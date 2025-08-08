11 ani de la condamnarea lui Dan Voiculescu: Ce s‑a întâmplat cu autorii Dosarului ICA
National.ro, 8 august 2025 13:30
Au trecut 11 ani de la sentința definitive din Dosarul ICA. Dan Voiculescu și ceilalți condamnați sunt astăzi în libertate. Ce s-a întâmplat însă cu cei acuzați că direct sau indirect, ar fi instrumentat acest dosar controversat? Traian Băsescu, fost președinte al României, a fost declarat definitiv colaborator al fostei Securități de către Înalta Curte
• • •
11 ani de la condamnarea lui Dan Voiculescu: Ce s‑a întâmplat cu autorii Dosarului ICA # National.ro
Au trecut 11 ani de la sentința definitive din Dosarul ICA. Dan Voiculescu și ceilalți condamnați sunt astăzi în libertate. Ce s-a întâmplat însă cu cei acuzați că direct sau indirect, ar fi instrumentat acest dosar controversat? Traian Băsescu, fost președinte al României, a fost declarat definitiv colaborator al fostei Securități de către Înalta Curte
Tensiunile din interiorul Coaliției de guvernare par să se adâncească și mai mult, iar în tot acest context mai-marii social-democrați au fost convocați într-o ședință de BPN, programată să aibă loc la începutul săptămânii viitoare. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat vineri, 8 august, într-un mesaj public, faptul că a convocat Biroul Permanent
12:00
Nicușor Dan a semnat decretul privind demisia vicepremierului Anastasiu. S-a întâmplat la aproape două săptămâni de la anunțul său că pleacă din Guvern # National.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul privind demisia vicepremierului Dragoş Anastasiu, la aproape două săptămâni de la anunţarea acesteia. Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul „pentru constatarea vacanței unei funcţii de membru al Guvernului României prin demisia domnului Michael-Dragoş Anastasiu, viceprim-ministru", conform unui comunicat făcut public vineri, 8 august, de Administraţia Prezidenţială. Anastasiu şi-a anunţat
Trump s-a răzgândit! Spune că va întâlni cu Putin şi fără ca liderul rus să promită că va discuta cu Zelenski: „Voi face tot ce pot pentru a…” # National.ro
Președintele american Donald Trump s-a arătat dispus să se întâlnească cu Vladimir Putin. Și asta în ciuda refuzului liderului rus de a avea o întrevedere cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Preşedintele Donald Trump a declarat joi că se va întâlni personal cu Vladimir Putin fără a-i mai cere preşedintelui rus să facă acelaşi lucru cu
Ședință la Palatul Victoria/Urmează să fie aprobat un proiect de lege privind plata pensiilor private # National.ro
Guvernul urmează să aprobe, în ședința de vineri, un proiect de lege privind plata pensiilor private. Conform programului anunțat oficial de la Palatul Victoria, reuniunea Executivului Bolojan din 8 august urmează să înceapă la ora 11. Pe ordinea de zi a ședinței se află mai multe proiecte de acte normative. Unul dintre acestea este proiectul
VIDEO. Peste 30 de percheziții în București și în patru județe, într-un dosar de proxenetism/10 persoane, duse la audieri # National.ro
Peste 30 de percheziții au avut loc în București și în județele Constanța, Tulcea, Prahova și Buzău, într-un dosar de proxenetism, 10 persoane fiind duse la audieri. „În cursul zilei de ieri, 7 august, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Constanța, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au pus în aplicare 34
