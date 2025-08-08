Prima reacție din USR la modificările la Pilonul 2 de pensii: „O încălcare a proprietății private”
HotNews.ro, 8 august 2025 15:30
Retragerea a maximum 25% din banii din pilonul 2 de pensii după obținerea deciziei de pensionare, măsură anunțată de Guvernul Bolojan, este o „încălcare a proprietății private”, acuză deputatul USR Claudiu Năsui. El consideră că…
Banca Centrală „îngheață”dobânda cheie, de teama presiunilor inflaționiste ale măsurilor guvernamenale # HotNews.ro
BNR a păstrat la 6,5%, conform așteptărilor, nivelul principalului său instrument de politică monetară- dobânda cheie, iar ochii economiștilor vor fi foarte atenți la comunicatul publicat pentru a vedea calculele BNR privind impactul măsurilor fiscale…
Crin Antonescu anunță că nu vrea pensia specială de fost parlamentar: „Simt nevoia să-l ajut pe fostul meu coleg de partid, Ilie Bolojan” # HotNews.ro
Fostul candidat la alegerile prezidențiale din partea coaliției, Crin Antonescu, critică într-o postare pe Facebook atitudinea lui Nicușor Dan și a membrilor USR care nu au participat la funeraliile de stat ale lui Ion Iliescu,…
Toate magazinele din Bulgaria trebuie să afișeze de azi preţurile atât în leva, cât și în euro # HotNews.ro
Toţi retailerii din Bulgaria sunt obligaţi, începând din 8 august, să afişeze preţurile bunurilor atât în moneda națională, leva, cât şi în euro. Regula se aplică deopotrivă magazinelor fizice şi unităţilor comerciale și face parte…
StartupCafe.ro: Cum se pregătește Goodwill Consulting pentru una dintre cele mai intense perioade din istoria sa recentă – și ce caută la viitorii colegi # HotNews.ro
Într-un moment în care fondurile europene devin motorul investițiilor private și publice din România, companiile de consultanță joacă un rol esențial în canalizarea acestor resurse. Iar când vorbim despre volum, amploare și rezultate concrete, Goodwill…
Un bărbat care a creat un lanț de restaurante cu tema Donald Trump riscă să fie deportat din SUA # HotNews.ro
Roland Beainy, un tânăr de 28 de ani originar din Liban care este proprietarul unui grup de restaurante din Texas care îl celebrează pe Donald Trump, este anchetat de Serviciul de Imigrare și Vamă (ICE),…
Modificările la Pilonul II de pensii generează un nou conflict în Coaliție. Keleman Hunor: „Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii!” # HotNews.ro
Liderul UDMR Kelemen Hunor spune că nu au existat consultări în coaliție pe acest subiect. Reacția vine după ce pe agenda Guvernului s-a aflat un proiect de leger privind pensiile private obligatorii. Guvernul a decis…
Spitalele vor fi obligate să afișeze pe site feedback-ul primit de la pacienți / Ce alte noi reguli le sunt impuse # HotNews.ro
Spitalele vor fi obligate să afișeze pe site-ul propriu numărul de transferuri către alte unități medicale, serviciile acordate pe fiecare specialitate, contractele de achiziție publică, dar și feedback-ul primit din partea pacienților. Guvernul a aprobat,…
Președintele Nicușor Dan a readus la modă un cuvânt ce va rămâne în istoria anului 2025: „DEBANDADĂ”, însă debandadă nu este doar în magistratură, ci peste tot în România, scrie Dragoș Damian, CEO al Terapia…
Cum funcționează Pilonul 2 de pensii în Bulgaria, dat ca exemplu de un director din ASF # HotNews.ro
„Nu există nicăieri în Europa fond de pensii unde să-ți poți retrage toți banii”, a spus vineri Ileana Horvath, directoare în ASF, cu responsabilități pe pensiile private, care a oferit drept model de inspirație pentru…
Antena 1 a anunțat când va avea premiera The Ticket, show cu premiu de 100.000 de euro. Mihai Bendeac și Delia, printre jurați # HotNews.ro
Show-ul produs de Mona Segall va începe în toamnă la Antena 1, The Ticket fiind o competiție unică, un spectacol în care aplauzele sunt transformate pe loc în bani, potrivit trustului Intact. Emisiunea va debuta…
StartupCafe.ro: Cum îți deschizi o firmă în 2025: pașii esențiali pentru antreprenori la început de drum # HotNews.ro
Ai un mini business la început de drum și vrei să-l faci să meargă fără bătăi de cap? Află cum îți deschizi o firmă în 2025, ce alegi între PFA și SRL și ce cont…
Vaccin anti-HPV gratuit până la vârsta de 26 de ani: care sunt pașii pentru a te vaccina gratuit # HotNews.ro
