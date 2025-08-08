Mai puțin cash, mai multă fiscalizare. Lecția ambițiilor Albaniei
Romania Curată, 8 august 2025 13:30
În Albania, premierul Edi Rama s-a hotărât: până în 2030 vrea să facă din țara lui o economie fără numerar. Și nu, nu pentru că e un fan al cardurilor contactless, ci pentru că în spatele banilor de hârtie se ascunde aproape jumătate din economia reală, nefiscalizată. A pus pe masă măsuri clare: limite stricte […] Articolul Mai puțin cash, mai multă fiscalizare. Lecția ambițiilor Albaniei apare prima dată în România curată.
• • •
Acum 30 minute
13:30
Acum o oră
13:10
România trebuie să își adapteze legislația pentru a proteja libertatea presei. ActiveWatch: Salutăm intrarea în vigoare a EMFA! # Romania Curată
Astăzi intră în vigoare în toate statele membre ale Uniunii Europene Regulamentul european privind libertatea mass-mediei (EMFA), un act normativ cu aplicabilitate directă, menit să consolideze libertatea și pluralismul presei. Adoptat de Parlamentul European pe 11 aprilie 2024, regulamentul nu necesită o lege națională de transpunere, însă, în cazul României, o parte importantă a dispozițiilor […] Articolul România trebuie să își adapteze legislația pentru a proteja libertatea presei. ActiveWatch: Salutăm intrarea în vigoare a EMFA! apare prima dată în România curată.
Mai mult de 2 zile în urmă
01:00
Mergem până la capăt: am depus un nou denunț penal în cazul bonusurilor nesimțite pe care și le-au acordat foștii directori Romsilva # Romania Curată
Au condus ani la rând, prin rotație, Regia Națională a Pădurilor (RNP) Romsilva. Și-au negociat și și-au aprobat singuri contracte colective de muncă cu privilegii nesimțite. Așa au ajuns să strângă averi incredibile pentru persoane aflate, practic, în slujba cetățenilor. Dar nu le-a fost suficient. În lăcomia lor, la pensionare, au dat câte un ultim […] Articolul Mergem până la capăt: am depus un nou denunț penal în cazul bonusurilor nesimțite pe care și le-au acordat foștii directori Romsilva apare prima dată în România curată.
00:00
În aprilie 1990 împreună cu colegii mei de la Opinia studențească și 22 nu mai aveam deja nici o iluzie despre dl. Ion Iliescu, care în doar trei luni încurajase pe toți românii să își aleagă șefii pe vechile structuri comuniste, ca după aceea să transforme această structură în Frontul Salvării Naționale (alte partide încă […] Articolul Alina Mungiu-Pippidi: Dumnezeu nu are de ce să îl ierte pe Ion Iliescu apare prima dată în România curată.
5 august 2025
09:20
Complicitate Romsilva cu hoții de păduri, în plină dezbatere despre reformare! Am prins camioanele unui firme cu interdicție de exploatare cărând, în continuare, lemn din pădure # Romania Curată
Sursele România Curată ne-au sesizat că, în ultimele zile, camioane ale unei firme căreia i-a fost suspendat certificatul de exploatare forestieră continuă să care lemn din pădure. O verificare pe Inspectorul Pădurii a confirmat informația: camioanele societății Exploatare Poiana SRL transportă lemnul tăiat de societatea Exp Poiana SRL. Totul, desigur, sub ochii șefului Ocolului Slivic […] Articolul Complicitate Romsilva cu hoții de păduri, în plină dezbatere despre reformare! Am prins camioanele unui firme cu interdicție de exploatare cărând, în continuare, lemn din pădure apare prima dată în România curată.
4 august 2025
17:30
Luăm statul la întrebări: Am trimis 300 de cereri ca să aflăm ce face România, de fapt, pentru victimele violenței domestice # Romania Curată
Legi există. Centre ar trebui să existe. Protecție s-ar cuveni să fie. Însă realitatea e alta: femei agresate care cer ajutor și nu primesc nimic, ordine de protecție încălcate fără urmări, polițiști care ignoră sesizările, instituții care mimează grija. Pornind de la această realitate descrisă în analiza publicată săptămânile trecute, am decis să întrebăm direct […] Articolul Luăm statul la întrebări: Am trimis 300 de cereri ca să aflăm ce face România, de fapt, pentru victimele violenței domestice apare prima dată în România curată.
