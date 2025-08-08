Guvernul a alocat 250 milioane lei pentru a continua lucrările la noul sediul al Spitalui de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”
Digi24.ro, 8 august 2025 17:00
Guvernul a adoptat, în ședința de vineri, o ordonanță de urgență care asigură fondurile necesare pentru continuarea lucrărilor la noul sediu al Spitalului de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”, unitate aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Valoarea totală a proiectului este de peste 2 miliarde de lei, din care o parte este acoperită prin fonduri nerambursabile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar restul de 40% va fi acoperit prin alocarea sumei de 250 milioane lei din bugetul MAI.
Acum 5 minute
17:10
Ion Iliescu a murit. Și odată cu el, am pierdut nu doar un fost președinte, ci și cel mai comod paravan pentru neputințele noastre. Trecerea lui Ion Iliescu din spațiul prezentului în cel al memoriei istorice nu este doar un eveniment biografic, ci și un moment de răscruce pentru România. Zeci de ani, Iliescu a fost simultan o memă politică și un țap ispășitor convenabil: întruchiparea unui trecut incomod, a tranziției frânte și a compromisurilor postcomuniste. A fost ușor să-l blamăm pentru tot ce nu a mers bine după 1989. Mai greu a fost – și încă este – să privim în oglindă și să recunoaștem complicitățile noastre pasive, eșecurile instituțiilor și limitele propriei noastre maturități civice.
Acum 10 minute
17:00
17:00
Ziua Internațională a Pisicii, sărbătorită astăzi în întreaga lume. Românii sunt cei mai mari iubitori ai acestor feline din UE # Digi24.ro
Capricioase, amuzante, cu personalitate și preferințe clare - indiferent de ceea ce-și dorește sau le solicită stăpânul - curioase, active sau, dimpotrivă, extrem de leneșe, pisicile sunt niște mici aristocrate cu blană. În Egiptul antic erau venerate precum niște zeițe, iar ele n-au uitat asta. Pisica este regina locuinței, iar stăpânul... chiriașul. Cei care le iubesc au astăzi motive pentru a sărbători: 8 august este Ziua Internațională a Pisicii. În România, trăiesc cele mai multe astfel de animale de companie din întreaga Uniune Europeană: peste 4,3 milioane.
17:00
Domninic Fritz: Decizia USR de a nu participa la funeralii, corectă. Pentru PSD e o perioadă de doliu dificil de gestionat emoţional # Digi24.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat vineri că pentru coaliţie este important, „după această săptămână dificilă” să se întoarcă la muncă pentru cetăţeni. Fritz a precizat că este o perioadă de doliu pentru PSD, dar că USR a luat decizia corectă de a nu participa la funeraliile fostului preşedinte, Ion Iliescu.
Acum 30 minute
16:50
PSD și USR se ceartă pe funcții, al doilea pachet fiscal întârzie. Ce posturi de conducere se negociază # Digi24.ro
Coaliția de guvernare a pus pe pauză discuțiile despre pachetul fiscal promis pentru luna iulie, și care trebuia să vină cu o reformă amplă a administrației, din cauza neînțelegerilor privind împărțirea funcțiilor în stat. PSD a anunțat că nu mai participă la ședințele Coaliției, acuzând atitudinea pe care USR a avut-o față de moartea lui Ion Iliescu, în timp ce liderii USR susțin că social-democrații blochează de fapt discuțiile pentru că nu sunt de acord să cedeze unele posturi.
16:40
Noi voluntari s-au înscris în Legiunea Ucraineană. Cei mai mulți tineri vor să devină operatori de drone # Digi24.ro
Al cincilea grup de luptători voluntari ai Legiunii Ucrainene a semnat vineri contracte cu Forțele Armate Ucrainene în Lublin, sud-estul Poloniei.
