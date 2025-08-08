Primăria din România care trimite la fier vechi zeci de mașini abandonate pe străzi
PSNews.ro, 8 august 2025 13:40
O primărie din România va vinde prin licitație unui centru de colectare a fierului vechi 28 de mașini care au fost ridicate de pe străzi pentru că au fost abandonate de proprietari, cantitatea de fier estimată fiind de peste 20 de tone, la un preț de pornire de 90 de bani pentru fiecare kilogram.
Anamaria Gavrilă îl torpilează pe Bolojan: E o prostie să iei permisul unui om care nu și-a plătit amenda
Anamaria Gavrilă, șefa POT, îl atacă pe premierul Ilie Bolojan și spune că inițiativa prin care românii care nu își plătesc amenzile auto se vor alege cu permisul suspendat e o prostie. Anamaria Gavrilă: „Este o prostie să iei permisul unui om pentru neplata unei amenzi! Îi loveşti veniturile, îi diminuezi consumul şi tai încasările statului!" Preşedinta POT a explicat că, potrivit propunerilor formulate în proiectul de act normativ, primăriile vor avea
LIVE VIDEO Românii nu-și vor mai putea retrage toți banii deodată după pensionare. Explicații de la Guvern
Cei peste 8,3 milioane de români care au pensii private obligatorii (Pilonul II de pensii) nu vor mai putea să-și retragă toți banii odată, după obținerea deciziei de pensionare, ci maxim 25% din sumă, iar restul, lunar, pe întreaga durată de viață, potrivit unui proiect de lege aflat vineri pe agenda Guvernului.
Tanczos: Pachetul de servicii și ajutoare sociale trec de la primării la instituții din subordinea Ministerului Muncii
Serviciile sociale precum asistenţa socială sau ajutoarele sociale care funcţionează în prezent la nivelul primăriilor ar urma să treacă în subordinea instituţiilor deconcentrate care funcţionează la nivelul Ministerului Muncii, conform unei propuneri din proiectul de reformă administrativă pus în transparenţă decizională de Ministerul Dezvoltării. Vicepremierul Tanczos Barna afirmă că aceste sarcini "nu ar trebui să
Reforma administrației locale – Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul de legislație: Principalele modificări
Ministerul Dezvoltării a publicat, în transparență decizională, propunerile privind eficientizarea administrației publice locale și centrale, care vor fi incluse în noul pachet de măsuri pe care îl va adopta Guvernul. "Ministerul Dezvoltării îmbunătățește procesul de descentralizare pentru comunitățile locale, consolidează autorități publice locale și centrale eficiente și vine în sprijinul sustenabilității financiare al acestora", a anunțat
În 2006, Ion Iliescu a surprins România acordând un interviu revistei „Playboy". Apărut chiar în ediția de Crăciun, materialul a fost ilustrat cu o fotografie memorabilă: fostul președinte, în papuci, lângă un portret al lui Marilyn Monroe. Într-un dialog cu Ionuț Vulpescu, înainte de moartea sa la 95 de ani, publicat integral de „Adevărul", fostul preşedinte
Guvernul îşi va asuma răspunderea în Parlament şi pe al doilea pachet de măsuri fiscale, a reafirmat vicepremierul Tnáczos Barna într-o conferinţă de presă. El a precizat că sunt prevăzute reforme profunde în ceea ce priveşte structura şi funcţionarea statului la nivel central sau la nivelul autorităţilor locale. Pachetul doi fiscal cuprinde între altele reforma
Localitățile cu sub 4.500 de locuitori nu pot avea polițiști locali decât dacă îi plătesc din veniturile lor
Ministerul Dezvoltării a publicat, în transparență decizională, propunerile privind eficientizarea administrației publice locale și centrale, care vor fi incluse în noul pachet de măsuri pe care îl va adopta Guvernul. Printre altele, proiectul de lege stabilește numărul de polițiști pe care-i pot angaja primăriile, în funcție tot de populație: un post pentru fiecare 1.200 de
Guvernul pasează autorităților locale atribuții referitoare la jocurile de noroc. Anunțul lui Tanczos Barna
Primăriile vor putea avea "un control mai riguros" în ceea ce priveşte activităţile firmelor care se ocupă cu jocurile de noroc, conform proiectului de reformă administrativă pus în transparenţă decizională de Ministerul Dezvoltării. Vicepremierul Tanczos Barna a explicat, vineri, într-o conferinţă de presă, că, potrivit propunerilor formulate în proiectul de act normativ, primăriile vor avea
O primărie din România va vinde prin licitație unui centru de colectare a fierului vechi 28 de mașini care au fost ridicate de pe străzi pentru că au fost abandonate de proprietari, cantitatea de fier estimată fiind de peste 20 de tone, la un preț de pornire de 90 de bani pentru fiecare kilogram.