07:30
Suntem peste 340.000! De-asta ne amenință cu procesele după dezvăluirile despre lobby-ul unor miniștri de care profită firma controlată de un condamnat penal ori despre devalizarea Romsilva de către foștii ei directori # Romania Curată
A treia lună consecutivă cu audiență record România Curată a stabilit un nou record de audiență în luna iulie, cu 340.000 de cititori unici/lună (vezi mai jos), conform monitorizării Google Analytics. Este al treilea record consecutiv, după 231.000 de unici/lună în mai, respectiv 323.000 de unici/luni în iunie. De asemenea, în luna iulie România Curată […] Articolul Suntem peste 340.000! De-asta ne amenință cu procesele după dezvăluirile despre lobby-ul unor miniștri de care profită firma controlată de un condamnat penal ori despre devalizarea Romsilva de către foștii ei directori apare prima dată în România curată.
1 august 2025
00:00
EXCLUSIV: Uite cine este al doilea director general Romsilva care s-a pensionat, a încasat un bonus nesimțit de sute de mii de lei și apoi s-a reangajat. Vom sesiza procurorii și în acest caz # Romania Curată
Dan Ioan Aldea, fost director general al Regiei Naționale a Pădurilor (RNP) Romsilva, între 2007 și 2008, s-a pensionat, în 2023, din funcția de Șef Serviciu Pază a RNP, încasând un bonus brut de peste peste 400.000 de lei brut (din care aproximativ 235.000 de lei net). După pensionare, acesta s-a reangajat, încasând, în 2023, […] Articolul EXCLUSIV: Uite cine este al doilea director general Romsilva care s-a pensionat, a încasat un bonus nesimțit de sute de mii de lei și apoi s-a reangajat. Vom sesiza procurorii și în acest caz apare prima dată în România curată.
31 iulie 2025
16:10
Bucureștiul sub caniculă. 10 soluții urgente pentru un oraș mai răcoros și mai echitabil # Romania Curată
Canicula nu mai este o simplă neplăcere a verii, ci o problemă serioasă care afectează tot mai mulți bucureșteni, în special persoanele vulnerabile. Raportul recent al Friedrich-Ebert-Stiftung România atrage atenția asupra lipsei măsurilor clare din partea administrației locale și vine cu recomandări practice pentru a ne adapta la schimbările climatice. Raportul atrage atenția asupra modului […] Articolul Bucureștiul sub caniculă. 10 soluții urgente pentru un oraș mai răcoros și mai echitabil apare prima dată în România curată.
08:10
CNA: Amendă de zeci de mii de lei pentru minciunile legate de ”vinovăția” castorilor în dezastrul de la Praid # Romania Curată
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a amendat cu 30.000 de lei postul Realitatea TV, pentru emisiunile difuzate trei zile la rând în care au atacat Fundația Carpathia și au dat vina pe castori pentru dezastrul produs la Salina Praid, se arată într-un comunicat de presă al instituției, făcut public marți. De asemenea, postul România TV […] Articolul CNA: Amendă de zeci de mii de lei pentru minciunile legate de ”vinovăția” castorilor în dezastrul de la Praid apare prima dată în România curată.
30 iulie 2025
23:20
În ultimii zece ani suntem țara din Europa în care corupția a crescut cel mai mult, și aflu că la președinție se semnează angajamente de loialitate, nu de integritate. Planurile pe care le făceam cu SEAP acum zece ani sunt tot planuri, nu le-a implementat nimeni. Și lipsește un proces de reformă, ce vedem e […] Articolul Alina Mungiu-Pippidi: Ce face și ce nu face bine administrația Bolojan – Dan apare prima dată în România curată.
