. Dialogul dintre cei doi stârnește amuzamentul. Spor la râs! După ședință, il capo di tutti capi îl cheamă pe Ion, șeful mafiei românești, la el. – Auzi, Ioane, tu ai vilă din asta cu 2 etaje, cum am eu? – Nu, […]
Republica Moldova RETRAGE licența Moldovagaz, controlată de Gazprom. Rusia acuză „distrugerea deliberată” a companiei și amenință cu represalii # Gândul
Agenția Națională pentru Reglementarea Energiei (ANRE) din Republica Moldova a retras licența de distribuție a gazelor de la Moldovagaz, companie controlată în proporție de 50% de gigantul rus Gazprom, și a transferat-o către compania de stat Energocom. Măsura, care va intra în vigoare la 1 septembrie, vizează alimentarea a peste 800.000 de consumatori și marchează […]
Mirel Palada: „Legea spunea că ceremonia funeraliilor naționale începe atunci când LIDERUL statului ajunge la eveniment” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, sociologul Mirel Palada a avut un comentariu critic privind absența președintelui de la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Mirel Palada consideră total nepotrivită și împotriva protocolului absența unui șef de stat de la o ceremonie de funeralii naționale. Acesta sugerează că decizia […]
România forțează reintrarea în programul VISA Waiver prin „metoda Qatarului”. Statul plătește 25.000 $ pe lună pentru lobby la Washington # Gândul
Ambasada României la Washington a semnat un contract de consultanță cu firma americană GSIS, specializată în securitate, pentru a sprijini reintrarea țării în programul Visa Waiver. Firma a asistat cu succes Qatarul în procesul de admitere, iar acordul, valabil până în octombrie 2025, costă statul român 25.000 de dolari pe lună. Statul român, prin Ambasada […]
Municipiul din România în care o garsonieră costă doar 9.000 euro, după scumpirile de la 1 august # Gândul
Municipiul din România în care o garsonieră costă doar 9.000 euro, după scumpirile de la 1 august 2025. Se află într-o zonă liniștită, tranzitată, de regulă, de turiști. Locuința se află la etajul 3 al unui bloc și necesită renovări. Începând cu data de 1 august 2025, după intrarea în vigoare a noilor taxe, achziționarea […]
Dacă e vineri, atunci este momentul să vă delectăm cu un nou banc haios. Este vorba despre bancul cu Bulă, Dunărea și Mississippi. Iată bancul! – Bulă, care fluviu este mai lung: Dunărea sau Mississippi? – Mississipi, doamna profesoară. – Bravo, Bulă. Dacă știi cu cât este mai lung, îți dau nota 10. Măcar cu […]
Deepfake în Iași cu un medic foarte cunoscut. Imaginea doctoriței Carmen Dorobăț a fost folosită fără acord în reclama false, generate cu AI # Gândul
Fenomenul periculos al conținuturilor „deepfake” lovește și în Iași. Medicul infecționist Carmen Dorobăț a devenit recent victima unei campanii online în care chipul și vocea sa au fost falsificate digital, cu ajutorul inteligenței artificiale, ca să promoveze un așa-zis „tratament-minune”, scrie Ziarul de Iași. Astfel, clipul fals masiv pe rețelele sociale, susține în mod mincinos […]
George Enescu – Poema Română: Immersive Experience. ZIUA ENESCU celebrată la Muzeul MINA. Publicul este invitat la o serie gratuită de proiecții # Gândul
Pe 19 august 2025, ziua în care se împlinesc 144 de ani de la nașterea lui George Enescu, Festivalul care-i poartă numele celebrează memoria compozitorului printr-un eveniment special, desfășurat în spațiul imersiv al MINA – Museum of Immersive New Art. Publicul este invitat la o serie gratuită de proiecții ale lucrării audiovizuale George Enescu – […]
