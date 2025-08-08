Clotilde Armand, după ce PSD a anunțat ședință pentru evaluarea Coaliției: „Miza e că USR primea 20% din posturile din administrație”
Digi24.ro, 8 august 2025 12:00
Clotilde Armand acuză PSD că folosește pretextul opoziției USR la doliul național pentru Ion Iliescu pentru a convoca o ședință în care să evalueze funcținarea Coaliției, când, în realitate, nemulțumirea ar fi legată de faptul că USR urma să primească 20% din posturile din administrație, conform protocolului de guvernare.
• • •
Acum 10 minute
12:20
ONU cere Israelului să oprească preluarea militară totală a Gaza: Această escaladare va aduce suferințe și distrugeri majore # Digi24.ro
Înaltul Comisar ONU al Drepturilor Omului (OHCHR) Volker Turk, a cerut, vineri, ca planul Guvernului israelian de „preluare a controlului militar complet al Fâşiei Gaza ocupate să fie oprit imediat”, relatează AFP, preluat de News.ro.
Acum 30 minute
12:10
Cum a recunoscut Nicuşor Dan că l-a votat pe Iliescu. El nu a participat la funeraliile fostului președinte # Digi24.ro
Președintele Nicuşor Dan dezvăluia în octombrie anul trecut, când era primar general al Capitalei, că în anul 2000 l-a votat pe Ion Iliescu în competiţia cu Corneliu Vadim Tudor, fostul președinte PRM. Nicuşor Dan nu a participat miercuri și joi la funeraliile lui Ion Iliescu, deși era prezent la Palatul Cotroceni.
12:10
Cristian Citre: „Cred că a nu urî nu înseamnă să accepți, ci să alegi să nu te pierzi pe tine"
Cristian Citre: „Cred că a nu urî nu înseamnă să accepți, ci să alegi să nu te pierzi pe tine”
12:00
Clotilde Armand, după ce PSD a anunțat ședință pentru evaluarea Coaliției: „Miza e că USR primea 20% din posturile din administrație” # Digi24.ro
Clotilde Armand acuză PSD că folosește pretextul opoziției USR la doliul național pentru Ion Iliescu pentru a convoca o ședință în care să evalueze funcținarea Coaliției, când, în realitate, nemulțumirea ar fi legată de faptul că USR urma să primească 20% din posturile din administrație, conform protocolului de guvernare.
Acum o oră
11:50
„Urcaţi la bord. Plecăm spre Marte!”. Compania lui Elon Musk a semnat un parteneriat fără precedent cu Agenţia Spaţială Italiană # Digi24.ro
Compania SpaceX a multimiliardarului Elon Musk a încheiat un parteneriat fără precedent cu Agenţia Spaţială Italiană (ASI) pentru a transporta mai multe instrumente ştiinţifice pe planeta Marte, au anunţat joi managerii celor două părţi semnatare.
11:50
Toate magazinele din Bulgaria vor afișa, începând de astăzi, preţurile atât în leva, cât şi în euro # Digi24.ro
Toţi retailerii din Bulgaria sunt obligaţi, începând din 8 august, să afişeze preţurile mărfurilor atât în leva cât şi în euro, cerinţa aplicându-se deopotrivă magazinelor fizice şi unităţilor comerciale, informează Novinite.
11:40
Primarul unei comune din Teleorman este anchetat de DNA. Ar fi luat 145.000 de lei mită în schimbul unor contracte # Digi24.ro
Primarul comunei Troianul din judeţul Teleorman, Ionel Neagu, este cercetat sub control judiciar de DNA pentru şase fapte de luare de mită. El este suspectat că a primit, în total, 145.000 de lei pentru atribuirea preferenţială a unor contracte privind reabilitarea unei şcoli, a unor străzi sau achiziţionare de bunuri de la o anumită firmă.
11:40
Ministrul Transporturilor anunță un control la metrou: ”Amplă acțiune de inspecție” privind siguranța și exploatarea trenurilor # Digi24.ro
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) şi Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română (ASFR) desfăşoară, împreună cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti, o acţiune comună de inspecţie la Metrorex SA, pentru a vedea, printre altele, şi dacă sunt respectate normele privind siguranţa şi exploatarea trenurilor de metrou, a anunţat vineri ministrul Ciprian Şerban.
