Acum 5 minute
14:00
Alexandru Petrescu(ASF) explică ce aduce nou legea pensiilor private. Cadrul legislativ trebuia adoptat din 2011 # Gândul
Proiectul de lege pentru plata pensiilor private s-a aflat, vineri, în primă lectură, la Guvern. Consultările publice vor continua săptămâna viitoare, iar textul proiectului poate fi consultat pe site-ul Ministerului Muncii, din 10 iunie. Vineri, guvernanții au dezbătut proiectul de lege care vizează plata pensiilor private; esențial pentru completarea sistemului privat al acestor redevențe, cât […]
Acum 30 minute
13:40
FOTO / Ce relație are Nico cu fiica sa. ”Este PRIORITATEA ei acum, și este normal să fie așa” # Gândul
Cântăreața Nico, în vârstă de 55 de ani, a explicat ce relație are cu fiica sa, Aleexandra. De asemenea, artista a vorbit și despre rolul de bunică. Binecunoscuta cântăreață Nico, pe numele său întreg Nicoleta Matei, este căsătorită Laurențiu Matei. Artista are o fiică pe nume Alexandra, alături de care a participat în cel de-al […]
13:40
Guvernul e cu ochii pe pensiile private/Victor Ponta: „Faptul că un Guvern așa-zis „liberal” atentează la niște bani 100% privați este o aberație” # Gândul
Modificările pe care actualul guvern intenționează să le facă în legea pensiilor private, din Pilonul 2, sunt considerate „aberație” de fostul premier al României, Victor Ponta, în timp ce președintele Nicușor Dan „analizează situația”. Guvernanții s-au gândit să ia și din pensiile private ale românilor, din Pilonul 2. În tot acest timp, în care 99% […]
13:40
Cantitatea exactă de oțet pe care să o adaugi la 1 kilogram de castraveți murați. Ce arată rețeta tradițională transmisă de la o generație la alta # Gândul
Iată care este cantitatea exactă de oțet pe care să o adaugi la 1 kilogram de castraveți murați. O rețetă tradițională, transmisă de la o generație la alta, aduce în atenție importanța respectării gramajului pentru ca un preparat să iasă gustos și crocant. Vezi rețeta mai jos! Rețetele autentice sunt transmise, de obicei, din bătrâni, […]
13:30
O turistă din Anglia a rămas siderată de experiența pe litoralul românesc: „Nu ai unde să te speli pe mâini, nu sunt facilități” # Gândul
O turistă din Marea Britanie, care a poposit pe litoralul românesc, a povestit experiența deloc agreabilă pe care a trăit pe plaja din Mamaia. Deși a apreciat atmosfera și oamenii, aceasta s-a arătat revoltată de lipsa grupurilor sanitare și a gunoaielor de pe plajă. Britanica s-a arătat încântată de peisajul marin de pe litoralul românesc, […]
Acum o oră
13:20
Alexandra, o româncă de 29 de ani, a murit într-un cumplit accident, pe „șoseaua blestemată” din Italia # Gândul
Alexndra Ionela Trebe, o tânără româncă în vârstă de 29 de ani, a murit pe loc pe un drum din Italia, în urma unui grav accident de mașină. Tragedia a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, la Comacchio, o comună din provincial Ferrara. Accidentul a avut loc în jurul orei 3 dimineața, pe […]
13:10
Pastila lui Cristoiu. Ion Cristoiu: Moartea lui Ion Iliescu a vîrît în comă Coaliția de guvernare. Sorin Grindeanu a anunțat, printr-o postare pe Facebook, decizia de convocare a Birolului Permanent Național al Partidului, un for colectiv de conducere, pentru a discuta criza din cadrul coaliției, care a constat în nerespectarea de către USR a unei […]
13:00
Două femei, care s-ar fi ocupat cu „VRĂJITORIA”, au obținut peste 30.000 de euro de la o victimă. Suspectele, reținute pentru înșelăciune # Gândul
Două femei din Giurgiu, care pretindeau că se ocupă cu acte de „vrăjitorie”, au reușit să obțină 30.950 de euro de la o victimă, prin constrângeri și amenințări. Oamenii legii au demarat, joi 7 august, două percheziții domiciliare în București și Giurgiu, unde au găsit sume de 101.500 de lei, respectiv 12.350 de euro. „Ieri, […]
13:00
ONU a cerut „oprirea imediată” a planului israelian de a prelua CONTROLUL asupra Fâșiei Gaza/ „Va conduce la strămutări forțate masive” # Gândul
