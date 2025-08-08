BNR menţine dobânda-cheie la 6,5% şi avertizează asupra unui salt al inflaţiei în trimestrul III
Bursa, 8 august 2025 15:30
Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a decis, în şedinţa de astăzi, menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,50% pe an, a dobânzii Lombard la 7,50% şi a dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an, potrivit unui comunicat BNR. Nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi valută rămân neschimbate, potrivit comunicatului băncii centrale.