Acum 2 ore
11:20
O femeie din judeţul Galaţi a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzată de tentativă de omor asupra soţului ei, informează, miercuri, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi.
11:20
Care sunt cele 7 ţări care produc cel mai mult plastic din lume. Una dintre ele se află în Europa # Digi24.ro
Şapte ţări, în frunte cu China, Statele Unite şi Arabia Saudită, au produs două treimi (66%) din cele mai comune patru tipuri de plastic din lume în 2024, potrivit companiei britanice de consultanţă pentru mediu Eunomia şi grupului de cercetare Zero Carbon Analytics, informează AFP.
11:20
De ce nu mai reușește Rusia să producă avioane comerciale și cum sunt afectate zborurile pe rutele interne # Digi24.ro
Producătorii ruși au livrat un singur avion comercial în 2025, din cele 15 promise, în contextul în care sancțiunile internaționale și dobânzile ridicate au blocat investițiile și accesul la piese esențiale. Lipsa aeronavelor moderne afectează deja zborurile interne, iar autoritățile sunt forțate să improvizeze soluții.
11:10
Președintele Nicuşor Dan a aprobat demisia lui Dragoş Anastasiu. Decret de vacantare a funcţiei de vicepremier # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat vineri decretul prin care se constată vacantarea unei funcţii de vicepremier prin demisia lui Dragoş Anastasiu.
11:10
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat că Israelul a greşit aprobând planurile de a ocupa oraşul Gaza şi a îndemnat guvernul israelian să reconsidere noua ofensivă în enclava palestiniană.
11:00
Un milionar pasionat de vânătoare a fost ucis de animalul pe care voia să-l împuște. „Nicio specie nu are reputație mai înfricoșătoare” # Digi24.ro
Un milionar din Texas, pasionat de vânătoare, a fost ucis de un bivol pe care îl urmărea ca să-l împuște, în timpul unui safari în Africa de Sud.
10:50
MAE: România se alătură partenerilor din UE și SUA pentru protejarea cablurilor submarine # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunţă că România se alătură Declaraţiei Comune privind Securitatea şi Rezilienţa Cablurilor Submarine într-o Lume Digitalizată Globală, în coordonare cu SUA şi partenerii din UE. „Ca ţară situată la Marea Neagră şi care este un hub regional în domeniul tehnologic, România este direct interesată de protejarea cablurilor submarine”, afirmă ministrul Oana Ţoiu.
10:50
Mesajul Familiei Regale după moartea Rodicăi Coposu. Când va fi înmormântată sora fostului lider ţărănist Corneliu Coposu # Digi24.ro
Familia Regală a adus un omagiu la trecerea în neființă a Rodicăi Coposu, subliniind, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, rolul esențial pe care aceasta l-a avut, alături de sora sa Flavia, în promovarea moștenirii politice și morale a fratelui lor, fostul lider țărănist Corneliu Coposu.
10:40
HARTĂ Noi alerte de caniculă. ANM a emis cod portocaliu și galben: temperaturile urcă până la 39 de grade. Care sunt zonele vizate # Digi24.ro
Meteorologii au emis vineri două avertizări cod galben și o alertă cod portocaliu de caniculă pentru mai multe zone din țară, valabile în weekend. Temperaturile vor ajunge până la 39 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi ridicat, cu nopți tropicale în unele regiuni.
Acum 4 ore
10:20
Trump anunță semnarea unui acord de pace la Washington între Armenia și Azerbaidjan. „Acest lucru se întâmplă datorită mie” # Digi24.ro
Liderii Armeniei şi Azerbaidjanului vor semna vineri la Washington un acord de pace „istoric”, mediat de Statele Unite, pentru a pune capăt conflictului teritorial de zeci de ani dintre cele două foste republici sovietice, a declarat joi preşedintele american Donald Trump, relatează AFP, preluată de Agerpres.