16:20
EXCLUSIV: Afacerea de milioane a familiei unor angajați Romsilva. Exact din zona lovită crunt de inundații # Romania Curată
Imaginile cu prăpădul cauzat de inundațiile din această săptămână în județele Suceava și Neamț au fost văzute de întreaga țară. Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața, peste 500 de locuințe din Broșteni au fost afectate, din care 40 au fost distruse cu totul, infrastructura rutieră a fost grav afectată, în special podurile. Fotografiile cu […] Articolul EXCLUSIV: Afacerea de milioane a familiei unor angajați Romsilva. Exact din zona lovită crunt de inundații apare prima dată în România curată.
08:40
Controlul Ministerului Mediului confirmă dezvăluirile pe care le-am făcut anul trecut despre dezastrul din pădurile din Maramureș. A fost sesizat Parchetul # Romania Curată
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a finalizat, prin Corpul de Control, o acțiune amplă de verificare a Regiei Naționale a Pădurilor (RNP) – Romsilva și, punctual, a Direcției Silvice (DS) Maramureș. Rezultatele sunt extrem de grave: pierderi financiare masive, prime nejustificate acordate în direcții cu pierderi, fonduri speciale gestionate defectuos și suspiciuni care au […] Articolul Controlul Ministerului Mediului confirmă dezvăluirile pe care le-am făcut anul trecut despre dezastrul din pădurile din Maramureș. A fost sesizat Parchetul apare prima dată în România curată.
07:10
Firma controlată de un condamnat penal ne amenință cu procese după ce am scris că beneficiază de pe urma demersurilor unor miniștri din Guvernele Ciolacu și Bolojan # Romania Curată
Hidroconstrucția SA ne-a trimis solicitarea publicării unui drept la replică, ”în caz contrar rezervându-și dreptul de a se adresa instanțelor competente”. România Curată a decis publicarea integrală a documentului primit. Nu pentru că ne-ar intimida amenințarea cu chemarea în judecată (nu sunt nici primii, nu vor fi nici ultimii), ci din considerente legate de dreptul […] Articolul Firma controlată de un condamnat penal ne amenință cu procese după ce am scris că beneficiază de pe urma demersurilor unor miniștri din Guvernele Ciolacu și Bolojan apare prima dată în România curată.
07:00
Drept la replică, de la Hidroconstrucția SA, cu privire la articolele despre demersurile unor miniștri ai Guvernelor Ciolacu și Bolojan # Romania Curată
România Curată a decis să publice cererea primită din partea reprezentanților Hidroconstrucția SA, integral, așa cum am primit-o, din respect pentru cititorii noștri. Considerăm, însă, că afirmațiile din cadrul numitului drept la replică nu au susținere factuală, scopul real fiind de tentativă de intimidare, motiv pentru care le răspundem în mod separat, aici: Către: Redacția […] Articolul Drept la replică, de la Hidroconstrucția SA, cu privire la articolele despre demersurile unor miniștri ai Guvernelor Ciolacu și Bolojan apare prima dată în România curată.
28 iulie 2025
14:40
Imagini și filmări dramatice cu inundațiile din Suceava și Neamț. Ce spuneți, mai tăiem o pădure? # Romania Curată
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și ISU ”Bucovina” Suceava au publicat, pe rețelele sociale, imagini cu amploarea inundațiilor din nordul țării, precum și intervențiile dramatice contra-cronometru ale pompierilor SMURD în județele Suceava și Neamț. „Eforturi conjugate pentru salvarea vieților în Suceava: 4 elicoptere mobilizate în zonele afectate de inundații! În contextul situației critice […] Articolul Imagini și filmări dramatice cu inundațiile din Suceava și Neamț. Ce spuneți, mai tăiem o pădure? apare prima dată în România curată.
08:50
SONDAJ: Aproape 90% dintre români se plâng de starea pădurilor, înaintea unei săptămâni decisive pentru reformarea Romsilva. Cum răspunde Guvernul Bolojan # Romania Curată
Sondajul realizat de Ipsos pentru Greenpeace România, în care 88% dintre respondenți consideră defrișările ca fiind o problemă gravă a trecut pe sub radar într-o săptămână în care canicula a făcut ravagii și la noi, iar codurile roșii au venit pe bandă rulantă. O săptămână în care, de altfel, ministra Mediului, Diana Buzoianu a pus […] Articolul SONDAJ: Aproape 90% dintre români se plâng de starea pădurilor, înaintea unei săptămâni decisive pentru reformarea Romsilva. Cum răspunde Guvernul Bolojan apare prima dată în România curată.