Vaccinarea gratuită împotriva HPV până la vârsta de 26 de ani intră în linie dreaptă: vaccinul va putea fi ridicat din farmacie cu rețetă de la medic și fi decontat integral de Casa de Asigurări…
Autorităţile locale vor putea reţine o parte din ajutorul social, dacă beneficiarul are datorii la bugetul local / Cum motivează Guvernul # HotNews.ro
În România există „foarte, foarte mulţi cetăţeni care primesc ajutorul social şi nu plătesc nici impozite, nici taxe, nici amenzi”, spune vicepremierul Tanczos Barna, care a anunțat modificări legislative în privința beneficiarilor de ajutoare sociale.…
Culisele discuțiilor Trump-Putin. Ce îi va cere săptămâna viitoare liderul de la Kremlin președintelui american # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin, ar putea cere recunoașterea oficială a teritoriilor ucrainene ocupate în cadrul summitului pe care îl va avea săptămâna viitoare cu omologul său american Donald Trump, potrivit unr diplomați europeni și ucraineni,…
Unde a fost contaminat țițeiul importat de OMV Petrom, care era să provoace o criză a carburanților în România # HotNews.ro
Ministerul Energiei a declanșat la finalul lunii iulie situația de urgență în aprovizionarea cu carburanți, după ce OMV Petrom, liderul pieței, a primit două vapoare de țiței contaminat, pe care nu l-a mai putut folosi…
UEFA a dat 10,8 milioane de euro cluburilor de fotbal rusești, interzise în turnee europene. A pus însă restricții pentru echipe ucrainene # HotNews.ro
UEFA a făcut plăți către cluburi de fotbal din Rusia, începând din 2022, după ce acestea au fost interzise în competițiile europene, ca urmare a invaziei ruse în Ucraina. În schimb, alte cinci cluburi din…
România are olimpici AI: opt medalii obținute de elevii români la Olimpiada de Inteligență Artificială din China # HotNews.ro
România a obținut o medalie de aur, patru de argint și trei de bronz la a doua ediție a Olimpiadei Internaționale de Inteligență Artificială, desfășurată la Beijing, între 2 și 9 august 2025. Cei opt…
Comasarea școlilor, în linie dreaptă. Unele școli din mediul rural vor fi desființate. Îngrijorare printre profesori. „Sunt temeri reale, mai ales în zonele vulnerabile” # HotNews.ro
Ministerul Educației a trimis spre publicare în Monitorul Oficial două proceduri esențiale pentru aplicarea Legii 141/2025. Acestea reglementează inclusiv comasarea unor școli din mediul rural, unele urmând să fie desființate. Măsurile stârnesc îngrijorare în rândul…
Amenzi de până la 1.000 de euro pentru părinții care „uită” să-și ducă la școală copiii înainte sau după vacanță. Controale chiar și în aeroport, în Germania # HotNews.ro
Tot mai mulți părinți din Hamburg aleg să înceapă vacanțele cu câteva zile mai devreme sau să le prelungească, profitând de prețurile mai mici la biletele de avion, notează Der Spiegel. Autoritățile au observat fenomenul…
VIDEO. Șefa serviciilor secrete din SUA, întrebată dacă ea crede în extratereștri: „Da. Trebuie să fiu atentă la ce împărtășesc” # HotNews.ro
Tulsi Gabbard, directoarea Serviciului Național de Informații (DNI) din SUA a vorbit, într-un podcast al New York Post, despre posibilitatea ca extratereștrii să fie reali. De asemenea, ea a comentat valul misterios de apariții de drone…
Strategia României pentru a scăpa de vizele pentru SUA: Contract de 25.000 de dolari/pe lună cu firma de lobby al unui fost om-cheie din Departamentul pentru Securitate Internă # HotNews.ro
Acordul a fost încheiat de statul român prin Ambasada României la Washington și compania Global Security and Innovative Strategies LLC au semnat un contract valabil până în 31 octombrie 2025 pentru a sprijini candidatura României…
Copilul răspunde nepoliticos? Trucuri pe care le pot aplica părinții când trec prin astfel de situații # HotNews.ro
„Nu vreau!”; „Nu fac asta!”; „Nu mă poți obliga!”; „Ești cea mai rea/cel mai rău!” Vă sună cunoscut? Li se întâmplă tuturor părinților să se confrunte, într-o măsură mai mare sau mai redusă, cu impolitețea…
Control, acum, la metroul din București, anunță ministrul Transporturilor. Trei instituții fac verificări # HotNews.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat vineri că trei instituții desfășoară o amplă inspecție la Metrorex, pentru a vedea, printre altele, și dacă sunt respectate normele privind siguranța și exploatarea trenurilor de metrou. Este vorba…