16:40
Ministerul Sănătății a extins vaccinarea gratuită anti-HPV pentru fetele și băieții cu vârste între 11 și 26 de ani # Digi24.ro
Guvernul a adoptat, în ședința de vineri, o ordonanță prin care Ministerul Sănătății extinde vaccinarea gratuită anti-HPV. Astfel, de la 1 octombrie 2025, vaccinul anti-HPV va fi asigurat gratuit pentru fetele și băieții cu vârsta cuprinsă între 11 și 26 de ani, prin Programul Național de Vaccinare (PNV). Actul normativ prevede și un set de măsuri pentru reducerea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale.
Acum o oră
16:20
Hotărârea prin care Guvernul urma să-i atribuie lui Traian Băsescu o nouă casă de protocol a fost retrasă de pe ordinea de zi a ședinței de către premierul Ilie Bolojan, au declarat surse guvernamentale pentru Digi24.ro. Proiectul prevedea alocarea unei locuințe în zona de nord a Capitalei pentru fostul președinte, după ce acesta a cerut să îi fie restabilite privilegiile retrase în urmă cu trei ani.
Acum 2 ore
16:00
Noi reguli pentru spitalele publice. Managerii vor fi obligați să publice date despre activitatea medicală, economică şi administrativă # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că managerii de spitale publice vor fi obligaţi să ofere pe site-ul unităţii medicale „date clare despre activitatea medicală, economică şi administrativă, inclusiv indicatori de performanţă atât pentru ei, cât şi pentru şefii de secţie”. Astfel, vor fi făcute publice numărul de transferuri către alte unităţi, serviciile acordate pe fiecare specialitate, contractele de achiziţie publică, dar şi indicatori privind satisfacţia pacienţilor.
15:40
Un tânăr din Giurgiu a rămas fără mașina cu care a mers să arunce deșeuri pe un câmp. A primit și o amendă uriașă # Digi24.ro
Un tânăr în vârstă de 23 de ani, din oraşul Bolintin Vale, judeţul Giurgiu, a fost amendat cu 30.000 de lei şi i-a fost indisponibilizată autoutilitara pe care o conducea după ce ar fi abandonat ilegal aproximativ 200 de kilograme de deşeuri provenite din construcţii şi renovări, dar şi resturi menajere, pe un câmp din afara localității.
15:40
Trenul Kiev–București, testat pentru prima dată vineri. Ucraina va sărbători oficial Ziua Limbii Române, anunță ministrul Oana Țoiu # Digi24.ro
Un tren de test care leagă România de Ucraina, prin Republica Moldova, pleacă vineri seară din Kiev și urmează să ajungă sâmbătă la București. Anunțul a fost făcut de ministrul român de Externe, Oana Țoiu, aflată la Cernăuți, unde a participat la o întâlnire trilaterală cu omologii săi din Ucraina și Republica Moldova.
15:30
Replica AMEPIP pentru ministra Mediului, după ce s-a declarat nemulțumită de numirile în CA Romsilva # Digi24.ro
Procesul de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva a fost organizat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, fiind evaluaţi candidaţii înscrişi pe trei posturi din totalul de cinci, precizează Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). Precizările Agenției vin după ce ministra Mediului, Diana Buzoianu, s-a declarat nemulțumită de rezultatul concursului.
15:10
Kelemen Hunor: Pensia privată este economisirea cetăţeanului. Doar el decide cum dispune de suma depusă # Digi24.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus vineri că statul nu poate spune unui om cum să îşi folosească banii, iar pensia privată este „economisirea cetăţeanului” şi doar el decide cum dispune de suma depusă.
15:10
Cristian Păun, despre creșterea impozitelor pe proprietate: Ar trebui să facem o diferență între locuințe și casele de vacanță # Digi24.ro
Economistul Cristian Păun a vorbit la Digi24 despre pachetul 2 de măsuri fiscale care va aduce și impozite mai mari pe proprietate și a precizat că „ar trebui să facem o distincție între impozitele pe proprietate, acolo unde tu locuiești, versus impozitele aferente caselor de vacanță.”
