Putin a discutat cu președintele Chinei despre eforturile SUA de oprire a războiului din Ucraina /Xi Jinping insistă pentru „negocieri de pace”

Voi știați care sunt cele 6 plaje românești care au primit eticheta „Steagul Albastru” (distincția „Blue Flag”)? Aceste zone sunt cunoscute pentru regulile stricte de curățenie și serviciile turistice de care beneficiază vizitatorii. De altfel, un astfel de titlu este oferit și porturilor de agrement și ambarcațiunilor dedicate turismului sustenabil care respectă standarde internaționale stricte […]