ONU a cerut, vineri, oprirea imediată a planului israelian de a prelua controlul asupra Fâșiei Gaza, care a fost adoptat de către Cabinetul de Securitate al Israelului, în noaptea de joi spre vineri. Planul Guvernului israelian „de a prelua controlul complet asupra Fâșia Gaza” trebuie ”oprit imediat”, a declarat Înaltul Comisar pentru Drepturile Omului, Volker […]
Acum 2 ore
12:50
Ziarista filată de SRI la „Terasa Anda” reacționează la 30 de ani după SCANDALUL “Iliescu-KGB” /„Istoria îl va judeca” # Gândul
Moartea lui Ion Iliescu – condus pe ultimul drum joi, la vârsta de 95 de ani – a redeschis „Cutia Pandorei”, cu privire la anumite episoade din timpul mandatului său de președinte al României, intens dezbătute și mediatizate de-a lungul timpului. Unul dintre ele este ceea ce s-a numit Afacerea „Terasa Anda”, un episod care […]
12:50
Cristian Seidler, purtător de cuvânt al USR, a declarat la RFI că partidul său a respectat legea în privința funeraliilor lui Ion Iliescu, dar că s-a opus declarării unei zile de doliu național. „Legea în România prevede că în cazul unui deces al unui fost șef de stat, se organizează funeralii naționale. Nu e o […]
12:50
Ministerul Afacerilor Externe a transmis instrucțiuni în scris tuturor misiunilor și oficiilor consulare pentru deschiderea Cărților de condoleanțe în memoria lui Ion Iliescu, dar și protocolului asociat acestora. Funeraliile naționale implică inclusiv aceste elemente de omagiere. În ziua înmormântării fostului președinte Ion Iliescu, a izbucnit o controversă care a avut-o în prim-plan pe Oana Țoiu, […]
12:50
Comercianții din Bulgaria sunt OBLIGAȚI, începând de astăzi, să afișeze prețurile atât în leva, cât și în euro # Gândul
Începând de vineri, 8 august, toți comercianții cu amănuntul din Bulgaria sunt obligați să afișeze prețurile bunurilor și serviciilor atât în moneda națională, leva, cât și în euro. Această cerință face parte din pregătirile Bulgariei pentru aderarea la Zona euro și va rămâne în vigoare până la 8 august 2026, informează Novinite. De asemenea, măsurile […]
12:40
FOTO / Cum a fost întâlnirea Iuliei Vântur cu Ricky Martin. ”Eu eram toată LEȘINATĂ, nu m-a mai interesat cum arăt atunci” # Gândul
Iulia Vântur, în vârstă de 45 de ani, a povestit cum a fost întâlnirea sa cu celebru cântăreț portorican Ricky Martin, în vârstă de 53 de ani. Iulia Vântur este stabilită de câțiva ani în India, țara de origine a iubitului ei, starul bollywoodian Salman Khan. În India, Iulia Vântur a reușit să își facă […]
12:40
Schema la care a apelat o româncă de 20 de ani din Italia pentru a jefui bătrâni. Ce au descoperit anchetatorii # Gândul
O româncă în vârstă de 20 de ani din Italia a apelat la o schemă pentru a jefui bătrâni. Anchetatorii au rămas șocați în momentul în care au descoperit metoda folosită de tânără, pentru comiterea jafurilor. Pe 18 iulie, persoana suspectă și încă un complice au fost opriți într-o gară de poliție. O tânără în […]
12:30
Guvernul a decis în ședința de vineri să amâne cu cel puțin o săptămâna adoptarea proiectului de lege referitor la reforma pensiilor private. Decizia vine în contextul în care Executivul vrea o dezbatere mai amplă pe marginea acestui proiect, au declarat surse guvernamentale pentru Gândul. Participanții la pensiile private și facultative pot retrage fie toată […]
12:30
Un turist a fost ATACAT în centrul Barcelonei, pentru un ceas contrafăcut. Cât valora, de fapt, obiectul # Gândul
Un turist din Barcelona a avut parte de o întâmplare extrem de neplăcută, atunci când un individ i-a smuls ceasul pe care-l purta la mână. Hoțul a crezut că a furat un Rolex, însă realitatea a fost una cu adevărat dezamăgitoare pentru acesta. Incidentul a avut loc în aglomerata metropolă Barcelona, Spania, în jurul orei […]
12:00
Cele 6 plaje românești care au primit eticheta „Steagul Albastru”. Sunt cunoscute pentru regulile stricte de curățenie și serviciile turistice # Gândul