15:10
Ordinul lui Xi Jinping, după ce 10 oameni au murit în urma unor inundații istorice în China # Digi24.ro
Zece persoane au murit, iar alte 33 au fost date dispărute în urma unor inundaţii subite în provincia Gansu, în nord-vestul Chinei, anunţă vineri presa de stat.
Acum 4 ore
15:00
O întâlnire între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin ar putea avea loc săptămâna viitoare, scrie Fox News, citând două surse informate despre subiect.
15:00
Claudiu Năsui (USR), despre schimbările anunțate la Pilonul 2 : „O încălcare a proprietății private și o formă de expropiere lentă” # Digi24.ro
Plata eşalonată a pensiei private reprezintă o încălcare a proprietăţii private şi a convenţiei care a stat la baza Pilonului 2, a declarat vineri deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei.
14:40
R. Moldova a retras licenţa Moldovagaz, al cărei principal acţionar este Gazprom. Gigantul rus critică decizia # Digi24.ro
Agenţia pentru Reglementarea Energiei din Republica Moldova a anunţat săptămâna aceasta că licenţa de distribuţie a gazelor a fost retrasă de la Moldovagaz, companie unde acţionar majoritar (50%) este gigantul rus Gazprom, şi a fost transferată companiei de stat Energocom. În replică, Gazprom a criticat decizia şi a afirmat că această măsură îi provoacă prejudicii, avertizând totodată Chişinăul că pune în pericol securitatea energetică a ţării, relatează presa locală.
14:40
Rusia redirecționează petrolul destinat Indiei către China, după tarifele impuse de Trump # Digi24.ro
După ce președintele american Donald Trump a impus tarife de 25% asupra importurilor din India ca reacție la cooperarea energetică cu Moscova, companiile rusești redirecționează exporturile de țiței Urals către rafinăriile chineze. Livrările sunt programate pentru luna octombrie, la prețuri reduse, potrivit Kyiv Independent.
14:20
Crin Antonescu, atac la Nicușor Dan după funeraliile lui Iliescu: „Stă ascuns în birou, în aceeași clădire cu defunctul” # Digi24.ro
Fostul candidat la prezidențiale Crin Antonescu a avut un nou atac la adresa președintelui Nicușor Dan. De această dată, Antonescu îl critică pe șeful statului pentru că nu a participat la funeraliile lui Ion Iliescu deși se afla la Palatul Cotroceni.
14:20
ASF explică modificările la Pilonul II: „Nu există nicăieri în Europa sistem de pensii în care să poți retrage toți banii” # Digi24.ro
Președintele ASF, Alexandru Petrescu, a explicat cum au fost făcute modificările la Pilonul II de pensii. El a spus că au fost luate în calcul mediile europene, atât în ceea ce privește suma forfetară care poate fi retrasă, limitată la 20%, cât și perioada maximă de 10 ani pentru care pot fi stabilite tranșe lunare. Oficialii ASF spun că exista riscul ca sute de mii de oameni să-și retragă brusc banii din Pilonul II, destabilizând sistemul, și adaugă că e mai rentabil ca pensionarii să aleagă tranșe lunare, pentru că pot plăti impozite mai mici sau deloc. Există însă și o situație în care toată suma poate fi retrasă.
14:10
Vânturile violente din Grecia au blocat în porturi feriboturile care merg în cele mai populare insule căutate de turiști # Digi24.ro
Vânturile violente care s-au abătut vineri asupra Greciei au perturbat călătoriile a zeci de mii de turişti ale căror feriboturi nu au putut părăsi porturile din Atena, sporind, de asemenea, riscurile de incendii.
