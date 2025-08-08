Brânza ciobanilor sinistrați din Suceava, SALVATĂ cu elicopterul Black Hawk al SMURD
Gândul, 8 august 2025 16:50
Un elicopter SMURD Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație (IGAV) a desfășurat o misiune de monitorizare și recunoaștere aeriană a zonelor montane din județul Suceava, afectate de inundații. În cadrul misiuni, 300 de kilograme de produse lactate au fost preluate de la stânele izolate, pentru a nu se strica. „În cursul acestei dimineți, elicopterul […]
Acum 5 minute
17:00
Un virus face ravagii în China, infectând mii de oameni. OMS atrage atenția asupra izbucnirii unei noi pandemii: „Istoria se repetă” # Gândul
În Guandong, prin sudul Chinei, au fost raportate peste 7.000 de cazuri de infectare cu un nou virus. În Hong King a fost raportat primul caz: un copil de 12 ani care prezintă simptomele unei boli provocată de acest virus. Numai în orașul Foshan au fost raportate 3.000 de cazuri în ultima săptămână. Organizația Mondială a […]
17:00
Pe piață există numeroase șampoane și loțiuni care promit eliminarea rapidă a mătreții. Din păcate, multe dintre ele nu oferă rezultatele așteptate, în ciuda prețurilor ridicate și a mesajelor promițătoare de pe etichetă. Ce ingredient natural te poate ajuta. Nu implică costuri mari și există deja în bucătărie! În plus, fiind un remediu natural, riscurile […]
17:00
Bolojan aruncă „prioritizarea” investițiilor în curtea Ministerului Transporturilor / UMB primește răspuns nefavorabil de la Guvern # Gândul
Premierul Ilie Bolojan „prioritizează” proiectele de investiții cu mâna altora. Termenul „investiții” apare de 78 de ori în programul de guvernare al Cabinetului de coaliție. Încă din Preambulul documentului aflăm că Bolojan își propune „prioritizarea și continuarea investițiilor, asigurarea unui climat predictibil pentru mediu de afaceri”. Însă, episodul din ședința de Guvern de vineri arată […]
Acum 10 minute
16:50
Putin a discutat cu președintele Chinei despre eforturile SUA de oprire a războiului din Ucraina /Xi Jinping insistă pentru „negocieri de pace” # Gândul
Președinții Rusiei și Chinei, Vladimir Putin și Xi Jinping, au discutat vineri despre conflictul militar din Ucraina și despre eforturile diplomatice ale Statelor Unite, afirmă oficiali guvernamentali de la Beijing. ”Președintele Xi Jinping a anunțat că Administrația Chinei își menține poziția față de criza din Ucraina și continuă să promoveze negocierile de pace. În conversația […]
16:50
16:50
Ce spune românul care i-a făcut „cinste” lui POST MALONE la Cluj: „Omul e de treabă, foarte calm” Celebrul artist, cap de afiș la UNTOLD # Gândul
Celebrul cântăreț Post Malone s-a plimbat pe străzile din Cluj înainte să urce pe scena de la UNTOLD. Post Malone, cu siguranță cap de afiș al Untold 2025, a ajuns joi la Cluj și nu a ezitat să exploreze orașul, scrie fanatik.ro. Posty a ajuns într-o lăudată pizzerie și s-a declarat foarte încântat de mâncarea […]
16:50
Caz REVOLTĂTOR în București! Ce au decis judecătorii în dosarul bărbatului de 40 de ani, acuzat că a abuzat sexual, în repetate rânduri, o minoră # Gândul
Un bărbat de 40 de ani, care ar fi întreținut în mod repetat relații sexuale cu o victimă minoră, de 14 ani, în București – căreia i-ar fi câștigat încrederea, oferindu-i cadouri și bani – a fost plasat sub control judiciar. Procurorii au propus vineri arestarea preventivă a bărbatului pe o perioadă de 30 de […]
Acum o oră
16:20
Cât de autentic este „Jaguarul” de la Insula Iubirii. S-a zvonit că producătorii ar fi angajat un actor: „Îi place atenția” # Gândul