Voi știați care sunt cele 6 plaje românești care au primit eticheta „Steagul Albastru” (distincția „Blue Flag”)? Aceste zone sunt cunoscute pentru regulile stricte de curățenie și serviciile turistice de care beneficiază vizitatorii. De altfel, un astfel de titlu este oferit și porturilor de agrement și ambarcațiunilor dedicate turismului sustenabil care respectă standarde internaționale stricte […]
Acum 4 ore
11:50
Adrian Năstase, CONCLUZIE tranșantă despre soarta coaliției PSD-USR: „Divorțul pare inevitabil. Partajul va fi dificil” # Gândul
Adrian Năstase, fostul premier al României, a analizat viitorul coaliției PSD-USR, având în vedere că vicepremierul social democrat, Sorin Grindeanu, a anunțat că o reuniune în Biroul Permanent Național, după ce USR s-a opus organizării de funeralii naționale pentru Ion Iliescu. Năstase propune, în cazul PSD-lui, „retragerea de la guvernare și construirea, din opoziție, a […]
11:50
Ce avere are, de fapt, MrBeast. Youtuber-ul este unul dintre cei mai celebri influenceri de pe platforma de streaming video. Ce avere are, de fapt, MrBeast MrBeast a recreat scene din celebrul serial „Squid Game”, dar este cunoscut și pentru faptele sale filantropice, scrie ladbible.com. Datorită lui MrBeast, două milioane de oameni din Malawi au […]
11:40
PSD pune presiune pe premierul Ilie Bolojan. Social-democrații pregătesc un „mesaj mai dur” # Gândul
Liderii Partidului Social Democrat se reunesc luni într-o ședință a Biroului Permanent Național, în contextul tensiunilor care au apărut cu USR după decesul lui Ion Iliescu, fostul președinte al României. Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a anunțat că în ședință urmează să fie stabilită clar o poziție a partidului „în raport cu continuarea colaborării […]
11:40
Românii care dețin case și terenuri vor fi verificați cu drona. Astfel, Guvernul pregătește un control aerian împotriva „clădirilor fantomă”, folosind drone, sateliți și fotogrametrie pentru a depista imobilele nedeclarate. O nouă lege îi vizează pe românii care au case și terenuri. Autoritățile pregătesc un proiect legislative prin care vor „vâna” din aer proprietățile care […]
11:40
Deși i-a făcut campanie lui Ion Iliescu în 2000, Nicușor Dan a evitat prezența la catafalcul defunctului, în 2025 # Gândul
Deși a refuzat să participe la funeraliile organizate pentru fostul lider social-democrat, între președintele Nicușor Dan și Ion Iliescu există o veche relație de susținere politică, după cum chiar primul declara anul trecut, într-un interviu televizat. În toamna lui 2024, Nicușor Dan ocupa funcția de primar al Capitalei. Invitat la Insider Politic, la Prima TV, […]
11:30
Gruparea militantă Hamas îl acuză pe Netanyahu că „își sacrifică OSTATICII” pentru propriile interese/ „Fâșia Gaza va rămâne fermă în fața ocupației” # Gândul
Gruparea islamistă Hamas l-a acuzat pe Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, că „sacrifică” ostaticii israelieni din Fâșia Gaza pentru propriile sale interese. „Planurile lui Netanyahu de a intensifica operațiunile militare confirmă, fără urmă de îndoială, dorința sa de a scăpa de ostatici și de a-i sacrifica în urmărirea intereselor sale personale și a agendei sale ideologice […]
11:20
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a comentat ascensiunea partidului USR, care, în doar câteva luni, a crescut în sondaje și a reușit să intre la guvernare, primind posturi de miniștri în ministerele cheie ale țării. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. „Prezența USR în actuala guvernare este cea […]
11:10
Nicușor Dan a semnat demisia lui Dragoș Anastasiu din funcția de vicepremier, după 10 zile de la ajungerea documentului la Palatul Cotroceni # Gândul