14:10
Cristian Păun despre modificările la Pilonul 2 de pensii: „E normal să nu poată fi retrasă toată suma o dată.” Explicația economistului # Digi24.ro
Este normal să nu poată fi retrase toate sumele o dată, a declarat economisul și profesorul Cristian Păun la Digi24, despre modificările la Pilonul 2 de pensii pregătite de Guvern. „Aceste fonduri de pensii ar trebui să-și păstreze caracteristica lor fundamentală, aceea de fond de pensie,” a precizat economistul.
14:10
Donald Tusk susține că o pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape: „Există anumite semnale” # Digi24.ro
Premierul polonez Donald Tusk a declarat, vineri, după o discuţie cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, că o pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape, relatează Reuters.
13:50
Oamenii oligarhului Ilan Șor au fost îndemnați să voteze pentru George Simion la alegerile prezidențiale din România # Digi24.ro
Oamenii oligarhului fugar, Ilan Șor, au fost îndemnați să voteze pentru George Simion la alegerile prezidențiale din România. Poliția din Republica Moldova a dat publicității mai multe mesaje descoperite în telefoanele celor care fac parte din rețea.
13:50
Nou caz de violență domestică: O femeie de 76 de ani din Argeș a fost înjunghiată de soțul ei # Digi24.ro
O femeie în vârstă de 76 de ani a fost înjunghiată de soţul ei, vineri, în urma unui conflict, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.
13:30
Tanczos Barna: Autorităţile vor putea pune poprire pe ajutorul social, dacă beneficiarul are datorii la bugetul local # Digi24.ro
Autorităţile locale vor putea pune popriri asupra unei părţi din ajutorul social, în situaţia în care beneficiarul acumulează datorii la bugetul local, spune vicepremierul Tanczos Barna. Prevederea în acest sens apare în proiectul de reformă administrativă propus de Ministerul Dezvoltării şi pus în dezbatere publică.
13:10
Agenda MAGA lovește FBI: Trump concediază alți trei oficiali care au anchetat asaltul de la Capitoliu # Digi24.ro
Administrația Trump a mai concediat trei oficiali de rang înalt din FBI, inclusiv șeful influentului birou din Washington, potrivit presei americane. Cei vizați au fost implicați în anchetele privind asaltul de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021, iar decizia vine în contextul presiunilor tot mai mari din partea activiștilor MAGA, care cer epurarea agenților considerați „partizani”, relatează Politico.
Acum 6 ore
13:00
Două „vrăjitoare” din București, reținute după ce au înșelat o femeie cu peste 30.000 de euro pentru ritualuri „de împreunare” # Digi24.ro
Două femei au fost reţinute de poliţiştii din Bucureşti după ce au înşelat o persoană pretinzând că vor face un „ritual de împreunare cu persoana iubită” şi că rezolvă probleme de sănătate cauzate de „farmece şi blesteme” din trecut. În acest fel, cele două au obţinut de la persoana vătămată peste 30.000 de euro şi o constrângeau să le dea în continuare sume de bani.
12:50
Tanczos Barna: Ministerul Mediului mai are 2 miliarde de euro disponibile prin PNRR. „1,7 miliarde s-au dus pe apa sâmbetei” # Digi24.ro
Vicepremierul Tanczos Barna, fost ministru al Mediului, spune că Ministerul Mediului a pierdut finanţări în valoare de aproape 1,7 miliarde de euro prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. El arată că, în condiţiile în care instituţii precum Apele Române au ratat deja toate proiectele propuse spre finanţare prin PNRR, entităţile care au proiecte în derulare trebuie să se concentreze asupra acelora care pot fi finalizate la termen.
12:40
Nicușor Dan readuce 7 judecători în sistem, dar valul de pensionări continuă. Președintele spunea că vrea să îi convingă să rămână # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat reîncadrarea în funcție a șapte judecători, în contextul în care spunea șeful statului că va vorbi cu magistrații pentru a-i convinge să rămână în sistem. Valul de pensionări continuă, pentru că în paralel a semnat și patru pensionări, după ce săptămâna trecută a pensionat alți 73 de procurori și judecători.