Meteorologii au emis vineri două avertizări cod galben și o alertă cod portocaliu de caniculă pentru mai multe zone din țară, valabile în weekend. Temperaturile vor ajunge până la 39 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi ridicat, cu nopți tropicale în unele regiuni. Meteorologii au emis un cod galben de caniculă valabil sâmbătă
Istoricul Adrian Cioroianu trage concluzii dure după înmormântarea lui Ion Iliescu și unele derapaje la adresa fostului șef de stat. Cioroianu atenționează că respectul care i se acordă unui om e despre cel care îl acordă, nu despre cel care îl primește, aluzie la toți cei care l-au jignit pe Iliescu după moarte. „Ce m-a frapat cel mai
Care sunt cele 7 ţări care produc cel mai mult plastic din lume. Una dintre ele se află în Europa
China, SUA şi Arabia Saudită au produs două treimi (66%) din cele mai comune tipuri de plastic din lume în 2024, potrivit companiei britanice de consultanţă pentru mediu Eunomia şi grupului de cercetare Zero Carbon Analytics. Studiul, publicat în timpul negocierilor de la Geneva între 184 de ţări în încercarea de a redacta primul
Președintele Nicușor Dan a semnat reîncadrarea în funcție a șapte judecători, în contextul în care spunea că va vorbi cu magistrații pentru a-i convinge să rămână în sistem. Valul de pensionări continuă, pentru că în paralel a semnat și patru pensionări, după ce săptămâna trecută a pensionat alți 73 de procurori și judecători. Potrivit Administrației
Proiectul de reformă administrativă: În ce condiții autorităţile locale vor putea reţine o parte din ajutorul social
Autorităţile locale vor putea pune popriri asupra unei părţi din ajutorul social, în situaţia în care beneficiarul acumulează datorii la bugetul local. Prevederea în acest sens apare în proiectul de reformă administrativă propus de Ministerul Dezvoltării şi pus în dezbatere publică. Vicepremierul Tanczos Barna afirmă că măsura este propusă în condiţiile în care "sunt foarte,
Ce pensii speciale încasează Adrian Năstase și Călin Popescu Tăriceanu. Sunt printre cele mai mari din România
Adrian Năstase și Călin Popescu Tăriceanu se numără printre politicienii care încasează unele dintre cele mai mari pensii speciale din România. Adrian Năstase și Călin Popescu Tăriceanu încasează indemnizații uriașe de la stat în fiecare lună. În România, pensiile speciale pentru limită de vârstă ale foștilor parlamentari pornesc de la aproximativ 2.200 de lei pentru
Poliția Capitalei a arestat două „vrăjitoare". Câți bani luau pentru a dezlega fraierii de farmece și blesteme
Două femei care se prezentau ca "vrăjitoarea Claudia" şi „vrăjitoarea Maria" au fost reţinute de poliţiştii din Bucureşti după ce au înşelat o persoană pretinzând că vor face un "ritual de împreunare cu persoana iubită" şi că rezolvă probleme de sănătate cauzate de "farmece şi blesteme" din trecut. În acest fel, cele două au obţinut
Tanczos Barna afirmă că Ministerul Mediului a pierdut finanţări de 1,7 miliarde de euro prin PNRR
Vicepremierul Tanczos Barna, fost ministru al Mediului, afirmă că Ministerul Mediului a pierdut finanţări în valoare de aproape 1,7 miliarde de euro prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). El arată că, în condiţiile în care instituţii precum Apele Române au ratat deja toate proiectele propuse spre finanţare prin PNRR, entităţile care au proiecte