Nicușor Dan, președintele României, a semnat vineri decretul pentru constatarea vacantării uneia dintre funcțiile de viceprim-ministru, după demisia lui Dragoș Anastasiu. Decretul vine la 12 zile după ce Dragoș Anastasiu și-a anunțat demisia într-o conferință de presă la Palatul Cotroceni. Dragoș Anastasiu își anunța demisia pe 27 iulie. Pe 29 iulie, Ilie Bolojan, prmierul României, […]
11:10
CONCEDIERI în masă la o fabrică cu tradiție din România, deținută de americani. Inflația și războiul din Ucraina, printre motive # Gândul
O companie din România, deținută încă de grupul american Lincoln Electric, lider mondial în domeniul sudurii, urmează să disponibilizeze mai mulți angajați. Conducerea fabricii a anunțat că printre principalele cauze ale restructurării se număra războiul din Ucraina, care generat dezechilibre în lanțurile de aprovizionare și imprevizibilitate financiară. Americanii aflați la cârma fabricii DUCTIL, din Buzău, […]
11:10
Scene interzise de amor în Iași. Doi amanți și-au dat întâlnire lângă un supermarket, au renunțat la haine și au trecut la fapte în văzul tuturor # Gândul
În cartierul Galata, Iași, localnicii au avut parte de scene interzise de amor, după ce doi amanți au renunțat la haine și la inhibiții. La data de 7 august 2025, în jurul orei 11:00, localnicii din zonă au sunat la Poliția Locală Iași, după ce au văzut două personae care întrețineau relații intime. Totul s-a […]
11:00
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta, fost premier al României, și-a exprimat indignarea cu privire la mișcarea de protest a USR împotriva lui Ion Iliescu, manifestată prin neprezentarea la funeraliile acestuia, dar și prin refuzul Oanei Țoiu de a deschide o carte de condoleanțe în memoria fostului președinte. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui […]
11:00
Mesajul transmis de Familia Regală a României, după moartea Rodicăi Coposu, sora fostului lider PNȚCD Corneliu Coposu # Gândul
Familia Regală a României regretă trecerea în neființă a Rodicăi Coposu, la vârsta de 92 de ani. Familia Regală a adus în atenție faptul că sora fostului lider PNȚCD Corneliu Coposu a fost o susținătoare a principiilor și valorilor Coroanei Române. În anul 1996, lua naștere Fundația Coposu, bazele fiind puse alături de sora ei, […]
11:00
Controale la METROREX/Ciprian Șerban: „Sunt angrenați reprezentanți ai Corpului de Control MTI, 24 de inspectori ASFR și 6 inspectori ITM București” # Gândul
Ministerul Infrastructurii și Transporturilor a trimis Corpul de Control la Metrorex. În acest moment, se desfășoară ample verificări cu privire la siguranța și exploatarea trenurilor de metrou, respectarea regulilor de muncă etc, anunță ministrul Ciprian Șerban. MIT a dispus un control la Metrorex. În acest moment, „reprezentanți ai Corpului de Control de la nivelul MTI, […]
11:00
Petrișor Peiu îl desființează pe BOLOJAN din cauza schimbărilor la Pilonul II: „Contribuţiile, confiscate și date pe mâna unor firme străine” # Gândul
Senatorul AUR, Petrișor Peiu, a transmis o critică virulentă la adresa premierului Ilie Bolojan din cauza modificărilor pe care guvernul le pregătește pentru Pilonbul II și III de pensie. Senatorul acuză că cele „171 de miliarde de lei, contribuţiile a 8,3 milioane de români, vor fi confiscate de guvern şi date pe mâna unor firme, […]
10:50
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, spune că „România este direct interesată de protejarea cablurilor submarine”, în contextul amenințărilor hibride # Gândul
„România este direct interesată de protejarea cablurilor submarine și se alătură astfel partenerilor săi din Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii”, transmite ministrul de Externe, Oana Țoiu. În contextul amenințărilor hibride sub formă de sabotaj sau atacuri cibernetice, România se alătură țărilor care aderă la Securitatea și Reziliența Cablurilor Submarine într-o Lume Digitalizată Globală. […]
10:50
Reguli stricte pentru românii care își țin câinele liber în curte. Proprietarii pot primi amendă de 3.000 de lei dacă nu țin cont de un detaliu # Gândul
