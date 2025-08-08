A anunțat că e gravidă, dar a primit numai JIGNIRI! Actrița din România e uluită: „Nu am înțeles și nu…”
Cancan.ro, 8 august 2025 18:30
A dat marea veste că este însărcinată, dar a fost criticată dur! Actrița din România este de-a dreptul uluită! A primit numai jigniri pe rețelele de socializare! Iată cum a reacționat în urma comentariilor! Fiica […]
Test de inteligență pentru genii | Mutați un singur autoturism, pentru a elibera complet traficul # Cancan.ro
Ești pregătit pentru un nou test de inteligență? Dacă da, ești în locul potrivit! Tot ce trebuie să faci este să muți un singur autoturism, pentru a elibera complet traficul. Provocarea este pentru genii! Atenție! […]
Ion Iliescu, singurul președinte al României care a reușit această performanță. Legătura lui cu Biserica Palatului Cotroceni # Cancan.ro
După moartea fostului președinte Ion Iliescu, survenită pe data de 5 august 2025 și la onorabila vârstă de 95 de ani, oamenii au început să discute din nou despre legătura sa cu credința și patrimoniul […]
Greșeala din cauza cărora pensionarii din România riscă să rămână FĂRĂ pensie. Anunțul făcut de Casa Națională # Cancan.ro
Unii pensionari din România riscă să rămână fără pensie din cauza unei greșeli! Anunțul a fost făcut de Casa Națională! Ce trebuie să știi cu privire la documentele necesare? Iată despre ce este vorba! Casa […]
Femeie de afaceri, găsită moartă pe o barcă de lux! Condițiile misterioase i-au uluit pe anchetatori # Cancan.ro
Moarte la malul mării, sună ca un roman de Agatha Christie, dar este ce a pățit o tânără cu afaceri în domeniul modei. Condițiile misterioase în care s-a petrrecut tragedia i-au uluit pe anchetatori. Martha […]
Fostele lui Dany Boy s-au aliat! Ireal ce i-a putut face concurentul de la Insula Iubirii ispitei Mădălina: ”Și el, și părinții lui…” # Cancan.ro
Maria Covasă și ispita Mădălina Maricuț s-au împăcat și au venit să comenteze noul sezon din Insula Iubirii, la CANCAN pe Insulă, emisiunea pe care o puteți vedea în fiecare marți, miercuri și joi, de […]
Îl mai știi pe Hamude de la Insula Iubirii? Cum arată acum concurentul care a băgat mâna în foc și s-a ars, fiind înșelat de iubită # Cancan.ro
Tu îți mai amintești de Hamude la Insula Iubirii? Puțini știu cum arată concurentul care a băgat mâna în foc și s-a ars! A crezut în partenera sa de atunci, Loredana, până în ultima clipă, […]
Cum a reacționat Jennifer Lopez după ce a fost umilită în Istanbul. A fost împiedicată să intre într-un magazin Chanel # Cancan.ro
Jennifer Lopez a avut parte de un moment la care nu se aștepta, în timpul vizitei sale la Istanbul. Agentul de pază de la intrarea unui magazin Chanel a decis că vedeta, cunoscută la nivel […]
Cum arată locul de suflet al lui Ion Iliescu de care nu s-a putut despărţi. O persoană importantă îl aştepta seară de seară # Cancan.ro
Ion Iliescu și soția sa, Nina, au avut o căsnicie de invidiat. Au fost împreună de când aveau 18 ani și în ciuda faptului că nu au putut avea copii, nimic nu le-a putut zdruncina […]
Vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu ar putea fi vândută. Ce profit colosal ar aduce # Cancan.ro
Ion Iliescu a încetat din viață pe 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani. Fostul președinte al României a murit după o lungă suferință cauzată de o boală nemiloasă. Ultimele săptămâni de viață […]
Cu ce se ocupă David, fiul lui Adrian Enache și al Iulianei Marciuc. David s-a mutat în Olanda și s-a angajat # Cancan.ro
Iuliana Marciuc se pregătește pentru o toamnă plină de proiecte și momente speciale în familie. Vedeta TVR va relua în grila televiziunii publice emisiunile „Duelul pianelor” și „Destine ca-n filme”, continuând în același timp colaborarea […]
Auto & cinematografe: Codin Maticiuc în „Podcast cu Prioritate” #80 despre Mercedes SL, Ferrari și „Cursa” # Cancan.ro