Accident în care au fost implicate cinci maşini pe A2, sensul Constanţa – Bucureşti. Traficul este îngreunat
Un accident în care au fost implicate cinci maşini s-a produs vineri pe A2, sensul Constanţa – Bucureşti, în zona localităţii Cernavodă. "Cinci autovehicule au fost implicate într-o coliziune pe Autostrada A2 sens Constanţa – Bucureşti, la kilometrul 161, în zona localităţii Cernavodă, judeţul Constanţa, rămânind imobilizate pe banda a doua", anunţă Centrul INFOTRAFIC din
Cele șase plaje românești de top care au primit „Steagul Albastru". Sunt cele mai curate și oferă servicii de calitate
Voi știați care sunt cele 6 plaje românești care au primit eticheta „Steagul Albastru" (distincția „Blue Flag")? Aceste zone sunt cunoscute pentru regulile stricte de curățenie și serviciile turistice de care beneficiază vizitatorii. De altfel, un astfel de titlu este oferit și porturilor de agrement și ambarcațiunilor dedicate turismului sustenabil care respectă standarde internaționale stricte
Percheziții la membrii grupării „ȘOR" din R. Moldova: voturi pentru George Simion, bani rusești și dezinformare
Poliția vine cu detalii în cazul celor circa 80 de percheziții care s-au desfășurat pe parcursul zilei de joi, 7 august, în mai multe localități din R. Moldova într-o cauză penală pornită pentru corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani. În urma descinderilor două persoane au
R. Moldova a retras licența Moldovagaz, unde acționar majoritar este gigantul rus Gazprom # PSNews.ro
Agenția Națională pentru Reglementarea Energiei din Republica Moldova (ANRE) a anunțat săptămâna aceasta că licența de distribuție a gazelor a fost retrasă de la Moldovagaz, companie unde acționar majoritar (50%) este gigantul rus Gazprom, și a fost transferată companiei de stat Energocom. În replică, Gazprom a denunțat joi decizia și a afirmat că această măsură […] Articolul R. Moldova a retras licența Moldovagaz, unde acționar majoritar este gigantul rus Gazprom apare prima dată în PS News.
Bonusuri generoase pentru „tăcere”. Cât câștigă cu adevărat magistrații: unii au sporuri suprapuse # PSNews.ro
Intenția Guvernului de a crește vârsta de pensionare a magistraților la 65 de ani și de a le reduce cuantumul lunar pe care aceștia l-ar primi la pensie a stârnit nemulțumirea breslei pentru că veniturile le-ar scădea substanțial, cu atât mai mult cu cât salariile sunt, în prezent, uriașe. Pentru o mai bună înțelegere a statutului […] Articolul Bonusuri generoase pentru „tăcere”. Cât câștigă cu adevărat magistrații: unii au sporuri suprapuse apare prima dată în PS News.
De astăzi toate magazinele din Bulgaria vor afișa preţurile atât în leva, cât şi în euro # PSNews.ro
Toţi retailerii din Bulgaria sunt obligaţi, începând din 8 august, să afişeze preţurile mărfurilor atât în leva, cât şi în euro, cerinţa aplicându-se deopotrivă magazinelor fizice şi unităţilor comerciale, informează Novinite. Reglementarea face parte din măsurile de pregătire a aderării Bulgariei la zona euro, la 1 ianuarie 2026, şi vor rămâne în vigoare până în […] Articolul De astăzi toate magazinele din Bulgaria vor afișa preţurile atât în leva, cât şi în euro apare prima dată în PS News.