10:10
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce a însemnat Ion Iliescu pentru România? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu # Digi24.ro
„Ce a însemnat Ion Iliescu pentru România?", o întrebare la care răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Florin Negruțiu spune că „Ion Iliescu a fost soluția pentru un popor care în 1990 nu a cerut democrație, ci continuitate, stabilitate, și carne în galantar. A fost omul potrivit pentru acel moment, dar unul care a tras România înapoi ani de zile." Claudiu Pândaru adaugă: „Ion Iliescu a fost un exponent al unei Românii care trăia cu un picior în comunism și unul în capitalism – un amestec de umbre adânci și câteva lumini, într-un echilibru care a definit o tranziție."
10:10
Putin vrea să retragă mercenarii Wagner din Republica Centrafricană. Ce este Africa Corps, noua structură militară rusă # Digi24.ro
Kremlinul exercită presiuni asupra Republicii Centrafricane (RCA) pentru a înlocui treptat grupul de mercenari Wagner cu Africa Corps, o structură militară aflată sub controlul direct al statului rus, potrivit Kyiv Independent.
10:10
Scandalul dintre actriţa concediată din „The Mandalorian” și Disney s-a încheiat. Gina Carano și celebrul studio au ajuns la un acord # Digi24.ro
O fostă actriţă din distribuţia serialului "The Mandalorian", inspirat din universul francizei "Star Wars", care a depus o plângere împotriva grupului Disney pentru concediere abuzivă, ce ar fi fost motivată, potrivit acestei susţinătoare a lui Donald Trump, de opiniile ei faţă de Holocaust, pandemia de COVID-19 şi drepturile persoanelor transgen, a încheiat în cele din urmă un acord cu celebrul studio hollywoodian, a relatat joi presa din Statele Unite, citată de AFP.
10:00
Sindicaliştii din educaţie anunţă că strâng semnături pentru abrogarea măsurilor legate de profesori din pachetul fiscal al guvernului # Digi24.ro
Federaţiile sindicale din educaţie anunţă că strâng semnături pentru a promova o iniţiativă legislativă prin care să fie abrogate măsurile din pachetul fiscal referitoare la majorarea efectivelor de elevi, mărirea normei didactice de predare, scăderea tariful la plata cu ora. De asemenea propun creşterea la 3 salarii de bază a primei de instalare pentru personalul didactic repartizat ca titlular în unităţi de învăţământ aflate în zone din mediul rural, defavorizate sau izolate.
10:00
PSD convoacă liderii din partid, după ce USR s-a opus doliului național pentru Iliescu. Grindeanu: „Afectează echilibrul din Coaliție” # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că va convoca luni o reuniune a Biroului Permanent Național pentru a analiza „situația creată în coaliția de guvernare”, după ce USR s-a opus decretării zilei de doliu național pentru Ion Iliescu. Liderul PSD spune că acțiunile USR afectează echilibrul guvernamental.
09:40
„Exact ce a făcut Stalin”: Oamenii de știință acuză administrația Trump de manipularea datelor despre schimbările climatice # Digi24.ro
Administrația Trump intenționează să revizuiască rapoartele naționale privind schimbările climatice, considerate standardul științific în domeniu. Decizia a stârnit reacții dure din partea comunității științifice, care denunță tentativa de manipulare a datelor și compară demersul cu tacticile folosite de Stalin.
09:30
Uriaşul incendiu de vegetaţie din Franţa este sub control. 16.000 de hectare de pădure au fost distruse # Digi24.ro
Un incendiu masiv de vegetaţie, care a pârjolit 16.000 de hectare de pădure, dar şi mai multe sate din sudul Franţei începând de marţi, a fost adus sub control, au anunţat joi autorităţile locale, potrivit Reuters.
09:20
Numiri controversate la Romsilva: politicieni care au fost acuzați în trecut de corupție. Buzoianu: „Nu sunt mulțumită de rezultat” # Digi24.ro
Este din nou scandal la vârful Romsilva. Ministrul Mediului a numit în consiliul de administrație doi politicieni, de la PNL și UDMR, acuzați în trecut de fapte de corupție, precum luare de mită și trafic de influență. Diana Buzoiuanu spune că este nemulțumită de numirile pe care legea o obligă să le facă și arată cu degetul spre AMEPIP, agenția de stat care a făcut selecția candidaților.