12:40
Un jucător de rugby din Noua Zeelandă era să rateze prima selecție la naționala All Blacks, după ce câinele i-a mâncat pașaportul # Digi24.ro
Rugbystul neozeelandez Leroy Carter a dezvăluit că fost la un pas să rateze prima selecţie la naţionala All Blacks, după ce câinele său i-a mâncat paşaportul, informează cotidianul The Independent, preluat de Agerpres.
12:20
ONU cere Israelului să oprească preluarea militară totală a Gaza: Această escaladare va aduce suferințe și distrugeri majore # Digi24.ro
Înaltul Comisar ONU al Drepturilor Omului (OHCHR) Volker Turk, a cerut, vineri, ca planul Guvernului israelian de „preluare a controlului militar complet al Fâşiei Gaza ocupate să fie oprit imediat”, relatează AFP, preluat de News.ro.
12:10
Cum a recunoscut Nicuşor Dan că l-a votat pe Iliescu. El nu a participat la funeraliile fostului președinte # Digi24.ro
Președintele Nicuşor Dan dezvăluia în octombrie anul trecut, când era primar general al Capitalei, că în anul 2000 l-a votat pe Ion Iliescu în competiţia cu Corneliu Vadim Tudor, fostul președinte PRM. Nicuşor Dan nu a participat miercuri și joi la funeraliile lui Ion Iliescu, deși era prezent la Palatul Cotroceni.
12:10
Cristian Citre: „Cred că a nu urî nu înseamnă să accepți, ci să alegi să nu te pierzi pe tine” # Digi24.ro
12:00
Clotilde Armand, după ce PSD a anunțat ședință pentru evaluarea Coaliției: „Miza e că USR primea 20% din posturile din administrație” # Digi24.ro
Clotilde Armand acuză PSD că folosește pretextul opoziției USR la doliul național pentru Ion Iliescu pentru a convoca o ședință în care să evalueze funcținarea Coaliției, când, în realitate, nemulțumirea ar fi legată de faptul că USR urma să primească 20% din posturile din administrație, conform protocolului de guvernare.
11:50
„Urcaţi la bord. Plecăm spre Marte!”. Compania lui Elon Musk a semnat un parteneriat fără precedent cu Agenţia Spaţială Italiană # Digi24.ro
Compania SpaceX a multimiliardarului Elon Musk a încheiat un parteneriat fără precedent cu Agenţia Spaţială Italiană (ASI) pentru a transporta mai multe instrumente ştiinţifice pe planeta Marte, au anunţat joi managerii celor două părţi semnatare.
11:50
Toate magazinele din Bulgaria vor afișa, începând de astăzi, preţurile atât în leva, cât şi în euro # Digi24.ro
Toţi retailerii din Bulgaria sunt obligaţi, începând din 8 august, să afişeze preţurile mărfurilor atât în leva cât şi în euro, cerinţa aplicându-se deopotrivă magazinelor fizice şi unităţilor comerciale, informează Novinite.
11:40
Primarul unei comune din Teleorman este anchetat de DNA. Ar fi luat 145.000 de lei mită în schimbul unor contracte # Digi24.ro
Primarul comunei Troianul din judeţul Teleorman, Ionel Neagu, este cercetat sub control judiciar de DNA pentru şase fapte de luare de mită. El este suspectat că a primit, în total, 145.000 de lei pentru atribuirea preferenţială a unor contracte privind reabilitarea unei şcoli, a unor străzi sau achiziţionare de bunuri de la o anumită firmă.
11:40
Ministrul Transporturilor anunță un control la metrou: ”Amplă acțiune de inspecție” privind siguranța și exploatarea trenurilor # Digi24.ro
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) şi Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română (ASFR) desfăşoară, împreună cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti, o acţiune comună de inspecţie la Metrorex SA, pentru a vedea, printre altele, şi dacă sunt respectate normele privind siguranţa şi exploatarea trenurilor de metrou, a anunţat vineri ministrul Ciprian Şerban.