Guvernul amână reformarea pensiilor private. Legea prevedea ca banii să nu mai poată fi retrași toți odată # PSNews.ro
Legea pensiilor private a fost amânată pentru cel puțin o săptămână de Guvern. Potrivit unor surse guvernamentale, urmează ca ASF să organizeze o dezbatere săptămâna viitoare și să stabilească dacă sunt necesare unele modificari. Proiectul care era astăzi pe ordinea de zi a Guvernului prevedea ca cei care au acumulat bani în conturile de pensii private […] Articolul Guvernul amână reformarea pensiilor private. Legea prevedea ca banii să nu mai poată fi retrași toți odată apare prima dată în PS News.
Un gigant american declanșează concedieri în România la o fabrică de referință. Motivul din spatele deciziei # PSNews.ro
Compania Ductil, nume de referință în industria sudării din România, cu o tradiție de 55 de ani în producția de electrozi și produse pentru sudură, deținută astăzi de grupul american Lincoln Electric, lider mondial în domeniul sudării, va reduce numărul de angajați cu până la 35 de posturi, argumentând restructurarea atât prin efectele războiului din […] Articolul Un gigant american declanșează concedieri în România la o fabrică de referință. Motivul din spatele deciziei apare prima dată în PS News.
Moldova Real Estate Forum 2025 va reuni lideri guvernamentali, instituții financiare și actori economici majori # PSNews.ro
Pe 16 septembrie 2025, Chișinăul va găzdui cea de-a 5-a ediție a Moldova Real Estate Forum 2025, eveniment organizat în cadrul Moldova Business Week 2025. Forumul este organizat de REDIA – Asociația Dezvoltatorilor și Investitorilor Imobiliari din Moldova, în parteneriat cu Agenția de Investiții și marchează un pas decisiv în repoziționarea Republicii Moldova ca punct […] Articolul Moldova Real Estate Forum 2025 va reuni lideri guvernamentali, instituții financiare și actori economici majori apare prima dată în PS News.
Nicușor Dan a semnat, în sfârșit, demisia lui Dragoș Anastasiu din guvern. Ce se întâmplă acum? # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat, vineri, decretul de eliberare din funcție a vicepremierului Dragoș Anastasiu la 12 zile de la demisia acestuia din Guvern. Ce urmează? Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de eliberare din funcție a vicepremierului Dragoș Anastasiu. Acesta și-a anunțat demisia pe 27 iulie, după scandalul șpăgii date la ANAF. Decretul merge spre promulgare […] Articolul Nicușor Dan a semnat, în sfârșit, demisia lui Dragoș Anastasiu din guvern. Ce se întâmplă acum? apare prima dată în PS News.
8 august: Ziua internațională a pisicii. În această zi, toți iubitorii de pisici sărbătoresc prezența acestor animale în viețile noastre și bucuria pe care o aduc. Ziua internațională a pisicii marchează ocazia de a celebra și de a aprecia aceste animale de companie cu personalități unice, obiceiuri adorabile și cu un farmec aparte prin care […] Articolul 8 august, Ziua internațională a pisicii: Zece curiozități despre îndrăgitele feline apare prima dată în PS News.
Control de amploare la Metrorex. Se verifică siguranța trenurilor și respectarea normelor de muncă # PSNews.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă că reprezentanţi ai ministerului, ai Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română şi ai Inspectoratului Teritorial de Muncă fac un control la Metrorex pentru a verifica modul în care sunt respectate normele privind siguranţa şi exploatarea trenurilor de metrou, regulile de muncă şi instruirea profesională a personalului, gestionarea incidentelor. ”La această oră, […] Articolul Control de amploare la Metrorex. Se verifică siguranța trenurilor și respectarea normelor de muncă apare prima dată în PS News.
Adrian Năstase, despre soarta coaliției PSD-USR: „Divorțul pare inevitabil. Partajul va fi dificil” # PSNews.ro
Adrian Năstase, fostul premier al României, a analizat viitorul coaliției PSD-USR, având în vedere că vicepremierul social democrat, Sorin Grindeanu, a anunțat că o reuniune în Biroul Permanent Național, după ce USR s-a opus organizării de funeralii naționale pentru Ion Iliescu. Năstase propune, în cazul PSD-lui, „retragerea de la guvernare și construirea, din opoziție, a […] Articolul Adrian Năstase, despre soarta coaliției PSD-USR: „Divorțul pare inevitabil. Partajul va fi dificil” apare prima dată în PS News.