Sezonul din 2025 al emisiunii „Insula Iubirii”, difuzată de Antena 1, este unul dintre cele mai urmărite din istoria show-ului, nu numai datorită dinamicii dintre concurenți, ci și unui personaj extravagant cu replici memorabile: George Ivănescu, supranumit „Jaguarul”. George Ivănescu, poreclit „Jaguarul”, s-a făcut remarcat prin stilul vestimentar extravagant, replicile îndrăznețe, iar în scurt timp […]
16:20
Anunțul BNR cu privire la rata DOBÂNZII de politică monetară. Evoluțiile mediului intern și internațional, atent monitorizate de Banca Națională # Gândul
Informații importante pentru zona economică transmise de BNR! Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a decis vineri menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 % pe an. BNR a mai punctat că monitorizează evoluțiile mediului intern și internațional, precizând că este pregătită să utilizeze toate instrumentele de care discupune, pentru […]
16:10
A existat INFLUENȚA Rusiei în contaminarea a două loturi de țiței importate de OMV Petrom? Disfuncționalitățile au generat o situație de urgență # Gândul
Contaminarea a două transporturi de țiței importate de OMV Petrom, descoperite în Turcia, care a dus recent la declararea unei situații de urgență, conform procedurii legale, a ridicat și întrebări privind posibile influențe externe intenționate, care ar putea fi chiar analizate la nivelul forului suprem privind securitatea națională. Atât reprezentanții Ministerului Energiei, cât și cei […]
Acum 2 ore
16:00
Suma colosală pe care ar urma să o obțină NINA Iliescu, dacă vinde casa din Strada Moliere. Profit de 430% # Gândul
După moartea fostului președinte, Ion Iliescu, soția sa, Nina Iliescu, va locui singură în superba vilă din Strada Moliere, pe care cuplul a achiziționat-o în 1996 cu 7.000 de dolari. În prezent, reședința fostului președinte valorează 3 milioane de euro, transmite în exclusivitate Mediafax. Casa în care a locuit Ion Iliescu, alături de soția sa […]
16:00
Victor Negrescu prezintă scrisoarea primită de la șefa Comisiei Europene cu privire la planul „ReArm Europe” # Gândul
Victor Negrescu notează, într-o postare pe Facebook, că a primit răspunsul oficial al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu privire la propunerile sale referitoare la Planul „ReArm Europe” și instrumentul de finanțare SAFE – inițiative menite să consolideze capacitatea de apărare a Europei. „Președinta Comisiei a confirmat importanța stabilirii unor criterii clare pentru […]
15:40
Șeful ASF pasează Parlamentului din responsabilitățile pentru legea pensiilor private și cheamă la o „masă rotundă” deputații și senatorii # Gândul
Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), a sugerat vineri, la Palatul Victoria, că proiectul plății pensiilor private va putea suferi modificări odată ce va ajunge în Parlament, după ce va fi adoptat de Guvern. Proiectul s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței de vineri a Executivului, însă a fost amânat pentru noi […]
15:40
15:40
China denunță declarațiile președintelui filipinez cu privire la o posibilă INTERVENȚIE în favoarea Taiwanului, în cazul izbucnirii unui război # Gândul
China a avertizat, vineri, Filipinele că „se joacă cu focul”, după ce președintele Ferdinand Marcos Jr. a declarat că statul său se va implica în orice conflict dintre Beijing și Washington privind Taipeiul. „Proximitatea geografică și ponderea crescută a populației filipineze în afara țării nu sunt scuze pentru ca un stat să se amestece în […]
15:30
Ministrul Mediului vrea modificarea legii companiilor de stat/Diana Buzoianu: „Este nevoie urgentă de o reformă” # Gândul
„Actuala lege a companiilor de stat face din ministru notar. Voi propune modificarea ei de urgență.”, spune ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu. Aceasta vrea modificarea legislației care reglementează funcționarea și organizarea companiilor de stat. Diana Buzoianu vrea modificarea imediată a legislației în baza căreia funcționează companiile de stat. Ministrul Mediului consideră că actualul […]
