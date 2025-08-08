Tanczos Barna: Autorităţile vor putea pune poprire pe ajutorul social, dacă beneficiarul are datorii la bugetul local

07:10

În timp ce Marea Britanie se pregătea să organizeze un summit internațional pentru soluționarea conflictului din Sudan, în luna aprilie, o grupare rebelă a atacat o tabără de refugiați din sud-vestul țării. Când au apărut primele rapoarte despre masacrul în desfășurare, oficialii britanici au ales să ignore incidentul, cu toate că printre participanții la summit se numărau și reprezentanți ai Emiratelor Arabe Unite, țară acuzată că îi susține pe rebelii din Sudan, dar care este totodată și unul dintre cei mai importanți parteneri economici din regiune ai Occidentului, relatează The Guardian.