Vicepremierul cu ‘șpagă de supraviețuire’ încă lucrează din biroul Guvernului. Nicușor Dan blochează plecarea oficială # PSNews.ro
Au trecut aproape două săptămâni de la momentul în care Dragoș Anastasiu și-a anunțat public demisia din Guvern, în urma scandalului „cu șpaga de supraviețuire” dată unei inspectaore de la ANAF. Cu toate acestea, documentul nu a fost semnat nici până azi de președintele Nicușor Dan, iar fostul vicepremier și-ar desfășura în continuare activitatea ca și cum nimic nu s-ar fi […] Articolul Vicepremierul cu ‘șpagă de supraviețuire’ încă lucrează din biroul Guvernului. Nicușor Dan blochează plecarea oficială apare prima dată în PS News.
De ce este puțin probabil ca discuțiile dintre Trump și Putin să ducă la încheierea războiului # PSNews.ro
Războiul din Ucraina, declanșat de invazia rusă din februarie 2022, nu dă semne de că s-ar apropia de sfârși, scrie BBC într-o analiză publicată pe site-ul său. În estul Ucrainei, Rusia își continuă avansul sângeros și istovitor. Atacurile aeriene mortale în orașe au devenit o realitate nocturnă în toată Ucraina, în timp ce rafinăriile și instalațiile energetice […] Articolul De ce este puțin probabil ca discuțiile dintre Trump și Putin să ducă la încheierea războiului apare prima dată în PS News.
Primarul unei comune din Teleorman, cercetat de DNA după ce ar fi primit mită 145.000 de lei de la mai multe persoane # PSNews.ro
Primarul comunei Troianul din judeţul Teleorman, Ionel Neagu, este cercetat, sub control judiciar, de procurorii DNA pentru şase fapte de luare de mită, el fiind suspectat că a primit, în total, 145.000 de lei pentru atribuirea preferenţială a unor contracte privind reabilitarea unei şcoli, a unor străzi sau achiziţionare de bunuri de la o anumită […] Articolul Primarul unei comune din Teleorman, cercetat de DNA după ce ar fi primit mită 145.000 de lei de la mai multe persoane apare prima dată în PS News.
Comitetul Local pentru Situații de Urgență Praid a prelungit starea de alertă, până în 9 septembrie inclusiv, dar anunță că nu este necesară extinderea zolei de evacuare a populației. Oamenii evacuați nu pot, însă, reveni în locuințe decât pe timpul zilei, pentru perioade scurte de timp. ”Comitetul Local pentru Situații de Urgență Praid a prelungit […] Articolul Starea de alertă la Praid, prelungită apare prima dată în PS News.
Numiri controversate la Romsilva: politicieni care au fost acuzați în trecut de corupție # PSNews.ro
Este din nou scandal la vârful Romsilva. Ministrul Mediului a numit în consiliul de administrație doi politicieni, de la PNL și UDMR, acuzați în trecut de fapte de corupție, precum luare de mită și trafic de influență. Diana Buzoiuanu spune că este nemulțumită de numirile pe care legea o obligă să le facă și arată […] Articolul Numiri controversate la Romsilva: politicieni care au fost acuzați în trecut de corupție apare prima dată în PS News.
România scoate bani grei pentru Visa Waiver: contract de lobby cu firmă din SUA, după modelul Qatarului # PSNews.ro
Statul român încearcă din nou să intre pe uşa din faţă în programul Visa Waiver al SUA. După ce Washingtonul a suspendat procedura, România bagă mâna adânc în buzunar şi plăteşte 25.000 dolari pe lună unei firme de lobby americane. Ambasada României în Statele Unite a semnat un contract cu compania americană Global Security and Innovative Strategies LLC (GSIS), […] Articolul România scoate bani grei pentru Visa Waiver: contract de lobby cu firmă din SUA, după modelul Qatarului apare prima dată în PS News.
