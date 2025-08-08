Mai puțin cash, mai multă fiscalizare. Lecția ambițiilor Albaniei

23:20

În ultimii zece ani suntem țara din Europa în care corupția a crescut cel mai mult, și aflu că la președinție se semnează angajamente de loialitate, nu de integritate. Planurile pe care le făceam cu SEAP acum zece ani sunt tot planuri, nu le-a implementat nimeni. Și lipsește un proces de reformă, ce vedem e […] Alina Mungiu-Pippidi: Ce face și ce nu face bine administrația Bolojan – Dan