Sunt reguli stricte pentru românii care își țin câinele liber în curte. O nouă lege reglementează deci modul în care pot fi ținuți câinii pe proprietăți private. Astfel, stăpânii patrupedelor au restricții chiar în propria locuință, iar în unele cazuri pot fi verificați la domiciliu de către autorități. Iată detaliul pentru care proprietarii pot primi […]
10:40
Ion Cristoiu: „Am regretat că Elena Lasconi nu a devenit PREȘEDINTE, dar a venit Nicușor Dan” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu își exprimă părerile privind neprezentarea președintelui Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. „Gândiți-vă la momentul penibil, el era în palat, mortul era dincolo de un perete” Ion Cristoiu face o comparație ironică între Nicușor Dan și […]
10:30
Statele Unite avertizează că vor impune SANCȚIUNI împotriva entităților care ajută Iranul „să genereze venituri”, pentru „a proteja poporul american” # Gândul
Statele Unite au impus, joi, sancțiuni asupra a 18 entități și persoane fizice, vizând o rețea care ajută Iranul să evite sancțiunile și să genereze venituri, conform Departamentului Trezoreriei. Printre țintele SUA se numără RUNC Exchange System Company și conducerea sa, Cyrus Offshore Bank, cât și compania iraniană de software PasargadArian Information and Communication Technology, […]
10:30
Neti Sandu anunță singura zodie protejată de Jupiter, care îș va schimba viața, în august 2025 # Gândul
Neti Sandu a realizat horoscopul pentru perioada 22 iulie – 22 august 2025 și a anunțat singura zodie protejată de Jupiter, care îș va schimba viața, luna aceasta. Deși aflată sub protecția acestei planete, nativul va fi solicitat și drumul său va fi presărat cu situații și obstacole. Chiar și așa, lucrurile pozitive vor fi […]
10:20
Redacția Gândul vă provoacă să vă testați logica și spiritul de observație cu un test vizual interactiv. Ecuația greșită „8 + 9 = 3”, realizată din bețe de chibrit, poate fi corectată prin mutarea unui singur băț. Descoperiți soluția și puneți-vă mintea la încercare! Redacția Gândul vă invită să vă testați abilitățile cognitive și logice […]
10:10
Tensiuni în Coaliție/Sorin Grindeanu: „Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru ziua de luni” # Gândul
Liderul PSD, Sorin Grindeanu a anunțat o decizie importantă pe care a luat-o în legătură cu soarta coaliției de guvernare. Aceasta se va stabili luni, 11 august. Președintele PSD a anunțat vineri, pe Facebook, că va convoca Biroul Permanent Național(BPN) pentru o analiză a situației create în coaliție, având în vedere că „acțiunile și declarațiile […]
10:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu susține că funeraliile fostului președinte Ion Iliescu nu au stârnit emoție publică, însă „protestul” partidului USR a atras atenția asupra subiectului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. „Ion Iliescu a dispărut de vreo 10 ani din viața publică” Ion Cristoiu afirmă că moartea […]
Acum 6 ore
09:50
Trump și-a schimbat poziția privind întâlnirea directă cu Putin. CONDIȚIA prezenței lui Zelenski la negocierile de pace, eliminată # Gândul
Președintele Donald Trump și-a schimbat poziția privind întâlnirea cu Vladimir Putin, anunțând că va avea discuții directe cu liderul rus chiar dacă acesta nu se angajează să se întâlnească și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Decizia vine după zile de semnale contradictorii și negocieri diplomatice intense, în contextul războiului din Ucraina. Președintele american Donald Trump […]
09:40
RAR a lansat o secțiune dedicată șoferilor pentru a afla dacă vehiculele lor sunt vizate de campanii de rechemare în service # Gândul
RAR a lansat o secțiune dedicată șoferilor pentru a afla dacă vehiculele lor sunt vizate de campanii de rechemare în service. Secțiunea este disponibilă, deja, pe site-ul oficial al Registrului Auto Român. În cadrul unei postări, reprezentanții explică de ce a fost luată în considerare această facilitate și cum funcționează. Informațiile se regăsesc mai jos, […]