Trenul București-Kiev, care a mai circulat și înainte de izbucnirea războiului din Ucraina, va fi reintrodus, a anunțat secretarul de stat în ministerul Transporturilor Ionel Scrioşteanu. El a declarat, în cadrul unei întâlniri bilaterale România – Ucraina, care s-a desfăşurat în oraşul Darabani din judeţul Botoşani, că legătura feroviară directă dintre Kiev şi Bucureşti va […] Articolul Se reintroduce în circulație trenul București-Kiev. Câte vagoane va avea apare prima dată în PS News.
USR ocupă Cancelaria Premierului. Bolojan a numit alți doi consilieri din partidul lui Fritz # PSNews.ro
Oana Alexandra Cambera și Andrei Răzvan Lupu, foști deputați USR, au fost numiți în funcţia de consilier de stat la Cancelaria prim-ministrului. Decizia fost semnată Premier și publicată, joi, în Monitorul Oficial, informează Agerpres. Ambii au fost, anterior, deputaţi în legislatura 2020-2024, aleşi pe listele Alianţei USR-PLUS. Deciziile vor intra în vigoare începând cu data […] Articolul USR ocupă Cancelaria Premierului. Bolojan a numit alți doi consilieri din partidul lui Fritz apare prima dată în PS News.
Modul de calcul al impozitelor pe proprietate va fi schimbat. Măsurile referitoare la impozitele pe proprietate „au în vedere principiul echității și al proporționalității, astfel încât conformarea privind achitarea obligațiilor față de stat să fie aplicabilă tuturor persoanelor, și nu doar celor care se conformează în mod voluntar prevederilor legale”, se arată în nota de […] Articolul Noile impozite pe proprietate. Majorări și de 100% apare prima dată în PS News.
Şedinţă de Guvern. Modificările la Pilonul 2 şi casa de protocol pentru Băsescu, pe ordinea de zi # PSNews.ro
Guvernul urmează să aprobe, în ședința de joi, un proiect de lege privind plata pensiilor private. Proiectul a survenit recomandării prioritare a OCDE referitoare la necesitatea elaborării cadrului legislativ primar cu privire la plata pensiilor private. „Conform proiectului de lege, plata pensiilor private se va realiza prin intermediul unor fonduri special constituite în acest scop, […] Articolul Şedinţă de Guvern. Modificările la Pilonul 2 şi casa de protocol pentru Băsescu, pe ordinea de zi apare prima dată în PS News.
Criză în coaliție – Conducerea PSD, convocată de urgență. Grindeanu: Respectul instituțional nu e opțional # PSNews.ro
Tensiunile din interiorul Coaliției de guvernare se adâncesc, iar Partidul Social Democrat anunță o primă măsură oficială în acest context. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat vineri, printr-o postare pe Facebook, că a convocat Biroul Permanent Național al partidului pentru luni, în vederea analizării crizei apărute în relația cu partenerii de guvernare, după poziționările […] Articolul Criză în coaliție – Conducerea PSD, convocată de urgență. Grindeanu: Respectul instituțional nu e opțional apare prima dată în PS News.
Guvernul discută vineri proiecte-cheie pentru pensii private, spitale şi patrimoniu cultural # PSNews.ro
Guvernul Ilie Bolojan se va întruni în ședință mâine, vineri, 8 august. Pe ordinea de zi se află numeroase proiecte de acte normative, printre care și unele referitoare la plata pensiilor private, reforma în domeniul sănătății, aprobarea programelor de master și data la care intră în vigoare noile pașpoarte electronice. „Pe agenda de mâine a […] Articolul Guvernul discută vineri proiecte-cheie pentru pensii private, spitale şi patrimoniu cultural apare prima dată în PS News.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a discutat la telefon cu Zelenski. Ursula von der Leyen a avut o discuție telefonică miercuri cu Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Temele discutate au fost umătorii pași spre o pace longevivă cu Rusia, aderarea Ucrainei la UE, dar și reconstrucția țării. „Am discutat despre următoarele etape în vederea […] Articolul UE sprijină negocierile pentru un acord de pace al Rusiei cu Ucraina apare prima dată în PS News.
