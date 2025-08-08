Clotilde Armand, după ce PSD a anunțat ședință pentru evaluarea Coaliției: „Miza e că USR primea 20% din posturile din administrație”

22:40

Bloggerii pro-război din Rusia „au încins” Internetul, la aflarea veștii unei apropiate întâlniri între Vladimir Putin și Donald Trump. Consilierul Kremlinului, Yuri Ushakov, a anunțat, pe 7 august, că se fac pregătiri pentru o întâlnire față în față între cei doi lideri „în zilele următoare”. Deși Ushakov susține că inițiativa a venit din partea americană, Casa Albă a declarat că Putin a fost cel care a propus întâlnirea tête-à-tête. Reacțiile din partea experților pro-război din Rusia au variat însă, pe Telegram, de la laude la scepticism. Cu toate acestea, cei mai proeminenți comentatori ai canalului Z cred că este puțin probabil ca întâlnirea să ducă la o „descoperire majoră” sau la un armistițiu, arată Meduza.