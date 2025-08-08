Ministrul Mediului vrea modificarea legii companiilor de stat/Diana Buzoianu: „Este nevoie urgentă de o reformă”

11:10

În cartierul Galata, Iași, localnicii au avut parte de scene interzise de amor, după ce doi amanți au renunțat la haine și la inhibiții. La data de 7 august 2025, în jurul orei 11:00, localnicii din zonă au sunat la Poliția Locală Iași, după ce au văzut două personae care întrețineau relații intime. Totul s-a […]