27 iulie 2025
15:30
GATA: Am depus denunțul penal împotriva fostului director Romsilva Teodor Țigan, care s-a pensionat ca să primească bonusul de pensionare de 100.000 de euro, apoi s-a reangajat # Romania Curată
În urma scandalului public declanșat de dezvăluirile pe care le-am făcut încă de anul trecut despre sumele nesimțite pe care le-a încasat (în medie, aproape 9.000 euro net/lună!), a fost dat afară, dar a avut tupeul să dea în judecată Romsilva și să ceară bani suplimentari, inclusiv cu dobândă! Am dus investigațiile mai departe și […] Articolul GATA: Am depus denunțul penal împotriva fostului director Romsilva Teodor Țigan, care s-a pensionat ca să primească bonusul de pensionare de 100.000 de euro, apoi s-a reangajat apare prima dată în România curată.
25 iulie 2025
08:10
Azi, depunem denunț penal în cazul fostului director Romsilva care a încasat 100.000 de euro la pensionare. EXCLUSIV: Documente interne care dovedesc abuzul premierii și reangajării lui # Romania Curată
Astăzi, vom transmite Parchetului General de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție un denunț penal în cazul fostului director general al Romsilva Teodor Țigan, care a primit un bonus de aproximativ 100.000 de euro brut la pensionare, apoi a fost reangajat ca director al Direcției Silvice (DS) Arad. România Curată a intrat în […] Articolul Azi, depunem denunț penal în cazul fostului director Romsilva care a încasat 100.000 de euro la pensionare. EXCLUSIV: Documente interne care dovedesc abuzul premierii și reangajării lui apare prima dată în România curată.
24 iulie 2025
13:10
Super-lovitură, în Justiție, pentru proiectele distructive de arii naturale protejate. Hotărârea de Guvern pentru Răstolița, suspendată. Burduja, Ivan, Bolojan, citiți asta! # Romania Curată
”Declic și Bankwatch câștigă din nou în instanță. Curtea de Apel Cluj oprește defrișările din Parcul Național Călimani pentru hidrocentrala Răstolița”, se arată într-un comunicat al celor două asociații, publicat pe site-ul Declic. Curtea de Apel Cluj a admis cererea formulată de Asociația Declic și Bankwatch România – Filiala Cluj și a dispus suspendarea Hotărârii […] Articolul Super-lovitură, în Justiție, pentru proiectele distructive de arii naturale protejate. Hotărârea de Guvern pentru Răstolița, suspendată. Burduja, Ivan, Bolojan, citiți asta! apare prima dată în România curată.
23 iulie 2025
11:10
Un șef din această fotografie câștigă lunar peste 5.500 euro net. Ghici de ce a ieșit la protest împotriva reformării Romsilva # Romania Curată
”Noua ministră responsabilă de soarta celor care îngrijesc pădurea nu a vrut să stea de vorbă cu noi. Nu a vrut să asculte prea mult argumentele profesioniștilor”, se arată într-un comunicat de presă, al Federației Sindicatelor din Silvicultură ”Silva”, condusă de Silviu Geană. Câteva zeci de sindicaliști, în frunte cu Silviu Geană, au ieșit, ieri […] Articolul Un șef din această fotografie câștigă lunar peste 5.500 euro net. Ghici de ce a ieșit la protest împotriva reformării Romsilva apare prima dată în România curată.
22 iulie 2025
15:30
Luăm statul la întrebări: ce măsuri de reformă fiscal-bugetară vor fi luate în privința cultelor religioase? # Romania Curată
Tăierile, adică măsurile reformă fiscal-bugetară, cum pompos li se spune zilele astea, vizează mai toate categoriile sociale și domeniile de activitate, mai puțin unul singur. S-au tăiat bursele elevilor, s-au tăiat norme ale profesorilor, urmează posturi din administrația locală și centrală, nu scapă nici polițiști locali, se reduc programele locale de investiții, ieri au fost […] Articolul Luăm statul la întrebări: ce măsuri de reformă fiscal-bugetară vor fi luate în privința cultelor religioase? apare prima dată în România curată.