09:00
OpenAI afirmă că cea mai recentă actualizare ChatGPT este un pas mare înainte: E ca și cum ai avea „un expert cu doctorat în buzunar” # Digi24.ro
OpenAI a declarat că a făcut un „pas semnificativ” către inteligenţa artificială generală (AGI) odată cu lansarea celei mai recente actualizări a ChatGPT, dar a recunoscut că încă lipsesc „multe lucruri” în încercarea de a crea un sistem capabil să facă munca oamenilor.
09:00
Cum va fi vremea până la începutul lunii septembrie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că, între 11 august și 8 septembrie, va fi mai cald decât în mod normal în aproape toată țara, mai ales în vest și sud-vest. Ploile vor fi puține, mai ales la început, iar ploi mai însemnate sunt așteptate doar pe alocuri, spre sfârșitul lui august, în zona Carpaților Orientali.
08:50
Guvernul Bolojan aprobă azi noul proiect al pensiilor private: cei ajunși la pensie nu-și vor mai putea retrage toți banii deodată # Digi24.ro
Guvernul Bolojan urmează să aprobe, în şedinţa de joi, un proiect de lege privind plata pensiilor private. Proiectul a survenit recomandării prioritare a OCDE referitoare la necesitatea elaborării cadrului legislativ primar cu privire la plata pensiilor private, informează Agerpres. Guvernul pregătește astfel schimbări importante privind Pilonul II de Pensii: potrivit proiectului de hotărâre, deponenții nu vor mai putea să retragă toți banii odată, la împlinirea vârstei de 65 de ani, ci lunar, în cuantum de maximum 25% din sumă.
08:40
Israelul aprobă planul lui Netanyahu pentru Fâșia Gaza. Imagini din satelit arată posibile pregătiri de invazie # Digi24.ro
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat un plan propus de prim-ministrul Benjamin Netanyahu pentru ocuparea Gaza City şi cinci principii pentru încheierea războiului în enclava palestiniană, a anunţat vineri biroul prim-ministrului, conform CNN. Imagini din satelit arată că Israelul concentrează forţe pentru o posibilă invazie terestră în Gaza, potrivit unor surse NBC News.
08:30
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui președinte de țară # Digi24.ro
Statele Unite au dublat la 50 de milioane de dolari recompensa pentru informaţii care să ducă la arestarea preşedintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, pe care îl acuză că este „unul dintre cei mai mari traficanţi de droguri din lume”.
08:30
R. Moldova a retras licenţa Moldovagaz, al cărei principal acţionar este Gazprom. Gigantul rus critică decizia # Digi24.ro
Agenţia pentru Reglementarea Energiei din Republica Moldova a anunţat săptămâna aceasta că licenţa de distribuţie a gazelor a fost retrasă de la Moldovagaz, companie unde acţionar majoritar (50%) este gigantul rus Gazprom, şi a fost transferată companiei de stat Energocom. În replică, Gazprom a criticat decizia şi a afirmat că această măsură îi provoacă prejudicii, avertizând totodată Chişinăul că pune în pericol securitatea energetică a ţării, relatează presa locală.
Acum 6 ore
08:00
34 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Constanţa, Tulcea, Prahova şi Buzău într-un dosar de proxenetism # Digi24.ro
Zeci de percheziţii au avut loc în Bucureşti şi în judeţele Constanţa, Tulcea, Prahova şi Buzău într-un dosar de proxenetism, zece persoane fiind duse la audieri.
07:10
Canicula pune sănătatea diabeticilor în pericol. Ce recomandă medicii pentru evitarea complicațiilor pe timp de vară # Digi24.ro
Canicula reprezintă un risc serios pentru sănătatea persoanelor vulnerabile, în special a celor în vârstă, cu boli cardiovasculare sau diabet zaharat. Medicii de la Spitalul Universitar de Urgență București avertizează că temperaturile extreme pot agrava afecțiunile cronice și recomandă măsuri stricte de protecție pentru a preveni complicațiile în zilele caniculare.