15:30
Ministrul Sănătății stabilește obligații NOI pentru managerii de spitale. Feedback-ul pacienților, DEFINITORIU pentru performanţa unităților medicale # Gândul
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, vine cu iz de schimbare în peisajul sănătății din România, o zonă care a stârnit mereu discuții și controverse de ambele părți ale baricadei, atât a cadrelor medicale, cât și a pacienților. Oficialul de la Sănătate afirmă că managerii de spitale publice vor fi obligaţi să ofere pe site-ul unităţii medicale […]
15:20
Nicușor Dan ar fi cerut să țină un DISCURS la funeraliile lui Ion Iliescu, apoi s-ar fi răzgândit. Cum ar fi încercat USR-ul să saboteze ceremonia # Gândul
Luni, în cadrul Comitetului pentru funeraliile de stat, președintele Nicușor Dan ar fi solicitat să țină un discurs la catafalcul lui Ion Iliescu și să nu mai ia cuvântul apropiații defunctului, precum Adrian Năstase, Victor Opaschi sau Ionuț Vulpescu. Joi, 7 iulie, Președinția nu ar mai fi anunțat că Nicușor Dan s-a răzgândit în privința […]
15:10
Controlează-ți impulsul de a trece cu viteză peste treburile tale. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 9 august 2025. Berbec Un eveniment mult așteptat, poate o nuntă sau un botez, te-ar putea emoționa până la lacrimi. Deoarece ești în mod natural o persoană căreia nu îi place să își arate sentimentele, s-ar […]
15:10
Auto & cinematografe: Codin Maticiuc în „Podcast cu Prioritate” #80 despre Mercedes SL, Ferrari și „Cursa” # Gândul
Pe 11 august 2025, ProMotor lansează episodul cu numărul 80 al seriei „Podcast cu Prioritate”, avându-l ca invitat pe actorul și producătorul Codin Maticiuc. Episodul este disponibil pe canalul de YouTube ProMotor România, începând cu ora 12:00. Realizarea podcastului este posibilă cu sprijinul partenerilor Sanador și Bilbor. În dialogul cu Luci Popa, Codin Maticiuc vorbește despre […]
15:10
Crin Antonescu: Nu am solicitat pensia specială care mi se cuvine după 6 mandate de parlamentar # Gândul
Crin Antonescu afirmă că, vineri, într-o postare pe Facebook, nu a solicitat pensia specială care i se cuvenea după şase mandate de parlamentar, menţionând că nu a beneficiat nici de locuinţă de protocol, ca preşedinte al Senatului sau ministru. „Simt nevoia să-l ajut pe fostul meu coleg de partid, Ilie Bolojan. Nu am solicitat […]
15:10
VIDEO | Germania limitează exporturile de arme către Israel /Extinderea ofensivei în Fâșia Gaza are multe ”necunoscute” # Gândul
Guvernul Friedrich Merz a decis, vineri, limitarea exporturilor de armament către Israel, ca reacție la decizia Cabinetului israelian de securitate de extindere a operațiunilor militare în Fâșia Gaza. Cancelarul Friedrich Merz a anunțat că nu va mai furniza armatei israeliene armament care ar putea fi utilizat în Fâșia Gaza. Guvernul de la Berlin explică, într-un comunicat, […]
Acum 4 ore
15:00
15:00
Kelemen Hunor, REACȚIE furibundă după decizia de modificare a pensiilor private: Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii # Gândul
Kelemen Hunor, președinte al UDMR, s-a declarat revoltat de decizia anunțată în Guvern de modificare a pensiilor private, anunțând că în cadrul Coaliției nu au existat discuții. „Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii!”, a transmis ferm șeful UDMR. „Pensia privată este economisirea cetățeanului – de aceea doar el poate decide […]
15:00
Dorindu-și mult un iPhone 15, o tânără din Suceava l-a cumpărat cu 2.500 lei de pe cea mai cunoscută platformă. Când a primit coletul, a avut un șoc # Gândul