14:00
Uite aici ipocrizie: un deputat și fost ministru super-susținător al proiectelor comuniste se plânge că românii îl regretă pe Ceaușescu! # Romania Curată
Pentru că ipocrizia, dezinformarea, dublul standard și nesimțirea nu au limite în cazul unor lideri politici autohtoni, nu e vreo surpriză să citesc că deputatul PNL Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei în Guvernul Ciolacu, se plânge, pe Facebook, de sondajul din care rezultă că majoritatea cetățenilor români îl regretă pe Ceaușescu. Da, tocmai domnul […] Articolul Uite aici ipocrizie: un deputat și fost ministru super-susținător al proiectelor comuniste se plânge că românii îl regretă pe Ceaușescu! apare prima dată în România curată.
21 iulie 2025
17:40
La ce să ne uităm în Harta riscurilor în domeniul achizițiilor publice dacă vrem să monitorizăm contracte # Romania Curată
Harta riscurilor în domeniul achizițiilor publice, recent lansată de Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) cu sprijinul OCDE și al Comisiei Europene, este un instrument esențial pentru oricine dorește să urmărească integritatea și eficiența contractelor publice în România. El face parte din Strategia Națională Anticorupție 2021–2025 și are rolul de a sprijini atât autoritățile contractante, […] Articolul La ce să ne uităm în Harta riscurilor în domeniul achizițiilor publice dacă vrem să monitorizăm contracte apare prima dată în România curată.
02:10
Deputatul Burduja se revoltă că scoaterea din faliment a firmei unui condamnat penal cu bani de la Hidroelectrica e blocată de activiștii de mediu # Romania Curată
În aceeași zi în care ministrul PSD al Energiei, Bogdan Ivan, s-a filmat la Răstolița și a postat pe Facebook pentru a transmite un mesaj legat de continuarea proiectului a cărui acord de mediu a fost suspendat de Curtea de Apel Cluj, fostul ministru al Energiei, deputatul PNL Sebastian Burduja, a publicat, tot pe Facebook, […] Articolul Deputatul Burduja se revoltă că scoaterea din faliment a firmei unui condamnat penal cu bani de la Hidroelectrica e blocată de activiștii de mediu apare prima dată în România curată.
18 iulie 2025
01:40
Ministrul care a dat vina pe castori pentru dezastrul de la Praid s-a mobilizat să scape de faliment firma unui condamnat penal # Romania Curată
Bogdan Ivan, ministrul Energiei din Guvernul Bolojan, a preluat de la Sebastian Burduja nu doar portofoliul, ci și eforturile acestuia de a porni controversatele proiecte din arii naturale protejate care au fost anunțate, încă de anul trecut, pe lista celor destinate să scoată din insolvență firma unui condamnat penal definitiv pentru manipularea bursei. În ciuda […] Articolul Ministrul care a dat vina pe castori pentru dezastrul de la Praid s-a mobilizat să scape de faliment firma unui condamnat penal apare prima dată în România curată.
18 iulie 2025
19:30
Dispare secretul fiscal în cazul datornicilor la stat! Guvernul preia propunerea României Curate și va permite publicarea rău-platnicilor # Romania Curată
Guvernul României a anunțat astăzi, prin vocea ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, că va elimina caracterul de “secret fiscal” al informațiilor privind datoriile către stat. Măsura este o preluare directă a propunerii avansate de România Curată, care a militat constant pentru o reformă fiscală orientată spre transparență și responsabilitate publică. În cadrul conferinței comune susținute astăzi […] Articolul Dispare secretul fiscal în cazul datornicilor la stat! Guvernul preia propunerea României Curate și va permite publicarea rău-platnicilor apare prima dată în România curată.
