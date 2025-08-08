BNR menţine dobânda-cheie la 6,5% şi avertizează asupra unui salt al inflaţiei în trimestrul III

14:00

Inteligenţa Artificială (AI) polarizează percepţiile publice într-o Românie deja marcată de decalaje economice, arată un studiu realizat de RoCoach şi Novel Research. Aproape un sfert dintre respondenţi (24,7%) cred că AI poate reduce diferenţele sociale şi economice, în timp ce 23,4% se tem că va accentua inegalităţile şi va favoriza un grup restrâns care stăpâneşte tehnologia.