07:10
Greșelile de conduit pe care le fac frecvent șoferii români. Titi Aur: „Este obligatorie respectarea a trei tipuri de reguli"
Greșelile de condus pe care le fac frecvent șoferii români. Titi Aur: „Este obligatorie respectarea a trei tipuri de reguli”
07:10
Vladimir Putin a spus de mult timp că vrea să se întâlnească cu Donald Trump. El crede că o astfel de întâlnire ar fi o ocazie mult mai bună să obțină ceea ce își dorește în Ucraina decât progresul lent al trupelor sale pe câmpul de luptă. Încă de la începutul războiului, analiștii și unele persoane care îl cunosc pe președintele rus au spus că ceea ce este încă și mai important pentru Putin decât câștigurile teritoriale este să atingă o serie de obiective geopolitice cruciale.
07:10
„Ne-au măcelărit ca pe niște animale”: Povestea din spatele uneia dintre cele mai mari atrocități comise în războiul din Sudan # Digi24.ro
În timp ce Marea Britanie se pregătea să organizeze un summit internațional pentru soluționarea conflictului din Sudan, în luna aprilie, o grupare rebelă a atacat o tabără de refugiați din sud-vestul țării. Când au apărut primele rapoarte despre masacrul în desfășurare, oficialii britanici au ales să ignore incidentul, cu toate că printre participanții la summit se numărau și reprezentanți ai Emiratelor Arabe Unite, țară acuzată că îi susține pe rebelii din Sudan, dar care este totodată și unul dintre cei mai importanți parteneri economici din regiune ai Occidentului, relatează The Guardian.
07:10
James Cameron crede că omenirea riscă o „apocalipsă în stil Terminator” dacă inteligența artificială va fi transformată în armă # Digi24.ro
Regizorul James Cameron crede că utilizarea inteligenței artificiale într-o cursă globală a înarmării ar putea duce la un viitor asemănător cu cel din filmul Terminator, relatează The Guardian.
Acum 12 ore
00:00
Ministerul Culturii a anunţat, joi seară, că un incendiu a izbucnit în incinta fostei Grădini de Vară din Mamaia, imobil aflat în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „RomâniaFilm”. Au ars gherete amplasate în apropierea fostului imobil, precum şi diverse materiale depozitate de-a lungul timpului de persoane din zonă. Situaţia va fi evaluată după ce se va permite accesul în zonă, transmite instituția pe Facebook.
00:00
Hamas reacționează după ce Netanyahu și-a anunțat planurile în Fâșia Gaza. „Sacrifică ostaticii israelini pentru propriile interese” # Digi24.ro
Mişcarea palestiniană islamistă Hamas l-a acuzat, joi, pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu că-i „sacrifică” pe ostaticii israelieni din Fâşia Gaza pentru interesele sale „personale” şi „politice”.
7 august 2025
23:40
UEFA Europa League. FCSB, victorie de infarct pe Arena Națională, iar meciul retur cu Drita se anunță decisiv # Digi24.ro
După eliminarea rușinoasă înregistrată în turul doi preliminar al UEFA Champions League, 1-3, la „general”, cu Shkendija (Macedonia de Nord), campioana SuperLigii a înfruntat-o în această seară pe Drita, campioana din Kosovo.
23:40
Conference League. Universitatea Craiova se impune în fața Spartak Trnava și are șanse bune de calificare în play-off # Digi24.ro
Universitatea Craiova a primit în această seară vizita celor de la Spartak Trnava, în prima partidă a dublei manșe din turul 3 preliminar al Conference League.
Acum 24 ore
23:20
Digi Talks la UNTOLD X cu Florin Negruțiu şi Edsta: Dracula are un branding mai bun decât România # Digi24.ro
Anul acesta, Digi Talks aduc la ediția aniversară Untold X campania “Împreună, fără ură”, un apel la toleranță, dialog și empatie. Prima discuție a fost deschisă de jurnalistul Florin Negruțiu, care l-a avut invitat pe EDSTA, influencer și regizor stabilit în New York.