BERBEC Deși familia ta a apreciat întotdeauna anumite idei și tradiții, ai propriile tale principii. Explorarea unor atitudini noi este mult mai interesantă decât a te ține de vechile moduri de gândire. Astăzi este posibil să aveți o nevoie puternică de a petrece mai mult timp liber decât să lucrați. TAUR Mentalitatea voastră puternică duce
Conducerea Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România avertizează că Poșta Română este sabotată chiar de la nivelul managementului instituției, urmărindu-se fărâmițarea ei pentru a face loc firmelor private. În timp ce deciziile șefilor Poștei Române au condus la pierderi inacceptabile, companiile concurente, printre care și una din Ucraina, amplasată în "buricul" Bucureștiului, prosperă, avertizează sindicaliștii. După
Cu doar o zi înainte de expirarea ultimatumului adresat lui Vladimir Putin de a opri războiul din Ucraina sau de a se confrunta cu consecințe grave, Donald Trump a resetat încă o dată ceasul. Președintele SUA intenționează să se întâlnească personal cu președintele Rusiei, chiar săptămâna viitoare, potrivit New York Times. Anunțul a venit după
China se mișcă rapid: exporturile cresc înainte de termenul limită pentru armistițiul tarifar al SUA # National.ro
Exporturile Chinei au crescut brusc înainte de expirarea, săptămâna viitoare, unui armistițiu tarifar cu SUA, care amenință să reaprindă tensiunile comerciale dintre superputerile economice ale lumii. Exporturile au crescut cu 7,2% în iulie față de anul precedent, cel mai rapid ritm din aprilie și depășind previziunile de 5,4% într-un sondaj Reuters. Importurile au crescut cu
Vestul sălbatic la MAI. Jandarmii, obligați să utilizeze caii pentru restabilirea ordinii publice # National.ro
După ce a rezolvat cu câinii polițiști, care vor fi antrenați pentru împrăștierea protestatarilor, Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a schimbat și instrucțiunile pentru utilizarea cailor de serviciu de către Jandarmerie. Astfel, sub pretextul că ar modifica prevederile pentru a respecta regulile privind bunăstarea animalelor, șeful MAI introduce, de fapt, folosirea acestor animale de către
Dennis Man este la un pas de despărțirea de Parma. Potrivit "Gazzetta dello Sport", mutarea sa la PSV Eindhoven, campioana Olandei, este aproape finalizată. Negocierile au ajuns în faza detaliilor finale, iar transferul ar putea fi oficializat chiar până la sfârșitul acestei săptămâni. Opt milioane de euro pentru internaționalul român Italienii scriu că PSV va
După mai bine de trei ani de război, ucrainenii sunt din ce în ce mai nerăbdători să ajungă la un acord care să pună capăt luptei împotriva invaziei Rusiei, potrivit unui nou sondaj Gallup. Entuziasmul pentru un acord negociat reprezintă o inversare bruscă față de 2022 – anul în care a început războiul – când
Majoritatea noilor taxe vamale americane, aplicabile unei mari părți a produselor importate în Statele Unite, au intrat deja în vigoare. La 2 aprilie, Washingtonul a anunțat tarife reciproce pentru partenerii săi comerciali din întreaga lume, cu un nivel minim universal de 10% pentru produsele străine importate. Argentina nu a fost vizată de suprataxe. Potrivit Le
Franța a menținut din punct de vedere istoric legături strânse cu Libanul, reflectând trecutul său colonial și interesele strategice continue în regiune. Ca fostă putere colonială, Franța a acordat în mod tradițional o atenție semnificativă Libanului și Siriei, echilibrând relațiile sale din Orientul Mijlociu cu un accent pe stabilitate și multilateralism. Franța a lucrat, de
Scena rară în fotbalul european: fanii lui FK Zalgiris Vilnius au aruncat valize pe teren la începutul derby-ului cu Zalgiris Kaunas, din prima ligă lituaniană. Motivul? Nemulțumirea față de antrenorul Vladimir Cheburin, pe care îl consideră principalul vinovat pentru prăbușirea echipei. Chiar din primul minut al partidei, suporterii din tribuna a doua au lansat geamantane