Oamenii și companiile din Rusia au început să apeleze la un serviciu de comunicare care a devenit aproape irelevant odată cu avansarea tehnologiei. Totul este pus pe seama întreruperilor regulate ale internetului mobil de către…
Schoenherr și Asociații SCA a asistat BlackPeak Capital în legătură investiția sa de tip growth equity în Affinity Life Care, o rețea românească de centre de îngrijire pentru vârstnici. Tranzacția marchează prima intrare a unui…
REPORTAJ. Un fost președinte, trei Românii. Judecata istoriei la catafalcul lui Ion Iliescu # HotNews.ro
La funeraliile lui Ion Iliescu, primul președinte ales al României prin vot direct, trei generații privesc diferit spre trecut: victimele, susținătorii și tinerii care trăiesc într-o țară unde rănile istoriei nu s-au închis.Miercuri, 6 august…
Nicușor Dan a semnat decretul de eliberare din funcție al lui Dragoș Anastasiu la 12 zile după ce acesta și-a anunțat demisia # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat vineri, la aproape două săptămâni de la demisie, decretul de eliberare din funcție al lui Dragoș Anastasiu. În ciuda demisiei, Anastasiu figura în continuare ca membru pe site-ul Guvernului. Pe…
Sindicaliștii din educație strâng semnături pentru abrogarea unor măsuri introduse de guvernul Bolojan: „Școala românească și salariații săi au fost tratați ca cenușăreasa sistemului bugetar” # HotNews.ro
Majorararea numărului de elevi din clase, mărirea normei didactice sau schimbările introduse la plata cu ora se numără printre măsurile pe care sindicatele din educație vrea să le anuleze printr-o inițiativă legislativă, potrivit unui comunicat…
Revine canicula în aproape toată țara. Temperaturi de până la 39 de grade și nopți tropicale în weekend # HotNews.ro
România va fi lovită de un nou val de caniculă. Meteorologii au emis atenționări cod galben și cod portocaliu de caniculă ce vor viza aproape toată țara în weekend. O avertizare cod galben de caniculă…
EXCLUSIV. Mama Arinei Prunariu, fetiță care a murit la 11 ani din cauza meningitei: „Am realizat că nu mai am nicio speranță când din ochi i s-a prelins o lacrimă de sânge” # HotNews.ro
Ce-i rămâne unui părinte după moartea unui copil? O durere care nu poate fi definită în cuvinte. Nici depășită, doar purtată cu greu de la o zi la alta. O iubire imensă, care nu dispare…
Scandalul PSD – USR izbucnit după moartea lui Ion Iliescu. Decizia anunțată de Sorin Grindeanu # HotNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat vineri că partidul său va convoca săptămâna viitoare Biroul Permanent Național pentru a analiza situația creată în interiorul Coaliției de guvernare, ca urmare „a poziționărilor unor parteneri…
Luna iulie a fost cu aproape 2 grade Celsius mai caldă decât ar fi normal în România și au fost temperaturi de peste 43 °C în Oltenia și de peste 40 de grade Celsius în…
„Cel mai lung pod suspendat din lume”, proiect conceput de romani, puternic contestat la puțin timp după aprobarea finală # HotNews.ro
Decizia guvernului de la Roma de a aproba construirea celui mai lung pod suspendat din lume între Sicilia și partea continentală a Italiei a deschis calea pentru o bătălie juridică care ar putea întârzia și…
Republica Moldova, prezentată ca un teritoriu rusesc, în manualele de liceu din Rusia scrise de consilierul lui Putin. Cum este zugravită imaginea României # HotNews.ro
Elevii ruși învață la liceu că Republica Moldova este „un teritoriu istoric rusesc, slab legitimat ca stat suveran și expus influențelor externe ostile”, potrivit unei analize a comunității WatchDog. Manualele rusești după care li se…
Cea mai nouă versiune de ChatGPT, modelul GPT-5, este disponibilă pentru toți userii, iar compania OpenAI promite răspunsuri mai rapide și mai precise și mai puține „halucinații”. ChatGPT are 700 de milioane de useri care…
Șefa Parchetului European a deranjat „lăcustele albastre”. Atacuri succesive împotriva Laurei Codruța Kovesi # HotNews.ro
Opoziția din Grecia denunță un „atac” din zona partidului de guvernământ Noua Democrație de a afecta prestigiul instituției Parchetului European și tentativa de „demolare” a șefei instituției, Laura Codruța Kovesi, considerând că această încercare are…
Cabinetul de securitate al Israelul aprobă ocuparea orașului Gaza. Opoziția califică decizia drept „un dezastru” # HotNews.ro
Cabinetul politic și de securitate al Israelului a aprobat vineri dimineața un plan pentru preluarea controlului asupra orașului Gaza, în contextul în care țara își extinde operațiunile militare, în ciuda criticilor tot mai intense din…