O tânără din Suceava care credea că a cumpărat cu 2.500 de lei un telefon iPhone 15 de pe Olx, a avut un șoc când a deschis coletul primit. Tânăra din Suceava a trăit șocul vieții când a deschis coletul primit și a constatat că înăuntru se afla numai o cutie goală a unui telefon […]
14:50
Guvernul amână luarea deciziei privind atribuirea unei locuințe fostului președinte al României, Traian Băsescu. Executivul a avut pe ordinea de zi, în ședința de vineri, un proiect de hotărâre pentru alocarea din fondul RA-APPS a unui imobil cu destinația de reședință oficială pentru Traian Băsescu. Actul normativ nu a mai fost adoptat, deși era trecut […]
14:50
Orașul în care locurile libere de parcare sunt scoase la licitație. Un cetățean a plătit 3.850 de lei pe an ca să-și parcheze mașina în cartier # Gândul
Orașul în care locurile libere de parcare sunt scoase la licitație. Un cetățean a ales să plătească suma de 3.850 de lei pe an, ca să-și parcheze mașina în cartier. Localnicii au posibilitatea să plătească anual o sumă, pentru a-și lăsa vehiculele în parcări. Brașov este orașul în care locurile libere de parcare sunt scoase […]
14:40
Medana, partenera de viață a cântărețului Alin Oprea, a slăbit zece kilograme într-o lună. Aceasta a explicat ce dietă a ținut. Alin Oprea, solistul trupei Talisman, și-a găsit liniștea alături de actuala sa parteneră, Medana, după separarea de Larisa, fosta sa soție. Din mariajul cu Larisa Uță, Alin Oprea are doi copii, Melissa și Adrian, […]
14:40
Așa ceva nu s-a mai întâmplat din 2021 la Petrolul! Vestea care o să-i bucure nespus pe fanii ”lupilor”. Detalii de ultimă oră # Gândul
Petrolul, deși se află în concordat preventiv, se autofinanțează, bugetul clubului fiind compus din mai multe venituri. Probabilitatea de a intra însolvență este tot mai mică. Acum există drepturi TV, sponsorizări, abonamente și bilete și vânzare de jucători. Așa ceva nu s-a mai întâmplat din 2021 la Petrolul! Vestea care o să-i bucure nespus pe […]
14:30
Crin Antonescu: Băsiștii și post-băsiștii „rezişti”, fac scandal la catafalcul cu onoruri de stat. Președintele lor stă ascuns în birou # Gândul
Crin Antonescu a notat, vineri, într-o postare pe pagina sa de Facebook ca urma a funeraliilor lui Ion Iliescu că: „După 20 de ani în care au condus România (Președinție, Instanțe, Parchete, Servicii), băsiștii și post-băsiștii „rezişti”, fac scandal la catafalcul cu onoruri de stat. Se răfuiesc vitejește cu întâmplări de acum 35 de ani”. […]
14:20
Prețuri carburanți 8 august 2025. Ultimele date indică o scădere a tarifului litrului de motorină premium, pentru ziua în curs, cu 6 bani. De altfel, spre deosebire de ziua precedentă, se înregistrează o scădere cu 2 bani per litru în cazul motorinei standard. Iată cât plătesc clienții, astăzi, la stațiile de alimentare pentru benzină, motorină […]
14:10
Românii își pot retrage doar 25% din pensia privată. Restul va putea fi luat doar în tranșe # Gândul
Noul proiect de lege referitor la pensiile private schimbă regulile de retragere. Românii își vor putea lua doar 25% din toată suma, iar restul va putea fi luat doar în tranșe. Șeful ASF, Alexandru Petrescu, a explicat în conferința de presă, de vineri, de după negocierile de la Guvern, de ce noul proiect care vizează […]
14:00
Alexandru Petrescu(ASF) explică ce aduce nou legea pensiilor private. Cadrul legislativ trebuia adoptat din 2011 # Gândul
Proiectul de lege pentru plata pensiilor private s-a aflat, vineri, în primă lectură, la Guvern. Consultările publice vor continua săptămâna viitoare, iar textul proiectului poate fi consultat pe site-ul Ministerului Muncii, din 10 iunie. Vineri, guvernanții au dezbătut proiectul de lege care vizează plata pensiilor private; esențial pentru completarea sistemului privat al acestor redevențe, cât […]
13:40
FOTO / Ce relație are Nico cu fiica sa. ”Este PRIORITATEA ei acum, și este normal să fie așa” # Gândul