După zeci de ani de retrocedări aberante, Guvernul schimbă legea. Se pune capăt restituirilor în natură # National.ro
Pentru că băieții deștepți cu conexiuni la decidenții politici și pe la ANRP și-au rezolvat dosarele lor sau cele cu drepturile cumpărate pe nimic, Guvernul a decis să schimbe regulile. După ani și ani în care au fost retrocedate școli, spitale și instituții publice, restituirile în natură nu se vor mai putea realiza dacă sporul
Băsescu cere vilă de protocol și restituirea drepturilor pierdute în ultimii trei ani. Ce decizie ar urma să ia Guvernul # National.ro
Numele lui Traian Băsescu revine în atenție, dar nu oricum. Despre fostul șef al statului s-a aflat că cere să i se repartizeze o vilă de protocol, dar și restituirea tuturor drepturilor pierdute. Totul, în contextul deciziei Curții Constituționale a României (CCR). Pe scurt, fostul președinte Băsescu ar vrea să-și recapete drepturile, ca urmare a
Prea mult timp, lupta împotriva criminalității financiare a fost prezentată ca o alegere falsă: fie tolerarea banilor murdari, fie riscul de a sufoca economia. Noua Autoritate de Combatere a Spălării Banilor (AML) din UE oferă o șansă de a regândi sistemul. Cea mai convingătoare dovadă că dezmembrarea afacerilor criminale poate servi drept o formă puternică
Noile tarife vamale americane pentru bunuri din zeci de economii conturează noua ordine comercială mondială dorită de Donald Trump. Tarifele, care variază de la 15% la 50% și au intrat în vigoare joi, la o săptămână după ce liderul de la Casa Albă a semnat decretul, înlocuiesc suprataxa de 10% care se aplică din aprilie
Expunerea prelungită la lumina artificială poate deregla estrogenul, progesteronul și melatonina – un risc real pentru femeile de azi. Ce este lumina albastră și de ce e problematică? Lumina albastră (în special între 460–480 nm) este emisă de ecranele telefoanelor, laptopurilor, televizoarelor și becurilor LED. Ea influențează direct ritmul circadian al organismului, inhibând secreția de
Rusia a anunțat că nu va mai respecta Tratatul privind Forțele Nucleare cu Rază Intermediară de Acțiune (INF), ceea ce înseamnă că ar putea utiliza din nou rachete nucleare cu rază scurtă și medie de acțiune. De ce această schimbare bruscă? Săptămâna trecută, Donald Trump a decis să repoziționeze submarine nucleare mai aproape de Rusia, "în
ANAF, obligată de instanță să restituie OMV Petrom TVA și accesorii de peste 435 milioane lei # National.ro
La capătul unui proces ce a durat aproape 12 ani, OMV Petrom a obținut definitiv în instanță restituirea a peste 435 milioane de lei de la ANAF, reprezentând TVA și accesorii plătite în 2013 pentru o tranzacție mai veche cu Petromservice. Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis definitiv că Agenția de Administrare
1. Iliescu face politică și mort. I-a dat ocazia lui Dominic Fritz să se umple de respectul românilor. Pe 22 decembrie 1989, Fritz avea șase ani neîmpliniți și credea că Zidul Berlinului s-a prăbușit când s-a împiedicat el în casă de piesele de Lego. Dar Fritz știe ce s-a întâmplat
Insula Iubirii continuă cu același vibe toxic și regizat, servindu-ne în episodul din 6 august 2025 o porție de dramă deluxe care ar fi făcut invidios și un serial turcesc second-hand. Dacă formatul ar fi o mâncare, ar fi o shaorma rece, cu emoții false, servită pe nisipul unui platou prefabricat. Bonfire-ul băieților de pe […] The post Bonfire-ul băieților de la Insula Iubirii: între artificii și regizări autonome first appeared on Ziarul National.