11:20
O femeie din judeţul Galaţi a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzată de tentativă de omor asupra soţului ei, informează, miercuri, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi.
11:20
Care sunt cele 7 ţări care produc cel mai mult plastic din lume. Una dintre ele se află în Europa # Digi24.ro
Şapte ţări, în frunte cu China, Statele Unite şi Arabia Saudită, au produs două treimi (66%) din cele mai comune patru tipuri de plastic din lume în 2024, potrivit companiei britanice de consultanţă pentru mediu Eunomia şi grupului de cercetare Zero Carbon Analytics, informează AFP.
11:20
De ce nu mai reușește Rusia să producă avioane comerciale și cum sunt afectate zborurile pe rutele interne # Digi24.ro
Producătorii ruși au livrat un singur avion comercial în 2025, din cele 15 promise, în contextul în care sancțiunile internaționale și dobânzile ridicate au blocat investițiile și accesul la piese esențiale. Lipsa aeronavelor moderne afectează deja zborurile interne, iar autoritățile sunt forțate să improvizeze soluții.
11:10
Președintele Nicuşor Dan a aprobat demisia lui Dragoş Anastasiu. Decret de vacantare a funcţiei de vicepremier # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat vineri decretul prin care se constată vacantarea unei funcţii de vicepremier prin demisia lui Dragoş Anastasiu.
11:10
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat că Israelul a greşit aprobând planurile de a ocupa oraşul Gaza şi a îndemnat guvernul israelian să reconsidere noua ofensivă în enclava palestiniană.
Acum 8 ore
11:00
Un milionar pasionat de vânătoare a fost ucis de animalul pe care voia să-l împuște. „Nicio specie nu are reputație mai înfricoșătoare” # Digi24.ro
Un milionar din Texas, pasionat de vânătoare, a fost ucis de un bivol pe care îl urmărea ca să-l împuște, în timpul unui safari în Africa de Sud.
10:50
MAE: România se alătură partenerilor din UE și SUA pentru protejarea cablurilor submarine # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunţă că România se alătură Declaraţiei Comune privind Securitatea şi Rezilienţa Cablurilor Submarine într-o Lume Digitalizată Globală, în coordonare cu SUA şi partenerii din UE. „Ca ţară situată la Marea Neagră şi care este un hub regional în domeniul tehnologic, România este direct interesată de protejarea cablurilor submarine”, afirmă ministrul Oana Ţoiu.
10:50
Mesajul Familiei Regale după moartea Rodicăi Coposu. Când va fi înmormântată sora fostului lider ţărănist Corneliu Coposu # Digi24.ro
Familia Regală a adus un omagiu la trecerea în neființă a Rodicăi Coposu, subliniind, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, rolul esențial pe care aceasta l-a avut, alături de sora sa Flavia, în promovarea moștenirii politice și morale a fratelui lor, fostul lider țărănist Corneliu Coposu.
10:40
HARTĂ Noi alerte de caniculă. ANM a emis cod portocaliu și galben: temperaturile urcă până la 39 de grade. Care sunt zonele vizate # Digi24.ro
Meteorologii au emis vineri două avertizări cod galben și o alertă cod portocaliu de caniculă pentru mai multe zone din țară, valabile în weekend. Temperaturile vor ajunge până la 39 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi ridicat, cu nopți tropicale în unele regiuni.
10:20
Trump anunță semnarea unui acord de pace la Washington între Armenia și Azerbaidjan. „Acest lucru se întâmplă datorită mie” # Digi24.ro
Liderii Armeniei şi Azerbaidjanului vor semna vineri la Washington un acord de pace „istoric”, mediat de Statele Unite, pentru a pune capăt conflictului teritorial de zeci de ani dintre cele două foste republici sovietice, a declarat joi preşedintele american Donald Trump, relatează AFP, preluată de Agerpres.