Cântăreața Nico, în vârstă de 55 de ani, a explicat ce relație are cu fiica sa, Aleexandra. De asemenea, artista a vorbit și despre rolul de bunică. Binecunoscuta cântăreață Nico, pe numele său întreg Nicoleta Matei, este căsătorită Laurențiu Matei. Artista are o fiică pe nume Alexandra, alături de care a participat în cel de-al […]
13:40
Guvernul e cu ochii pe pensiile private/Victor Ponta: „Faptul că un Guvern așa-zis „liberal” atentează la niște bani 100% privați este o aberație” # Gândul
Modificările pe care actualul guvern intenționează să le facă în legea pensiilor private, din Pilonul 2, sunt considerate „aberație” de fostul premier al României, Victor Ponta, în timp ce președintele Nicușor Dan „analizează situația”. Guvernanții s-au gândit să ia și din pensiile private ale românilor, din Pilonul 2. În tot acest timp, în care 99% […]
13:40
Cantitatea exactă de oțet pe care să o adaugi la 1 kilogram de castraveți murați. Ce arată rețeta tradițională transmisă de la o generație la alta # Gândul
Iată care este cantitatea exactă de oțet pe care să o adaugi la 1 kilogram de castraveți murați. O rețetă tradițională, transmisă de la o generație la alta, aduce în atenție importanța respectării gramajului pentru ca un preparat să iasă gustos și crocant. Vezi rețeta mai jos! Rețetele autentice sunt transmise, de obicei, din bătrâni, […]
13:30
O turistă din Anglia a rămas siderată de experiența pe litoralul românesc: „Nu ai unde să te speli pe mâini, nu sunt facilități” # Gândul
O turistă din Marea Britanie, care a poposit pe litoralul românesc, a povestit experiența deloc agreabilă pe care a trăit pe plaja din Mamaia. Deși a apreciat atmosfera și oamenii, aceasta s-a arătat revoltată de lipsa grupurilor sanitare și a gunoaielor de pe plajă. Britanica s-a arătat încântată de peisajul marin de pe litoralul românesc, […]
13:20
Alexandra, o româncă de 29 de ani, a murit într-un cumplit accident, pe „șoseaua blestemată” din Italia # Gândul
Alexndra Ionela Trebe, o tânără româncă în vârstă de 29 de ani, a murit pe loc pe un drum din Italia, în urma unui grav accident de mașină. Tragedia a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, la Comacchio, o comună din provincial Ferrara. Accidentul a avut loc în jurul orei 3 dimineața, pe […]
13:10
Pastila lui Cristoiu. Ion Cristoiu: Moartea lui Ion Iliescu a vîrît în comă Coaliția de guvernare. Sorin Grindeanu a anunțat, printr-o postare pe Facebook, decizia de convocare a Birolului Permanent Național al Partidului, un for colectiv de conducere, pentru a discuta criza din cadrul coaliției, care a constat în nerespectarea de către USR a unei […]
Acum 6 ore
13:00
Două femei, care s-ar fi ocupat cu „VRĂJITORIA”, au obținut peste 30.000 de euro de la o victimă. Suspectele, reținute pentru înșelăciune # Gândul
Două femei din Giurgiu, care pretindeau că se ocupă cu acte de „vrăjitorie”, au reușit să obțină 30.950 de euro de la o victimă, prin constrângeri și amenințări. Oamenii legii au demarat, joi 7 august, două percheziții domiciliare în București și Giurgiu, unde au găsit sume de 101.500 de lei, respectiv 12.350 de euro. „Ieri, […]
13:00
ONU a cerut „oprirea imediată” a planului israelian de a prelua CONTROLUL asupra Fâșiei Gaza/ „Va conduce la strămutări forțate masive” # Gândul
ONU a cerut, vineri, oprirea imediată a planului israelian de a prelua controlul asupra Fâșiei Gaza, care a fost adoptat de către Cabinetul de Securitate al Israelului, în noaptea de joi spre vineri. Planul Guvernului israelian „de a prelua controlul complet asupra Fâșia Gaza” trebuie ”oprit imediat”, a declarat Înaltul Comisar pentru Drepturile Omului, Volker […]
12:50
Ziarista filată de SRI la „Terasa Anda” reacționează la 30 de ani după SCANDALUL “Iliescu-KGB” /„Istoria îl va judeca” # Gândul