Anunțul unui oficial de la Kremlin: o întâlnire între Trump și Putin e prevăzută „în următoarele zile”/„S-a ajuns la un acord de principiu” # National.ro
O informație de ultimă oră indică faptul că SUA și Rusia au convenit asupra unui „acord de principiu” pentru o întâlnire între președinții Donald Trump și Vladimir Putin, în zilele următoare. O întâlnire între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin este prevăzută „în următoarele zile”, iar pregătirile pentru summit au început […] The post Anunțul unui oficial de la Kremlin: o întâlnire între Trump și Putin e prevăzută „în următoarele zile”/„S-a ajuns la un acord de principiu” first appeared on Ziarul National.
Mesajul tranșant al transportatorilor: „Conducerea sectorului de asigurări din ASF trebuie să plece!”/COTAR cere anchetă penală DNA și DIICOT privind falimentele RCA # National.ro
Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.) – alături de mai multe federații din domeniul transporturilor: Federatia “EUROPA”, APTE2002, FNCOTR, FNPTTR, COMROM, CNTR, FNSSR – cer Guvernului și Parlamentului să demită urgent conducerea sectorului de asigurări din cadrul ASF și „să dispună cercetarea trasabilității sumelor încasate de firmele de asigurări și verificarea cartelului care […] The post Mesajul tranșant al transportatorilor: „Conducerea sectorului de asigurări din ASF trebuie să plece!”/COTAR cere anchetă penală DNA și DIICOT privind falimentele RCA first appeared on Ziarul National.
Vești pentru pacienți cu afecțiuni cronice. Anunțul ministrului: Fără bilet de trimitere la specialist, în anumite cazuri # National.ro
Pacienții cu afecțiuni cronice care sunt înregistrați în anumite programe naționale de sănătate se pot prezenta direct la medicul de specialitate din ambulatoriu fără bilet de trimitere de la medicul de familie – prevede un ordin comun semnat de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan. „Acces mai […] The post Vești pentru pacienți cu afecțiuni cronice. Anunțul ministrului: Fără bilet de trimitere la specialist, în anumite cazuri first appeared on Ziarul National.
Steluţa Lucia Rodica Coposu – sora cea mai mică a fostului lider ţărănist Corneliu Coposu şi preşedinta fundaţiei care îi poartă numele – a încetat din viaţă la vârsta de 92 de ani. Tristul anunț a fost făcut joi dimineaţă, 7 august, de Ion-Andrei Gherasim, preşedintele executiv al Fundaţiei Corneliu Coposu, printr-o postare pe pagina […] The post A murit Steluţa Lucia Rodica Coposu, sora fostului lider țărănist Corneliu Coposu first appeared on Ziarul National.
Fostul președinte Ion Iliescu va fi înmormântat joi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea III. Ziua de 7 august a fost declarată „zi de doliu național pe teritoriul României, în memoria fostului președinte Ion Iliescu” – a anunțat Guvernul. Joi dimineața, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, unde a fost depus încă de […] The post Funeralii Ion Iliescu/Fostul președinte va fi înmormântat, joi. Zi de doliu național first appeared on Ziarul National.
BERBEC Este o zi plăcută și captivantă, deoarece în adâncul sufletului, astăzi ești deschis schimbării. Ești aventuros, ai un foc la inimă și simți nevoia să ți se întâmple ceva nou și proaspăt. Trebuie să te afirmi. TAUR Astăzi veți dori să cunoașteți pe cineva nou și diferit. Vei fi mai puțin răbdător decât […] The post Horoscop 7 august 2025 – Ești mai rezistent decât de obicei first appeared on Ziarul National.
Jaguar Land Rover își schimbă șeful. Trump denunță wokism și trădarea ADN-ului britanic # National.ro
PB Balaji, în prezent director financiar al grupului Tata Motors, va prelua în noiembrie conducerea Jaguar Land Rover(JLR), care aparține gigantului indian. Balaji îi succede lui Adrian Mardell, artizanul unei strategii ambițioase: reorientarea Jaguar către vehiculele electrice, prin schimbarea completă a imaginii unui brand care devenise învechit. Noul șef a contribuit la redresarea Tata Motors […] The post Jaguar Land Rover își schimbă șeful. Trump denunță wokism și trădarea ADN-ului britanic first appeared on Ziarul National.