Cu o zi înainte de expirarea ultimatumului, Trump spune ce va face cu Putin, după ce Kremlinul a refuzat să discute cu Kievul # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat joi seară că este pregătit să se întâlnească cu omologul său rus Vladimir Putin, în ciuda refuzului liderului de la Kremlin de a se întâlni cu președintele ucrainean Volodimir…
ULTIMA ORĂ Gigant american declanșează concedieri în România la o fabrică de referință, invocând atât războiul din Ucraina, dar și inflația din România # HotNews.ro
Compania Ductil, nume de referință în industria sudării din România, cu o tradiție de 55 de ani în producția de electrozi și produse pentru sudură, deținută astăzi de grupul american Lincoln Electric, lider mondial în…
Majoritatea țărilor europene cresc vârsta de pensionare. Care este situația din România # HotNews.ro
Majoritatea țărilor europene se gândesc să majoreze vârsta de pensionare pe fondul creșterii speranței de viață, a presiunilor demografice, mai exact a îmbătrânirii populației, și a presiunii asupra sistemelor de pensii, arată datele Organizației pentru…
Schimbări majore la Pilonul II de pensii: Românii nu-și vor mai putea retrage toți banii deodată după pensionare, cu o excepție # HotNews.ro
Cei peste 8,3 milioane de români care au pensii private obligatorii (Pilonul II de pensii) nu vor mai putea să-și retragă toți banii odată, după obținerea deciziei de pensionare, ca în prezent, ci maxim 25%…
Coșmarul românilor se dublează: Pe lângă majorarea tarifelor, factura crește și din cauza caniculei. Vom ajunge să plătim în lunile de vară cât în cele de iarnă, spun specialiștii # HotNews.ro
Facturile la energie electrică urmează să vină puternic majorate după liberalizarea pieței, dar vor fi umflate și de consumul mai mare de aer condiționat, pe fondul caniculei. În România, costurile pentru răcirea locuințelor sunt încă…
Booking.com, dat în judecată de peste 10.000 de hoteluri din Europa. Mărul discordiei: clauza „celui mai bun preț” # HotNews.ro
Platforma online Booking.com se confruntă cu o acțiune colectivă din partea a peste 10.000 de hoteluri europene, care susțin că mega-site-ul de rezervări pentru cazare și-a folosit puterea pentru a distorsiona piața în detrimentul lor…
O nouă ofensivă a administraţiei Trump împotriva Europei. Ce le-a ordonat Rubio diplomaţilor americani # HotNews.ro
Administraţia preşedintelui Donald Trump a instruit diplomaţii americani din Europa să lanseze o campanie de lobby împotriva Legii Serviciilor Digitale (DSA) a Uniunii Europene, care, potrivit Washingtonului, îngrădeşte libertatea de exprimare şi impune costuri companiilor…
FBI, vizat de o nouă epurare majoră. Directori incomozi pentru actuala putere, dați afară pe repede înainte, fără „niciun motiv” # HotNews.ro
FBI-ul concediază o nouă serie de angajați, printre care și fostul director interimar Brian Driscoll, în cadrul celor mai recente măsuri împotriva oficialilor care au lucrat la dosare ce au stârnit furia președintelui Donald Trump,…
China a desfăşurat miercuri primul test al unui modul de aselenizare despre care speră că ar putea să-i ducă pe Lună pe primii taikonauţi până în anul 2030, informează joi agenția de presă Reuters, care…
„Cel mai mare centru de detenție din istorie”. Pentagonul aduce războiul lui Trump contra migranților în interiorul unei baze militare # HotNews.ro
Administrația președintelui Donald Trump intenționează să construiască cel mai mare centru federal de detenție pentru migranți din Statele Unite pe terenul unei baze militare din Texas, a anunțat joi Pentagonul, aceasta fiind cea mai recentă…
Anchetă penală la Braşov, după ce o tânără de 19 ani a murit în spital, la o săptămână după ce a născut # HotNews.ro
Poliţiştii şi procurorii braşoveni anchetează împrejurările morţii unei tinere de 19 ani, care s-a stins din viaţă la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Braşov, la o săptămână după ce a născut. Cu puţin timp înainte…
Singura condiție pusă de Trump pentru întâlnirea cu Puțin, dezvăluită de o sursă de la Casa Albă. Detaliile știute despre summitul bilateral # HotNews.ro
La o zi după ce președintele american Donald Trump le-a comunicat liderilor europeni intenția sa de a se întâlni în curând cu omologul său rus Vladimir Putin, au apărut deja divergențe între Washington și Moscova…