11:10
Șeful Hidroelectrica, menținut în funcție cu riscul de a pierde zeci și sute de milioane de euro. Cine îl menține director și ce se ascunde în spatele lor # Romania Curată
Uite așa! Plătim regește un CEO numit după criterii considerate incorecte de CE, mai plătim o mare firmă de audit care să contrazică evaluarea CE fără nicio garanție că CE va ține cont de ea, riscăm să pierdem zeci și sute de milioane de euro din PNRR, pentru a putea plăti alte zeci și sute […] Articolul Șeful Hidroelectrica, menținut în funcție cu riscul de a pierde zeci și sute de milioane de euro. Cine îl menține director și ce se ascunde în spatele lor apare prima dată în România curată.
16 iulie 2025
00:20
Afară din păduri! Prinsă cu lemn furat, o firmă a continuat să mai taie încă un an până a fost oprită. Cum au acoperit-o șefi din Romsilva # Romania Curată
Firma Exploatare Poiana a fost prinsă că a tăiat ilegal sute de copaci din prima pădure cu certificare FSC din România, la câteva sute de metri de Codrii Seculari din UNESCO de care au auzit o lume întreagă. Am găsit-o în pădure, câteva luni mai târziu, continuând să taie în aceeași zonă. Patronul ei ne-a […] Articolul Afară din păduri! Prinsă cu lemn furat, o firmă a continuat să mai taie încă un an până a fost oprită. Cum au acoperit-o șefi din Romsilva apare prima dată în România curată.
16 iulie 2025
18:50
Fiecare criză bugetară readuce în prim-plan aceeași discuție despre magistrații privilegiați. Se invocă salarii de peste 20.000 lei, pensii de 25.000 lei și un sistem “special” de sporuri și condiții. Ceea ce rămâne invizibil și convenabil uitat este realitatea zilnică din instanțe și parchete: judecători care gestionează 4-5 dosare/zi lucrătoare, sedii insalubre, lipsă de personal […] Articolul Doza de antipopulism: cifrele care contrazic mitul “privilegiilor” din justiție apare prima dată în România curată.
15 iulie 2025
23:10
Super-tupeu: directorul care a luat 100.000 de euro bonus de pensionare a dat în judecată Romsilva și cere bani în plus # Romania Curată
A luat bonus de pensionare de 100.000 de euro brut. Apoi s-a reangajat director la Direcția Silvică Arad. După ce scandalul primelor și bonusurilor nesimțite din Romsilva s-a extins, a fost eliberat din funcție. Rise Project dezvăluie, acum, într-o postare pe pagina de Facebook, că omul a dat în judecată Romsilva și a cerut anularea […] Articolul Super-tupeu: directorul care a luat 100.000 de euro bonus de pensionare a dat în judecată Romsilva și cere bani în plus apare prima dată în România curată.
16:50
Romsilva a rămas fără director general. Cum s-a ajuns aici și ce urmează. Și cum încearcă sindicatele să blocheze reforma Regiei Naționale # Romania Curată
Mandatul interimar al Directorului General al Romsilva, Marius Dan Sîiulescu, a expirat astăzi. Sîiulescu conduce Romsilva un an și jumătate (16 ianuarie 2024), când a fost numit interimar, pentru o perioadă de patru luni, de către Consiliul de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor (RNP) Romsilva. Ulterior, Consiliul de Administrație (CA) a prelungit de mai […] Articolul Romsilva a rămas fără director general. Cum s-a ajuns aici și ce urmează. Și cum încearcă sindicatele să blocheze reforma Regiei Naționale apare prima dată în România curată.
00:00
Încă o factură de aproape 18 milioane de lei pentru dezastrul de la Praid. Dar directorul Salrom rezistă cu nesimțire în funcție # Romania Curată
17,8 milioane de lei a fost suma pe care Guvernul României a alocat-o, luni, din fondul de rezervă, pentru achiziționarea de echipamente de desalinizare a apei pentru localitățile din județul Mureș afectate de inundarea Salinei Praid. Aceasta este doar o partea facturii pe care o plătim cu toții pentru dezastrul cauzat atât de dezastrul de […] Articolul Încă o factură de aproape 18 milioane de lei pentru dezastrul de la Praid. Dar directorul Salrom rezistă cu nesimțire în funcție apare prima dată în România curată.