Dezlănțuirea dementă și plină de venin, manifestările exaltate și dansul bucuriei și al victoriei jucând isteric pe un mort reprezintă exact adevărata față a useriștilor tefeliști. Votat, în mod stupefiant, totuși, de 1.134.000 de români, USR reprezintă însăși negarea supremă a oricăror valori creștine, de la iubirea de țară, demnitate, smerenie, până la familia tradițională. […] The post USR scuipă venin pe cadavre. În numele cui? first appeared on Ziarul National.
Acum totul se leagă! Baza de date a cetățenilor români, transferată, de un an, în Republica Moldova # National.ro
Conducerea Poștei Române a externalizat, de un an de zile, call-center-ul instituției, inclusiv baza de date, către Republica Moldova, un stat extracomunitar, ne spune Florin Daniel Gheorghiu, președintele Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România (SLPR). În fapt, chiar directorul instituției se lăuda, în 24 august 2024, cu 3 luni înainte de alegerile parlamentare și prezidențiale din […] The post Acum totul se leagă! Baza de date a cetățenilor români, transferată, de un an, în Republica Moldova first appeared on Ziarul National.
Barcelona nu va putea juca pe noul Spotify Camp Nou cu capacitatea dorită. Clubul a cerut Primăriei Barcelona autorizarea pentru a permite accesul a doar 30.000 de spectatori în meciul cu Valencia, din 14 septembrie, în La Liga. Astfel, debutul pe stadionul modernizat va avea loc cu o lună întârziere față de planul inițial, care […] The post Mini-Camp Nou: Barcelona, redusă la tacere de UEFA! first appeared on Ziarul National.
Într-o nouă escaladare a tensiunilor dintre Washington și New Delhi, Donald Trump vrea să pedepsească India cu tarife mai mari deoarece cumpără petrol rusesc. În unele privințe, președintele american nu greșește: Rusia a devenit cel mai mare furnizor de țiței al Indiei. Însă furia lui Trump indică și înrăutățirea relației sale cu premierul indian Narendra […] The post Petrolul rusesc seamănă vrajbă între SUA și India first appeared on Ziarul National.
După ce Guvernul i-a șters datoria de jumătate de miliard de lei, din cei 1,1 miliarde lei pe achizițiile ilegale din pandemie, Unifarm continuă în același ritm dezastruos, conducerea fiind, parcă, decisă, să îngroape compania. Curtea de Conturi, după ce a depistat un noian de nereguli și prejudicii, atrage atenția că cei aflați la șefia […] The post Degeaba statul i-a șters datoriile. Unifarm se afundă în ilegalități și prejudicii first appeared on Ziarul National.
Chiar dacă Premier League e lider la încasări și marketing, cele mai scumpe tricouri din fotbalul european nu vin din Anglia. Potrivit cotidianului “AS”, fanii Barcelonei plătesc cel mai mult pentru un tricou: 114,99 euro pentru varianta de fan, iar modelul purtat de jucători ajunge la 165 de euro, dacă se adaugă și serigrafia și […] The post Topul celor mai scumpe tricouri din Europa first appeared on Ziarul National.
Teodora-Otilia Alexiu, studenta brevetată de OSIM, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” a Fundației Dan Voiculescu # National.ro
Teodora-Otilia Alexiu este o tânără studentă la masteratul de Biotehnologii Farmaceutice al Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. La 22 de ani, ea a devenit deja o figură remarcabilă în cercetarea științifică, inovând o băutură probiotică, care a fost brevetată de OSIM. Inovația ei a atras deja atenția comunității științifice naționale și […] The post Teodora-Otilia Alexiu, studenta brevetată de OSIM, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” a Fundației Dan Voiculescu first appeared on Ziarul National.
