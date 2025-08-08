Guvernul e cu ochii pe pensiile private/Victor Ponta: „Faptul că un Guvern așa-zis „liberal” atentează la niște bani 100% privați este o aberație”

09:40

Statele Unite au dublat recompensa pentru informații care să ducă la arestarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, de la 25 la 50 de milioane de dolari. Washingtonul îl acuză pe liderul socialist că este „unul dintre cei mai mari traficanți de droguri din lume” și că a colaborat cu rețele criminale internaționale pentru a transporta cantități uriașe […]