Pe 11 august 2025, ProMotor lansează episodul cu numărul 80 al seriei „Podcast cu Prioritate”, avându-l ca invitat pe actorul și producătorul Codin Maticiuc. Episodul este disponibil pe canalul de YouTube ProMotor România, începând cu […]
O româncă de 20 de ani a comis-o grav în Italia! Acuzată că seda bătrâni, apoi le fura banii # Cancan.ro
Autoritățile italiene investighează un caz complex de furt și agresiune asupra unor persoane vulnerabile, în care principala suspectă este o femeie în vârstă de 20 de ani, de cetățenie română. Ancheta, coordonată de poliția din […]
Concurentul care nu suportă Insula iubirii 2025. A criticat dur emisiunea și regretă enorm participarea # Cancan.ro
Sezonul 2025 al emisiunii „Insula Iubirii” a adus în fața telespectatorilor noi cupluri curajoase, gata să își testeze relația în fața camerelor de filmat și a ispitelor. Printre aceștia se numără și George Vornicu, care […]
Ioan Becali a luat foc, după ce Nicușor Dan a refuzat să meargă la înmormântarea lui Ion Iliescu: ”Bă, să nu te duci…” # Cancan.ro
Giovanni Becali a avut o reacţie acidă la adresa lui Nicuşor Dan! Preşedintele României a decis să nu se prezinte la funeraliile lui Ion Iliescu, iar gestul său a fost taxat dur de mulţi, inclusiv […]
Răsturnare de situație la Insula iubirii 2025! Andrei a iertat-o pe Ella? ”Nunta este pe 13 septembrie” # Cancan.ro
Sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii” continuă să surprindă publicul cu întorsături neașteptate de situație. Una dintre cele mai urmărite povești din acest sezon este cea a Ellei și a lui Andrei, un cuplu care […]
Mădălina de la Insula Iubirii l-a ”distrus” pe Şerban Huidu! Declaraţiile au scos-o din minţi pe ispită și n-a mai rezistat: „Creierul i-a rămas, dar e atrofiat” # Cancan.ro
Maria Covasă și ispita Mădălina de la Insula Iubirii au venit să comenteze împreună noile episoade ale show-ului, la CANCAN pe Insulă. Cele două au îngropat definitiv securea războiului, spun cum li s-a schimbat viața […]
Oana Monea de la Insula iubirii 2025 a făcut semipareză! Ispita de la Antena 1 a ajuns de urgență la spital # Cancan.ro
Oana Monea, una dintre cele mai cunoscute ispite de la show-ul „Insula Iubirii”, a trecut recent printr-o perioadă dificilă de sănătate, care a necesitat intervenție medicală de urgență. Vedeta a fost diagnosticată cu o semipareză, […]
Carnea pe care majoritatea românilor o evită! Este mai sănătoasă și mai savuroasă decât cea de porc sau vită # Cancan.ro
În bucătăria tradițională românească, friptura de porc și tocănița de vită sunt vedetele farfuriei. Totuși, printre aceste alegeri populare se ascunde o opțiune mai ușoară și mai sănătoasă, pe care puțini o iau în considerare: […]
După aproape două decenii de funcționare a sistemului de pensii private obligatorii (Pilon II) în România, autoritățile se pregătesc să schimbe regulile privind modul în care participanții își vor putea primi economiile acumulate. În ședința […]
Primul conflict intern la Insula iubirii 2025! Doi concurenți s-au aprins din cauza unei ispite, la Antena 1 # Cancan.ro
O petrecere de la Insula Iubirii s-a transformat rapid într-un moment tensionat între doi concurenți, iar astfel, a apărut primul conflict intern din cadrul emisiunii. Marius Avram a fost cel care i-a reproșat lui Cristi […]
Scandal monstru în lumea TikTokerilor! Alin Borcan a bătut o ispită de la Insula iubirii pe plajă, în fața tuturor # Cancan.ro
Bătaie la malul mării între tiktokerul Alin si fosta lui iubită, ispita Dana. Cei doi nu au ținut cont că oricine i-ar fi putut vedea și și-au împărțit palme și picioare. Așa cum știm, fosta […]
În seara zilei de 7 august, la ora 19:00, Știrile Pro TV au fost prezentate, ca de obicei, de Andreea Esca, într-un context încărcat de semnificație: România marca ziua de doliu național instituită în memoria […]