23:20
Grecia anunță scăderea numărului de migranți veniți din Africa de Nord. „Europa înţelege că nu e posibil să ai frontierele deschise” # Digi24.ro
Ministrul grec pentru migraţie Thanos Plevris a salutat joi scăderea numărului de migranţi sosiţi în Creta, principala poartă de intrare a migranţilor proveniţi din Africa de Nord în ultima perioadă, la aproape o lună de la suspendarea procesării cererilor de azil în Grecia, relatează AFP şi Reuters.
23:00
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post) # Digi24.ro
Eforturile de a organiza o reuniune față în față între Donald Trump și Vladimir Putin ar putea fi deraiate de refuzul liderului de la Kremlin de a se întâlni cu ucraineanul Volodimir Zelenski, o posibilă precondiție impusă de Casa Albă pentru summitul cu miză mare.
22:40
„Donald nu poate speria Moscova cu nimic în acest moment”. Cum au reacționat bloggerii ruși pro-război la vestea întâlnirii Trump-Putin # Digi24.ro
Bloggerii pro-război din Rusia „au încins” Internetul, la aflarea veștii unei apropiate întâlniri între Vladimir Putin și Donald Trump. Consilierul Kremlinului, Yuri Ushakov, a anunțat, pe 7 august, că se fac pregătiri pentru o întâlnire față în față între cei doi lideri „în zilele următoare”. Deși Ushakov susține că inițiativa a venit din partea americană, Casa Albă a declarat că Putin a fost cel care a propus întâlnirea tête-à-tête. Reacțiile din partea experților pro-război din Rusia au variat însă, pe Telegram, de la laude la scepticism. Cu toate acestea, cei mai proeminenți comentatori ai canalului Z cred că este puțin probabil ca întâlnirea să ducă la o „descoperire majoră” sau la un armistițiu, arată Meduza.
22:40
Anchetă penală după ce o tânără de 19 ani a murit în Spitalul de Urgență Brașov, la o săptămână după ce a născut # Digi24.ro
Poliţiştii şi procurorii braşoveni anchetează împrejurările morţii unei tinere de 19 ani, care s-a stins din viaţă la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Braşov, la o săptămână după ce a născut. Cu puţin timp înainte de externare, femeii i s-a făcut rău, a spus că nu mai poate merge şi în scurt timp a survenit decesul, notează presa locală.
22:40
Oana Ţoiu, întâlnire cu omologul ucrainean. Ministra de Externe a subliniat importanţa protejării drepturilor minorităţilor naţionale # Digi24.ro
Ministra Afacerilor Externe Oana Ţoiu a avut, la vizita oficială de joi din Ucraina, consultări politico-diplomatice cu omologul ucrainean Andrii Sybiha la care a subliniat importanţa protejării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, inclusiv a drepturilor educaţionale, religioase şi a dreptului la libera asociere.
22:30
Șeful Consiliului Județean Suceava anunță reluarea alimentării cu apă în Ostra, comună grav afectată de inundații # Digi24.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava Gheorghe Şoldan a anunţat, joi seară pe Facebook, reluarea alimentării cu apă în Ostra, comună grav afectată de inundaţii. Totuși, el avertizează populaţia că, în primele două zile, apa poate fi folosită doar pentru uz menajer, nu pentru băut sau gătit.
22:20
Alexandru Rogobete: „Există spitale în care colegii nu ajung la toaletă noaptea în gardă; în altele la ora 10 se schimbă în pijamale” # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, joi seară, că în perioada următoare va prezenta peste 70 de noi măsuri administrative, în domeniul sanitar, el subliniind că este o nedreptate, de exemplu, că gărzile nu se plătesc la nivelul salariului din 2025. În plus, Rogobete a precizat că unele spitale sunt suprasolicitate, în timp ce în altele medicii şi asistenţii se îmbracă în pijamale la ora 22.00 pentru că nu au pacienţi.