Moartea lui Ion Iliescu – condus pe ultimul drum joi, la vârsta de 95 de ani – a redeschis „Cutia Pandorei”, cu privire la anumite episoade din timpul mandatului său de președinte al României, intens dezbătute și mediatizate de-a lungul timpului. Unul dintre ele este ceea ce s-a numit Afacerea „Terasa Anda”, un episod care […]
12:50
Cristian Seidler, purtător de cuvânt al USR, a declarat la RFI că partidul său a respectat legea în privința funeraliilor lui Ion Iliescu, dar că s-a opus declarării unei zile de doliu național. „Legea în România prevede că în cazul unui deces al unui fost șef de stat, se organizează funeralii naționale. Nu e o […]
12:50
Ministerul Afacerilor Externe a transmis instrucțiuni în scris tuturor misiunilor și oficiilor consulare pentru deschiderea Cărților de condoleanțe în memoria lui Ion Iliescu, dar și protocolului asociat acestora. Funeraliile naționale implică inclusiv aceste elemente de omagiere. În ziua înmormântării fostului președinte Ion Iliescu, a izbucnit o controversă care a avut-o în prim-plan pe Oana Țoiu, […]
12:50
Comercianții din Bulgaria sunt OBLIGAȚI, începând de astăzi, să afișeze prețurile atât în leva, cât și în euro # Gândul
Începând de vineri, 8 august, toți comercianții cu amănuntul din Bulgaria sunt obligați să afișeze prețurile bunurilor și serviciilor atât în moneda națională, leva, cât și în euro. Această cerință face parte din pregătirile Bulgariei pentru aderarea la Zona euro și va rămâne în vigoare până la 8 august 2026, informează Novinite. De asemenea, măsurile […]
12:40
FOTO / Cum a fost întâlnirea Iuliei Vântur cu Ricky Martin. ”Eu eram toată LEȘINATĂ, nu m-a mai interesat cum arăt atunci” # Gândul
Iulia Vântur, în vârstă de 45 de ani, a povestit cum a fost întâlnirea sa cu celebru cântăreț portorican Ricky Martin, în vârstă de 53 de ani. Iulia Vântur este stabilită de câțiva ani în India, țara de origine a iubitului ei, starul bollywoodian Salman Khan. În India, Iulia Vântur a reușit să își facă […]
12:40
Schema la care a apelat o româncă de 20 de ani din Italia pentru a jefui bătrâni. Ce au descoperit anchetatorii # Gândul
O româncă în vârstă de 20 de ani din Italia a apelat la o schemă pentru a jefui bătrâni. Anchetatorii au rămas șocați în momentul în care au descoperit metoda folosită de tânără, pentru comiterea jafurilor. Pe 18 iulie, persoana suspectă și încă un complice au fost opriți într-o gară de poliție. O tânără în […]
12:30
Guvernul a decis în ședința de vineri să amâne cu cel puțin o săptămâna adoptarea proiectului de lege referitor la reforma pensiilor private. Decizia vine în contextul în care Executivul vrea o dezbatere mai amplă pe marginea acestui proiect, au declarat surse guvernamentale pentru Gândul. Participanții la pensiile private și facultative pot retrage fie toată […]
12:30
Un turist a fost ATACAT în centrul Barcelonei, pentru un ceas contrafăcut. Cât valora, de fapt, obiectul # Gândul
Un turist din Barcelona a avut parte de o întâmplare extrem de neplăcută, atunci când un individ i-a smuls ceasul pe care-l purta la mână. Hoțul a crezut că a furat un Rolex, însă realitatea a fost una cu adevărat dezamăgitoare pentru acesta. Incidentul a avut loc în aglomerata metropolă Barcelona, Spania, în jurul orei […]
12:00
Cele 6 plaje românești care au primit eticheta „Steagul Albastru”. Sunt cunoscute pentru regulile stricte de curățenie și serviciile turistice # Gândul
Voi știați care sunt cele 6 plaje românești care au primit eticheta „Steagul Albastru” (distincția „Blue Flag”)? Aceste zone sunt cunoscute pentru regulile stricte de curățenie și serviciile turistice de care beneficiază vizitatorii. De altfel, un astfel de titlu este oferit și porturilor de agrement și ambarcațiunilor dedicate turismului sustenabil care respectă standarde internaționale stricte […]