09:40
Mirel Palada: „Românii nu l-au votat pe Nicușor Dan, au votat ÎMPOTRIVA sperieturii George Simion” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, sociologul Mirel Palada a vorbit despre criteriile după care votează electoratul român, susținând că opțiunile acestora nu reflectă înclinațiile politice majoritare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. „Nicușor Dan este reprezentantul intereselor francezilor și germanilor” Mirel Palada vorbește despre modul în care votează românii și susține că electoratul […]
09:40
Universitatea Craiova a învins echipa slovacă Spartak Trnava cu 3-0 în prima manșă a turului al treilea preliminar al Conference League. Au înscris Ștefan Baiaram (51), Assad Al Hamlawi (54) și Carlos Mora (81). Manșa secundă se va juca la 14 august. Universitatea Craiova, dacă trece de Spartak Trnava, poate juca în play-off cu învingătoarea […]
09:40
Recompensă de 50.000.000$ pe capul lui Nicolas Maduro. Președintele Venezuelei, pe lista „most wanted” a SUA: „Unul dintre lorzii drogurilor din lume” # Gândul
Statele Unite au dublat recompensa pentru informații care să ducă la arestarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, de la 25 la 50 de milioane de dolari. Washingtonul îl acuză pe liderul socialist că este „unul dintre cei mai mari traficanți de droguri din lume” și că a colaborat cu rețele criminale internaționale pentru a transporta cantități uriașe […]
09:30
FCSB a câștigat cu Drita, 3-2, după ce a fost condusă cu 2-0. Gigi Becali a avut doi remarcați, dar a și criticat un jucător. „Prea lent” # Gândul
FCSB a învins echipa kosovară FC Drita, cu 3-2, în prima manșă a turului al treilea preliminar al Europa League. Campioana României a revenit, după ce a fost condusă cu 2-0. Au marcat Daniel Bîrligea (64, 90+4 – penalty), Danijel Graovac (72), respectiv Veton Tusha (7) și Arb Manaj (49). Manșa secundă va avea loc […]
09:30
Donald Trump a anunțat semnarea unui ACORD de pace între Armenia și Azerbaidjan/„Mulți lideri au încercat să pună capăt războiului, fără succes” # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că liderii Armeniei și Azerbaidjanului se vor întâlni vineri la Washington, pentru a semna un acord de pace „istoric”, în vederea încheierii conflictului dintre cele două state. „Mulți lideri au încercat să pună capăt războiului, fără succes. Acest lucru se încheie acum datorită lui Trump”, a transmis, joi, Donald […]
09:30
Poliția a demarat 34 de percheziții în 5 județe din România într-un dosar de PROXENETISM. 10 suspecți au fost duși la audieri # Gândul
Agenții din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Constanța, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța au descins în cursul zilei de joi 7 august la 34 de locații din Constanța București, Tulcea, Prahova și Buzău, într-o acțiune de amploare ce vizează o rețea de proxenetism. 10 persoane au fost duse la audieri. Activitatea infractorilor […]
09:30
Sorin Grindeanu: Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru ziua de luni # Gândul
Liderul PSD, Sorin Grindeanu a anunțat o decizie importantă pe care a luat-o în legătură cu soarta coaliției de guvernare. Aceasta se va decide luni, 11 august. Președintele PSD a anunțat vineri, pe Facebook, că va convoca Biroul Permanent Național pentru o analiză a situației create în coaliție. :”Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului […]
09:20
Avertismentul lui Mihai Voropchievici. Numerologul are predicții importante pentru două zodii în luna august 2025. Persoanele vizate este posibil să treacă printr-o schimbare în viața personală care le-ar putea zdruncina viața amoroasă. Avertismentul lui Mihai Voropchievici. Nativii a două zodii vor întâmpina câteva obstacole în viața personală în luna august, potrivit numerologului Mihai Voropchievici. Urmează […]