Ce spun istoricii despre absența lui Nicușor Dan și Klaus Iohannis de la funeraliile lui Ion Iliescu # PSNews.ro
Au fost și absențe notabile de la funeraliile lui Ion Iliescu. Atât Nicușor Dan, actualul președinte, cât și Klaus Iohannis, fostul șef de stat, nu au participat. De asemenea, Petre Roman, cel care i-a fost alături în zilele Revoluției și apoi a devenit primul său premier, nu și-a prezentat omagiile. La fel au procedat foștii […] Articolul Ce spun istoricii despre absența lui Nicușor Dan și Klaus Iohannis de la funeraliile lui Ion Iliescu apare prima dată în PS News.
Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea al Județului Constanța au fost solicitați să intervină astăzi, 7 august 2025 la un incendiu izbucnit la fostul club Belagio din stațiunea Mamaia. Potrivit ISU Dobrogea la fața locului intervine Punctul Temporar de Stingere Tomis, Detașamentul Fripis cu 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, […] Articolul Incendiu în Mamaia, zona Casinou. Arde cu flacără foarte mare apare prima dată în PS News.
Mutare-surpriză: Palatul Parlamentului, scos de la RA-APPS. Guvernul vrea să valorifice spațiile excedentare # PSNews.ro
Palatul Parlamentului iese de sub administrarea RA-APPS, potrivit pachetului 2 de măsuri de austeritate pus în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării, explicația fiind că este nevoie de „valorificarea spațiilor excedentare”. Cel de-al doilea pachet de măsuri de austeritate prevede o mai bună colectare a veniturilor la buget și scăderea presiunii asupra bugetelor autorităților locale, inclusiv […] Articolul Mutare-surpriză: Palatul Parlamentului, scos de la RA-APPS. Guvernul vrea să valorifice spațiile excedentare apare prima dată în PS News.
Dr. Adrian-Victor Vevera, Director General al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București), este prezentat în ediția Strategic Leaders România, un proiect editorial realizat de Grupul de Presă MediaUno, dedicat personalităților care modelează viitorul digital și economic al țării. Cu o carieră de peste 25 de ani în cercetare, inovare și administrație publică, Adrian-Victor Vevera este […] Articolul Strategic Leaders România: Adrian-Victor Vevera, promotor al transformării digitale apare prima dată în PS News.
Guvernul umblă serios la pensiile private: Se introduc noi condiții pentru a-ți putea retrage banii # PSNews.ro
Românii cu pensii private, Pilonul II (obligatorii, administrate privat) și Pilonul III (opționale, administrate privat), își vor putea încasa banii prin retragere programată, sume plătite pentru o perioadă limitată de timp – până la rambursarea întregului activ personal – sau prin pensii viagere, achitate pe întreaga durată de viață a membrului sau a supraviețuitorului, în […] Articolul Guvernul umblă serios la pensiile private: Se introduc noi condiții pentru a-ți putea retrage banii apare prima dată în PS News.
Comisia Europeană, nedumerită: SUA întârzie aplicarea acordului privind tarifele vamale de 15% # PSNews.ro
Comisia Europeană și-a exprimat joi încrederea că Statele Unite vor pune în aplicare ‘cât mai curând posibil’ angajamentele asumate în acordul comercial convenit pe 27 iulie între președintele american Donald Trump și președinta executivului UE, Ursula von der Leyen, acord care include în principal impunerea de către SUA a unei taxe vamale generale de 15% […] Articolul Comisia Europeană, nedumerită: SUA întârzie aplicarea acordului privind tarifele vamale de 15% apare prima dată în PS News.
Turbulențe moderate până la extreme se produc de zeci de mii de ori pe an în întreaga lume. Pentru majoritatea pasagerilor, acestea se simt asemenea unor zguduituri, dar în cazuri severe pot provoca daune structurale avionului, pierderea temporară a controlului și leziuni. Turbulențele au provocat peste 200 de leziuni grave numai în SUA între 2009 […] Articolul Studiu. Pericol în aer: Cele mai turbulente rute aeriene ale planetei apare prima dată în PS News.