Brooke Hogan se oferă să plătească pentru autopsia lui Hulk. Fiica legendei wrestlingului dorește să îndepărteze orice urmă de „speculații și incertitudini” din jurul morții tatălui său. Soția renumitului wrestler, Sky, a dezvăluit că nu […]
Un erou de război a fost înmormântat în mod anonim în același moment cu Ion Iliescu. Ilie Popa avea 106 ani # Cancan.ro
În timp ce România își concentra atenția asupra funeraliilor lui Ion Iliescu, într-un sat din Argeș, un erou de război care și-a riscat viața pentru țară a fost condus pe ultimul drum. Ilie Popa, veteran […]
Planul lui Netanyahu privind ocuparea capitalei Fâșiei Gaza a fost aprobat. Ce prevede acesta # Cancan.ro
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat vineri dimineață un plan de preluare a controlului asupra orașului Gaza, la câteva ore după ce prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul intenționează să preia controlul militar […]
SUA anunță o recompensă uriașă pentru arestarea președintelui unei țări din America Latină. „Unul dintre cei mai mari narcotraficanți din lume” # Cancan.ro
SUA au dublat recompensa pentru persoanele care oferă informații care ar putea duce la arestarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, la 50 de milioane de dolari, acuzându-l pe aceasta că este „unul dintre cei mai mari […]
O tânără în vârstă de doar 19 ani, mamă a doi copii, a murit la Spitalul Județean de Urgență din Brașov, la scurt timp după ce adusese pe lume al doilea copil. Evenimentul a avut […]
O turistă din Anglia care a venit să își petreacă vacanța pe litoralul românesc a avut parte de un șoc pe plajă! Femeia a ajuns pe litoral în speranța că se va relaxa și va […]
Ilie Bolojan, val de concedieri: 6.000 de posturi eliminate în noul pachet de măsuri fiscale # Cancan.ro
Peste 6.000 de posturi vor dispărea din administrația publică. Guvernul pregătește noi reguli pentru angajările și promovările în sistem. Guvernul continuă reformele în administrația publică printr-un al doilea pachet de măsuri fiscale, aflat acum în […]
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile # Cancan.ro
Capitala și multe orașe din România vor continua să se confrunte cu temperaturi extreme, cel puțin până în jurul datei de 19 august, potrivit prognozelor meteo actualizate. În această perioadă, aerul va fi încins de […]
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Concordia Chiajna, vineri, 8 august 2025, de la ora 19.00 # Cancan.ro
Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal Steaua – Concordia Chiajna, vineri, 8 august 2025, de la ora 19.00. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe paginile […]
Antena 1, acuzată de „blat” la Insula Iubirii 2025: „Jaguarul e un actor angajat de televiziune ca să pară așa cum e” # Cancan.ro
Antena 1, acuzată că ar fi creat un personaj pentru rating la „Insula Iubirii 2025”. Misterul din jurul „Jaguarului”. Iată care este adevărul! Sezonul 2025 al emisiunii „Insula Iubirii” difuzată de Antena 1 a reușit […]
Iluzie optică virală | Câte animale se ascund, de fapt, în această fotografie? Doar un geniu le poate identifica pe toate # Cancan.ro
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm o iluzie optică virală! Tot ce trebuie să faci este să găsiți câte animale se ascund, de fapt, în această fotografie […]
Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, se află din nou în centrul atenției, de această dată nu din motive politice sau sociale, ci din cauza unei presupuse intervenții estetice […]
Ilie Năstase, cu paharul în față, soția, la vrăjeală cu vecina! Scandalul de la aeroport nu s-a închis pe litoral # Cancan.ro
Divorțul dintre Ioana și Ilie Năstase pare în acest moment doar o chestiune de timp. Iar acesta s-ar putea pronunța chiar după vacanța magistraților. Atunci va avea loc și primul termen, după ce soția fostului […]
Alex Bodi a „divorţat” de Ancuţa, dar nu a rămas burlac! Musculosul a combinat o sexy brunetă după un an de tatonări # Cancan.ro
