Cele 6 plaje românești care au primit eticheta „Steagul Albastru”. Sunt cunoscute pentru regulile stricte de curățenie și serviciile turistice

11:50

Ce avere are, de fapt, MrBeast. Youtuber-ul este unul dintre cei mai celebri influenceri de pe platforma de streaming video. Ce avere are, de fapt, MrBeast MrBeast a recreat scene din celebrul serial „Squid Game”, dar este cunoscut și pentru faptele sale filantropice, scrie ladbible.com. Datorită lui MrBeast, două milioane de oameni din Malawi au […]