14 iulie 2025
18:50
Apel către toți demnitarii: faceți ca Nicușor Dan și publicați-vă declarația de avere din 2025 # Romania Curată
România Curată lansează un apel public către toți demnitarii, aleși și numiți, să dea dovadă de transparență și responsabilitate și să își publice voluntar declarațiile de avere și interese pentru anul 2025, în ciuda blocajului creat prin decizia recentă a Curții Constituționale. Președintele României, Nicușor Dan, a decis să facă astăzi ceea ce legea nu […] Articolul Apel către toți demnitarii: faceți ca Nicușor Dan și publicați-vă declarația de avere din 2025 apare prima dată în România curată.
00:20
Parcul Mănăstirii Sinaia, făcut praf și așchii. Pedeapsă de la Dumnezeu sau de la Nordis și primarul șpăgar? # Romania Curată
Imaginile și filmările cu Sinaia distrusă de furtuna de săptămâna trecută au umplut presa și rețelele sociale. Ieri, am primit un nou set de fotografii, de la un localnic, de la câteva zile de la dezastru, cu mesajul ”Parcul Mănăstirii Sinaia, ctitorit de Vlad Oprea și Patriarhul Daniel e praf și pulbere. A fost centrul […] Articolul Parcul Mănăstirii Sinaia, făcut praf și așchii. Pedeapsă de la Dumnezeu sau de la Nordis și primarul șpăgar? apare prima dată în România curată.
12 iulie 2025
16:00
Femei agresate, legi aplicate pe jumătate: unde începe și unde se oprește rolul poliției? # Romania Curată
În România, violența domestică nu este doar o realitate statistică, este o realitate cotidiană, tăcută, care are loc între pereți groși, în case aparent normale, în relații aparent stabile. Este o realitate în care, adesea, femeile nu doar că sunt agresate, dar sunt și reduse la tăcere, de rușine, de frică, de lipsa de încredere […] Articolul Femei agresate, legi aplicate pe jumătate: unde începe și unde se oprește rolul poliției? apare prima dată în România curată.
11 iulie 2025
11:40
E pe lista celor mai nerușinate sinecuri guvernamentale, dar i s-a aprobat reducerea cheltuielilor în procesul în care ne-a dat în judecată și l-a pierdut # Romania Curată
Săptămâna aceasta, am câștigat, în primă instanță, la Tribunalul București, procesul cu Cristina Trăilă, fostă deputată PSD, avocată a Schweighofer și secretar general al Guvernului, dar judecătorul a decis să rămânem cu pagubă – acordând doar o parte a cheltuielilor de judecată pe care le-am avut. Asta în condițiile în care banii cheltuiți oricum vor […] Articolul E pe lista celor mai nerușinate sinecuri guvernamentale, dar i s-a aprobat reducerea cheltuielilor în procesul în care ne-a dat în judecată și l-a pierdut apare prima dată în România curată.
9 iulie 2025
11:00
O veste uriașă: Am câștigat procesul cu avocata Schweighofer, în primă instanță! Ce a dispus Tribunalul București și ce urmează # Romania Curată
Tribunalul București a respins pretențiile fostei deputate PNL și avocată a companiei Schweighofer, Cristina Trăilă, acum secretar general adjunct în Guvernul Bolojan, în care ne-a dat în judecată pe supra-semnatul Mihai Goțiu și Societatea Academică din România, editor al platformei România Curată. De asemenea, instanța a decis plata de către Cristina Trăilă către pârâți a […] Articolul O veste uriașă: Am câștigat procesul cu avocata Schweighofer, în primă instanță! Ce a dispus Tribunalul București și ce urmează apare prima dată în România curată.
8 iulie 2025
20:30
(by Ministerul NeEducației – departamentul Eficiență și Duduială Bugetară) Ai 28 de elevi într-o clasă? Nu-i nimic, îți mai punem 2 la ofertă, că tot zicea domnul ministru că “nu e o problemă să ai o bancă în plus”. Nu contează că nu mai încape tabla, că n-ai aer sau că ești profesor de sport […] Articolul Școala la kilogram. Când statul tratează educația ca pe o povară contabilă apare prima dată în România curată.