Lui Alex Bodi nu-i priește deloc statutul de “burlac”. După ce s-a despărțit de Ancuța, o altă domnișoară i-a sucit mințile afaceristului. Interesant este faptul că noua cucerire seamănă izbitor cu fosta iubită. CANCAN.RO are […]
Irina Fodor face radiografia noului sezon Asia Express! Au trăit şocul vieţii pe “Drumul Eroilor”: “Nu știu cum au rezistat psihic” # Cancan.ro
O experiență de trăit o dată în viață! Asta este Asia Express, reality-show-ul Antenei 1 , supranumit cel mai dur din România. Tocmai de aceea vedetele își doresc să-și testeze limitele într-o astfel de aventură, […]
Panică în Turcia, după ce rechinii au venit aproape de țărm! Turiștii au fost evacuați. VIDEO # Cancan.ro
Clipe de panică pe litoralul turcesc, după ce oamenii au fost scoși de urgență din apă. Se pare că autoritățile din Bodrum au semnalat prezența unor rechini. Iată ce s-a întâmplat în stațiunea frecventată de […]
China a trimis cele mai sincere condoleanțe României, după ce fostul președinte Ion Iliescu a trecut la cele veșnice. Decesul lui Iliescu i-a întristat profund pe chinezi deoarece l-au considerat pe fostul șef al statului […]
BREAKING! Criminalul din Arad a încercat să se sinucidă în închisoare! Declarații în lacrimi # Cancan.ro
Cazul șocant din Arad, în care o femeie a fost ucisă în mod brutal de fostul partener, capătă noi dimensiuni dramatice. Se pare că bărbatul, aflat în arest preventiv, ar fi încercat să-și pună capăt […]
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – Liviu Dragnea, Ion Cristoiu, Mirel Palada și Dan Dungaciu. Într-o săptămână încarcată de divergențe profunde între partide, profesorul Dan Dungaciu analizează fractura […]
Reacție fabuloasă a unei mirese, după ce mirele i-a spus pe numele fostei iubite, chiar în ziua nunții. Ce i-a spus # Cancan.ro
Cel mai frumos moment din cadrul nunții este rostirea jurămintelor, însă un mire din Marea Britanie a făcut o greșeală capitală. Andrew și Rebecca Fildes și-au unit destinele în urmă cu doi ani, însă la […]
Fostul club Bellagio din Mamaia a ars din temelii! Clădirea era în paragină, iar ISU Constanța a intervenit de urgență la fața locului pentru a stinge incendiul. Din fericire, se pare că nu au existat […]
Numele clanului Corduneanu revine în atenția publică, de această dată în urma unui incident violent petrecut în plină zi, pe o stradă din România. O femeie a postat pe TikTok un videoclip în care susține […]
Ion Iliescu, fostul președinte al României și una dintre cele mai influente figuri politice ale epocii post-decembriste, a fost înmormântat astăzi, 7 august 2025, în Cimitirul Ghencea din Capitală. Deși ceremonia a fost una oficială, […]
Obiecte aparent inofensive care atrag ghinionul în casă. Ce trebuie să elimini din locuința ta # Cancan.ro
Tot mai multe persoane aleg să-și amenajeze locuința ținând cont de principiile Feng Shui, o practică străveche chinezească menită să creeze echilibru și armonie în spațiul de locuit. În esență, Feng Shui urmărește optimizarea fluxului […]
Motivul incredibil pentru care Daniel Pavel și Ana Maria și-au amânat luna de miere. Planul “secret” după primul an de căsnicie: „Din toamnă începem” # Cancan.ro
La mai bine de un an de la nuntă, Daniel Pavel și soția sa, Ana Maria, au plecat în luna de miere. Destinația aleasă este Creta, cea mai sudică insula din Grecia, acolo unde fosta […]
Ella a comis-o grav la Insula iubirii, încât nu s-a mai putut uita la Antena 1! I-a cerut iertare mamei sale și… # Cancan.ro
Ella, una dintre cele mai discutate concurente de la Insula Iubirii sezonul 9, continuă să atragă atenția publicului din ce în ce mai mult. Apropierea dintre blondină și Teo a stârnit un val de reacții, […]
Actrița a fost bătută și a apărut în public cu ochiul vânăt! Scene de groază în plin divorț # Cancan.ro
Actrița Denise Richards trece prin clipe cumplite după ce ar fi fost agresată de soț, Aaron Phypers, cu care se află în plin proces de divorț. Cunoscută mai mult din reality-show-uri și apariții TV decât […]