Guvernul Giorgiei Meloni urmează să aprobe construirea unui pod în valoare de 13 miliarde de euro, care să lege Sicilia de Italia, resuscitând un proiect despre care Roma spune acum că este esențial pentru securitatea națională. Proiectat inițial pentru a stimula dezvoltarea economică într-una dintre cele mai sărace regiuni ale Italiei, podul suspendat de 3,3 […] The post Mobilitatea militară: podul securității Italiei first appeared on Ziarul National.
Chiar și din reședința sa de vacanță de la Fort de Brégançon, președintele Emmanuel Macron urmărește îndeaproape o hotărâre judecătorească cheie privind un pesticid controversat. Întrebarea dacă agricultorilor francezi li se va permite să își protejeze culturile cu o substanță chimică numită acetamiprid este departe de a fi o chestiune tehnică obscură, notează Politico. De […] The post Emmanuel Macron, înghesuit între ecologiști și fermieri first appeared on Ziarul National.
Sondaj recent: Aproape 60% dintre bulgari se tem de creşterea costului vieţii după ce vor trece la moneda euro # National.ro
În Bulgaria, perspectiva aderării la euro generează îngrijorări în rândul unui segment semnificativ al populației. Principalul factor îl reprezintă teama că preţurile vor creşte odată ce ţara va trece de la leva, la moneda euro. Aproape 60% dintre bulgari sunt îngrijoraţi de creşterea costului vieţii în urma adoptării monedei euro, scrie agenţia Novinite, preluată de […] The post Sondaj recent: Aproape 60% dintre bulgari se tem de creşterea costului vieţii după ce vor trece la moneda euro first appeared on Ziarul National.
Cu o regularitate de metronom, Donald Trump a aruncat în poala Chinei sume uriașe. În mijlocul unei mări de șovăieli bipartizane, președintele american este ultimul porumbel chinez din Washington. Zbigniew Brzezinski l-a acuzat cândva pe colegul său Henry Kissinger de „o fascinație evidentă pentru dușmani și o plictiseală pentru prieteni”, relatează Financial Times. Prietenii Americii […] The post Președintele american, cadoul oferit Chinei first appeared on Ziarul National.
Volkswagen, Adidas, Nokia, Mercedes-Benz, Stellantis… nu au lipsit companiile europene din actualul sezon al câștigurilor care au avertizat cu privire la efectele dăunătoare ale tarifelor lui Donald Trump. Apoi sunt toate companiile elvețiene, îngrozite de decizia președintelui american de a impune țării lor tarife mai mult decât duble față de cele ale UE și ale […] The post America n-a reușit să doboare companiile europene first appeared on Ziarul National.
Oana Țoiu are directive clare pentru Ministerul de Externe și nu o interesează altceva. Altfel nu se explică bâlbâiala „curățeniei” mult trâmbițate. Nu stăpânește din punct de vedere juridic problema detașărilor, nu se consultă cu specialiștii, crează haos care va genera costuri enorme pentru bugetul de stat (deci al românilor) și lista poate continua. La […] The post Ministrul Țoiu, exces de zel pe banii românilor first appeared on Ziarul National.
VIDEO. Franța se confruntă cu cel mai mare incendiu de vegetație din acest an/„Un dezastru de o amploare fără precedent” # National.ro
Aproape 2.000 de pompieri se luptă pentru a stăvili un puternic incendiu de vegetație ce a izbucnit în sudul Franței. Flăcările, despre care autoritățile spun că se propagă „foarte rapid”, au pârjolit deja 13.000 de hectare. Și au distrus peste 20 de locuințe. Din păcate, o persoană și-a pierdut viața. Pompierii din sudul Franței depuneau […] The post VIDEO. Franța se confruntă cu cel mai mare incendiu de vegetație din acest an/„Un dezastru de o amploare fără precedent” first appeared on Ziarul National.
